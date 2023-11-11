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    РПЛ. ЦСКА сыграл вничью с «Факелом», «Зенит» сыграет с «Краснодаром», «Спартак» примет «Ростов»

    Результаты матчей 15-го тура чемпионата России

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    «Зенит» — «Краснодар»
    Матчи 15-го тура чемпионата России пройдут с 11 по 12 ноября.

    «Крылья Советов» — «Урал» 3:1

    Завершился матч 15-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Уралом». Победу в ней со счетом 3:1 одержали самарские футболисты.

    На 14-й минуте хозяев вывел вперед аргентинский полузащитник Бенхамин Гарре.

    На 20-й минуте полузащитник Фернандо Костанца не реализовал 11-метровый.

    Сразу после перерыва «Урал» смог сравнять счет усилиями Сильвие Бегича.

    На 67-й минуте «Крылья Советов» снова вышли вперед. Отличился Владислав Шитов.

    А на 90+7 минуте точку в матче поставил Владимир Писарский, появившийся на поле во втором тайме.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Урал 3:1
    Голы: 1:0 Бенхамин Гарре (пенальти) (14'), 1:1 Силвие Бегич (46'), 2:1 Владислав Шитов (67'), 3:1 Владимир Писарский (90+7') Крылья Советов: Иван Ломаев, Гленн Бейл, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Илья Гапонов, Роман Ежов, Бенхамин Гарре, Никита Салтыков, Владислав Шитов Урал: Илья Помазун, Итало, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Денис Кулаков, Фаниль Сунгатулин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Эрик Бикфалви, Александр Юшин, Malkevich V. Предупреждения: Андрей Егорычев (25'), Илья Помазун (34'), Эрик Бикфалви (35'), Гленн Бейл (57'), Амар Рахманович (79'), Бенхамин Гарре (87'), Роман Ежов (90+3'), (90+6') Удаление: Gazinskiy Y. (90+3')

    После этой победы у хозяев стало 25 очков, они идут на третьем месте. «Урал» уже рядом с зоной стыков с 16 очками.

    «Факел» — ЦСКА 1:1

    В 15-м туре чемпионата России-2023/24 ЦСКА в гостях встречался с «Факелом». Команды сыграли вничью 1:1.

    На 10-й минуте армейцы вышли вперед после гола Виктора Давилы.

    Хозяева отыгрались на 93-й минуте после гола Сергея Божина.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Факел — ЦСКА 1:1
    Голы: 0:1 Davila V. (10'), 1:1 Сергей Божин (90+3') Факел: Александр Беленов, Кирилл Суслов, Сергей Божин, Василий Черов, Руслан Магаль, Ильнур Альшин, Вячеслав Якимов, Ираклий Квеквескири, Хызыр Аппаев, Masternoy V., Markov E. ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Кирилл Набабкин, Саша Зделар, Виктор Мендес, Адольфо Гайч, Фёдор Чалов, Khellven, Oblyakov I., Davila V., Fayzullaev A. Предупреждение: Вячеслав Якимов (83')

    ЦСКА набрал 25 очков и занимает третье место в таблице РПЛ. «Факел» (19) идет на 10-й строчке.

    «Локомотив» — «Ахмат»

    суббота, 11 ноября, 18:15

    «Зенит» — «Краснодар»

    суббота, 11 ноября, 20:30

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    суббота, 11 ноября, 20:30

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    суббота, 11 ноября, 20:30

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    «Сочи» — «Рубин»

    воскресенье, 12 ноября, 20:30

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    воскресенье, 12 ноября, 18:15

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