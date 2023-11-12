Осенний чемпион. «Зенит» не смог отвоевать у «Краснодара» первую строчку

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) в матче 15‑го тура РПЛ. В составе «быков» счет открыл Эдуард Сперцян (63‑я минута), у хозяев отличился Матео Кассьерра (70). «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками, «Краснодар» по‑прежнему лидирует с 32 очками.

Гибридная роль Олусегуна

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов отмечает, что наставники обеих команд не стали бросаться в тактические эксперименты накануне важного матча.

«Сергей Семак не стал ломать то, что и так работает: зрители вновь увидели привычную схему-трансформер с подвижной ролью Эраковича, да и стартовый состав угадывался легко. На этот раз Клаудиньо был готов начать матч в основе, а вот Караваев оказался вне заявки.

Владимир Ивич тоже не стал изобретать велосипед. Вопросы перед игрой касались разве что позиций на правой бровке, но главный тренер "Краснодара" предпочел авантюрному Волкову более дисциплинированного Петрова, у которого еще и была двойная мотивация на матч с родным клубом.

Кроме того, на правом фланге появился Олусегун, и это было слегка неожиданно. Две недели назад, в другом тяжелом выездном матче с ЦСКА, нигериец выходил на левой бровке и без мяча садился в оборону, трансформируя всю расстановку "быков". Сейчас Олусегун делал то же самое, но уже на правом краю».

Сергей Семак главный тренер «Зенита» По тому, как складывалась игра, хорошо, что отыгрались, но плохо, что не выиграли, шансы были. Перед игрой мы обсуждали, как она сложится, так она и сложилась. В первом тайме она была тягучая и позиционная, а во втором тайме мы действовали активнее. В случае с пропущенным голом немного недоработали, дали пробить, а на добивании тоже сыграли неудачно. Еще играть много. Могли выйти на первое место, ребята сделали все, что могли на сегодняшний день. Будем стремиться побеждать в следующих матчах. Мы в деле, боремся — это важно.

По ногам били чаще, чем по воротам

Автор Sportbox.ru Денис Петров не оставляет без внимания то, насколько агрессивной была игра в первом тайме, при том что моментов было немного.

«Ключевым обещало стать противостояние в центре поля, где зенитовским южноамериканцам — Барриосу, Венделу и Клаудиньо оппонировало трио Черников, Кривцов, Сперцян. Также максимально интригующим выглядела дуэль двух лучших форвардов первого круга — колумбийцев Кассьеры (11 голов) и Кордобы (7).

С первых минут характер игры соответствовал уровню финала за престижный трофей. Цена ошибки вынуждала обе команды действовать максимально строго в обороне. Ударов по воротам при таком сюжете было мало, зато по ногам игроки били друг друга при первой возможности. Только за первый тайм на двоих команды допустили 18 фолов. Несмотря на обилие жестких стыков, главный арбитр Сергей Карасев обошелся без желтых карточек, хотя поводов для предупреждений хватало.

"Зенит" предпочел не форсировать события, выбрав осторожную тактику. Потеря на чужой половине грозила обернуться опасной контратакой "Краснодара". Только ближе к середине первого тайма гости в полной мере ощутили давление "сине-бело-голубых". В течение пары минуты хозяева подали три угловых, один из которых завершился опасным ударом Клаудиньо: Сафонова от неприятностей уберегла голова Алонсо.

"Краснодар" в этом сезоне зарекомендовал себя мастером стандартных положений: пять раз команде Ивича удавалось забить после угловых. Этот элемент едва вновь не привел к голу, но Олусегун из выгодного положения не попал в створ».

Владимир Ивич главный тренер «Краснодара» Этот результат — реалистичный. Мы были лучше «Зенита» до момента, пока не забили первый гол. После этого мы потеряли уверенность, перестали играть с мячом. Такого рода проблема была, когда я только пришел в «Краснодар», потом мы ее исправили, но сегодня она вновь появилась. Мы играли против хорошего соперника с хорошим тренером. Они забили, а мы не отреагировали так, как хотели. Но заработанным очком сегодня мы довольны.

Сперцян бил-бил и забил

Автор «Чемпионата» Дмитрий Зимин рад, что во втором тайме футбол стал открытым, команды прибавили и счет был открыт.

«Ещё один важный момент: Карасёв позволил очень жёстко бороться. В какой-то момент это взбесило Ивича, который несколько секунд громко выговаривал свои мысли резервному. Игроки тоже не до конца понимали, что происходит. Это не влияло на темп игры, но порой повышало агрессию.

Возможно, и поэтому к концу тайма соперники создали ещё по моменту. Сначала Сергеев элегантно бил в падении после передачи Мантуана. А в ответной атаке мяч прилетел точно на голову Сперцяну. Тот просто не попал в угол.

В перерыве тренеры не сделали замен, а мы увидели более открытый футбол. "Зенит" словно собрался и перестал нервничать. Это точно добавило уверенности. Но и "Краснодар" заиграл интереснее. Видимо, в какой-то момент поняли, что выиграть очень даже возможно.

Гости по-прежнему активно рубились за контроль, создавали опасные подходы, и на 63-й минуте им всё же удалось забить. Кордоба получил мяч от Батчи в штрафной и пробил с разворота. Кержаков не очень удачно отбил, а Сперцян со второй попытки всё-таки затолкал мяч в сетку. Интересно, что после этого он побежал праздновать к болельщикам "Зенита", подставив руки к ушам. Видимо, не знал, что активные фанаты бойкотируют матчи и сейчас на "Вираже" сидят совсем другие люди».

Матвей Сафонов вратарь «Краснодара» Сегодня была игра на три результата. В концовке нас немного задавили, и если бы «Зенит» забил, то я бы не удивился. Когда мяч в самой концовке попал в штангу, сердце екнуло? Но мяч же в штангу попал. Мы не смотрели в турнирную таблицу. Просто выходили играть. Прошло 15 матчей, впереди столько же. Да, мы на первом месте, есть небольшой отрыв. Мы в курсе этого и понимаем, где находимся. И понимаем, что в этом году шанс стать чемпионом как минимум есть. После того как в концовке, мягко говоря, отскочили и нам должны были забивать, ничья выглядела комфортной.

«Краснодару» повезло в концовке

Автор «Спорта день за днем» Алексей Михайлов считает ничью справедливым результатом матча.

«Но "Зенит" грамотно отреагировал на случившееся. Последовали две замены с акцентом на атаку (вышли Андрей Мостовой и Вильсон Изидор), и через семь минут хозяева ответили гостям: Вильмар Барриос с правого фланга подал на линию вратарской, где Кассьерра продавил Витора Тормену и головой отправил мяч в ближний угол.

Чуть позже Кассьерра мог забивать второй — нанес удар с радиуса штрафной, но мяч пролетел в сантиметрах от правой штанги. На все 90 минут Матео, увы, не хватило — на 86-й он получил повреждение и покинул поле в сопровождении врачей. Но и без него "Зенит" был максимально близок ко второму голу. В компенсированное к матчу время "Краснодару" откровенно повезло, что сине-бело-голубые не сумели реализовать моменты.

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1:1 — "Краснодар" остался на первом месте и стал "осенним чемпионом" РПЛ-2023/24 (32 очка). "Зенит" — пока второй (30 очков). Но за исключением концовки встречи, результат можно назвать справедливым».

Михаил Кержаков Голкипер «Зенита» Ненавижу такие игры, если честно. Первый тайм без работы, пустые ноги. Первый тайм мы контролировали, хотя обменялись острыми моментами. Эдуард [Сперцян] не забил, у нас Ваня [Сергеев] не забил тоже. Во втором тайме «Краснодар» забил гол, мы потом отквитали. И потом инициатива уже полностью перешла к нам. Считаю, что если бы Андрей [Мостовой] забил этот шедевр, три очка бы мы заслужили. А так ничья, паритет, в принципе, борьба продолжается.

«Краснодар» приехал за ничьей

Автор Bobsoccer.ru Алексей Андрианов считает, что краснодарская команда с самого начала была настроена на то, чтобы не проиграть.

«Ничья устраивала "Краснодар", и по ходу игры у меня сложилось стойкое впечатление, что южане играют именно на ничью. Аргументирую: компактная игра на своей половине поля — раз. Шесть обороняющихся футболистов на чужом мяче — два. Лишённый риска выход из обороны — три. Подчёркнуто акцентированные на любое завершение действия в атаке (дабы не нарваться на контрвыпад) — четыре. Один выдвинутый нападающий и заточенный на возвращение в оборону Олесегун — пять. Достаточно? Повторюсь, "Краснодар" хотел ничью и получил желаемое. Цель оправдывает средства, победителей первого круга не судят.

А что же "Зенит"? Респект Сергею Богдановичу за переход к более агрессивной модели 4-4-2 (как бы не было обратного с возвращением Марио Фернандеса и Караваева). Но... По такой закрытой игре в исполнении соперника необходимы не только молоток и шуруповёрт, но и заточка с венгеркой. Скорость, изобретательность, бесконечное движение и открывания между линиями — вот какой набор инструментов требуется для игры с нынешним "Краснодаром". А "Зенит" попался в простую ловушку: мелкий фол (при попустительстве Карасёва), катание мяча и игра без ворот поперёк поля. И так весь первый тайм.

После перерыва картина на поле не изменилась — разве что "Зенит" стал немного мобильнее. Однако в самый неподходящий момент "Краснодар" забил — и хозяевам в сжатые сроки потребовались сверхусилия, чтобы не позволить южанам увезти из Санкт-Петербурга три очка. На авансцену вышел тренерский штаб — сначала поле покинул один нападающий, а затем второй, успевший к тому времени сравнять счёт (браво, Кассьерра!) Задумка Семака едва не сработала: креативный Мостовой не только начал результативную атаку, но в концовке мог и принести своей команде победу: за гостей сыграла штанга, а Изидор не сумел подстроиться под отскочивший мяч».

Эдуард Сперцян Полузащитник «Краснодара» Мы ехали за тремя очками, хотели победить. Была тяжелая игра, мы много оборонялись, особенно во втором тайме. Должны быть довольны ничьей. В моменте с голом Кордоба очень хорошо сыграл, я пошел на добивание. Получилась хорошая атака, то, что тренировали между линиями — получили, развернулись, сразу в штрафную. «Зенит» заставил нас сесть низко, были разрывы. В конце уже бились друг за друга. Самое тяжелое, что мы не выходили, сразу били вперед, игра пошла на вынос, Кордоба был впереди в атаке один. Идем от игры к игре. Еще не заикаемся о чемпионстве, еще 15 матчей впереди.

Прагматичный «Краснодар»

Автор отдела футбола «Спорт-Экспресса» Дмитрий Егоров согласен с тем, что кубанцы играли в Петербурге прагматично и осторожно, но все равно радуется появлению интриги в чемпионате России.

«Классически и по стандартам футбола развивался и матч. "Краснодар" Ивича — самый прагматичный "Краснодар" в истории. Да, мы уже не видим этого лихого контроля, зато порядок позволяет не только сдерживать "Зенит", но и создавать моменты. И если первый шанс после классного флангового навеса Сперцян не реализовал, то второй, после вскрывающего паса в штрафную и добивания после удара Кордобы, краснодарец использовал, затолкав мяч в ворота.

"Быки" же, как и полагается претендентам на титул, будто испугались победы и попятились к своим воротам, а питерцы, что сильнее на бумаге, сделали замены, запустили группу атакующих игроков и задавили соперника. Ответный гол Кассьерры, забитый с помощью Вендела и Барриоса, был логичным, а мяч Мостового на последней секунде, попади он не в штангу, а в сетку, мог бы считаться одним из лучших в РПЛ. Но "Краснодар" пронесло. Точнее, "Краснодар" заслужил, чтобы его пронесло. А еще точнее: обе команды заслужили, чтобы не проиграть.

Календарь и таблица РПЛ

Как там в гонке сложится дальше — не так важно. Главное, что в нашем футболе вновь есть хоть какая-то интрига, а победителя нельзя назвать после первого круга. И пусть "Зенит" точно сделает зимой жестокую закупку, но уже ясно — "Краснодар" в этом году титул просто так не отпустит».

Конец гегемонии «Зенита»

Автор «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что питерский клуб в этом сезоне перестал быть на голову выше конкурентов, что отразилось и на турнирной таблице.

«До гола "Краснодара" смотреть за игрой было скучно, но интересно. Как будто учебник читаешь. Две команды, зажав друг друга в тактических тисках, показывали, почему они сейчас действительно лучшие в России.

Ивич максимально подстроил игру "Краснодара" под "Зенит". При обороне "быки" образовывали тройку сзади, какая была и у сине-бело-голубых, а Олусегун с Оласой закрывали фланги. В атаке Батчи своим свободным движением выдёргивал то Эраковича, то Мантуана, прилично "накормив" своих оппонентов. Неудивительно, что именно через Батчи краснодарцы создали голевую атаку с ударом Кордобы и добиванием Сперцяна.

Ивич сделал выбор в пользу Петрова и Олусегуна, а не Волкова и Кади Боржеса, очевидно, исходя из того, что эти двое принесут больше пользы в оборонительных действиях. Волкова было бы бессмысленно использовать одним из центральных в тройке, как Петрова. Его сила — в поддержке атаки.

Ещё одна важная мысль: матч "Зенита" с "Краснодаром" доказал, что гегемонии команды Семака действительно больше нет. Команда Ивича играла на равных. В итоге даже превзошла хозяев по ударам в створ (5:4) и из штрафной (10:8). И именно "быки" завершили первый круг на первом месте

Прогнозы на чемпионат России по футболу

"Доминировать и унижать" "Зенит" больше не будет. Если только в зимнее окно чемпион не подпишет новичка уровня Малкома и ещё пару сильных игроков в придачу.».