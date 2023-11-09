В бой идут одни старики. Пепе возглавил список старейших бомбардиров Лиги чемпионов

В очередной раз доказав, что возраст — это просто цифры, защитник «Порту» Пепе установил на этой неделе еще один рекорд Лиги чемпионов, став самым возрастным игроком, забившим гол, за всю 68-летнюю историю Кубка европейских чемпионов.

Пепе уже являлся самым возрастным полевым игроком, принимавшим участие в турнире. Этот рекорд он обновил, сыграв полные 90 минут в победном для «Порту» матче с «Антверпеном», выигранном со счетом 2:0 в группе H во вторник, 7 ноября.

Тем не менее, опытный центральный защитник сборной Португалии также сыграл свою роль, забив второй гол своей команды: мощный удар головой в добавленное время закрепил за ним статус старейшего бомбардира в истории Лиги чемпионов в возрасте 40 лет, 8 месяцев и 12 дней.

Пепе опроверг свою устрашающую репутацию, заявив, что его знаковый гол на самом деле была вдвойне значимым из-за особого обещания, которое он дал своей матери перед началом матча. «Сегодня для меня особенный день. Это день рождения моей матери, и я сказал ей, что сделаю все возможное, чтобы забить гол», — сказал он после матча.

Пепе забивает гол globallookpress.com

Тренер «Порту» Сержиу Консейсау добавил: «Он, пожалуй, как я уже несколько раз говорил, самый конкурентоспособный игрок, с которым я работал, и не только как тренер. Он невероятно конкурентоспособный зверь, потому что он ставит футбол и свою семью превыше всего остального и идет на жертвы, чтобы оказаться на поле в возрасте 40 лет».

Забив гол в ворота «Антверпена», Пепе побил рекорд, который почти десять лет удерживал легенда «Ромы» Франческо Тотти. Более того, гол капитана «Порту» также имел побочный эффект, вытеснив бывшего партнера по «Реалу» Криштиану Роналду из топ-10.

Роналду был в списке после того, как забил гол «Вильярреалу» в возрасте 36 лет, 9 месяцев и 18 дней в ноябре 2021 года, во время своего второго пребывания в «Манчестер Юнайтед». Однако удар Пепе помог его товарищу по сборной Португалии опуститься на 11-е место в общей таблице лидеров.

ESPN представляет топ-10 после того, как Пепе перепрыгнул на вершину списка.

10. Паоло Мальдини

«Милан» — «Ливерпуль», 2005 г.

«Милан» — «Ливерпуль»

Мальдини отличился на главной сцене Лиги чемпионов, когда он забил гол за «Милан» в финале 2005 года против «Ливерпуля» в Стамбуле. Левый защитник «россонери» замкнул подачу Андреа Пирло уже на первой минуте встречи, запустив события в матче, ставшем нестареющей классикой.

К перерыву «Милан» вел со счетом 3:0, но воодушевляющий камбэк «Ливерпуля» привел к тому, что матч завершился со счетом 3:3 на 120-й минуте, и «красные» в конечном итоге одержали победу в последовавшей серии пенальти.

9. Лоран Блан

«Олимпиакос» — «Манчестер Юнайтед», 2002 г.

«Олимпиакос» — «МЮ»

Первый из двух центральных защитников, включенных в этот список, утонченный французский игрок забил гол головой за «Манчестер Юнайтед» в их победе на групповом этапе со счетом 3:2 более двух десятилетий назад, что до сих пор удерживает его в топ-10.

8. Оливье Жиру

«Милан» — «Пари Сен-Жермен», 2023 г.

«Милан» — ПСЖ

Вечнозеленый Жиру также застолбил свое место в десятке старейших бомбардиров Лиги чемпионов во вторник, когда нападающий «Милана» взлетел ввысь, чтобы забить победный гол своей команды в ворота «ПСЖ».

7. Эдин Джеко

«Интер» — «Милан», 2023 г.

«Интер» — «Милан»

«Интер» повел с преимуществом в два гола за 11 минут, когда они встретились с соседом-соперником «Миланом» в первом матче полуфинального дерби Лиги чемпионов прошлого сезона. Первый гол «нерадзури» в этом матче забил Джеко, который пробил с близкого расстояния всего через восемь минут после старта матча.

6. Лука Модрич

«Реал» — «Селтик», 2022 г.

«Реал» — «Селтик»

Опередив Джеко всего на один день, Модрич забил решающий гол в разгроме «Селтика» со счетом 5:1 на групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона. Полузащитник-ветеран реализовал пенальти всего через шесть минут после начала матча, и на «Бернабеу» все завертелось.

5. Хавьер Санетти

«Интер» — «Тоттенхэм», 2010 г.

«Интер» — «Тоттенхэм»

Санетти нанес умный завершающий удар в дальний верхний угол, открыл счет голам в ворота «Тоттенхэма» и стал на тот момент старейшим бомбардиром Лиги чемпионов.

Однако эта игра группового этапа на «Сан-Сиро» лучше всего запомнилась тем, что молодой Гарет Бэйл сделал невероятный хет-трик во втором тайме, забив голы после сольных проходов, и все же каким-то образом оказался в проигравшей команде.

4. Филиппо Индзаги

«Милан» — «Реал Мадрид», 2010 г.

«Милан» — «Реал Мадрид»

Две недели спустя Индзаги обогнал Санетти, когда забил оба гола за «россонери» в зрелищной ничьей со счетом 2:2 против европейского тяжеловеса «Реала» на групповом этапе 2010/11.

«Милан» финишировал на втором месте после «Лос-Бланкос» в группе C, а затем вылетел, уступив «Тоттенхэму» в 1/8 финала благодаря голу Питера Крауча, единственном в двух матчах.

3. Райан Гиггз

«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед», 2011 г.

«Бенфика» — «Манчестер Юнайтед»

После того как «МЮ» пропустил быстрый гол Оскара Кардозо, Гиггз стал старейшим бомбардиром Лиги чемпионов на тот момент, восстановив паритет для «Манчестер Юнайтед» четким ударом с края штрафной.

2. Франческо Тотти

ЦСКА — «Рома», 2014 г.

ЦСКА — «Рома»

До Пепе, Тотти почти десять лет удерживал рекорд самого возрастного бомбардира турнира. Великий игрок «джаллоросси» открыл счет в первой половине матча группового этапа с московским ЦСКА (1:1) прекрасным ударом со штрафного, но в конце концов его команда упустила победу, позволив армейцам сравнять счет на 93-й минуте матча в российской столице.

1. Пепе

«Порту» — «Антверпен», 2023 г.

«Порту» — «Антверпен»

Пепе поднялся на вершину списка, став старейшим бомбардиром в истории как Кубка европейских чемпионов, так и Лиги чемпионов, забив гол головой в добавленное время в матче с «Антверпеном».

Пепе забил свой первый гол(ы) в Лиге Чемпионов за «Порту» в нежном возрасте 22 лет, когда он оформил маловероятный дубль в ворота «Рейнджерс» в проигранном со счетом 2:3 матче в сентябре 2005 года. Восемнадцать лет и 28 карьерных трофеев спустя он вписал свое имя в книгу рекордов.