Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября

Артюр Вермерен
«Антверпен», полузащитник, 18 лет
Этот молодой вундеркинд уже совсем скоро может сменить прописку. Вермерен еще в прошлом сезоне стал игроком основного состава «Антверпена», а сейчас им интересуются несколько топ-клубов Европы.
По данным издания SPORT, Вермерен может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Боссы «канониров» всерьез намерены приобрести 18-летнего полузащитника уже зимой.
Кроме того, в услугах Вермерена заинтересована «Барселона», которая также может вступить в борьбу за полузащитника. Представители клуба уверены, что игрок быстро адаптируется к игре за топовую команду.
Сам Вермерен готов покинуть «Антверпен» и попробовать свои силы в топ-чемпионатах. Клубы готовы заплатить за полузащитника 15 млн. евро, а по данным Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 25 млн. евро.
В нынешнем сезоне Вермерен провел 13 матчей за «Антверпен», забил гол и сделал 2 голевые передачи.
Наш прогноз: Вермерен перейдет в один из топ-клубов уже зимой.
Флориан Виртц
«Байер», полузащитник, 20 лет
Этот игрок уже давно стал лидером немецкой команды, приковав внимание целого ряда топ-клубов Европы. Виртц уже давно считается футболистом высокого уровня, поэтому ближайшей зимой может уйти из «Байера».
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» уже давно следит за Виртцем и хочет подписать его уже в ближайшее трансферное окно. Однако, всем известны финансовые проблемы «сине-гранатовых», поэтому этот переход может и вовсе не состояться.
Дело в том, что боссы «Байера» просят за футболиста 80-100 млн. евро, что является неподъемной суммой для каталонского клуба. Сам Виртц хотел бы присоединиться к «Барселоне».
Кроме того, в услугах полузащитника заинтересованы «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Тоттенхэм». Пока никто из этих клубов не контактировал с «Байером», но каждая из этих команд может удовлетворить запросы боссов немецкого клуба.
В нынешнем сезоне Виртц провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи, заработав одну желтую карточку.
Наш прогноз: Виртц доиграет нынешний сезон в «Байере».
Савио Морейра
«Жирона», полузащитник, 19 лет
Игрок считается одним из самых перспективных на сегодняшний день. Морейра выступает за «Жирону» на правах аренды, а права на игрока пренадлежат «Труа».
По данным Diario Sport, «Барселона» нацелилась на подписание Морейры. Главный тренер команды Хави и спортивный директор Деку лично заинтересованы в подписании полузащитника, ведь они были знакомы с возможностями Савио уже несколько лет.
«Барселона» попытается подписать футболиста в летнее трансферное окно. Несмотря на это, у «Труа» и «Манчестер Сити» один спонсор, поэтому руководство может попросту не отпустить Морейры.
Сам Морейра стал ключевым игроком «Жироны» на старте нынешнего сезона. Если игрок продолжит давать результат, то вполне может оказаться в одной из топ-клубов Европы.
В нынешнем сезоне Морейра провел 12 матчей за «Жирону» в Примере, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи, заработав одну желтую карточку.
Наш прогноз: «Барселоне» не удастся подписать Морейру.
Бруну Фернандеш
«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет
Этот игрок уже давно считается топовым, но у Фернандеша есть немало проблем. Идет много разговоров про сложный характер португальца, но несмотря на это, Бруну является капитаном «красных дьяволов».
Даже бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил в социальных сетях о том, что Фернандеш не тянет на роль капитана «красных дьяволов».
По информации журналиста Руди Галетти, Бруну может уйти из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравию. В лиге хотят подписать футболиста уже в летнее трансферное окно.
Представители клубов из Саудовского Аравии в ближайшее время свяжутся с боссами «МЮ» для обсуждения возможного трансфера. В чемпионате Саудовской Аравии играет многолетний партнер Бруну по сборной Португалии Криштиану Роналду, что может сыграть свою роль.
В нынешнем сезоне Фернандеш провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Кроме того, португалец заработал 4 желтые карточки.
Наш прогноз: Бруну Фернандеш перейдет в один из клубов Саудовской Аравии летом 2024 года.
Лерой Зане
«Бавария», полузащитник, 27 лет
С лета 2023 года пошли разные слухи по поводу возможного перехода Зане в другой клуб. Полузащитник является лидером «Баварии» и есть немало клубов, которые хотят заполучить Зане.
По данным CaughtOffside, «Ливерпуль» нацелился на подписание Лероя. Боссы «мерсисайцев» видят в полузащитнике замену Мохаммеду Салаху, который может перебраться в Саудовскую Аравию в ближайшее время.
Этот трансфер может не состоятся, ведь семья Зане хочет жить только в мегаполисе. Несмотря на это, «Ливерпуль» попытается подписать игрока. Transfermarkt оценивает Зане в 75 млн. евро.
«Бавария» также заинтересована в продлении контракта с Зане, да и семья игрока не против остаться в Мюнхене. Сообщается, что на сегодняшний день этот вариант — самый вероятный.
В нынешнем сезоне Зане провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.
Наш прогноз: Зане продлит контракт с «Баварией».
Айван Тоуни
«Брентфорд», нападающий, 27 лет
В прошлом сезоне Тоуни шел среди лидеров в списке бомбардиров английской Премьер-лиги, но сейчас у форвард проблемы. Айван попался на нелегальных ставках и был дисквалифицирован до 16 января 2024 года, то есть в нынешнем сезоне нападающий не провел ни одной игры.
По данным Sky Sports, в услугах Тоуни заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Клубы уже контактировали с боссами «Брентфорда», предлагая около 50-60 млн. фунтов. Отмечается, что у руководства клуба такая цена вызвала смех.
Боссы «Брентфорда» оценивают Тоуни в 100 млн. фунтов, но даже за эту сумму руководство не хочет отпускать форварда зимой, ведь Айван может помочь команде во 2-й половине чемпионата Англии.
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк также не хочет расставаться с Тоуни, надеясь, что игрок продолжит выступать за команду. Специалист отметил, что форвард счастлив в «Брентфорде».
В прошлом сезоне Тоуни провел 33 матча в АПЛ, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.
Наш прогноз: Тоуни останется в «Брентфорде» до конца нынешнего сезона.