Трансферный дайджест. 31 октября — 6 ноября

Артюр Вермерен

«Антверпен», полузащитник, 18 лет

Этот молодой вундеркинд уже совсем скоро может сменить прописку. Вермерен еще в прошлом сезоне стал игроком основного состава «Антверпена», а сейчас им интересуются несколько топ-клубов Европы.

Артюр Вермерен globallookpress.com

По данным издания SPORT, Вермерен может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале». Боссы «канониров» всерьез намерены приобрести 18-летнего полузащитника уже зимой.

Кроме того, в услугах Вермерена заинтересована «Барселона», которая также может вступить в борьбу за полузащитника. Представители клуба уверены, что игрок быстро адаптируется к игре за топовую команду.

Сам Вермерен готов покинуть «Антверпен» и попробовать свои силы в топ-чемпионатах. Клубы готовы заплатить за полузащитника 15 млн. евро, а по данным Transfermarkt стоимость футболиста оценивается в 25 млн. евро.

В нынешнем сезоне Вермерен провел 13 матчей за «Антверпен», забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Наш прогноз: Вермерен перейдет в один из топ-клубов уже зимой.

Флориан Виртц

«Байер», полузащитник, 20 лет

Этот игрок уже давно стал лидером немецкой команды, приковав внимание целого ряда топ-клубов Европы. Виртц уже давно считается футболистом высокого уровня, поэтому ближайшей зимой может уйти из «Байера».

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» уже давно следит за Виртцем и хочет подписать его уже в ближайшее трансферное окно. Однако, всем известны финансовые проблемы «сине-гранатовых», поэтому этот переход может и вовсе не состояться.

Дело в том, что боссы «Байера» просят за футболиста 80-100 млн. евро, что является неподъемной суммой для каталонского клуба. Сам Виртц хотел бы присоединиться к «Барселоне».

Кроме того, в услугах полузащитника заинтересованы «Реал», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Бавария» и «Тоттенхэм». Пока никто из этих клубов не контактировал с «Байером», но каждая из этих команд может удовлетворить запросы боссов немецкого клуба.

Флориан Виртц globallookpress.com

В нынешнем сезоне Виртц провел 10 матчей в Бундеслиге, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи, заработав одну желтую карточку.

Наш прогноз: Виртц доиграет нынешний сезон в «Байере».

Савио Морейра

«Жирона», полузащитник, 19 лет

Игрок считается одним из самых перспективных на сегодняшний день. Морейра выступает за «Жирону» на правах аренды, а права на игрока пренадлежат «Труа».

По данным Diario Sport, «Барселона» нацелилась на подписание Морейры. Главный тренер команды Хави и спортивный директор Деку лично заинтересованы в подписании полузащитника, ведь они были знакомы с возможностями Савио уже несколько лет.

«Барселона» попытается подписать футболиста в летнее трансферное окно. Несмотря на это, у «Труа» и «Манчестер Сити» один спонсор, поэтому руководство может попросту не отпустить Морейры.

Савио Морейра globallookpress.com

Сам Морейра стал ключевым игроком «Жироны» на старте нынешнего сезона. Если игрок продолжит давать результат, то вполне может оказаться в одной из топ-клубов Европы.

В нынешнем сезоне Морейра провел 12 матчей за «Жирону» в Примере, забил 3 гола и сделал 4 голевые передачи, заработав одну желтую карточку.

Наш прогноз: «Барселоне» не удастся подписать Морейру.

Бруну Фернандеш

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 29 лет

Этот игрок уже давно считается топовым, но у Фернандеша есть немало проблем. Идет много разговоров про сложный характер португальца, но несмотря на это, Бруну является капитаном «красных дьяволов».

Даже бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа заявил в социальных сетях о том, что Фернандеш не тянет на роль капитана «красных дьяволов».

Бруну Фернандеш globallookpress.com

По информации журналиста Руди Галетти, Бруну может уйти из «Манчестер Юнайтед» в Саудовскую Аравию. В лиге хотят подписать футболиста уже в летнее трансферное окно.

Представители клубов из Саудовского Аравии в ближайшее время свяжутся с боссами «МЮ» для обсуждения возможного трансфера. В чемпионате Саудовской Аравии играет многолетний партнер Бруну по сборной Португалии Криштиану Роналду, что может сыграть свою роль.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 11 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Кроме того, португалец заработал 4 желтые карточки.

Наш прогноз: Бруну Фернандеш перейдет в один из клубов Саудовской Аравии летом 2024 года.

Лерой Зане

«Бавария», полузащитник, 27 лет

С лета 2023 года пошли разные слухи по поводу возможного перехода Зане в другой клуб. Полузащитник является лидером «Баварии» и есть немало клубов, которые хотят заполучить Зане.

По данным CaughtOffside, «Ливерпуль» нацелился на подписание Лероя. Боссы «мерсисайцев» видят в полузащитнике замену Мохаммеду Салаху, который может перебраться в Саудовскую Аравию в ближайшее время.

Этот трансфер может не состоятся, ведь семья Зане хочет жить только в мегаполисе. Несмотря на это, «Ливерпуль» попытается подписать игрока. Transfermarkt оценивает Зане в 75 млн. евро.

«Бавария» также заинтересована в продлении контракта с Зане, да и семья игрока не против остаться в Мюнхене. Сообщается, что на сегодняшний день этот вариант — самый вероятный.

Лерой Зане globallookpress.com

В нынешнем сезоне Зане провел 10 матчей за «Баварию» в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Зане продлит контракт с «Баварией».

Айван Тоуни

«Брентфорд», нападающий, 27 лет

В прошлом сезоне Тоуни шел среди лидеров в списке бомбардиров английской Премьер-лиги, но сейчас у форвард проблемы. Айван попался на нелегальных ставках и был дисквалифицирован до 16 января 2024 года, то есть в нынешнем сезоне нападающий не провел ни одной игры.

По данным Sky Sports, в услугах Тоуни заинтересованы «Арсенал» и «Челси». Клубы уже контактировали с боссами «Брентфорда», предлагая около 50-60 млн. фунтов. Отмечается, что у руководства клуба такая цена вызвала смех.

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Боссы «Брентфорда» оценивают Тоуни в 100 млн. фунтов, но даже за эту сумму руководство не хочет отпускать форварда зимой, ведь Айван может помочь команде во 2-й половине чемпионата Англии.

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк также не хочет расставаться с Тоуни, надеясь, что игрок продолжит выступать за команду. Специалист отметил, что форвард счастлив в «Брентфорде».

Айван Тоуни globallookpress.com

В прошлом сезоне Тоуни провел 33 матча в АПЛ, забил 20 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Тоуни останется в «Брентфорде» до конца нынешнего сезона.