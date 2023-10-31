Класико — лишь последнее волшебство Беллингема со времен дебюта в «Реале»

По совпадению, это было в послематчевом интервью после его душераздирающе позднего победного гола в матче против берлинского «Униона» в Лиге чемпионов. Я спросил его, не было бы для его (и всех остальных) кровяного давления лучше, если бы он начал забивать пару голов в матчах пораньше, а не по своей — по общему признанию сенсационной — привычке забивать победный гол в добавленное время.

Уже сияя пьянящим коктейлем чистейших эндорфинов и радости, сжимая в руках трофей лучшего игрока матча, он громко рассмеялся и сказал: «Думаю, для общего благополучия было бы лучше, если бы я начал забивать на 47-й или 60-й минуте... но я совершенно счастлив продолжать штамповать поздние победные голы!»

Сказавший это с искрометной веселостью, типичной для обаяния и настроя «жизнь дарит мне чудесный подарок», которые 20-летний англичанин демонстрирует с тех пор, как проигнорировал уговоры «Манчестер Сити» и вместо этого подписал контракт с «Реалом», Беллингем не понял, что существует другой, даже лучший ответ.

Почему бы не сделать и то, и другое? Почему бы не нанести мощный дальний удар и сравнять счет в Класико с «Барселоной», а затем добавить еще и победный гол в добавленное время?

Это действительно мир Беллингема, и всем остальным повезло просто жить в нем.

Фраза, которую он добавил в тот вечер в Лиге чемпионов после одного из своих многочисленных выступлений в духе «положитесь на меня, ребята», была: «У меня дома был собственный телевизор с 12 или 13 лет, и с тех пор я смотрели, как "Реал Мадрид" побеждает вопреки всему, когда думаешь: "Ух ты! Как они совершили камбэк после такого?".»

Однако эта победа, его победа в субботу над «Барселоной» со счетом 2:1, была не совсем в этой категории.

Почти с того момента, как тренер «Реала» Карло Анчелотти начал делать замены, к счастью, игнорируя мысль о том, что это, возможно, не день Беллингема, учитывая, насколько сенсационно играл против него Гави, «Класико» внезапно сильно накренилось в сторону «Мадрида».

Совершенно особенным является то, как «новичок» — еще юноша, иностранец, который все еще пытается смириться с новым языком, новой культурой, одним из самых политических и требовательных клубов в мире и который переживал относительно трудный и обескураживающий день — все еще может создать такие магические моменты и выиграть выездное Класико.

Если кто-то из вас начнет воспринимать происходящее как нечто само собой разумеющееся, потому что Беллингем был так важен, так впечатляющ, тогда, пожалуйста, ущипните себя. Переосмыслите это.

Когда в августе на телевидении Ла Лиги меня впервые попросили кратко изложить, какое, по моему мнению, может оказать влияние англичанин на свой новый клуб и на Ла Лигу, я сказал: «Я думаю, что в лигу прибыл феномен». Я имел это в виду и не откажусь ни от крохи вложенного в эти слова смысла или акцента.

Когда в субботу Беллингем забил первый гол «Лос-Бланкос», посреди суматохи, Начо повернулся к своим товарищам на скамейке запасных «Реала» и просто сказал: «Madre mia!» Я думаю, что эта фраза имеет универсальное понимание — это выражение абсолютного, откровенного изумления.

Ладно, Начо, возможно, не почитают как самого опытного и технически одаренного парня в Мадриде. Но если вы посмотрите его гол мирового уровня с дальней дистанции за сборную Испании против Португалии на чемпионате мира 2018 года, я думаю, на вас повлияет то, как парень, способный забить такой мощный и хороший гол, до сих пор остается ошеломленным что сделал Беллингем.

Однажды я брал интервью у легендарного Йохана Кройфа в его доме в Зона Альта — самом шикарном районе Барселоны, и в рамках часовой беседы я спросил его: «Кто был вашим самым сильным соперником?» Без каких-либо колебаний он назвал свирепого защитника, выигравшего чемпионат мира 1974 года, Берти Фогтса.

«Почему это?», — спросил я. Кройф сказал, поморщившись от воспоминаний: «Потому что ты вертишься и крутишься, финтишь изо всех сил и освобождаешься от него, а затем, через долю секунды, он каким-то образом снова оказывается там, рыча и щелкая зубами у моих лодыжек».

Это была 50-я годовщина дебюта Кройфа в Класико в качестве игрока «Барселоны», в то время как Беллингем творил свои волшебные дела на Олимпийском стадионе. Если бы замечательный голландец все еще был с нами, он бы ухмылялся, наблюдая, как Гави проводит англичанину мастер-класс в стиле Фогтса — то есть примерно 95% матча.

Когда «Барселона» была на подъеме, Гави был архитектором. Когда они стоят вместе, взгляд обманывает вас, заставляя думать, что 19-летний испанец аккуратно поместится в кармане Беллингема.

Вместо этого он успевал затерзать и запрессинговать Беллингема до временного разочарования, хорошо распределять мяча, генерировать безграничную энергию и утащить мяч буквально с пальцев ноги Тони Крооса, так что Фермин Лопес смог нанести удар в правую штангу ворот Кепы Аррисабалага.

Ни это, ни удар головой Иньиго Мартинеса в штангу на другом конце поля не удвоили преимущество «Барселоны», и в этом вся красота победы «Мадрида».

После матча главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес аргументировал: «Это простой итог: мы доминировали в течение 60 минут и забили один раз, затем они провели хорошие 25 минут и забили дважды. Мы играли в хороший футбол, наша игра заслуживала большего, но все дело в эффективности. Прямо сейчас Беллингем находится на подъеме».

Был еще один по-настоящему значимый для хозяев момент, который ни к чему не привел, когда команда VAR пропустила действительно четкий пенальти, после фола полузащитника «Реала» Орельена Чуамени на Рональде Араухо.

Но в эти времена, полные обвинений и клеветы, когда все мы, кто любит футбол, хотим быть уверены в том, что обвинения, выдвинутые в скандале со взяточничеством судей Ла Лиги, который наносит такой большой ущерб репутации испанского футбола, либо ложны, либо могут быть категорически доказаны, а затем виновные будут привлечены к ответственности — нужно сказать, что рефери Хесус Хиль Мансано был превосходен во всем.

Он допускал серьезную борьбу, он был достаточно близко ко всем событиям, чтобы его не обманули страдающие и падающие игроки, а его судейство было именно тем, чего требует от судей его большой босс Луис Медина Кантелехо. Директива заключалась в том, чтобы было меньше свистков на легких фолах, больше решений по тем же критериям, которые вы регулярно видите в Англии, Германии или Лиге чемпионов. Цель — меньше остановок, лучший темп матчей, меньшее количество футболистов, думающих, что они могут обмануть судей, и в целом — лучшее зрелище.

Это, несомненно, то, что мы получили на Олимпийском стадионе: развлечение было Citius, Altius, Fortius («Быстрее, выше, сильнее», как гласит олимпийский девиз).

Казалось, было суждено, что в тот день, когда звезды Rolling Stones Мик Джаггер и Ронни Вуд, оба родившиеся в той же стране, что и молодой Беллингем, будут наблюдать за происходящим, в Класико будет присутствовать сильная английская тема. «Барселона» разместила логотип «Стоунз» на передней части своих футболок, как того требовали их спонсоры, Spotify, но появилась и другая музыкальная тема.

Это могла быть «In Dreams» Роя Орбисона, «Dreaming» Blondie или «Sweet Dreams (Are Made of This)» Eurythmics, потому что все они передают чувства, которые оба бомбардира испытывали во время первого Класико в сезоне.

Будучи ребенком в Турции, Илкай Гюндоган собирался в гостиной своих родителей, где по вечерам Лиги чемпионов работал телевизор, чтобы посмотреть игру «Барселоны» и думать о том, что однажды он, возможно, наденет форму «Блауграны». Однажды он сказал мне, что ему было разрешено сидеть только на полу, потому что все диваны и стулья были заняты братьями и сестрами, родителями, тетями, дядями, бабушками и дедушками — все были очарованы тем, как «Барселона» играла в те времена.

Именно поэтому Гюндоган отверг ряд клубов, многие из которых предлагали ему более высокую зарплату, а также отказался от возможности остаться в «Манчестер Сити» с продленным контрактом и подписал контракт с «Барсой» на условиях бесплатного трансфера этим летом. Он последовал за своей мечтой, а затем проследил за неудачным перехватом мяча Чуамени у полусонных Дани Карвахаля и Давида Алабы, и отбил мяч под Кепу — 1:0.

Так уж получилось, что либо мечта Беллингема была больше, либо сильнее, либо моложе, либо удачливее — выбирайте сами.

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Когда дело дошло до этого прошлым летом, Беллингем не хотел оставаться в Дортмунде, он не хотел переходить в «Ливерпуль», и у него даже не возникало мысли играть за Пепа Гвардиолу и добавить свой талант к действующим обладателям требла. Беллингем, как до него Дэвид Бекхэм и Гарет Бэйл, жаждал играть за «Лос Бланкос» — добавить свое имя к бесконечному числу легендарных игроков, которые сделали этот клуб самым успешным в истории.

Ни в коем случае не впервые в этом сезоне «Реалу» приходится воздать должное силе мечты, а затем напеть несколько тактов «Эй, Джуд». Перефразируя вечный гимн «Битлз», даже в полдень «Роллинг Стоунз» он сбросил с плеч последнего защитника «Барселоны» в тот момент, когда Лука Модрич случайно отбил на него мяч от Мартинеса, а затем он сделал мир «Барсы» немного холоднее.