Эй, Джуд! Звездный новичок «Реала» наказал расточительную «Барселону»

Мадридский «Реал» одержал волевую победу над «Барселоной» (2:1) в гостевом матче 11‑го тура чемпионата Испании. В составе «сине‑гранатовых» гол на 6‑й минуте забил Илкай Гюндоган, у мадридцев дубль оформил Джуд Беллингем (68, 90+2). «Реал» набрал 28 очков и возглавил турнирную таблицу Примеры, «Барселона» (24 очка) занимает третье место.

«Барселона» была лучше

Автор Marca Хосе Мария Родригес отмечает полное преимущество каталонцев на старте встречи.

«Мадридский "Реал" выиграл одно из самых неожиданных Класико на своей памяти. Он сделал это благодаря вдохновению и точности выдающегося футболиста, разностороннего полузащитника, изменившего судьбу матча, которая, казалось, была написана. "Барселона" на протяжении долгого часа игры была лучше, с мячом и без мяча, несмотря на потери почти во всем превосходя своих соперников, но англичанин все изменил. Сначала дальним ударом, а в конце воспользовавшись предоставившимся из-за рикошета моментом, закрепив победу "сливочных". "Барса", после того как весь день играла рок-н-ролл, оказалась в недоумении, а болельщики "Мадрида" танцевали под звуки "Эй, Джуд". Беллингем правил там, где правили Месси, Криштиану, Роналду или Роналдиньо. Территория избранных.

О том, что это новое Класико, свидетельствовало приветствие капитанов. Тер Штеген и Карвахаль разыграли владение мячом, хотя сразу стало ясно кто фаворит. По настрою и подготовке. Без необходимости каких-либо изобретений, кроме позиции Канселу как ложного нападающего, а Гави внимательно следил за тем, чтобы поймать Винисиуса, если ему удастся превзойти Араухо. "Барселона" царила на протяжении большей части класико, не нуждаясь в запредельной игре. Достаточно было позиционирования и интенсивности.

Календарь и таблица испанской Примеры

Ранний гол стал анонсом того, что будет дальше. Гюндоган провел атаку по центру с Ферраном, Чуамени пробил назад, в зону, где должен быть Рюдигер, туда, куда неспешно двигался Алаба, туда, где игрок "блауграны" принял боковую передачу и положил ее под корпус Кепы. Гол на утренней тренировке, с сонными игроками, которые ждали предупреждением, чтобы проснуться. Как же, ждите».

Каталонцам еще есть над чем поработать

Авторы ESPN Сэм Марден и Алекс Кирклэнд считают, что крах «Барсы» после сильного старта в Класико показывает, что Хави еще есть над чем поработать.

«"Барселоне" будет интересно, как этот игрок ускользнул из ее рук. Поначалу они были лучше, и решение Хави использовать трех центральных защитников и крайних защитников сработало. Тренер "Барсы" получил большое удовлетворение от игры своей команды в первом тайме, когда Винисиус и Беллингем были хорошо скованы, а гол Гюндогана обеспечил хозяевам поля заслуженное преимущество.

Тем не менее, Хави будет разочарован тем, как "Барса" позволила "Мадриду" вернуться в игру после перерыва, поскольку они впервые в этом сезоне проиграли в Ла Лиге, что оставило их на четыре очка позади лидирующих "Реала" и "Жироны".

Проблемы с физической формой игроков и травмами преобладали на пути "Барсы" к первому Класико в сезоне. В конце концов, Роберт Левандовский, Рафинья и Жюль Кунде были признаны достаточно пригодными для возвращения на скамейку запасных, но для Френки де Йонга, Педри и Серхи Роберто было еще слишком рано.

Несмотря на это, "Барса" с самого начала произвела впечатление. Гол Гюндогана дал им преимущество на шестой минуте, и они обязаны были добавить второй. Фермин Лопес, одно из открытий сезона, попал в штангу. Затем Жоау Феликс замедлил игру с мячом после великолепного проброса между ног Рюдигеру, что позволило Карвахалю в блестящем стиле совершить подкат.

Больше моментов появилось после перерыва. Иньиго Мартинес головой замкнул прострел Фермина в штангу, а вратарь Кепа Аррисабалага отразил удар Рональда Араухо. На часовой отметке вышел Левандовский, когда Хави надеялся завершить игру и перепрыгнуть через "Мадрид" в таблице. Затем Жоау Канселу увидел, как его удар был отражен в сторону от створа, прежде чем Лос Бланкос начали отвечать "Барсе".

Дальний удар Чуамени, отраженный кончиками пальцев Тер Штегена, послужил предупреждением, и через несколько минут Беллингем сравнял счет. Левандовский был близок к тому, чтобы восстановить лидерство "Барсы", но, несмотря на то, что, казалось, игра обречена на ничью, Беллингем снова вышел на первый план, реализовав прострел Карвахаля в добавленное время.

Это должно было стать Класико "Роллинг Стоунз". Их логотип украшал футболки "Барсы" в рамках спонсорского соглашения клуба со Spotify, а Мик Джаггер и Ронни Вуд сидели в ложе директоров. Саундтрек, однако, как это часто случалось с "Реалом" в этом сезоне, был предоставлен треком "Битлз" в конце матча: "Эй, Джуд".

Поражение больно ударит по "Барсе", но оно не должно испортить сезон. Оно произошло в трудных обстоятельствах: несколько игроков либо отсутствовали, либо не были готовы, и отставание от лидеров в четыре очка после 11 игр не является катастрофой. Тем не менее, он также подчеркнул, что на обоих концах поля еще предстоит проделать работу после того, как им не удалось забить второй гол, прежде чем они сдулись в последние 20 минут».

Неизбежность Беллингема

Автор The Guardian Сид Лоу упивается успешным стартов карьеры англичанина в мадридском клубе, высшей точкой которого (пока что) стал дубль в Класико.

«Это уже становится смешно. "Было так много классических игр, так много волшебных моментов", — сказал Джуд Беллингем накануне своего первого выступления в самом важном матче на земле, и теперь у него есть свой собственный, еще один абсурдный, как будто из комиксов, момент в его абсурдно кинематографичном начале карьеры в "Реале". Несмотря на знаменитый логотип "Роллинг Стоунз" в виде языка, украшающий красно-синюю футболку хозяев поля, и Мика Джаггер в ложе директоров, кто-то снова включил "Эй, Джуд". Да еще и не один, а два раза.

А что касается культового: как насчет этого? Было около шести часов вечера и солнце уже начало садиться за трибуну, когда он встал в углу Олимпийского стадиона в Монжуике и снова широко раскинул руки. Шло добавленное время, и Беллингем только что проскользнул за спину защиты "Барселоны", протолкнув мяч мимо Марка-Андре тер Штегена и забив свой 10-й гол в чемпионате в своем дебютном сезоне в Испании, да к тому же еще и в класико. И дело было не только в победном голе: он также поразительно сравнял счет, что в первую очередь дало "Мадриду" надежду.

Дальний удар Орельена Чуамени был отбит Тер Штегеном, прежде чем Беллингем перехватил мяч на расстоянии 30 ярдов. То, как он нанес удар, казалось почти легким, как будто это не требовало усилий. Не было ни разбега, ни резкого раскачивания; вместо этого была какая-то плавность в ударе. И все же каким-то образом мяч с поразительной точностью и силой прорвался через воздух и отправился в угол ворот, попав в сетку прежде, чем рука Тер Штегена успела туда добраться. Игра была на волоске, победа все еще была впереди, так что в этот раз фирменного празднования не было. Но в итоге оно было, потому что это Джуд Беллингем, а Джуд Беллингем неизбежен.

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Теперь у них была победа, которая навсегда останется с ним, момент, который он мог бы наблюдать снова и снова, который он подарил им почти в одиночку. До этого момента это был трудный день, но одним взмахом правой бутсы все изменилось».

Беллингем оправдал шумиху

Корреспондентка The Telegraph Молли МакЭлви отдает должное своему соотечественнику, принесшему «Реалу» победу в матче и пророчит ему великое будущее.

«В субботу состоялся 255-й официальный матч Класико, но для Беллингема это первый матч. Боже, он оставил след. Великолепное вмешательство 20-летнего футболиста помогло "Реалу" совершить камбэк и выйти на первое место в таблице. Это было первое жестокое поражение в сезоне для непримиримых соперников "Мадрида", главным организатором которого был Беллингем.

"Он невероятный, необыкновенный", — сказал после матча его тренер Карло Анчелотти, и с этим можно было только согласиться. Этот мастер-класс на стадионе "Олимпик" был мечтой. Его сравнявший счет гол на 68-й минуте — пушечный удар с 25 ярдов — был блестящим моментом и, пожалуй, лучшим голом за "Реал" на данный момент. Его партнер по команде Начо остался с открытым ртом, бормоча "мадре миа", когда мяч попал в сетку ворот. Но его победный гол на 92-й минуте стал, безусловно, его самым важным голом в знаменитой белой футболке и заставил замолчать 55 000 присутствовавших болельщиков "Барселоны".

Никогда еще со времен Дэвида Бекхэма и эпохи "Галактикос" в начале 2000-х английскому игроку в Испании не уделялось столько внимания. Разница здесь в том, что Беллингем — звезда шоу по полному праву — для этого ему понадобилось забить 13 голов в 13 играх. Последним игроком, добившимся такого результата за "Реал", был Криштиану Роналду в 2009 году.

Цифры поразительны, но именно результативность, когда это действительно важно, определяет разницу между хорошими и великими игроками. Беллингем вполне может стать одним из величайших игроков всех времен, если продолжит в том же духе. Со временем скорострельность снизится, но класс, который он показывает, когда это действительно важно, — это качество, которому нельзя научиться. Эта способность повышать свой уровень в ключевые моменты выделит его среди других по мере того, как он продолжит расти в своей карьере.

В понедельник, скорее всего, Лионель Месси в восьмой раз поднимет трофей "Золотого мяча", но, исходя из этого, кажется неизбежным, что Беллингем однажды будет претендовать на такой приз. Последним англичанином, получившим самую желанную индивидуальную награду в футболе, был Майкл Оуэн в 2001 году, еще один игрок, перешедший в "Реал Мадрид". Беллингем, несомненно, является его наиболее вероятным преемником.

Когда спины игроков "Реала" были прижаты к стенке, вперед выступил Беллингем. Он оправдал шумиху в самый напряженный момент своей короткой карьеры, и это было тем более впечатляюще, что большую часть матча его более-менее успешно сдерживал юный игрок "Барселоны" Гави.

Выход на арену самого легендарного противостояния в европейском футболе стал для него другим испытанием. Этот матч не проводился на 100-тысячном "Камп Ноу" из-за продолжающихся ремонтных работ, но публика на "Олимпийском стадионе" по-прежнему создавала такую неприветливую атмосферу, в которой, вероятно, Беллингем когда-либо играл».

Золотой Гюндоган забил свой гол

Автор The Athletic Пол Баллус отдает должное немецкому полузащитнику «Барселоны», открывшему счет в матче.

«Чем комфортнее себя чувствует Гюндоган, тем лучше "Барселона" выглядит на футбольном поле. Вероятно, это один из самых важных уроков, которые каталонцы могли извлечь из этого Класико, потому что его игра была одной из главных причин, почему план Хави так хорошо сработал против команды Анчелотти в первом тайме.

33-летний футболист забил свой первый гол в футболке "Барсы", когда мы стали свидетелями версии Гюндогана, которую болельщики "Сити" так привыкли видеть в больших матчах. Он также стал вторым по возрасту бомбардиром "Барселоны" в Класико в этом столетии и шестым за всю историю с обеих сторон после Луки Модрича, Карима Бензема, Серхио Рамоса, Серхио Агуэро и Криштиану Роналду.

В то же время было забавно видеть, как Гюндоган забил гол в тот день, когда Хави поместил его так далеко от штрафной соперника. Он начинал как опорный полузащитник перед центральными защитниками. Хави представлял, что Гюндоган впишется в его систему в качестве атакующего полузащитника или даже ложной девятки. Но трудности, которые недавно пришлось пережить Ориолю Ромеу, вынудили его изменить подход, и немец выполнил свою работу так, как немногие смогли.

В матче с "Мадридом" он не сделал ни одной ошибки в опасных пасах, помог обеспечить плавное наращивание атаки и научился вступать в атаку, когда это необходимо. С физической точки зрения он, возможно, далек от своих лучших качеств — и некоторые могут даже утверждать, что "Барселона" пошла на слишком много компромиссов, предложив ему огромную зарплату и трехлетний контракт в его возрасте. Но Хави, конечно, не собирается жаловаться, потому что он улучшает "Барселону" в каждой роли, которую его просят сыграть».

Победитель: Ла Лига

Авторы Goal традиционно называют победителей и неудачников прошедшего матча и в первую категорию попал весь чемпионат Испании по футболу.

«Просто невозможно уйти от того факта, что для Ла Лиги наступают тяжелые времена. Как и многие другие внутренние соревнования по всему континенту, Примера просто не может конкурировать с финансовой мощью английской Премьер-лиги. Даже появление Саудовской профессиональной лиги вызывает беспокойство в Испании, учитывая, что один из самых многообещающих игроков страны, Габри Вейга, этим летом покинул "Селтик" и перешел в "Аль-Ахли".

По правде говоря, "Класико", жемчужина Ла Лиги, также потеряло часть своего блеска в последние годы, что, конечно, неудивительно. Соперничество Лионеля Месси и Криштиану Роналду на десятилетие превратило этот матч в телевизионную программу, которую обязательно нужно посмотреть. Когда оба уходили, интерес всегда падал. Карим Бензема и Роберт Левандовский в прошлом сезоне вернули интерес, но первый также уехал на Ближний Восток, а в случае со вторым возраст постепенно берет свое.

Класико явно нуждались в новых звездах. "Барса" нашла еще больше драгоценных камней в лице Гави, Педри и, что, возможно, самое интересное из всех, Ламина Ямаля, в то время как у "Мадрида" уже был Винисиус Жуниор, на игру которого которого приятно смотреть.

Но Беллингем вносит в уравнение нечто иное. Это нечто особенное, талант с поистине глобальной привлекательностью, который может привлечь целое новое поколение футбольных фанатов к Класико и, как следствие, к Ла Лиге.

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Действительно, нетрудно представить, чтобы Хавьер Тебас был более чем доволен тем, как сложилось первое Класико англичанина. Весь мир сел к экранам и обратил внимание на происходящее. В субботу действительно показалось, что родилась настоящая суперзвезда».