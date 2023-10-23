Трансферный дайджест. 17-23 октября

Джорджо Скальвини

«Аталанта», защитник, 19 лет

Этот футболист отлично провел прошлый сезон, да и в нынешнем застолбил себе место в основном составе. Тем самым, Скальвини приковал внимание нескольких топ-клубов Европы.

По информации Calciomercato, «Ювентус» является главным претендентом на трансфер Скальвини. «Старая синьора» уже взялась с «Аталантой» по поводу возможного перехода уже в ближайшее трансферное окно.

Джорджо Скальвини globallookpress.com

Помимо «Ювентуса», на защитника также претендуют «Манчестер Сити» и «Бавария», ПСЖ, «Атлетико» и «Реал». Отмечается, что «горожане» и мюнхенцы уже связались с «Аталантой» по поводу Скальвини, а остальные пока только интересуются футболистом.

Итальянский клуб запросит за 19-летнего защитника около 40 млн. евро. Неизвестно, что считает сам Скальвини по поводу перехода в один из европейских топ-клубов. Действующий контракт игрока с «Аталантой» рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Скальвини провел 11 матчей за итальянскую команду во всех турнирах и забил гол.

Наш прогноз: «Аталанта» продаст Скальвини в ближайшее трансферное окно в один из топ-клубов, за исключением «Ювентуса».

Федерико Димарко

«Интер», защитник, 25 лет

Димарко уже не первый год является крепким игроком основного состава в «Интере». В прошлом сезоне защитник показал, что способен играть под давлением в большом клубе.

Как сообщает TEAMtalk, в услугах Димарко заинтересован «Манчестер Юнайтед», который попытается приобрести защитника в зимнее трансферное окно, но шансов на подписание не так много.

Дело в том, что боссы «Интера» не хотят продавать игрока, но согласятся сделать это только за 50 млн. евро и больше. Отмечается, что «красные дьяволы» вряд-ли захотят платить такие деньги за защитника.

Помимо «манкунианцев», «Реал» и «Наполи» также интересуются Димарко, но руководство «Интер» все-таки попытается продлить контракт с серьезным повышением зарплаты.

Федерико Димарко globallookpress.com

В нынешнем сезоне Димарко провел 10 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, забил гол и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: Боссам «Интера» все-таки удастся договориться с Димарко о новом контракте.

Ансу Фати

«Брайтон», полузащитник, 20 лет

Вингер сейчас находится в «Брайтоне» на правах аренды, права принадлежат «Барселоне». Фати дебютировал за «сине-гранатовых» в юном возрасте, но пока не оправдывает ожиданий.

Ансу Фати globallookpress.com

По данным Diario Sport, полузащитник перешел в «Брайтон» на правах аренды, чтобы выйти на новый уровень и вернуться в «Барселону», но пока Фати не показывает футбол высокого уровня в Англии.

Тем самым, в услугах 20-летнего вингера заинтересовались несколько клубов из Саудовской Аравии. Несмотря на это, в «Барселоне» все еще надеются раскрыть талант Фати, объясняя неудачную игру тем, что полузащитник еще молод.

Сам Фати также не хочет переходить в Саудовскую Аравию, но несколько людей из его окружения считают, что игрок может получить «жирный» контракт, даже несмотря на спад в игре.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 8 матчей за «Брайтон» во всех турнирах и забил 2 гола.

Наш прогноз: Фати вернется из аренды в «Барселону» и попытается закрепиться в основном составе.

Альфонсо Дэвис

«Бавария», защитник, 22 года

В ближайшее трансферное окно этот игрок обороны может сменить прописку. Дэвис частенько выходит в стартовом составе «Баварии», являясь полезным игроком для своей команды.

Как сообщает Bild, «Реал» готов выделить много денег для того, чтобы подписать Дэвиса. Боссы «королевского» клуба готовы заплатить от 40 до 50 млн. евро за защитника.

По словам агента игрока, к Дэвису проявляют интерес еще несколько топ-клубов Европы, но «Бавария» хочет сохранить защитника.

Несмотря на это, боссы мюнхенского клуба согласятся продать Дэвиса только за внушительную сумму, которая чуть больше того, что предлагает «Реал».

Альфонсо Дэвис globallookpress.com

В нынешнем сезоне защитник провел 11 матчей за «Баварию» во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Наш прогноз: «Реал» договорится с «Баварией» по поводу трансфера Дэвиса.

Каземиро

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 31 год

Бразилец был одним из ключевых игроков в «Реале» и год назад полузащитник принял решение попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Забегая вперед, об этом решении он сильно пожалел.

Каземиро провел неплохой 1-й сезон за «красных дьяволов», но в нынешнем сезоне у полузащитник появились проблемы. Как сообщает El Nacional в «Манчестер Юнайтед» ожидали большего от игры Каземиро, но уже спустя год после трансфера думают куда же деть полузащитника.

Каземиро globallookpress.com

Сам Каземиро также не горит желанием выступать за «манкунианцев». Полузащитник пожалел об уходе из «Реала» в английский клуб.

Дело в том, что бразильцу не нравится нестабильная ситуация в результатах команды, а также в шумихе вокруг «МЮ». Действующий контракт Каземиро с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 11 матчей за «манкунианцев», забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Каземиро перейдет в другой топ-клуб Европы.

Хулиан Альварес

«Манчестер Сити», нападающий, 23 года

Этот форвард показал отличную игру на старте сезона, но Альварес пока не является игроком основного состава в стане «горожан», ведь на острие атаки у «Манчестер Сити» есть Эрлинг Холанн.

По информации Diario Sport, «Барселона» следит за ситуацией вокруг Альвареса. Боссы и тренерский штаб «сине-гранатовых» видит в форварде замену Роберту Левандовскому, который уже является возрастным игроком.

Несмотря на это, «Манчестер Сити» хочет сохранить Альвареса. Главный тренер команды Хосеп Гвардиола призвал игрока к терпению, заявив, что у нападающего точно будет шанс закрепиться в основном составе.

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Отмечается, что сумма отступных в контракте Альвареса — 50 млн. евро. «Барселона» теоретически сможет найти такие деньги для трансфера. По данным интернет-портала Transfermarkt Альварес стоит куда дороже — 80 млн. евро.

Хулиан Альварес globallookpress.com

В нынешнем сезоне форвард провел 12 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Альварес продолжит выступать за «Манчестер Сити».