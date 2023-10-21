Сэр Бобби Чарльтон: символ «МЮ», победитель ЧМ и звезда сборной Англии

Родом из Эшингтона, сэр Бобби вместе со своим старшим братом Джеком играл против сборной ФРГ на «Уэмбли» в 1966 году, став одним из 11 игроков сборной Англии, выигравших чемпионат мира, и был капитаном «Манчестер Юнайтед», завоевавшего главные футбольные трофеи, включая Кубок европейских чемпионов в 1968 году.

Победа в Кубке европейских чемпионов, когда сэр Бобби дважды забил в финальном матче против «Бенфики» на «Уэмбли», выигранном со счетом 4:1, была очень трогательной и эмоциональной, поскольку он пережил мюнхенскую авиакатастрофу 6 февраля 1958 года, в результате которой погибли 23 человека, в том числе восемь игроков и трое члены коллектива клуба.

«Юнайтед», возглавляемый тренером сэром Мэттом Басби, был лидером в борьбе за культовый трофей и только что успешно прошел четвертьфинал против «Црвены Звезды» из Белграда. Они возвращались в Манчестер, когда случилась трагедия.

Чарльтон поднимает Кубок европейских чемпионов globallookpress.com

Это сделало победу над «Бенфикой», когда «Юнайтед» стал первым английским клубом, выигравшим Кубок европейских чемпионов, завершением пути, наполненного трагедией, а затем триумфом. Сэр Бобби, которому на момент крушения было всего 20 лет, сказал, что не проходило и дня, чтобы он не думал о тех, кто погиб.

Это центральная часть истории и жизни, которая привела к тому, что сэр Бобби стал знаковой фигурой не только в своей стране, но и во всем мире. Его блестящие таланты, особенно фирменные пушечные удары, сделали его фигурой мирового масштаба, а в последнее время одним из самых уважаемых старейших государственных деятелей спорта в Англии.

Сэру Бобби было практически суждено добиться спортивного величия, поскольку он родился в футбольной семье. Брат Джек достиг вершины с «Лидсом» и сборной Англии, а четыре его дяди были игроками, в том числе легенда «Ньюкасла» Джеки Милберн. Мать сэра Бобби, Сисси, была футбольной фанаткой и была рада поддержать своих сыновей.

Он подписал контракт с «Юнайтед» еще школьником в 1953 году и стал профессионалом в октябре 1954 года. Великие «Малыши Басби» как раз находились в периоде своего становления, выиграв Молодежный Кубок Англии три сезона подряд в 1954, 1955 и 1956 годах.

Бобби Чарльтон globallookpress.com

Он был ключевым элементом, когда сэр Мэтт, который чуть не погиб в Мюнхене, восстановил клуб, после чего они много лет добивались успеха. Многообещающая игра сэра Бобби также позволила ему попасть в сборную Англии уже в начале своей карьеры, дебютировав против Шотландии на стадионе «Хэмпден Парк», чуть более чем через два месяца после Мюнхена. Это был первый из 106 матчей за сборную.

Он провёл свой дебютный матч за главную команду «Юнайтед» против «Чарльтон Атлетик» на «Олд Траффорд» 6 октября 1956 года, забив дважды в победе со счётом 4:2, а затем забил за «МЮ» 249 голов в 758 матчах. Они выиграли титул в сезоне 1956/57, но им не удалось сделать золотой дубль. Сэр Бобби сыграл в финале Кубка Англии, где их обыграла «Астон Вилла» со счетом 2:1, а вратарь Рэй Вуд получил раннюю травму по ходу матча.

Трофеи продолжали прибывать на протяжении 1960-х годов, когда к сэру Бобби присоединились два других члена легендарного триумвирата «Олд Траффорд»: нападающий Денис Лоу, перешедший из «Торино», а затем блестящий молодой Джордж Бест, вышедший из молодежных команд.

Сэр Бобби стал обладателем Кубка Англии в 1963 году, когда «Юнайтед» обыграл «Лестер» со счетом 3:1, и уже на подходе были чемпионские титулы в сезонах 1964/65 и 1966/67, когда команда сэра Мэтта Басби боролась вместе со многими другими командами высшего класса за домашнее доминирование.

А игрок, который все время был рядом с великим шотландским тренером, был архитектором на поле. Мастерство сэра Бобби в полузащите, разнообразие его игры и способность создавать решающие моменты делают его настоящей звездой мирового класса в составе «Юнайтед» и сборной Англии.

Сборная Англии выиграла ЧМ-1966 globallookpress.com

Личных трофеев было множество: в 1966 году он был назван футболистом года, тогда же он выиграл желанный «Золотой мяч», а в последующие два года финишировал в борьбе за трофей вторым после венгра Флориана Альберта и партнера по «Манчестер Юнайтед» Беста.

И 1966 год, конечно же, стал вершиной его карьеры в сборной Англии, когда был выигран чемпионат мира, а тренер сэр Альф Рэмси назвал сэра Бобби «стержнем команды».

Сэр Бобби играл на чемпионате мира 1962 года в Чили, когда Англия была выбита в четвертьфинале будущим победителем Бразилией. Он преуспел и там, но четыре года спустя превзошел это достижение своими звездными выступлениями.

Он забил знаменитый гол на «Уэмбли» правой ногой с 25 ярдов в победе над Мексикой со счетом 2:0 на групповом этапе, а затем забил два гола, которые помогли обыграть в полуфинале Португалию, состав которой украшал Эйсебио. Он снова встретится с ним снова два года спустя в финале Кубка европейских чемпионов, когда португалец будет яркой звездой «Бенфики».

Победа в финале чемпионата мира 1966 года по-прежнему остается величайшим моментом в истории сборной Англии по футболу: братья Чарльтон в слезах упали на поле после победы над ФРГ со счетом 4:2 в дополнительное время.

Пеле и Чарльтон globallookpress.com

Сэр Бобби продолжал великолепно выступать за «Юнайтед» и сборную Англии, хотя победа над «Бенфикой» фактически ознаменовала конец великой команды сэра Мэтта, поскольку она пришла в упадок примерно в то время, когда тренер объявил о своем намерении уйти в отставку.

Сэр Альф Рэмси рассчитывал на сэра Бобби в жаркой и высокогорной Мексике в 1970 году, когда Англия защищала титул чемпиона мира, и последние роковые моменты его блестящей международной карьеры до сих пор являются предметом споров.

В четвертьфинальном матче против ФРГ в Леоне Англия вела со счетом 2:0, но после того, как Франц Беккенбауэр отыграл один мяч, тренер заменил сэра Бобби более молодым и выдающимся Колином Беллом из «Манчестер Сити». Было высказано предположение, что сэр Альф берег 32-летнего футболиста для полуфинала, а также защищал ветерана от воздействия палящей жары.

Замена сэра Бобби подействовала раскрепощающе на немцев и обескровила сборную Англии, которая проиграла со счетом 2:3 в дополнительное время. Он больше никогда не играл за сборную Англии, забив рекордные на тот момент 49 голов.

Ему больше не суждено было добиться успехов как игроку в неспокойное время в «Юнайтед», клубе, который потерял направление и он ушел в конце сезона 1972/73. В своей последней игре сэр Бобби удостоился продолжительных оваций и получил в подарок серебряный портсигар от председателя совета директоров «Челси» Брайана Мирса перед началом матча на «Стэмфорд Бридж». Игра закончилась поражением со счетом 0:1, а «Юнайтед» чудом избежал вылета из высшего дивизиона, только чтобы сделать это в следующем сезоне.

Герд Мюллер и Бобби Чарльтон globallookpress.com

Казалось неизбежным, что сэр Бобби станет тренером, и так оно и оказалось. Он занял пост в «Престон Норт Энд», но, похоже, ему было не по себе из-за безжалостных споров и конфликтов которые пришлось терпеть в этой роли, и он потерпел вылет из Второго дивизиона в своем первом сезоне 1973/74.

Он вернулся в качестве играющего тренера в следующей кампании, но это было несчастливое время, и он ушел в отставку в августе 1975 года после того, как совет директоров «Престона» санкционировал продажу защитника и капитана Джона Берда в «Ньюкасл» без благословения сэра Бобби. Если не считать непродолжительного периода работы временным тренером «Уигана» в 1983 году, его карьера в футболе закончилась.

Понятно, что сэр Бобби пользовался огромным спросом как эксперт, много лет проработав на BBC. Он также вернулся в свой любимый «Манчестер Юнайтед» в качестве директора в июне 1984 года и был посвящен в рыцари десять лет спустя, получив Орден Британской Империи четвертой степени в 1969 году и третьей степени в 1974 году.

Как директор, сэр Бобби был идеальным мостом между прошлым, настоящим и будущим «Юнайтед», давая мудрые советы ряду тренеров, включая сэра Алекса Фергюсона, когда годы славы «Юнайтед» вернулись под руководством легендарного шотландца.

Бобби Чарльтон globallookpress.com

Брат Джек вручил ему награду BBC «Спортивная личность года» за прижизненные достижения в декабре 2008 года. В 2009 году он был награжден призом «Свободы Манчестера» — высшей наградой города, а в феврале 2016 года в его честь была переименована южная трибуна «Олд Траффорд».

Сэр Бобби был знакомой фигурой на играх «Юнайтед» в присутствии своей жены леди Нормы, пока ему не поставили диагноз «деменция», и его присутствие постоянно напоминало о его статусе величайших фигур в футболе.