Зане — идеальная замена Салаху? Вингер «Баварии» может вернуться в АПЛ

Решение «Ливерпуля» отклонить все предложения «Аль-Иттихада» по Мохамеду Салаху незадолго до закрытия трансферного окна было полностью оправдано, ведь их Египетский Король — одна из главных причин, почему они сейчас вернулись в четверку лучших в Премьер-лиге. и мечтают включиться в борьбу за титул.

Однако, хотя отказ «красных» отпустить нападающего был совершенно неудивительным, учитывая его важность для команды Юргена Клоппа, возникло ощущение, что они просто оттягивают неизбежное. По-прежнему вряд ли стоит ждать перехода Салаха во время январского трансферного окна, независимо от того, сколько денег за него предложат, но следующим летом может сложиться совсем другая ситуация.

В конце концов, в июне следующего года ему исполнится 32 года, и у него остался всего один год по контракту, так что для «Ливерпуля» было бы совершенно разумно нажиться на своем звездном нападающем напоследок. Конечно, найти ему замену будет непросто, даже если есть отличные варианты.

Однако сейчас одно имя порождает больше слухов о трансфере, чем большинство других — Лерой Зане. И хотя легко понять, почему «Ливерпуль» может рассматривать игрока «Баварии» как идеального преемника Салаха, определенная степень скептицизма среди болельщиков также понятна.

Знакомый соперник

«Ливерпуль» знает все о том, насколько опасным может быть Зане. За время своего пребывания в «Манчестер Сити» он четырежды забил «красным», и поспособствовал тому, что они потерпели единственное поражение в сезоне Премьер-лиги 2018/19, что, конечно же, сыграло решающую роль в исходе одной из величайших и самых напряженных чемпионских гонок в истории.

Однако болельщики также помнят, что к моменту той эпической встречи на «Этихаде» Зане уже не был игроком основного состава. Возможно, в том сезоне он и забил рекордные в своей карьере 16 голов, но уже укреплялось мнение, что Зане хочет уйти.

Лерой Зане globallookpress.com

Гвардиола, конечно, не особо скрывал тот факт, что он не полностью доволен лучшим молодым игроком года по версии ПФА 2017/18. Проблема заключалась в работоспособности Зане. Гвардиола чувствовал, что молодой игрок не выполняет как следует свои защитные обязанности, когда «Сити» не владел мячом, и признал, что его расстраивает знаменитое расслабленное отношение Зане к делу, поскольку он считал, что оно сдерживает нападающего.

«Я очень требователен к нему и иногда люблю его критиковать», — признался каталонский тренер журналистам в апреле 2019 года. «Мы знаем его потенциал и хотим помочь ему быть более стабльным в своей игре».

Однако Гвардиола в этом отношении потерпел неудачу: Зане с опозданием завершил переход в «Баварию» в 2020 году после того, как сделка была приостановлена из-за серьезной травмы колена, полученной в матче Суперкубка Англии с «Ливерпулем» годом ранее.

Дальнейшие проблемы в Мюнхене

Смена обстановки не помогла развеять сомнения, окружающие Зане. Скорее они увеличились, потому что многие в Мюнхене считали, что нападающий просто не подходит «Баварии»; что ему не хватало упрямства, решимости и менталитета победителя, требуемых на «Альянц Арене».

Зане продолжал штамповать голы, записывая на свой счет двузначные числа забитых мячей во всех турнирах в каждом из своих первых трех сезонов в клубе, но блистал он лишь время от времени.

Лерой Зане и Ханси Флик globallookpress.com

Когда он впервые приехал, он с энтузиазмом рассказывал об игре под руководством Ханси Флика, с которым впервые столкнулся, играя за сборную Германии до 21 года. Однако позже выяснилось, что Флик на самом деле настаивал на том, чтобы баварцы подписали вместо него Тимо Вернера.

Оказалось, что за этой сделкой стоял Хасан Салихамиджич, как признался даже Зане, пояснив, что спортивный директор «стоял за трансфером с первого момента». В этом контексте, возможно, неудивительно, что Зане пришлось нелегко. Флик регулярно подвергал сомнению его трудовую этику и редко выпускал его на полные 90 минут.

Проблемы с позицией

Приход Юлиана Нагельсмана выглядел как поворотный момент в карьере Зане на «Альянц Арене»: новый молодой тренер предоставил ему роль инсайда на левом фланге, что ему очень нравилось, поскольку он был наполовину нападающим, наполовину атакующим хавбеком.

Действительно, в первой половине сезона 2021/22 Зане был в идеальной форме и выглядел готовым стать настоящей суперзвездой, забив 10 голов перед зимним перерывом, причем половина этих мячей пришлась на захватывающую кампанию в групповом этапе Лиги чемпионов.

Зане и Нагельсман globallookpress.com

Однако, как он сам признался, затем сезон «Баварии» зашел в тупик, и «Вильярреал» сенсационно выбил их из еврокубков. Многие эксперты обвиняли в этом решение Нагельсмана сменить схему с 4-2-3-1 на 3-4-3, в результате чего Зане сместился вправо, и его результативность резко упала. После Рождества он забил всего четыре гола и выглядел тенью самого себя.

Его разочарование также было очевидным, и фанаты пришли в ярость от его смирившегося с неизбежным вида. Разговоры об уходе из Мюнхена только усилились после того, как в начале 2023 года Нагельсман был уволен. Ходили слухи, что «Бавария» открыта для предложений о продаже игрока, подписанного за 60 миллионов евро.

Подходящий тренер в нужное время?

Первоначально не было ясно, является ли приход Томаса Тухеля на смену Нагельсману, который был сенсационно уволен в марте, положительным или отрицательным событием для Зане.

Бывший тренер «Боруссии Дортмунд», «Челси» и «Пари Сен-Жермен» имеет репутацию человека, требующего многого от своих нападающих с точки зрения отработки в защите, но в то же время ему удалось выжать практически максимум полезности из таких неоднозначных персонажей, как Неймар и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Тухель в первые недели своего пребывания в должности также в основном использовал Зане на правом фланге, и заметного улучшения в игре нападающего не произошло. Однако за пределами поля пара нашла общий язык.

Несмотря на продолжающиеся разговоры о трансфере, Тухель был непреклонен в том, что Зане должен сыграть ключевую роль в его команде. Он был убежден, что он тот тренер, который сможет извлечь максимум из одного из величайших нереализованных футбольных талантов.

Возвращение Зане на левый фланг, конечно, помогло, но было ясно, что дело не только в этом. Между этой парой, по словам Тухеля, была «хорошая химия», поэтому, когда призвал Зане доминировать в Бундеслиге, вингер согласился.

Зане и Тухель globallookpress.com

Он уже на пути к тому, чтобы обновить свой предыдущий лучший результат за один сезон (восемь голов), забив шесть раз в семи матчах в сезоне 2023/24, и Тухель был в восторге от победы над «Фрайбургом» со счетом 3:0 незадолго до международного перерыва. «Если он продолжит играть с такой же свободой, голодом и раскованностью, он сможет изменить ситуацию».

Что касается Зане, он не сомневается, что Тухель не только «подходящий человек для Баварии», но и для него, как для игрока. «Я много с ним разговариваю», — признался он недавно. «Он вызывает у меня очень хорошие чувства, и я чувствую большое доверие».

Фактор Кейна

Тем не менее, хотя очевидно, что Зане получил огромную выгоду не только от руководства Тухеля, но и от его тактической склонности позволять «Баварии» сидеть глубже, оставляя больше места перед линией защиты соперника, чтобы его могли использовать более быстрые игроки команды, нельзя отрицать, что летний приход Гарри Кейна также сыграл ключевую роль в внезапном возвращении в форму.

Свободно говорящий по-английски, Зане сыграл важную роль в интеграции бывшего нападающего «Тоттенхэма» в раздевалку «Баварии», и, как сообщается, у этой пары сложилась хорошая дружба. Однако на поле они также отлично ладят.

Зане и Кейн globallookpress.com

Кейн — один из самых умных и мобильных нападающих в сегодняшнем футболе, и его движение — находка для Зане, учитывая, что игрок сборной Англии часто вытягивает центральных защитников из центра на фланги, предлагая своим партнерам незащищенные зоны для атаки.

«Для нашего стиля игры важно, чтобы у нас был настоящий центрфорвард, но Гарри также опускался глубоко, чтобы мы могли хорошо меняться позициями», — недавно отметил Зане. «Мне нравится быстро переходить из полузащиты на острие атаки — с Гарри это хорошо сработало несколько раз, а с увеличением количества игр и тренировок ситуация определенно может стать лучше».



Самый убийственный дриблер в Европе

В результате Зане наслаждается, пожалуй, самым эффективным периодом в своей карьере на сегодняшний день. Дело не только в том, что он хорошо сочетается с Кейном. Или забивает гораздо чаще, чем когда-либо прежде. Или играет, по-новому выкладываясь на поле.

Он также заново открыл для себя радость от своей игры и теперь проскакивает мимо игроков соперника с той же развязностью и стилем, что и Зане в сезоне 2017/18.

Лерой Зане globallookpress.com

Действительно, сейчас нет более убийственного дриблера в топ-футболе: 27-летний футболист в этом сезоне выполнил колоссальные 45 попыток дриблинга — на 12 больше, чем его ближайший преследователь.

«Удивительно видеть, как он способен стабильно показывать высокие результаты», — сказал Йозуа Киммих. «Это достойная награда за всю тяжелую работу, которую он делает. Видно, что ему весело на поле, и это оказывает влияние и на всех нас».

Подойдет ли он «красным»?

Но является ли Зане тем игроком, который заменит Салаха в «Ливерпуле», готовым, как сообщают, побить свой трансферный рекорд, чтобы подписать Лероя следующим летом, когда у него останется всего один год по контракту с «Баварией»?

Также очевидно, что существуют некоторые опасения, связанные с тем, как его карьера в «Манчестер Сити» пошла под откос, после чего он переживал аналогичные трудности большую часть своего пребывания в Мюнхене.

Однако в «Баварии» говорят, что Зане повзрослел, что теперь он идеально готов к тому, чтобы с опозданием реализовать свой потенциал, находясь в праймовом возрасте. У него всегда был талант, теперь, кажется, у него появился и необходимый характер.

Лерой Зане globallookpress.com

Его усердие при отработке в обороне улучшилось до такой степени, что теперь можно ожидать, что он будет прекрасно себя чувствовать под руководством Клоппа.

Очевидно, что существуют и тактические соображения, поскольку Зане явно требуется более свободная роль. Его невозможно привязать к одному флангу. В «Баварии» он регулярно меняется флангами с Кингсли Команом, одновременно дрейфуя в центральных зонах.

Но хотя Салах большую часть времени проводит на правом фланге, он не привязан к боковой линии. Ему разрешено свободно перемещаться, но стоит также отметить, что «Ливерпуль» обладает одной из самых подвижных линий нападения в Европе, в которой есть игроки, способные играть по всему полю.

Однако в конечном итоге все будет зависеть от Зане и от того, достигнет ли он того уровня стабильности, которого ему так долго не хватало. Если он это сделает, то нет абсолютно никаких причин, по которым «Ливерпуль» не должен сделать его своей основной трансферной целью.

Фанаты, возможно, все еще мечтают о подписании Килиана Мбаппе, но реальность такова, что эта версия Зане даже лучше подходит для того, чтобы сменить Салаха на «Энфилде».