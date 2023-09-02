Удачный трансфер в неудачный момент. Почему новичок «Ливерпуля» Гравенберх провалился в «Баварии»

1 сентября «Ливерпуль» официально объявил о переходе полузащитника Райана Гравенберха из «Баварии». 21-летний голландец, не сумевший закрепиться в немецком клубе, подписал долгосрочный контракт с мерсисайдцами.

Прошлым летом для большого прощального видео Райана Гравенберха амстердамский «Аякс» вырезал клип из старого интервью с ним, взятого когда он был подростком, пишет The Athletic.

«Иногда я забываю, что мне 16», — сказал полузащитник с большой гордостью и лишь малейшим намеком на сожаление, которое иногда можно обнаружить у вундеркиндов, посвятивших свою жизнь стремлению к совершенству.

Но в то время было легко совершить ошибку. Гравенберх уже почти полностью вырос до своего роста в 188 см, и он только что провел свою первую игру за взрослую командой «Аякса», став в сентябре 2018 года их самым молодым дебютантом в истории и превзойдя Кларенса Зеедорфа. Три дня спустя он стал самым молодым бомбардиром клуба, забив гол в Кубке Голландии.

Гравенберх «хотел большего», но его отправили обратно в молодежную команду, и в том сезоне он больше не играл за основную команду. Это было столкновение с суровой реальностью для игрока, которому, по его признанию, до сих пор в карьере «все давалось легко». «Оглядываясь назад, становится ясно, что мне нужно было провести больше времени в "Йонг Аяксе" (второй команде клуба)», — сказал он.

Возможно, новый полузащитник «Ливерпуля» однажды почувствует то же самое по поводу своего перехода в мюнхенскую «Баварию» чуть больше года назад.

Тем летом к нему был большой интерес со стороны «Ливерпуля», а также «Манчестер Юнайтед», чему способствовал его бывший тренер в «Аяксе» и новый наставник манкунианцев Эрик тен Хаг, но Гравенберх согласился присоединиться к многократным чемпионам Бундеслиги несколькими месяцами ранее и сдержал свое слово.

«Ему предстоит тяжелая работа, конкуренция жесткая», — предсказал Тен Хаг в интервью немецкому телеканалу Sport1. «Но он из тех, кому нужен вызов. Он, безусловно, сможет приспособиться к высокому качеству игры в Баварии».

Однако с ним этого не произошло.

Райан Гравенберх globallookpress.com

За весь прошлый сезон Гравенберх вышел в стартовом составе всего шесть раз, а в первых трёх матчах этого сезона сыграл всего девять минут. Партнеры по команде восхищались его работой на тренировках, но он не смог — или ему не дали — стабильно демонстрировать свою ценность в матчах под руководством Юлиана Нагельсмана и его сменщика Томаса Тухеля.

Даже в коллективно неудачном для «Баварии» сезоне, когда многие надежные игроки играли значительно ниже своего уровня, голландец не смог разорвать связку Йозуа Киммиха и Леона Горецки, составляющую основу «Баварии».

Смягчающие обстоятельства? Довольно много.

Хаотичный сезон «Баварии», сопровождавшийся сменой тренеров и чисткой в руководстве, не способствовал ни одной хорошей игре, не говоря уже о том, чтобы новички нашли себя в незнакомой лиге. Гравенберх, бывший хавбеком-«восьмеркой», который играет под нападающим и проявляет себя на половине поля противника, также не идеально подходил для их системы сдвоенного центра полузащиты.

Кроме того, исключить из состава его или австрийского коллегу Марселя Забитцера всегда было проще для любого тренера «Баварии», учитывая расстановку сил в раздевалке и статус Киммиха и Горецки как игроков сборной Германии.

Лишенный игрового времени и поддержки, Гравенберх попал в обычную ловушку: он слишком старался произвести впечатление во время своих коротких появлений на поле. Добиться результата ему так и не удалось.

Райан Гравенберх globallookpress.com

Но это не значит, что он не мог справиться с ситуацией лучше. Источник, близкий к раздевалке «Баварии», рассказал, что клубу хотелось бы видеть от игрока больше решимости в старании преодолеть свои трудности. Есть подозрение, что не испытывавший до сих пор каких-либо серьезных неудач в своей карьере Гравенберх не был готов противостоять встречному ветру, с которым он столкнулся в Мюнхене.

Его частые жалобы в голландских СМИ на то, что он недостаточно играет, также не очень хорошо приняли в «Баварии». «Я ожидал, что у меня будет больше игрового времени, чем я сыграл. Я думал, что у меня будет больше шансов», — сказал он ESPN в июне. «Речь идет о простом желании играть, это самое главное в моем возрасте. Надеюсь, я получу это в "Баварии". В противном случае нам просто придется искать дальше».

«Я хочу играть, но тренер выбирает других игроков. Я должен это принять, но это сложно. Я надеялся на большее количество минут, но мне нужно сохранять спокойствие. Я всем сказал, что не хочу еще одного такого года. Конечно, ты не можешь всегда быть в стартовом составе, но ты все равно можешь играть регулярно — ты можешь получить больше игрового времени».

Райан Гравенберх globallookpress.com

Дав 21-летнему футболисту немного больше времени на поле в конце прошлого сезона, Тухель заметно охладел к нему на ранних этапах нынешнего. Клуб считал, что несомненный талант Гравенберха требует большего терпения, но тренер в разговорах внутри команды не скрывал своего желания продать его, чтобы освободить место для подписания более специализированного опорного полузащитника.

Выступая перед победой над «Аугсбургом» со счетом 3:1 в прошлое воскресенье, Тухель сказал, что «Бавария» имеет «три "восьмерки" в команде», имея в виду Киммиха, Горецку и новичка Конрада Лаймера. Примечательно, что имя Гравенберха вообще не упоминалось.

Гравенберх теперь понимает — так же, как он это понимал, когда ему было 16 лет и он был на пороге первой команды «Аякса», — что ему нужно играть больше, чтобы развиваться дальше как игрок, и для этого ему нужен тренер, который полностью в него верит.

Схема Юргена Клоппа 4-3-3 в «Ливерпуле», безусловно, предлагает более естественную среду для развития, особенно с учетом множества предстоящих игр в Лиге Европы. Немецкий тренер не будет принимать в расчет интриги в раздевалке или реакцию СМИ при принятии решения о пригодности игрока.

Райан Гравенберх twitter.com/LFC

С точки зрения «Баварии», это был правильный трансфер в неподходящее время, пример того, что могло бы быть, но так и не случилось.

Хотя найм бывшего спортивного директора «РБ Зальцбург» Кристофа Фройнда предполагал, что в их стратегию на трансферном рынке будут внесены изменения, с уделением большего внимания отшлифовке будущих звезд, неспособность Гравенберха прорваться в основу иллюстрирует проблемы, присущие такому подходу.

Непостоянная и беспощадная «Бавария» редко бывает гостеприимной для юных игроков.