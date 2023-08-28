Дубль Дарвина. Уверенность «Ливерпуля» в матче с «Ньюкаслом» должна беспокоить «Ман Сити»

«Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом» (2:1) в гостевом матче 3‑го тура чемпионата Англии. В первом тайме автором гола стал полузащитник хозяев Энтони Гордон (25‑я минута). Позже гости остались в меньшинстве, прямую красную карточку у мерсисайдцев получил защитник Вирджил Ван Дейк (28). Во втором тайме вышедший на замену форвард Дарвин Нуньес сравнял счет (81), а позже принес «Ливерпулю» победу (90+3).

Первый час остался за «сороками»

Корреспондентка The Guardian Луиз Тейлор отмечает провальное начало матча со стороны «Ливерпуля», которое быстро привело к тому что «Ньюкасл» получил преимущество — как численное, так и в счете.

«Хозяева надеялись подтвердить смену власти в футбольной иерархии северян за счет первой с 2015 года победы "Ньюкасла" над "Ливерпулем" в Премьер-лиге, и дела у них определенно начались хорошо.

Если дуэль между Гордоном из "Ньюкасла" и правым защитником "Ливерпуля", Трентом Александром-Арнольдом, с самого начала обещала быть интригующим подсюжетом, мало кто из зрителей мог ожидать, что она так быстро спровоцирует споры, способные изменить ход матча.

Всего через пять минут Александр-Арнольд получил желтую карточку за то, что в отчаянии отбросил мяч после того, как Гордон бесцеремонно толкнул его в техническую зону. Это казалось излишне суровым решением, но, согласно последним изменениям в правилах, у рефери Джона Брукса не было другого выбора, кроме как вынести предупреждение.

Через минуту разгоряченный Александер-Арнольд преградил путь Гордону, выкинув руку и поймав левого нападающего локтем. Это казалось достойным еще одной желтой карточки, но, Брукс не поддался на давление со стороны Хау и капитана "Ньюкасла" Кирана Триппьера.

Возможно, нервничая, Александр-Арнольд быстро потерял концентрацию в решающий момент. Позволив, по общему признанию, неуклюжему пасу Салаха проскочить под его шипами, защитник позволил Гордону подкрасться и перехватить мяч, продемонстрировав впечатляющее ускорение, прежде чем направить удар низом под Алиссоном в ворота.

Находясь под приливом адреналина и демонстрируя такую перемену темпа, которая наводила на мысль, что он мог бы нанять Усейна Болта тренером по спринту, Гордон в этот момент был просто неудержим. Будучи бывшим игроком "Эвертона", вингер молодежный сборной Англии, похоже, получал удовольствие от борьбы с Александром-Арнольдом, а все более раздражённый Жоэль Матип терпел неудачи перед Саутгейтом.

Когда Гордон — а кто же еще — передал мяч Александру Исаку, шведский нападающий четко видел предстоящий гол, но его сбил с ног удар Ван Дейка прямо перед пределами штрафной площади. Хотя просмотр VAR подтвердил противоречивое решение Брукса дать прямую красную карточку, ни центральный защитник, ни Клопп не восприняли это решение слишком позитивно.

Но ситуация для "Ливерпуля" могла бы ухудшиться еще больше, если бы Алиссон не продемонстрировал акробатические чудеса, каким-то образом не дав забить Мигелю Альмирону, пальнувшему по воротам в упор. Еще не сентябрь, но у нас есть достойный претендент на лучшее спасение сезона».

«Ньюкасл» вырвал поражение из пасти победы

Автор Daily Mail Крейг Хоуп считает, что «сорокам» нужно винить лишь себя в упущенной домашней победе.

«Во-первых, команда с 11 игроками, которая выглядела так, будто их было 10, вырвала горькое поражение из пасти победы. Для "Ньюкасла" вся эта кипучая борьба свелась к упущенной возможности — как в прямом, так и в переносном смысле.

Не одержав ни одной победы над "Ливерпулем" за восемь лет и ведя со счетом 1:0 против 10 игроков в начале второго тайма, Мигель Альмирон заставил болельщиков черно-белых на "Гэллоугейт-Энд" нырять в укрытие, когда пальнул над перекладиной с близкого расстояния.

Примерно через сорок минут те же самые болельщики прятались, так же закрывая голову руками, когда Дарвин Нуньес совершил потрясающий камбэк, забив два гола после выхода со скамейки запасных. К этому времени домашние фанаты стали более черно-мрачными.

Возможно, "Ливерпуль" и уменьшился в численности после удаления Вирджила ван Дейка в первом тайме, но их дух приумножился.

На заключительной стадии ощущение было похоже на 11 на 10, и именно появление Нуньеса, выпущенного Юргеном Клоппом, а также Харви Эллиота и Диогу Жоты создало иллюзию, что у них есть лишний игрок.

Тем временем Эдди Хау убрал бомбардира и лучшего игрока Энтони Гордона, и его команда вскоре потеряла форму и нацеленность. Он в пятый раз проиграл "Красным" в качестве тренера "Ньюкасла".

Хау впоследствии признался, что кое-что он сделал бы по-другому — и уход Гордона, игравшего против висящего на карточке и измотанного Трента Александера-Арнольда был бы первым в этом списке сожалений.

Для Клоппа таких страданий не было, и он назвал эту игру одной из самых особенных игр из своей тысячи игр в качестве тренера. Нуньес забил только один гол после мартовской победы над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0, но и тренер, и игрок наслаждались этим даже больше, чем тем разгромом».

«Ньюкасл» был ошеломлен

Автор ВВС Фил Макналти также считает, что «сорокам» пришлось расплачиваться за плохую реализацию моментов.

«Тренер "Ньюкасла" Эдди Хау и его игроки выглядели почти сбитыми с толку после финального свистка, ознаменовавшего конец прошедшей будто на американских горках встречи, в конце которой "Ливерпуль" праздновал великолепную победу, вырванную у хозяев.

"Сорокам" пришлось сожалеть о том, что им не удалось воспользоваться преимуществом, когда они полностью контролировали игру против "Ливерпуля", оставшегося вдесятером, отстававшего в счете на один гол и изо всех сил пытавшегося справиться с интенсивностью прессинга "Ньюкасла".

Алиссон был барьером на пути атаки хозяев, в то время как каркас ворот также помешал "Ньюкаслу" увеличить преимущество, полученное им благодаря гладкому завершению в исполнении Гордона — упущенные моменты и возможности накапливались, прежде чем они заплатили высокую цену за это.

Была также небрежность, когда при счете 1:0 вышедший на замену Харви Барнс эгоистично пошел в борьбу один на один, игнорируя неприкрытого перед воротами Каллума Уилсона — а с учетом множества атакующих талантов "Ливерпуля" опасность всегда рядом, как на собственном опыте убедился "Ньюкасл".

Это было два поражения в первых трех играх "Ньюкасла" после разгрома "Астон Виллы" в первом туре, и этот результат причинит настоящую боль, потому что они будут знать, что им следовало решить исход этого матча до позднего дубля Нуньеса».

Суперзапасной Нуньес

Автор The Telegraph Джейсон Барт вспоминает о важной для «Ливерпуля» роли «джокера» и проводит исторические параллели, сравнивая Дарвина Нуньеса с суперзапасными прошлых лет.

«Нуньес сделал два удара и забил два гола — с xG (ожидаемые голы) всего 0,5 за 13 минут на поле. Это должно быть определение безжалостной эффективности, которое раньше не применялось к нему в футболке "Ливерпуля".

Перед этой игрой он сыграл 1699 минут и забил девять голов при 84 ударах. Однако его голы в ворота "Ньюкасла" — сила его ударов, манера владения мячом — напоминали Стэна Коллимора во всем его великолепии. А Коллимор — бывший нападающий "Ливерпуля", который знает все о поздних драматических голах в ворота "Ньюкасла", таких как тот, который он забил еще в 1996 году в победе со счетом 4:3, в результате которой Кевин Киган упал на рекламный щит.

Это действительно выглядело в стиле Коллимора, когда Нуньес воспользовался неудачей Свена Ботмана после того, как пас Жоты отскочил от спины защитника "Ньюкасла", а затем был подтолкнут им к воротам. Тем не менее, Нуньесу предстояло многое сделать, но свирепость и точность, которые он продемонстрировал своим перекрестным ударом правой ногой с 18 ярдов, были слишком сильны для вратаря Ника Поупа, и "Ливерпуль" сравнял.

А на третьей минуте добавленного времени Нуньес забил победный гол, и, хотя он во многом был обязан плохой защите "Ньюкасла", он был в высшей степени хищным. На этот раз Салах нашел Нуньеса, а Дэн Берн медленно реагировал и еще медленнее восстанавливался. Нуньесу было предоставлено пространство, и он использовал его с таким же ударом с угла.

Это означало, что с момента перехода в "Ливерпуль" он забил шесть раз, выходя со скамейки запасных — больше, чем любой другой игрок — но теперь ему нужно использовать это как трамплин для гораздо большего, особенно в быстро меняющейся команде.

Спасибо Клоппу. Его изменения были смелыми и решительными, поскольку все его замены сработали. Хотя Клопп пошел на это, на лице Эдди Хау было признание того, что тренер "Ньюкасла" уступил из-за своего более осторожного подхода.

Уход Энтони Гордона, который мучил Трента Александра-Арнольда в его лучшей игре с момента перехода в "Ньюкасл" в январе, и Сандро Тонали выглядели слишком негативно, и цена за это была заплачена. Почести принадлежат Нуньесу, но какая игра также и для Харви Эллиота, который заменил пугающе медленного Ватару Эндо.

Когда "Ливерпуль" уступал в счете, после того, как Гордон наказал за очередную ошибку Александра-Арнольда, и уступал в числе игроков, после удаления Вирджила Ван Дейка, "Ньюкасл" должен был их уничтожить. Мигель Альмирон дважды пробил по каркасу, но "Ливерпуль" заслужил свою победу. Клопп придумал фразу "монстры менталитета", и это было оно самое во всей красе.

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Этот результат показал, что "Ливерпуль" может представлять большую угрозу для чемпионов "Манчестер Сити" в этом сезоне, чем "Ньюкасл". Нуньес будет надеяться, что теперь он играет больше, чем второстепенную роль, и является больше, чем просто суперзапасным, даже если это такая знаковая роль в Ливерпуле».

Нуньес пугает Невилла

Автор Sky Sports Гари Невилл признался, что не хотел бы сойтись с Дарвином Нуньесом на футбольном поле и высказал мнение, что «Ньюкаслу» нужен забивной форвард.

«Если какому игроку и нужно было срочно забить, то это был Нуньес. Его подписали за огромные деньги. Мы с Джейми Каррагером говорили о нем в прошлом сезоне, и мы оба сказали, что он добьется успеха.

В случае опасности он может быть немного раздражительным и вспыльчивым — не похоже, что он держит себя в руках. У лучших нападающих обычно лед в венах, из-за чего игра выглядит очень медленной. У него этого нет. Он яростный. У него очень быстрый ум, а это обычно не идет на пользу нападающему.

Но когда он получил два шанса в матче с "Ньюкаслом", он ими воспользовался, и это то, что нужно делать, чтобы стать лучшим нападающим. Когда вы стоите 80-90 миллионов фунтов, вам нужно забивать большие голы в важные моменты для своей команды. Это был важный момент для "Ливерпуля" и Нуньеса.

Я лучше сыграю против Коди Гакпо и Диогу Жоты, чем против Нуньеса — он напугал бы меня до смерти своей скоростью. Но если он не сможет завершать моменты, значит, у него нет силы, чтобы нокаутировать ваших противников. Если он добавит в этом, то он станет действительно интересным игроком.

Я думаю, что "Ньюкасл" находится на хорошей траектории под руководством Эдди Хау — то, как новые владельцы справились с этим, было идеальным. Они построили прочный фундамент. Но в какой-то момент им придется добавить качественных игроков в атаке.

Это может заставить Хау немного понервничать, поскольку такой игрок не будет выполнять работу в переходных фазах без мяча, как ему хотелось бы. "Ньюкасл" — лучшая команда без владения мячом в Премьер-лиге. Они все борются друг за друга.

Но когда вы пописываете талантливого игрока, иногда они считают, что им не нужно усердно работать. Но взамен вы получаете действительно высокое качество и клиническое завершение моментов. Игрокам атаки "Ньюкасла" не хватило этой способности завершать моменты против "Ливерпуля" — вот вопрос, который в какой-то момент встанет перед Хау.

Мне очень нравится наблюдать за их игрой, поэтому нет никаких предположений, что это конец "Ньюкасла" — я думаю, у них будет отличный сезон. Но может наступить момент, когда им придется разобрать команду, чтобы добавить что-то особенное. Ту тонкость и разрушение в последней трети, что есть у Ливерпуля».

Энтони Гордон повзрослел в «Ньюкасле»

Автор The Athletic Лиам Тарм особо выделяет автора первого гола в матче, молодого полузащитника Энтони Гордона.

«Гордон вышел на новый уровень. Питер Друри из Sky Sports назвал это выступлением, на котором он "водрузил свой флаг". 22-летнему футболисту потребовалось время, чтобы обосноваться в Тайнсайде, но он продолжил свое феноменальное лето в молодежной сборной Англии в этой кампанию в лиге.

Он стал лучшим игроком турнира, когда Англия выиграла Евро, но играл ложной девяткой и забивал в результате катбэков в атаке (пас низом назад под удар — прим. ред). Даже если роль была другой, его исполнение в матче с "Ливерпулем" было превосходным.

Он воспользовался ошибкой Александра-Арнольда в конце первого тайма и открыл счет, продемонстрировав огромное хладнокровие в противостоянии с Аллисоном, одним из лучших вратарей лиги при игре один на один.

Гордон доставил Александру-Арнольду аналогичные проблемы в мерсисайдском дерби "Эвертона" на "Энфилде" в апреле 2022 года, и трудно представить, что являющийся уроженцем Ливерпуля вингер не наслаждался моментом матча против клуба, который избавился от него, когда он был молодым игроком.

Именно его пас вразрез, после смещения с мячом в центр, также привел к красной карточке Ван Дейка. Дважды за первые 90 секунд второго тайма он снова нанес удар Александру-Арнольду. За множеством смен темпа и катбэков — в результате давления на защитника, висящего на желтой карточке — последовали два отличных низких навеса.

Стоячая овация болельщиков, когда его заменили на 72-й минуте, была заслужена. Это был лучший результат Гордона в футболке "Ньюкасла" с точки зрения дриблинга (шесть), передач в последней трети (14), прогрессивных продвижений (12) и ударов (четыре)».

Нуньес наконец проснулся?

Автор ESPN Марк Огден размышляет, готов ли уругвайский нападающий «Ливерпуля» взять на себя голевое бремя после того, как один за другим начали уходить лидеры атак мерсисайдцев.

«Дарвину Нуньесу понадобился год, чтобы добиться успеха в "Ливерпуле", но он не мог выбрать лучшее время. Два гола уругвайского нападающего, вышедшего на замену в матче с "Ньюкаслом" в воскресенье, превратили поражение в победу команды Юргена Клоппа и, возможно, наконец показали нам, из-за чего был весь шум по его поводу.

С тех пор, как летом 2022 года он перешел из "Бенфики" по рекордной для клуба цене, которая в итоге вырастет для "Ливерпуля" до 85 миллионов фунтов стерлингов, Нуньеса бросало то в жар, то в холод.

Он продемонстрировал проблески способностей форварда мирового уровня, но чаще всего эти краткие вспышки были омрачены плохой результативностью, беспорядочным принятием решений и вспыльчивостью, которую провоцировали соперники, чтобы отвлечь его внимание и сделать его почти обузой на поле.

Но в Нуньесе всегда что-то было. Он — необработанный алмаз, который потребует времени, чтобы отполировать его до готовности, но его способность расстраивать болельщиков, товарищей по команде и Клоппа привела к тому, что 24-летний игрок вошел в этот сезон с сомнениями относительно того, сможет ли он стать настоящим игроком "Ливерпуля".

Два решающих гола на стадионе "Сент-Джеймс Парк", которые обеспечили "Ливерпулю" победу со счетом 2:1, несмотря на то, что они играли вдесятером из-за красной карточки капитана Вирджила ван Дейка на 28-й минуте , не избавят нас навсегда от этих сомнений, но безжалостная манера игры в которой Нуньес воспользовался своим шансом, стало огромным облегчением для Клоппа, потому что его команде нужно, чтобы Нуньес добился хороших результатов в этом сезоне больше, чем когда-либо.

Подписанный в рамках плана "Ливерпуля" на будущее без Садио Мане, Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, Нуньес пережил трудный первый сезон на "Энфилде". Он забил всего девять голов в Премьер-лиге и еще шесть в других турнирах, так что оценка в его табеле успеваемости на конец года будет в лучшем случае пятью из десяти.

Но с учетом того, что летом Фирмино покинул клуб по окончании своего контракта — через 12 месяцев после того, как Мане перешел в мюнхенскую "Баварию", — в тройке лидеров клуба, выигравших Лигу чемпионов и Премьер-лигу, остался только Салах, так что пришло время для Нуньеса проявить себя.

Он до сих пор не вышел в стартовом составе в этом сезоне, и Клопп выпускал его со скамейки запасных в каждом из трех матчей "Ливерпуля", и это указывает на то, что тренер все еще не знает, как получить максимальную выгоду от своего самого дорогого новичка.

Первый момент Нуньеса в матче с "Ньюкаслом" показал, почему Клопп питает сомнения. Рванув за пасом вразрез, Нуньес потерял контроль, и через несколько секунд Харви Барнс почти удвоил преимущество "Ньюкасла" на другом конце поля.

Но главным плюсом Нуньеса является то, что, несмотря на ошибки и упущенные шансы, он способен отбросить негатив и пойти дальше. И когда он сравнял счет, воспользовавшись почти таким же шансом, как и тот, который он упустил несколькими минутами ранее, это был точный удар по воротам, который обычно мог сделать только находящийся в самой хорошей форме нападающий.

Найти способ заставить Нуньеса постоянно использовать эти моменты — задача Клоппа, но он будет упорно решать ее. Уругваец обладает такими качествами, как темп, движение и результативность (когда он реализует), что "Ливерпуль" знает — у них есть нападающий, который в конечном итоге может забить от 20 до 30 голов за сезон».

Неудачник: Вирджил ван Дейк

Авторы Goal как обычно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча и в число последних попал защитник «Ливерпуля».

«Хотя 'Ливерпуль' успешно обжаловал красную карточку Алексиса Мак Аллистера после победы над 'Борнмутом' на прошлой неделе, но у них нет абсолютно никаких шансов отменить удаление Ван Дейка.

Голландец сначала был ошеломлен удалением, а потом разозлился. После принятия решения он оставался на поле добрых две минуты и даже после того, как с опозданием направился к туннелю, остановился, чтобы возразить четвертому судье. Это было неловко, особенно учитывая его роль капитана 'Ливерпуля'.

Аргументом Ван Дейка было, очевидно, то, что он отобрал мяч у Александра Исака — но в том-то и дело, что он сделал это только после того, как снес правую ногу нападающего. Это был явный фол и, в зависимости от того, где произошло нарушение, еще и явная красная карточка.

Поспешность Ван Дейка означает, что 'красные' теперь останутся без своего лучшего защитника в следующем воскресном матче с 'Астон Виллой', что на самом деле непростительно, учитывая ненадежность их обороны.

Все футбольные трансферы

Центральный защитник был рад взять на себя ответственность возглавить команду в роли капитана, но, как только он успокоится, он также должен быть готов взять на себя ответственность за глупое удаление — и свою плохую реакцию на красную».