Падение Фабиньо: «Ливерпуль» ищет новый «маяк» после резкого спада бразильца

Лондонскому «Арсеналу» в итоге пришлось заплатить 105 миллионов фунтов стерлингов, чтобы подписать Деклана Райса, но главный тренер Микель Артета не сомневается, что полузащитник окажется отличным соотношением цены и качества.

По мнению испанца, Райс — один из тех редких игроков, способных поднять окружающих партнеров на совершенно новый уровень.

«Я считаю, что он — как маяк», — сказал Артета о Райсе ранее на этой неделе. «Он готов пролить свой свет на других. Он улучшает других игроков и делает команду лучше».

Слушая, как Артета щедро хвалит своего новичка, невозможно было не подумать о полузащитнике «Ливерпуля» Фабиньо, поскольку именно эту роль он играл на «Энфилде». Помощник тренера Пеп Линдерс даже называл его «Маяком» — худощавый и высокий ориентир для других игроков в команде Юргена Клоппа.

Но так было раньше. Прямо сейчас Фабиньо находится на грани ухода из «Ливерпуля», получив зеленый свет на переговоры о переходе в саудовскую команду «Аль-Иттихад» (бразилец уже прошел медосмотр — прим. ред). Еще год назад такое развитие событий было бы совершенно немыслимым.

В то время Фабиньо был неприкосновенным и, возможно, самым важным игроком «Ливерпуля» с тактической точки зрения. Он был одной из движущих сил заявки мерсисайдцев на золотой «квардрипл», что точно иллюстрирует, почему Клопп прозвал его «Дайсон» за то, как он, словно пылесосом, подбирает потерянные мячи в центре поля.

В то время он, возможно, был лучшим игроком в мире на своей конкретной позиции. Гораздо более настроенные на атаку Кевин Де Брёйне и Лука Модрич были единственными полузащитниками, которые опередили его в голосовании за «Золотой мяч» 2022 года, что очень впечатляет, учитывая, как много работы Фабиньо остается незамеченным.

Фокус на том, чтобы помогать другим становиться лучше

Это он тоже понял уже давно. Он знает, как смотрят на футбол современные фанаты.

«Молодые болельщики всегда будут уделять больше внимания тем, кто забивает голы, поскольку забивать голы — это лучшее, что есть в футболе», — сказал он официальному сайту УЕФА в прошлом году. «Но я сосредоточен на том, как я могу помочь этим игрокам улучшить их статистику: забивать больше голов и отдавать больше передач».

Тем не менее, несмотря на то, что стабильная и превосходная игра Фабиньо, возможно, слишком долго оставалась незамеченной, резкое падение его формы наверняка не ускользнуло от внимания окружающих. Это было сразу очевидно именно потому, что недооцененные таланты Фабиньо были неотъемлемой частью игры «Ливерпуля».

Поскольку Фабиньо, казалось бы, больше всех страдал от ментального и физического напряжения в изнурительном сезоне 2021–22, «красные» развалились.

Бразилец не только не выигрывал столько мячей, сколько раньше, но и проигрывал гораздо больше, чем обычно. В результате пострадали все. Четверка защитников была беззащитна и оголена, а доставка мячей в атаку ухудшилась и сократилась.

Игрок, которому было поручено контролировать то, что Линдерс назвал «организованным хаосом», присущим футбольной философии Клоппа, либо устал, либо полностью выдохся. В любом случае последствия были катастрофическими для команды Клоппа.

Как писали СМИ, «без своего маяка "Ливерпуль" выглядел потерянным», выиграв всего четыре из своих первых 12 игр в Премьер-лиге. Команда, ранее выигравшая два трофея в погоне за «квадруплом», к концу октября выбыла из чемпионской гонки.

Крутой и резкий спад

Фабиньо прибавил во второй половине трудного сезона — как и «Ливерпуль», доказав, насколько форма полузащитника неразрывно связана с формой его команды. Но ущерб, похоже, уже был нанесен.

Этим летом «Ливерпуль» и так собирался капитально отремонтировать машинное отделение. По правде говоря, это нужно было сделать еще в прошлом году, но считалось, что они смогут пережить еще один сезон, прежде чем пойти ва-банк и подписать, среди прочих, Джуда Беллингема.

Однако эта рискованная игра имела неприятные последствия. Мало того, что им пришлось признать поражение в своей борьбе за Беллингема до того, как сезон 2022-23 завершился, вера «Ливерпуля» в Фабиньо также оказалась ужасной ошибкой.

Справедливости ради, несмотря на то, что необходимость отказаться от перманентно травмированного Наби Кейта была очевидна в течение многих лет, никто на «Энфилде» не мог предвидеть внезапное ухудшение формы Фабиньо. Действительно, редко случается, чтобы игрок мирового уровня терпел столь крутой и резкий спад.

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Что еще более шокирует, так это то, что «Ливерпуль» явно считает, что это конец — иначе почему они вообще рассматривали бы возможность продажи Фабиньо, одного из самых опытных членов команды?

От незаменимого до ненужного

Новость о том, что «Ливерпуль» готов отпустить капитана Джордана Хендерсона, была достаточно неожиданной, но можно было, по крайней мере, понять, почему клуб готов нажиться на 33-летнем игроке, который потеряет место в основном составе после прихода Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.

Однако предполагалось, что, если «Саутгемптон» не снизит запрашиваемую цену за Ромео Лавия, Фабиньо начнет сезон в качестве основного опорника «Ливерпуля».

Вместо этого он направляется на выход. На его отъезд, конечно, будут жаловаться. «Ливерпуль» просто не стал бы «чемпионом во всем» без Фабиньо, опоры полузащиты, который как известно, изо всех сил пытался приспособиться к стилю игры Клоппа, прежде чем стал абсолютно фундаментальным игроков в своей функциональности.

Фабиньо также был любимцем фанатов, потому что он показал себя таким же классным парнем за пределами поля, как и на нем, скромным, но теплым человеком, которого все обожали на «Энфилде».

Но Клопп и клуб, очевидно, решили, что предложение «Аль-Иттихад» слишком хорошее, чтобы отказаться в нем 29-летнему футболисту, который невероятным превратился из незаменимого игрока в расходный материал за один сезон.

Следовательно, «Ливерпуль» сейчас находится в поиске нового «маяка». Но найти такого же эффективного, как Фабиньо, будет непросто.