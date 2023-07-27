«Ливерпуль» сможет заменить Хендерсона-игрока. Им будет сложно заменить капитана и лидера

Двенадцать лет, 492 матча и гарантированное место в пантеоне великих игроков «Энфилда».

Имя Джордана Хендерсона стоит рядом с Эмлином Хьюзом, Филом Томпсоном, Грэмом Сунессом и Стивеном Джеррардом в качестве одного из легендарных капитанов «Ливерпуля», выигравших Кубок европейских чемпионов, пишет The Athletic.

Полузащитник, рожденный в Сандерленде, навсегда останется в памяти как игрок с фирменной перетасовкой мяча ногами, который сделал Премьер-лигу лучше и положил конец 30-летнему ожиданию титула «Ливерпулем».

Всего 14 игроков за 131-летнюю историю футбольного клуба «Ливерпуль» представляли его чаще. Только четверо (Дональд МакКинли, Хьюз, Рон Йейтс и Джеррард) носили повязку чаще, чем 268 раз Хендерсона.

Такая славная служба клубу. Она не должна была закончиться вот так.

Стивен Джеррард и Джордан Хендерсон twitter.com/Ettifaq

Время его ухода и выбранный им пункт назначения оставляют неприятный осадок. После того, как его голова вскружилась от богатства, предлагаемого «Аль-Эттифаком» в Саудовской Аравии, он отказался от эмоционального прощания с «Энфилдом», которое ему было бы гарантировано.

От обвинений в лицемерии и предательстве будет трудно избавиться, учитывая его клятву «стоять плечом к плечу» с ЛГБТК-сообществом. Иронично, что человек, который на протяжении всей своей карьеры в «Ливерпуле» имел привычку заставлять критиков замолчать, уходит, оставив людям твердый аргумент, которым они будут его колотить.

Чтобы оценить, что теряет «Ливерпуль», вам нужно отделить Хендерсона-игрока от Хендерсона-капитана и сосредоточиться на настоящем, а не на прошлом.

Реальность такова, что в возрасте 33 лет Хендерсон не занял бы стартовую позицию в сильнейшем составе Юргена Клоппа после того, как клуб подписал контракты с Алексисом Мак Аллистером и Домиником Собослаи.

Его роль изменилась после того, как Клопп сократил его игровое время. В сезоне 2021/22 годах он стартовал в 76% матчей Премьер-лиги, а в кампании 2022/23 годов этот показатель упал до 61%, поскольку он все чаще использовался, выходя со скамейки запасных.

Хендерсон был частью провальной линии полузащиты, в которой неоднократно обнаруживали кадровый голод во время проблемного прошлого сезона. Да, игрок сборной Англии по-прежнему имел возможность продемонстрировать авторитет — он внес свой вклад во время успешной 11-матчевой беспроигрышной серии «Ливерпуля», — но его влияние на игру ослабевало.

Если бы он остался на месте, его переход от игрока основы к опытному резервному варианту продолжился бы. Это, а также привлекательный финансовый пакет и возможность воссоединиться с Джеррардом в «Аль-Иттифаке», повлияли на его решение покинуть клуб.

На протяжении большей части своей карьеры в «Ливерпуле» Хендерсон не получал того признания, которого он заслуживал за свои качества элитного полузащитника. Он задает тон своей энергией, физической силой и дальностью передачи.

Джордан Хендерсон в сезоне 2011/12 globallookpress.com

Это стало серьезной трансформацией после трудного первого сезона на «Энфилде» под руководством сэра Кенни Далглиша, когда Хендерсон перешел из «Сандерленда» в 2011 году за 16 миллионов фунтов стерлингов.

Брендан Роджерс перешел от попыток продать его в «Фулхэм» к тому, чтобы дать ему капитанскую повязку после ухода Джеррарда в 2015 году. В промежутке Хендерсон блистал по время в захватывающей борьбы за титул в сезоне 2013/14. Его красная карточка в концовке матча против «Манчестер Сити» и последующая дисквалификация дорого обошлись «Ливерпулю».

В первые дни работы Клоппа в «Ливерпуле» Хендерсона преследовала утомительная травма пятки, и он был вынужден наблюдать за игрой команды со стороны. То, что его списали со счетов, придало ему решимости доказать, что сомневающиеся ошибались.

Клопп однажды назвал задачу пойти по стопам Джеррарда «самой тяжелой работой в мировом футболе», но Хендерсон вышел из тени своего бывшего товарища по команде.

Он был великолепен в историческом полуфинальном поединке Лиги чемпионов против «Барселоны» в мае 2019 года, рухнув на газон после финального свистка совершенно изнуренным. Ему потребовалась обезболивающая инъекция в колено в перерыве между таймами, чтобы пережить этот матч.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Подъем над головой шестого Кубка европейских чемпионов в Мадриде значил для него так много, что он сделал татуировку с трофеем на бедре. Как текли слезы, когда он обнимал своего гордого отца Брайана на боковой линии после последней победы над «Тоттенхэмом».

Его восхождение завершилось тем, что он был назван футболистом года по версии футбольных журналистов в 2020 году после победы «Ливерпуля» в Премьер-лиге. «Один из главных вопросов в футболе — что нужно, чтобы сделать хорошего игрока? И что важнее — талант или отношение к делу?» — сказал Клопп в видеообращении к нему.

«Простой ответ: без таланта вы ничто, а без отношения вы навсегда останетесь талантом. Таким образом, ты являешься прекрасным примером того, что смесь этих двух вещей имеет значение. Кто бы мог подумать, что молодой парень, перешедший из "Сандерленда" в "Ливерпуль" с большой мечтой однажды станет лучшим игроком Премьер-лиги? Все видели, какой ты отличный игрок».

Тренер хотел сохранить этот богатый опыт. Именно Клопп убедил владельцев заключить с Хендерсоном новый четырехлетний контракт летом 2021 года, когда тогдашний спортивный директор Майкл Эдвардс не был уверен, что это имеет финансовый смысл. Переговоры зашли в тупик еще до того, как вмешался Клопп. Если бы Хендерсон не подписал контракт, этим летом он был бы свободным агентом.

Вместо этого «Ливерпуль» получит за его трансфер 12 миллионов фунтов стерлингов, но без этого потрясения они могли бы обойтись.

Если Фабиньо последует за Хендерсоном, «Ливерпуль» тем же летом потеряет пять старших полузащитников после ухода Джеймса Милнера, Наби Кейты и Алекса Окслейда-Чемберлена в качестве свободных агентов. Этот квинтет сыграл на двоих 1318 матчей.

Внезапно эволюция полузащиты Клоппа превратилась в революцию. Необходимо было внести изменения, но никто не ожидал такого масштаба.

Заменить Хендерсона как игрока, учитывая, что его карьера была на закате, будет проще, чем заполнить пустоту, оставленную потерей его лидерства.

Чувство восхищения и лояльности Клоппа к Хендерсону было заслужено — от установления стандартов каждый день на тренировочном поле до помощи в создании и поддержании сплоченного духа и единства в раздевалке. Он внушал уважение.

Скромный и самоотверженный, он был образцовым профессионалом, чей менталитет передавался окружающим. Он всегда делал все возможное, чтобы новые игроки чувствовали себя как дома. Он не витал в облаках, когда дела шли хорошо, и не опускал нос, когда дела шли плохо.

Джеймс Милнер и Джордан Хендерсон globallookpress.com

Его выступление в паре с Милнером производили фурор. Милнер описывал это как «хороший полицейский, плохой полицейский», когда их роли поменялись местами на поле и за его пределами.

На поле Хендерсон отдавал приказы и, когда требовалось, подбадривал товарищей по команде. За пределами поля, Милнер налагал штрафы и делал выговоры, когда чувствовал, что игроки ведут себя ниже установленных стандартов, в то время как Хендерсон обнимал за плечи и пытался найти компромисс.

Клопп хотел оставить Милнера еще на год, но предложения о новом контракте не поступало, поскольку клуб решил направить свои ресурсы в другое место. Вместо этого 37-летний футболист присоединился к «Брайтон энд Хоув Альбион».

Теперь «Ливерпуль» оказался в положении, когда он одновременно потерял своего капитана и вице-капитана. Вирджил ван Дейк является явным фаворитом на получение повязки, учитывая его старшинство в команде и тот факт, что он капитанит в сборной Нидерландов.

Это роль, которую Трент Александер-Арнольд давно жаждал, и он становится все более заметным в раздевалке. Энди Робертсон, который носит капитанскую повязку в сборной Шотландии, и Алиссон — другие оставшиеся члены поредевшей группы лидеров. Мохамед Салах и Собослаи — капитаны сборных Египта и Венгрии соответственно.

Фреска Хендерсона globallookpress.com

Образовался вакуум, и теперь другие игроки должны сделать шаг вперед и взять на себя большую ответственность.

Восемь лет Хендерсона в качестве капитана позволили ему поднять над головой все главные трофеи, за которые «Ливерпуль» боролся, за исключением Лиги Европы. Да, ему повезло, что рядом с ним играли лучшие таланты, но он был тем авангардом, который гнал вперед парней Клоппа.

На гигантской фреске с его изображением на Сибил-роуд недалеко от «Энфилда» есть слова: «Возможно все». Конечно, никто не предполагал, что такая звездная карьера в «Ливерпуле» закончится вот так — переездом в Саудовскую Аравию и разговорами о запятнанном наследии.