Стопроцентный «Сити». Ракета Родри принесла чемпионам впечатляющую победу над «Шеффилдом»

«Манчестер Сити» одержал гостевую победу над «Шеффилд Юнайтед» (2:1) в матче 3‑го тура чемпионата Англии. Первый гол в матче забил форвард Эрлинг Холанд, отличившийся во втором тайме. Норвежец в первой половине встречи не реализовал пенальти. В концовке матча защитник хозяев Джейден Богл сравнял счет, однако через несколько минут хавбек Родри вновь вывел «Сити» вперед. «Горожане» одержали третью победу подряд. У «Шеффилда» третье поражение.

«Шеффилд» держался целый тайм

Автор The Telegraph Джим Уайт считает, что хозяева изначально старались играть на ничью в матче с действующим чемпионом и какое-то время им это удавалось.

«Это был признак чемпионов. На мгновение казалось, что "Манчестер Сити" может споткнуться в погоне за рекордным четвертым титулом из-за сопротивления "Шеффилд Юнайтед", команды, очевидно, полностью выкованной из стали.

Под рев восторженной публики после того, как они сравняли счет, к тому моменту, когда игра подошла к своему лихорадочному завершению, хозяева набирали обороты, и выглядело так, как будто они вот-вот завоюют свое первое очко в сезоне. Пока звучал их гимн, повсюду на трибунах уже поднимали и смаковали воображаемые пинты праздничного пива с чипсами. А затем "Сити" нанес ответный удар с клинической точностью.

Очень поздний победный гол Родри гарантировал, что "Сити" останется единственной командой в Премьер-лиге, которая выиграла каждую из трех игр. Вот что делает полузащитник — разницу. Возможно, этот гол не был таким важным, как его победный мяч в финале Лиги чемпионов, но это показатель того, какой он игрок и что он привносит в свою команду. Мастерство, дух и сфокусированность: это та еще комбинация.

И его присутствие было еще более важным в отсутствие главного дирижера "Сити". Действительно, без Пепа Гвардиолы эта игра выглядела совсем по-другому. Не было никакого театра, который он предлагает, исполнительского мастерства постоянной жестикуляции и гримас боли, неустанного стремления к совершенству.

Главный тренер "Шеффилда" Пол Хекингботтом остался один на боковой линии, а заместитель Гвардиолы Хуанма Лилло все время оставался прикованным к скамейке запасных. Хотя впоследствии Лилло настаивал на том, что, хотя тренер и отсутствовал лично, он находился в постоянном контакте со скамейкой запасных из своего дома в Барселоне.

Гвардиола, должно быть, провел большую часть первого тайма, крича на экран телевизора, поскольку "Сити" не смог превратить доминирование в преимущество. С самого начала казалось, что усилия "Шеффилд Юнайтед" были полностью сосредоточены на том, чтобы минимизировать счет. "Сити" владел мячом 83% в первые 45 минут, пока "Юнайтед" сидел глубоко и позволял им атаковать. Но "Сити" все равно не мог найти способа монетизировать свое превосходство.

Нельзя было отрицать, что хозяевам поля понравилась игра своей команды. Блокировки громко приветствовались с трибун, случайные неуместные передачи "Сити" воспринимались с презрением, подкаты приветствовались как голы. А когда Холанн смазал пенальти в первом тайме, это было воспринято так, как будто это момент победы в чемпионате. Это был дух аутсайдера. "Ты просто Билли Шарп для бедных", — пела норвежцу толпа.

Но какой бы стойкостью ни обладал "Юнайтед", "Сити" продолжал пытаться, продолжал исследовать, продолжал давить. Родри пробил мимо ворот, удар Хулиана Альвареса блестяще отразил Уэс Фодерингем; но гол назревал. И в середине второго тайма это произошло. Джек Грилиш завладел мячом на краю штрафной площади "Юнайтед", он ждал, дразня Джорджа Бэлдока, перекатывая мяч с ноги на ногу. Затем он сделал великолепный прострел на Холанна, притаившегося на дальней штанге, и тот отправил мяч в сетку».

Холанн смазал очередной пенальти

Автор The Guardian Питер Лэнсли отмечает затянувшуюся проблему «горожан» с одиннадцатиметровыми

«Хотя "Сити" остается последней командой высшего дивизиона, стартовавшей со 100% результатом, но это было совсем не так просто, как победа над этими соперниками в полуфинале Кубка Англии прошлой весной. Недавно получившая повышение команда Пола Хекингботтома дала полный газ после первого гола Эрлинга Холанна на 63-й минуте. и даже имел смелость сравнять счет благодаря голу Джейдена Богла, прежде чем уступить последнему ключевому слову Родри.

Любой, кто ожидал обычной победы "Сити", разочаровался в этой идее, поскольку Холанн не забил еще один пенальти в первом тайме, что вселило в "Юнайтед" надежду. Но "горожане" сплотились и впервые с момента первого сезона Пепа Гвардиолы в 2016 году "Сити" выиграли свои первые три матча в лиге. Тем не менее, возможно, тренер, восстанавливающийся после операции на спине в Барселоне, может связаться с Уокером для спокойной беседы после того, как его новый капитан позволил Бени Траоре перехватить мяч в его собственной зоне, что в итоге привело к голу "Юнайтед".

Опасность была устранена лишь частично, и Вини Соуза врезался в подкат, мяч прошел мимо Богла, вышедшего на замену, на правом краю штрафной площади "Сити", и он пробил мимо Эдерсона — и мимо Оли МакБерни, который, как посчитали арбитры, не мешал обзору вратаря — в дальний угол. На "Брэмолл Лейн" наступил бедлам, когда "Юнайтед" почувствовал, что может завоевать маловероятное первое очко в сезоне.

Уокер опустил голову, снова вернувшись на арену, где когда-то совершил прорыв, но он поднялся и совершил решающий подкат на другом конце, поля отобрав мяч у Ясира Ларуси в дальнем углу, и собрался с силами, чтобы отдать пас на мяч. вышедший на замену Фил Фоден. Мяч вернулся к Родри, бомбардиру победителя финала Лиги чемпионов "Сити" в июне, и он вбил мяч в верхний угол. Это была блестящая развязка захватывающей игры, которая воодушевит обе команды по-разному.

Хекингботтом, главный тренер "Юнайтед", сказал: "Я доволен игрой. Причина, по которой я так разочарован тем, что мы потеряли одно очко, заключается в игроках и болельщиках — насколько важным будет это одно очко в конце сезона, кто знает — но я должен сосредоточиться на игре".

Хуанма Лилло сказал, что предпочел бы не занимать место Гвардиолы на скамейке запасных. "Он сегодня полностью присутствовал [по связи]", — сказал помощник менеджера. "Если бы на скамейке было больше места, я бы не сидел на его месте на скамейке запасных. Место Пепа — это место Пепа. Сегодня не хватало только его [физического] присутствия, но он был с нами все время".

Несмотря на всю свою удачную игру, "Сити" не забил три из пяти последних пенальти, не считая послематчевых серий, начиная с того, как Холанн не попал в створ в четвертьфинале Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии" в апреле. Последняя возможность представилась за восемь минут до перерыва. Хулиан Альварес пробил в руку Джона Игана, когда капитан "Юнайтед" упал на землю, пытаясь заблокировать мяч. Холанн, однако, нанес удар левой ногой, отправив мяч в штангу, когда Уэс Фодерингем нырнул в другую сторону».

Уокер исправил свою ошибку

Автор Daily Mail Иэн Лэдимен отдает должное капитану «Манчестер Сити», который едва не лишил свою команду победы, но сумел исправить свой промах.

«Есть разные способы отреагировать на то, что из-а твоей ошибки твоя команда теряет победу. Один из них — опубликовать в социальных сетях запутанные и утомительные извинения через два часа после окончания матча. Другой вариант — исправить свою ошибку, пока ты еще на поле.

Здесь, в городе своего рождения и против команды, в которой он начинал свою карьеру, Кайл Уокер выбрал последний вариант.

Его опрометчивый удар пяткой назад в собственной штрафной за пять минут до конца основного времени, казалось, нес неминуемые катастрофические последствия для команды чемпионов, все еще лишенной непосредственного руководства Пепа Гвардиолы. Тренер "Сити" все еще восстанавливается после операции на спине в Барселоне.

Получив в дар владение мячом в игре, в которой у них его почти не было, "Шеффилд Юнайтед" перебросил снярд по полю вправо, и через несколько секунд вышедший на замену Джейден Богл сравнял счет. На "Брэмолл-лейн" разносились звуки общественного экстаза, и Уокер, должно быть, жаждал одиночества и тишины Пик-Дистрикт, всего в нескольких милях отсюда.

Но Уокер, то ли намеренно, то ли из глубины своей спортивной души и подсознания, нашел в себе желание искупить вину, и вскоре он отправился в подтрибунный туннель в качестве капитана победившей команды, которая снова заняла законное место на вершине таблицы Премьер-лиги.

Первой реакцией 33-летнего футболиста было дойти до боковой линии, отобрать мяч, заменив Фила Фодена и наблюдать, как Хулиан Альварес не реализовал очень хороший шанс, пробив над перекладиной. Это был первый акт пробуждения. Второй акт начался минутой позже, и на этот раз результат был иным.

Видя, как Эрлинг Холанн, автор первого гола "Сити" на 63-й минуте, не смог добраться до прострела, Уокер, бывший вторым самым близким из "горожан" к мячу, преследовал Ясира Ларучи из "Шеффилд Юнайтед" до углового флажка. На самом деле, похоже, у него вообще было мало шансов выиграть мяч.

Но каким-то образом он это сделал, и когда его противник рухнул, Уокер снова передал мяч Фодену, который не смог его полностью контролировать. На этот раз полузащитник Родри прибыл, чтобы собрать подбор и забить победный гол в верхний угол ворот примерно с 13 ярдов.

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Для "Сити" победа была обеспечена. Что касается Уокера, он смог выйти из этой ситуации с высоко поднятой головой. Для тех игроков, которые были рядом, и для тех, кто выигрывал трофеи, эти вещи всегда имеют значение. Возможно, именно это их и отличает».

«Клинкам» есть на что опереться

Автор ВВС Том Маллоус находить за что похвалить «Шеффилд Юнайтед», который выглядел достойно в матче с действующим чемпионом.

«Это всего лишь четвертый раз, когда "Шеффилд Юнайтед" проигрывает свои первые три игры в чемпионате за сезон, но они могут воодушевиться дерзкой игрой в обороне, которая почти принесла им очко.

Даже после того, как они отстали в счете, они не сдались и начали создавать бреши: удар Гаса Хамера хорошо блокировал Рубен Диас и вышедший на замену Оли Макберни нанес удар головой мимо угла.

После того, как Родри снова вывел "Сити" вперед, Ясир Ларуси нанес последний удар с сложного угла, когда хозяева поля угрожали второй раз сравнять счет, а Анель Ахмедходжич упустил шанс с близкого расстояния.

Макберни и его вышедший на замену Богл впервые появились в сезоне, поскольку список травм "Юнайтед" начинает уменьшаться, хотя Бен Осборн был вынужден покинуть поле из-за предполагаемого растяжения паха в первом тайме.

Команда Пола Хекингботтома получила предматчевый импульс: нападающий молодежной сборной Англии до 21 года Кэмерон Арчер вышел на поле в рамках презентации после того, как, как сообщается, перешел из "Астон Виллы" за 18 миллионов фунтов стерлингов».

Родри олицетворяет веру «Сити» в свои силы

Автор Sky Sports Дэн Самсом выделяет главного героя в составе «Манчестер Сити», принесшего своей команде три очка и стопроцентный результат на старте сезона.

«Родри уже предпринял одну амбициозную попытку удара издалека своей более слабой ногой. По правде говоря, это было возмутительное решение. Впереди были варианты развития атаки. Бернарду Силва отругал его. Хулиан Альварес выглядел просто растерянным. Это было не то, что вы ожидаете от плеймекера-метронома в центре поля.

Когда Родри нанес еще один удар мимо ворот, на этот раз уже более надежной правой ногой, даже он в отчаянии дернулся. Об этом стоит упомянуть, потому что именно на этом эмоциональном фоне он забил победный гол за "Манчестер Сити" в ворота "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье. Соперник только что сравнял счет, и игра находилась на 89-й минуте.

Удар Родри стал триумфом техники, но, как и удар головой Эрлинга Холанна, открывший счет после того, как он упустил целый хет-трик при явных моментах, это также было свидетельством его веры в себя. Как только все на стадионе почувствовали, что история начала меняться в сторону сказки про Золушку, один из крупнейших зверей "Сити" вновь подтвердил свое доминирование.

Родри, конечно, забивал за "Сити" более важные голы. Если вы забили победный гол в финале Лиги чемпионов, он, скорее всего, останется главным до конца его карьеры. Но это стало еще одним напоминанием о его счастливом умении изменить ситуацию, когда для "Манчестер Сити" это особенно это важно».