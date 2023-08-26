Не успокаивающий камбэк. «МЮ» героически преодолел проблемы, которые сам создал

«Манчестер Юнайтед» дома одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» — 3:2. К четвертой минуте гости вели со счетом 2:0 благодаря голам Тайво Авоньи и Вилли Боли. В составе манкунианцев забитые мячи в активе Кристиана Эриксена, Каземиро и Бруну Фернандеша.

Безумный матч на «Олд Траффорд»

Автор The Telegraph Джеймс Дакер не удивился бы, если бы встреча закончилась с хоккейным счетом — настолько бесшабашной и бестолковой вышел матч на «Олд Траффорд».

«Этот вечер был безумным, пульсирующим и иногда сбивающим с толку развлечением, из тех, что заставляли тренеров в один момент рвать на себе волосы, а в следующий аплодировать.

На часах было 103 минуты, когда рефери Стюарт Эттвелл наконец объявил о завершении матча, и облегчение среди болельщиков "Юнайтед" после финального свистка было ощутимым, прежде чем основное внимание переключилось на атаки в адрес владельцев во время часовой сидячей забастовки.

Анти-глейзеровские баннеры, один из которых гласил: "История, честность и достоинство — вы все украли", были выставлены на всеобщее обозрение, когда разгневанные болельщики призывали американцев "продать 'Юнайтед' и уйти домой".

Никогда раньше "Юнайтед" не проигрывал в два гола так рано в матче Премьер-лиги, но это была задача, которую они поставили перед собой после нажатия кнопки самоуничтожения.

После голов Тайво Авоньи, который забил в седьмой игре подряд, и Вилли Боли всего за 227 головокружительных секунд, ситуация для "Юнайтед" могла бы быть еще хуже в первые 45 минут, если бы Авоньи не помешал удару Моргана Гиббс-Уайта, который шел в створ в преддверии перерыва. Вместо этого гол Кристиана Эриксена дал им ощутимую точку опоры, и при счете 1:2 у "Юнайтед" была надежда во втором тайме.

Динамичная тройка нападающих "Фореста" в составе Авонийи, Гиббс-Уайта и великолепного Бреннана Джонсона, которого "Форесту" нужно удержать до трансферного дедлайна в пятницу, сеяла хаос в дальнейшем. Но команда Стива Купера выглядела уязвимой в обороне, и можно было почувствовать, что постоянное давление "Юнайтед" в конечном итоге может сказаться.

Фернандеш, в частности, отличился после перерыва, показав настоящую капитанскую игру в то время, когда некоторые ставят под сомнение его пригодность на эту роль. А Рашфорд, который сыграл важную роль во всех трех голах, включая победный пенальти, заработанный после того, как он прорвался мимо Данило, прежде чем его сбили, выглядел гораздо более опасным на своей любимой позиции слева.

Разъяренный тем, как его игроки сдулись в концовке матча со "Шпорами" на прошлых выходных, можно только представить, что сказал Тен Хаг в перерыве, но "Юнайтед" стал значительно лучше во второй половине безжалостной драмы.

Сравнять счет удалось в результате прекрасно отработанного штрафного удара как будто прямо с тренировочной площадки: Фернандеш прострелил мяч под углом поперек и в сторону от ворот на Рашфорда, а затем прокрался мимо защиты, чтобы принять ответный навес англичанин и сбросить его Каземиро, который забил.

Если бы игра закончилась со счетом 6-5, это бы никого не удивило. В первом тайме Каземиро пропустил удар головой в открытые ворота с метра, а Антони нанес крученый удар, который Мэтт Тернер отразил в воздухе.

И даже когда "Юнайтед" впервые повел в счете за 14 минут до конца, это было не просто доведение игры до конца. "Форест" бросил все, что у них было на "Юнайтед", и только хороший сейв Андре Онаны отразил опасный удар Боли.

Хозяева поля также испытали огромное облегчение, когда Энтони Эланга, до этого лета игравший за "Юнайтед", ускользнул от Каземиро по левому флангу и низко и сильно прострелил. Крис Вуд, вышедший на замену Авоньи, был на волосок от того, чтобы получить мяч».

Катастрофа и фарс

Автор The Guardian Джейми Джексон считает, что несмотря на камбэк в матче с «Ноттингем Форрест», манкунианцы в очередной раз провалили старт сезона.

«На старте сезона "Манчестер Юнайтед" продолжает шататься . Победить, проигрывая со счетом 0:2, кажется превосходным достижением, но им не следовало допускать такого дефицита к четвертой минуте матча.

Это указывает на ненадежность, которая будет беспокоить тренера, и является загадкой, поскольку Эрик тен Хаг весь прошлый сезон старался убедиться, что его команда не похожа на группу незнакомцев, которые периодически могут быть на одной волне, а могут и не быть. В этот раз так и случилось — почти.

Победный гол забил единственный футболист, на которого Тен Хаг может положиться — Бруну Фернандеш, чей удар с пенальти на 76-й минуте оставил не у дел Мэтта Тернера, пройдя справа от вратаря, и был заработан после того, как Маркус Рашфорд заставив Данило неуклюже сфолить на правом краю своей штрафной.

Все время матча Фернандеш не останавливался ни на секунду. Ранее, после паса Каземиро, Джо Уорралл сбил капитана "Юнайтед" с ног, после чего лидер "Ноттингем Форест" был удален с поля при счете 2:2.

Закончись этот матч поражением или ничьей, и "Юнайтед" можно было бы назвать вступающим в свой очередной кризис: одна победа в трех матчах, множество травм, включая нового нападающего стоимостью 72 миллиона фунтов стерлингов, который еще не вышел на поле (Расмус Хёйлунн), и ощущение, что впереди еще один долгий и трудный сезон.

Добавьте к этому последний фанатский протест против Глейзера, сидячую забастовку против американских владельцев после финального свистка, в которой приняли участие значительное число людей, и это был бы один из тех мрачных дней, который ярко отображает десятилетия с тех пор, как сэр Алекс Фергюсон ушел в отставку.

Хотя этого не произошло — Андре Онана отразил поздний бросок Вилли Боли и обеспечил победу — старт "Юнайтед" оказался катастрофой и фарсом».

А «МЮ» вообще хорош?

Автор ESPN Роб Доусон задается вопросом, является ли слабая игра «МЮ» показателем их проблем на старте сезона или показателем их нынешнего уровня.

«Каким образом "Юнайтед" проиграл только одну из трех первых игр, остается загадкой, и самым большим плюсом является то, что они каким-то образом набрали шесть очков, хотя могло быть и ноль.

Трудно понять, является ли субботняя победа над "Форестом" со счетом 3:2, какой бы захватывающей она ни была, результатом, дающим толчок сезону, или этот камбэк служит лишь маскировкой для проблем команды.

Каким бы воодушевляющим ни было возвращение после двух забитых мячей и победа, тот факт, что камбэк вообще был необходим, никоим образом не успокоит беспокойство болельщиков по поводу предстоящего сезона.

"Юнайтед" выглядит уязвимым в обороне, и ситуация усугубляется травмами Шоу и левого защитника Тайрела Маласии. Что еще хуже, центральный защитник Рафаэль Варан был убран с поля в перерыве матча с "Форестом", и его заменил Виктор Линделеф.

В полузащите бывали случаи, когда Каземиро снова выглядел завязшим — как он это делал во время матчей против "Вулверхэмптона" и "Тоттенхэма" — в то время как Антони изо всех сил пытался нанести удар, и ему повезло, что он оставался на поле до 85-й минуты.

Учитывая, что летний новичок Расмус Хёйлунн стоимостью 72 миллиона фунтов все еще травмирован, а Маркус Рашфорд явно более эффективен на левом фланге, Тен Хаг был вынужден выбрать Антони Марсьяля своим центральным нападающим, и, как это часто бывает с французом, он принес мало пользы, прежде чем его заменили. рано. Это не должно было стать сюрпризом, учитывая, что Марсьяль не провел 90 минут в матчах Премьер-лиги с января 2021 года.

После непростых побед над "Вулверхэмптоном" и "Форестом" и ужасного выступления со "Шпорами" трудно понять, то ли эта команда "Юнайтед" не слишком торопится найти свой путь, или они просто не очень хороши.

Поездка на "Эмирейтс", чтобы встретиться с "Арсеналом" на следующих выходных, должна стать более познавательной и во многом покажет, готовы ли они финишировать в четверке лучших или могут нацелиться на более высокие задачи».

Гиббс-Уайт продолжает оправдывать свою цену

Автор ВВС Саймон Стоун отдает должное молодому игроку «Ноттингем Фореста», который мог принести гостям победу в Манчестере.

«12 месяцев назад многие подняли брови, когда Форест заплатил 25 миллионов фунтов плюс бонусы "Вулверхэмптону" за Моргана Гиббс-Уайта. Но выступления форварда за последние шесть месяцев показывают, что сделка была более чем ваывгодной.

Гиббс-Уайт был одной из ключевых фигур в успешной борьбе "Фореста" с вылетом, а затем вдохновил молодежную сборную Англии на их первый триумф на чемпионате Европы с 1984 года.

Старший тренер национальной сборной Гарет Саутгейт наблюдал за игрой на "Олд Траффорд" и наверняка был впечатлен выступлением 23-летнего футболиста.

Впечатляли не столько результативные передачи Гиббса-Уайта в эпизодах с двумя ранними голами "Фореста", учитывая, что первый был, по сути, последним касанием игрока "Фореста" перед тем, как Авоньи сделал все остальное сам, а второй был угловым, на которой защита "Юнайтед" не пришла и ударом Боли из-за штрафной.

Скорее, впечатляли движения Гиббс-Уайта и его способность одновременно находить пространство и затем создавать там что-то очень интересное и опасное.

Если бы Варан не вмешался и не заблокировал низкий прострел в сторону Авоньи, Гиббс-Уайт мог бы сделать ассистентский хет-трик перед перерывом. Именно Авоньи затем заблокировал удар своего товарища по команде, который вышел в атаку.

"Форесту" пришлось расплатиться за то, что они не смогли максимально использовать эти возможности, хотя Андре Онана понадобился выдающийся сейв, чтобы позднее отбить удар Вилли Боли, обрекая гостей вернуться домой с пустыми руками».

«МЮ» в подвешенном состоянии

Автор Daily Mail Оливер Холт уделяет больше внимания околофутбольным событиям за пределами футбольного поля, которые, по его мнению, напрямую влияют на игру «Юнайтед».

«Болельщики аплодировали игрокам после их победы со счетом 3:2 над "Ноттингем Форест" из 10 человек, хотя они кричали о своем отвращении к семье Глейзеров, владеющих клубом, и готовились к часовой акции протеста на стадионе.

Именно так сейчас и в "Юнайтед": никто не знает, смеяться ему или плакать. Это клуб в подвешенном состоянии, управляемый режимом, который своим трусливым и запутанным подходом к делу Мэйсона Гринвуда еще раз доказал, что он не верит ни во что, кроме денег и минимизации ущерба.

Это клуб, который застрял в цикле "шаг вперед и шаг назад", клуб, чей прогресс под руководством Эрика тен Хага в прошлом сезоне рискует застопориться из-за невнятной трансферной стратегии в этом сезоне.

Это клуб, который больше не выступает за что-либо под руководством Глейзеров, кроме эксплуатации активов. Это клуб, который некоторое время назад потерял свою идентичность, клуб, тысячи фанатов которого остались в Стретфорд-Энде, чтобы потребовать от владельцев завершить их мучительную продажу.

Игроки "Юнайтед" заслуживают огромной похвалы за то, как они пришли сзади и обыграли "Форест", который за первые четыре минуты забила два гола благодаря дилетантской защите хозяев поля. Их движущей силой был капитан Бруну Фернандеш.

Но то, как "Юнайтед" трудился ради этой победы, то, как "Форест" снова и снова показывал их слабости, мало чем помогло развеять мысли о том, что это команда, чья динамика застопорилась после успехов в прошлом сезоне и которая страдает от отсутствием четкого направление за пределами поля.

Тысячи болельщиков, в основном расквартированных на Стретфорд-Энд, остались после матча, снова и снова скандируя "Мы хотим, чтобы Глейзеры ушли" и "Уничтожьте правление". С каждым днем, с каждым днем, когда предполагаемая продажа клуба Глейзерами продолжается безрезультатно, "Юнайтед" атрофируется.

Отсутствие достойного руководства, авторитета и принципов, что так сильно губит клуб, снова были подчеркнуты в начале этой недели, когда стало очевидно, что руководство готовится санкционировать возвращение Гринвуда в состав.

Исполнительный директор Ричард Арнольд отказался от этого плана в понедельник только тогда, когда стало очевидно, что он вызовет такую яростную реакцию со стороны фанатов и благотворительных организаций, которые проводят кампанию против насилия в отношении женщин, что это повергнет клуб в хаос.

Но кислый привкус остался, привкус клуба, который был вынужден поступать правильно, а не делать это из-за своих убеждений. Это впечатление усилилось, когда Тен Хаг упорно уклонялся от вопросов о Гринвуде на своей пятничной пресс-конференции.

В обстоятельствах, когда клуб чувствует себя так, словно балансирует на грани краха, игроки продемонстрировали достаточно моральной силы, чтобы отыграться после пропущенных двух ранних голов благодаря ударам Кристиана Эриксена, Каземиро и спасительного пенальти Фернандеша.

Но после неуверенной победы над "Вулвз" и поражения от "Шпор" это было далеко не убедительное выступление "Юнайтед", которому не хватало травмированных Мейсона Маунта и Расмуса Хёйлунна, но который, похоже, отчаянно нуждается в новых игроках до окончания трансферного окна».