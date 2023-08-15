Год Эрика тен Хага в «МЮ»: тяжелые тренировки, никаких уступок и погоня за «Сити»

Накануне вечером, сразу после 19:30 и вскоре после того, как прозвучал финальный свисток об их поражении от «Брентфорда» со счетом 0:4, в почтовые ящики персонала, базирующегося на тренировочной базе, попало электронное письмо, в котором сообщалось, что первая команда прибудет на территорию к 9 утра.

То, что последовало после их прибытия, стало частью фольклора о работе Эрика тен Хага в «МЮ» — пробежка на 13,8 км для каждого члена команды, пострадавшего от унизительного поражения в западном Лондоне, причем недавно назначенный тренер «Юнайтед». тоже принимал в ней участие.

Вы знаете, что произошло дальше — победа над «Ливерпулем», затем первый трофей за пять лет и, наконец, третье место в Премьер-лиге, которое мало кто мог предсказать в то воскресное утро.

Было бы легко определить, что это момент, когда на самом деле началась эра Тен Хага — поворотный момент, если хотите, — но спросите тех, кто был рядом с раздевалкой, и они могли бы предположить, что это была просто часть более широкого культурного сдвига, который уже начался ранее.

Как сказал несколько месяцев спустя Скотт Мактоминей, когда его спросили о пробежке после «Брентфорда»: «Когда мы проигрываем, мы проигрываем все вместе. Это было частью процесса».

Это чувство коллективной ответственности и единения было ключевым направлением работы Тен Хага с первого дня. Например, было некоторое удивление в команде, когда выяснилось, что даже неиспользованные запасные после поражения со счетом 0:4 были вынуждены пробежать 13,8 км.

Тем не менее, наказание на следующий день после игры больше не является чем-то из ряда вон выходящим в Кэррингтоне. На самом деле это норма.

При Тен Хаге, на следующий день после матчей «Юнайтед», побед, поражений или ничьих, те, кто вышел в стартовом составе или отыграл значительное количество времени, выйдя на замену, принимают участие в восстановительной работе, а вот остальную часть команды ждет занятие с высокоинтенсивными фитнес-упражнениями. Опять много беготни.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Предшественники Тен Хага такого не делали. Большинство тренеров предпочитают устраивать после игр легкие тренировки, если они вообще проводятся, но идея этого метода достаточно проста: он помогает поддерживать постоянный уровень физической подготовки и готовности всей команды.

Если те игроки, которые остались в запасе в субботу, проводят лишь легкую тренировку в воскресенье, при этом проведя лишь тактические подготовительные занятия в пятницу, то три дня их недели относительно неактивны. Можно предположить, что при таком графике они будут регрессировать.

Некоторые из запасных прошлого сезона, которые часто оказывались на тренировочных сессиях Тен Хага «матчевый день плюс один», описали бы их как жестокие — не только самые тяжелые за всею неделю, но и одни из самых тяжелых, которые они испытали в футболе.

И хотя вы могли бы ожидать, что некоторые игроки будут ворчать, когда за просиживанием на скамейке запасных следует изнурительная работа на тренировочном поле, сони понимают, что наверстывание физической нагрузки таким образом помогает компенсировать разрыв между ними и игроками стартового состава.

В конце концов, это командная игра, и Тен Хаг хочет, чтобы каждый игрок чувствовал себя частью того, чего пытается достичь «Юнайтед». Многое было сделано из-за изменений в предматчевом распорядке «Юнайтед»: теперь команда собирается на «Олд Траффорд» за три с половиной часа до начала матча, а не ночует в отеле накануне.

Игроки вместе устраивают предматчевую трапезу, перед подготовительным занятием накануне, что способствует сплочению команды, а также дает им дополнительную ночь со своими семьями.

На прошлой неделе стало известно, что корпоративная ВИП-ложа на трибуне сэра Бобби Чарльтона — источник значительного дохода для клуба — теперь преобразована в комнату отдыха для игроков, где Тен Хаг проводит предматчевую подготовку.

Эти приготовления тщательны. Источники, знакомые с методами Тен Хага, описывают внимание, которое он уделяет своей работе, как самое впечатляющее его качество.

Ожидается, что в течение недели его сотрудники прибывают в Кэррингтон к 8 утра. Митчелл ван дер Гааг, его помощник, часто бывает в здании раньше, и 11-часовой рабочий день не является чем-то из ряда вон выходящим. После игры Тен Хаг часто сразу же пересматривает ее, чтобы немедленно начать подготовку к следующему матчу «Юнайтед».

«Он согласен только на самый высший уровень во всем», — рассказывал один человек, тесно сотрудничавший с ним. «Многие люди так говорят, но они не готовы в это как следует вкладываться».

Стив Макларен и Эрик Тен Хаг globallookpress.com

Помимо назначений Ван дер Гаага и Стива Макларена, Тен Хаг внес минимальные кадровые изменения в обслуживающий персонал «Юнайтед» и решил оставить подавляющее большинство работников «МЮ» на их местах. Тен Хага описывают как доступного руководителя, его двери открыты для встреч один на один.

Дисциплина имеет первостепенное значение, в том числе в отношении контроля над информацией. Тен Хаг хочет, чтобы «Юнайтед» был более закрытым клубом, из которого мало что утекало в прессу. Согласно одному источнику, ему не интересны длинные статьи с подробным описанием влияния, которое он оказал на клуб. Ну что же, прости Эрик.

Утечки были довольно далеко в рейтинге проблем «Юнайтед» сразу после прибытия Тен Хага, требовалось решить более серьезные дисциплинарные проблемы.

В непростые времена Оле Гуннара Сульшера было ощущение, что игрокам давали слишком много свободы действий, вплоть до того, что пунктуальность иногда была проблемой, в то время как склоки и придирки приводили к тому, что некоторые игроки слишком охотно отказывались от участия в матчах.

Напротив, «никаких уступок» — это фраза, которую один источник регулярно использует при описании подхода Тен Хага. Когда возникали подобные проблемы, его реакция была быстрой и суровой — ярким примером является поздний приезд Маркуса Рашфорда на новогодний матч с «Вулверхэмптоном» в прошлом сезоне.

В тот день Тен Хаг жестко обрушился на Рашфорда, исключив его из стартового состава, чтобы подать более широкий пример остальной команде, а также спровоцировать реакцию самого игрока.

Сообщение Рашфорду, как выразился один источник, было таким: «Хорошо, ты задолжал команде. И Маркус был действительно мотивирован расплатиться». Рашфорд, конечно же, вышел со скамейки запасных, чтобы забить единственный гол в игре.

Это была та реакция, которой некоторые из предшественников Тен Хага, возможно, не смогли добиться от команды. Но затем были приняты три важных решения — разрешение уйти Криштиану Роналду, отправка в запас и, в конечном итоге, лишение капитанской повязки Гарри Магуайра и санкционирование ухода Давида де Хеа — которые не оставили у игроков «Юнайтед» сомнений относительно того, кто главный.

Все эти решения можно точно охарактеризовать как «тренерские», включая запоздалую перемену взглядов на Де Хеа. Тен Хаг изначально был готов к тому, что вратарь, дольше всех игравший за «Юнайтед», останется на более скромных условиях, но пересмотрел свое мнение в конце сезона и отдал приоритет подписанию Андре Онана.

Тен Хаг и Маркус Рашфорд globallookpress.com

И Де Хеа ушел. Как и в случае с Роналду и Магуайром, решение было принято Тен Хагом, но при полной поддержке клубного руководства.

Решения о подписаниях принимаются более коллективно, даже если влияние Тен Хаг кажется очевидным со стороны. Из пяти крупных трансферов прошлым летом только Каземиро ранее не имел отношения ни к Тен Хагу, ни к голландскому футболу, и был подписан только после того, как затянувшаяся погоня за Френки де Йонгом оказалась обреченной на провал.

Эта схема повторилась этим летом: Онана играл под руководством Тен Хага в «Аяксе», Мейсон Маунт пересекался с ним в Эредивизи, будучи в аренде в «Витессе», а Расмуса Хёйлуна представляли агенты Тен Хага, SEG International, во время переговоров по поводу его перехода из «Аталанты».

В клубе принято считать, что прошлым летом Тен Хаг скорее определил трансферные цели — подписания Лисандро Мартинеса, Кристиана Эриксена и Антони выглядели тренерским выбором, потому что так оно и было.

Тем не менее, говорят, что это трансферное лето было скорее совместной работой, и ни для кого не секрет, что Гарри Кейн был предпочтительной целью Тен Хага в качестве центрального нападающего. Тем не менее, что касается Хёйлунна, посмотрите на Каземиро — игрока, который не обязательно был первым выбором тренера, но, тем не менее, он полностью его устроил.

Одна область, в которой Тен Хаг имеет исключительную власть, — это выдача игровых номеров, и номер Хёйлунна еще предстоит раскрыть. Коммерческий отдел «Юнайтед», несомненно, предпочел бы, чтобы он уже был представлен хоть с каким-нибудь номером, чтобы максимизировать продажи футболок, но они ждут подтверждения решения Тен Хага.

Маунт получил футболку под номером 7 от своего нового тренера во время переговоров о его переходе из «Челси» за 55 миллионов фунтов стерлингов, а одним из наиболее привлекающих внимание вариантов является Кобби Майну. Повышение 18-летнего футболиста до футболки под номером 37 — инверсия прошлогоднего номера 73 — является отражением того, как высоко его ценят.

Ожидается, что после того, как Майну оправится от досадной травмы, полученной в предсезонном матче с «Реалом», он присоединится к Алехандро Гарначо и станет воспитанником академии, которого Тен Хаг довел до основного состава. Он не будет последним.

Ближе к концу прошлого сезона Тен Хаг провел встречи один на один с несколькими многообещающими талантами из академии, включая, помимо прочего, Ши Лейси, Джейса Фицджеральда и Харрисона Паркера, который сейчас направляется в «Манчестер Сити», в то время как сыновья Даррена Флетчера Джек и Тайлер движутся в противоположном направлении.

Встречи были возможностью для молодежи поговорить с Тен Хагом лицом к лицу наедине, а также для голландца, чтобы обрисовать в общих чертах, что от них ожидается, что требуется, чтобы стать полноценным игроком первой команды, и его собственное видение будущего клуба.

Тренерский шатб «МЮ» globallookpress.com

Это видение включает в себя процветающую молодежь, и, как говорят, ожидания от академии выросли еще на один уровень после назначения Тен Хага.

Когда в прошлом сезоне одна из молодежных команд «Юнайтед» сыграла вничью с командой из явно более слабой академии, Тен Хаг хотел получить ответы, почему так случилось. Ему сказали, что игроки соперника старше, чем у «Юнайтед», и он ответил прямо: дело не в том, чтобы быть старше или моложе, а в том, чтобы быть лучше.

Тем не менее, несмотря на то, что Тен Хаг изменил в «Юнайтед» за последний год, он сразу же отметил две вещи: во-первых, он является частью более широкой структуры под руководством генерального директора Ричарда Арнольда и футбольного директора Джона Мертоу, сосредоточенной в паре. коридоров в Кэррингтоне, которая ведет клуб в новом направлении.

Во-вторых, и это самое главное — прошлый сезон был далеко не таким безоговорочным успехом, как всем кажется, и предстоит еще много работы.

Это послание было оглашено в отеле Landmark в Мэрилебоне пару месяцев назад, когда сезон, начавшийся с пары унизительных поражений, закончился, пожалуй, самым болезненным из возможных.

После того, как «Юнайтед» упустил шанс помешать «Сити» повторить их золотой требл и потерпел поражение со счетом 1:2 в финале Кубка Англии на «Уэмбли», Тен Хаг собрал игроков и персонал вместе, чтобы подумать о сезоне.

Тон его речи был оптимистичным, Тен Хаг настаивал на том, чтобы игроки получали удовлетворение от того, чего они добились, вернувшись в Лигу чемпионов и выиграв трофей, но настроение было далеко не праздничным.

Тен Хаг сказал собравшимся, что в тот день они проиграли великой команде, которая достигла высот, которых должен достичь «Юнайтед», если они хотят снова соревноваться на самом высоком уровне.

Один из источников, осведомленный об этой встрече, резюмирует суть речи Тен Хага: «Идите, хорошо отдохните, а потом возвращайтесь, и нам пора за работу». Эта работа начинается всерьез сейчас.