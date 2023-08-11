Что смотреть в августе: «Ливерпуль» против «Челси», дебют Кейна в «Баварии», встреча ПСЖ и «Ланса»

Давайте будем честными: делать превью европейского футбольного сезона прямо перед его началом практически невозможно. До закрытия трансферного окна осталось еще три недели, и мы знаем, что некоторые клубы собираются сделать серьезные покупки, а другие клубы предпримут невероятно глупые шаги, вызванные нарастающим отчаянием.

Поскольку европейский футбол снова набирает обороты, ESPN решил поговорить о самых интересных августовских матчах в каждой топ-лиге — и о самых интересных сюжетных линиях, которые нужно отслеживать, пока мы их смотрим и пока мы ждем, когда команды полностью соберут составы.

Пять самых интересных матчей августа в АПЛ

Лучшая (и самая богатая) лига в Европе стартует в пятницу, 11 августа, хотя все еще не завершены множество трансферных дел. Но пока мы ждем, чтобы увидеть, как «Тоттенхэм» будет атаковать без Гарри Кейна (теперь, когда он, похоже, действительно уходит), как «Манчестер Сити» заменит Рияда Мареза и Илкая Гюндогана, и кого еще «Челси» подпишет в прибадке своей трансферной зависимости, есть за чем понаблюдать и кроме этого.

11 августа: «Бернли» — «Манчестер Сити»

Какой восхитительный стартовый матч, когда «Сити» Пепа Гвардиолы сражается с командой, которой руководит Венсан Компани — бывший капитан «Сити» при Гвардиоле. В прошлом году «Бернли» полностью изменил свою идентичность при Компани и пошел на повышение. Посмотрим, сколько ударов они смогут нанести против «Сити» на контратаках.

«Манчестер Сити» начинает сезон 2023–24 с поредевшими полузащитой и атакой, но заметно углубив состав в линии обороны, где они только что подписали широко разрекламированного Йошко Гвардиола из «РБ Лейпциг» и, похоже, продлив контракт с правым защитником Кайлом Уокером.

Посмотрим, как это скажется на выборе состава в начале сезона, особенно если учесть, что в июньском финале Лиги чемпионов Гвардиола фактически начал с четырех центральных защитников (Рубен Диаш, Натан Аке и Мануэль Аканджи, а также Джон Стоунз в роли опорного полузащитника). У него есть варианты, и мы знаем, что он будет ковыряться с настройкой схемы.

12 августа: «Ньюкасл» — «Астон Вилла»

Одна команда, которой предстоит первое выступление в Лиге чемпионов за два десятилетия, принимает у себя команду с собственными лигочемпионскими амбициями. «Вилла», очевидно, н является сильным претендентом на место в топ-4, но они добавили уверенности в себе после того, как наняли Унаи Эмери в прошлом году, а летом добавили интересные дополнения в лице Муссы Диаби из «Байера» и Пау Торреса из «Вильярреала». На «Вилла Парк» хорошие вибрации.

На «Сент-Джеймс Парке» «Ньюкасл» был занят добавлением глубины составу для упомянутой кампании Лиги чемпионов. Они заменили Аллана Сен-Максимина, отправившегося в Саудовскую Аравию на Харви Барнса из «Лестера», добавили полузащитника «Милана» Сандро Тонали и молодого правого защитника «Саутгемптона» Тино Ливраменто.

Прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл»

У Эдди Хау растущая команда, с которой нужно работать, и учитывая предстоящие еврокубковые вечера и потенциальное возвращение в форму как «Челси», так и «Ливерпуля» (и «Шпор»?) ему и «Ньюкаслу» нужно будет сильно стартовать, чтобы укрепить свое стремление еще раз финишировать в первой четверке.

13 августа: «Челси» — «Ливерпуль»

Битва раненых тяжеловесов в первые выходные сезона. Отличненько! «Ливерпуль» находится в процессе обновления своей затхлой полузащиты — они добавили Доминика Собослая («РБ Лейпциг») и Алексиса Мака Аллистера («Брайтон»), но, вероятно, им нужен еще как минимум один игрок после потери Джордана Хендерсона и Фабиньо, ушедших в Саудовскую про-лигу, — в то время как «Челси» пытается возродиться под руководством Маурисио Почеттино.

Этим летом «Челси» сократил свой раздутый состав, но, учитывая уже три августовских подписания, они могут раздуть его обратно. Тем не менее, Почеттино должен неплохо найти общий язык с молодой и голодной до побед командой, так что будет неудивительно, если они сильно начнут сезон, даже если их блестящий новый форвард Кристофер Нкунку на некоторое время выбыл из строя.

19 августа: «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»

Можно с уверенностью сказать, что чем бы ни стали «Шпоры» в этом сезоне, они не будут похожи на то, что мы увидим 19 августа. Новый тренер Анж Постекоглу пытается устроить довольно значительные системные изменения и, проведя с командой предсезонку и товарищеские матчи, Гарри Кейн, похоже, официально уходит в «Баварию». У них все еще есть талантливые игроки в атаке — новичок Джеймс Мэддисон, Деян Кулушевски, потенциально здоровые версии Сона Хын-Мина и Ришарлисона — но нужно понимать, что у команды будет период адаптации.

Однако период адаптации в Манчестере закончился, и теперь это официально команда Эрика Тен Хага. Он организовал попадание «МЮ» в четверку лучших, несмотря на то, что у него были проблемы как с вратарем, так и с центрфорвардом. Теперь у него Андре Онана в воротах, Расмус Хёйлунн (хотя и уже травмированный) в атаке, Мейсон Маунт в качестве дополнительного креативного варианта и все парни, которые начали расцветать под руководством Тен Хага в прошлом году: Маркус Рашфорд, Каземиро и другие. Эта команда должна стремительно стартовать.

Календарь и таблица АПЛ

27 августа: «Ньюкасл» — «Ливерпуль»

Что касается букмекерских предсказаний, то шесть клубов начинают сезон с коэффициентом не менее +150 (что эквивалентно 40% вероятности) финишировать в четверке лучших. «Ливерпуль» (-200) — один из них, и к концу августа он сыграет с двумя другими. Таким образом, установится ранняя иерархия в таблице АПЛ.

Пять самых интересных матчей августа в Ла Лиге

Учитывая недавний разрыв передней крестообразной связки Тибо Куртуа и драму вокруг возможного перехода Килиана Мбаппе из ПСЖ, можно с уверенностью сказать, что мы еще не наем, чего ждать от «Реала» в этом сезоне.

Тем не менее, Ла Лига выглядит довольно знакомо накануне старта кампании: «Реал Мадрид» и «Барселона» почти гарантированно финишируют в тройке лидеров, «Атлетико Мадрид», вероятно, тоже, а множество команд отправляются в девятимесячный марафон борьбы за четвертое место.

11 августа: «Севилья» — «Валенсия»

У немногих команд перспективы изменились прошлой весной более резко, чем у «Севильи», которая страдала на 14-м месте (и едва держалась в Лиге Европы), когда 21 марта наняла тренера-ветерана Хосе Луиса Мендилибара. Но они выиграли шесть из своих первых восьми матчей в чемпионате под руководством Мендилибара, и они обыграли «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Рому», чтобы выиграть свою седьмую корону Лиги Европы за 18 лет. Их самый ужасный сезон за последние годы закончился квалификацией в Лигу чемпионов, и теперь они снова начинают сезон 2023-24 с надеждами на попадание в четверку лучших.

У «Валенсии» не было такого же хэппи-энда, но они набрали 15 очков в последних девяти матчах, чтобы, по крайней мере, избежать вылета. Этот гордый клуб остается в переходном режиме и им потребовалась помощь таких арендованных игроков, как Самуэль Лино из «Атлетико» (плюс Юнус Муса, перешедший в «Милан»), чтобы избежать вылета. У них все еще есть надежные защитники, такие как крайний защитник и капитан Хосе Гайя, а также полузащитник Андре Алмейда, но если они плохо стартуют, все может снова развалиться.

12 августа: «Атлетик» — «Реал Мадрид»

Букмекеры дают «Атлетику» шестые по величине шансы на попадание в топ-4 (+300, что эквивалентно 25%), и это является довольно большим подтверждением преемственности и надежности, которую они построили. В конце сезона 2022/23 «Атлетик» сдал, но он возвращается не только с братьями Уильямс (29-летним Иньяки и 21-летним Нико, которые в сумме записали на свой счет 23 гола и передачи), но и с еще одним ярким молодым нападающим в лице Ойана Сансета (10 голов и две передачи).

Добавьте к этому их типичной упрямую защиту, и Бильбао станет ужасно сложным местом для начала карьеры Джуда Беллингема в «Реале». Куртуа выбыл из строя, и, если не считать чудесного трансфера, связанного с Мбаппе, атаку также ожидает переходный год, ведь Карим Бензема ушел и его временно заменяет Хоселу из «Эспаньола».

Прогноз на матч «Атлетик» — «Реал Мадрид»

Нас бы не удивило, если бы «сливочные» с трудом прошли первые этапы сезона, прежде чем установили тот ритм, в котором они обычно заканчивают кампанию.

20 августа: «Бетис» — «Атлетико Мадрид»

В течение трех сезонов подряд «Бетис» претендовал на финиш в четверке лучших, но каждый раз чуть-чуть не дотянул. Мы не уверены, что появление таких ветеранов, как Эктор Бельерин, Марк Бартра и Иско, поможет сократить этот разрыв, но новички должны сделать «вердибланкос» сильным соперником в начале сезона.

Это может быть важно, потому что у них, возможно, самый крупный августовский матч среди всех присутствующих здесь. «Атлетико» был лучшей командой в Ла Лиге с середины января, а Антуан Гризманн был ее лучшим игроком. Они добавили Сезара Аспиликуэту из «Челси» и Чаглара Сёюнджю из «Лестера» в качестве свободных агентов, а Жоау Феликс вернулся в форму после неудачной аренды в «Челси». Начнут ли он этот сезон так же ярко, как закончили прошлый?

20 августа: «Барселона» — «Кадис»

Действующие чемпионы лиги, вероятно, припозднятся с трансферами в это окно из-за притока денежных средств от предстоящей продажи в ПСЖ Усмана Дембеле. Посмотрим, что они сделают с этими деньгами, но пока они подписали только Илкая Гюндогана («Манчестер Сити») и Иньиго Мартинеса («Атлетик»). У них довольно легкий старт в Ла Лиге с ранними матчами против «Хетафе» и «Кадиса».

Честно говоря, самым интересным в этом матче может быть место его проведения: «Барса» проведет свои домашние матчи на Олимпийском стадионе Барселоны (Estadi Olimpic Lluis Companys) в этом году, пока «Камп Ноу» переживает капитальный ремонт.

Календарь и таблица испанской Примеры

27 августа: «Вильярреал» — «Барселона»

Первое настоящее испытание для чемпионов состоится ближе к концу месяца, когда они посетят с визитом «Вильярреал». Под руководством бывшего тренера «Барсы» Кике Сетьена «Вильярреал» завершил сезон 2022–23 в отличной форме, набрав 33 очка в последних 16 матчах. Однако они потеряли проданных за большие деньги нападающих Николаса Джексона («Челси») и Самюэля Чуквезе («Милан»). Посмотрим, насколько это собьет их ритм.

Пять самых интересных матчей августа в Бундеслиге

Казалось, что мюнхенскую «Баварию» немного переклинило после того, как ее проверенная и надежная тактика построения состава — украсть всех оставшихся звезд в Бундеслиге — не помогла им заполучить Эрлинга Холанна прошлым летом.

Они потеряли Роберта Левандовского, которого так и не заменили, спотыкались зимой, а затем запаниковали, уволилв Юлиана Нагельсмана и наняв Томаса Тухеля. Сбои продолжались, и в последний день сезона им понадобилась эпическая помощь «Майнца», чтобы сохранить свою 11-летнюю серию выигранных чемпионских титулов.

Основная сюжетная линия сезона будет заключаться в том, смогут ли большие расходы вывести «Баварию» из этого заноса и сможет ли разгневанная и понесшая потери версия дортмундской «Боруссии» совершить еще одну попытку в борьбе за титул. Однако это не единственная сюжетная линия.

18 августа: «Вердер» — «Бавария»

Бывший выдающийся игрок Английской Премьер-лиги дебютирует в первую пятницу сезона. Как прекрасно. Мы говорим, конечно... о Наби Кейта. 28-летний игрок переходит в «Вердер» после пяти полных трофеев сезонов в «Ливерпуле».

Ладно, речь о Гарри Кейне. В это межсезонье «Бавария» предприняла рискованный гамбит с высокими ставками, поставив все свои фишки «нам нужен новый звездный форвард» на Кейна и надеясь, что они смогут договориться с владельцем «шпор» Даниэлем Леви. Кажется, у них это получилось. Мы не знаем, сколько минут он будет играть в этом матче, но он будет сюжетной линией № 1, № 2 и так далее.

19 августа: «Байер» — «РБ Лейпциг»

В прошлом году некоторые считали «Байер» из Леверкузена является аутсайдером, который замахнется на титул Бундеслиги, но в начале октября они уволили главного тренера Херардо Сеоне после ужасного старта. Им пришлось сплотиться под руководством Хаби Алонсо, чтобы финишировать шестыми, но... они сплотились! И они превратили 55 миллионов евро, полученных за трансфер в «Астон Виллу» Муссы Диаби в полузащитников Гранита Джаку («Арсенал») и Йонаса Хофманна («Боруссия Менхенгладбах»), а также нападающего Виктора Бонифация («Унион Сен-Жиллуаз»).

«РБ Лейпциг» почти наверняка понадобится период обкатки после потери Нкунку, Собослая и Гвардиола, проданных за большие деньги и за короткое время. Они уже нашли им преемников в атаку и могут быть столь же результативными, как и раньше, но произошло слишком много изменений. Посмотрим, смогут ли они избежать медленного старта.

20 августа: «Унион Берлин» — «Майнц»

Прошлогодний любимец принимает прошлогоднего спойлера. В сезоне 2022–2023 «Майнц» занял едва ли не самое драматичное и запоминающееся девятое место в истории, обыграв мюнхенскую «Баварию» и помогая склонить чемпионскую гонку в пользу дортмундской «Боруссии», но в последнем туре набрав очко в Дортмунде и принеся «Баварии» 11-й титул подряд. Бо Свенссон — интригующий тренер, а «Майнц» — претендент-андердог на места в зоне еврокубков, если они смогут вернуть свою февральско-мартовскую форму.

Тем временем берлинский «Унион»готовился к своей первой кампании в Лиге чемпионов, добавляя как можно больше скорости и энергии к и без того энергичному составу. Полузащитник Люка Тузар («Герта») — отличный помощник, а арендованные Давид Датро Фофана («Челси») и Бренден Ааронсон («Лидс») — быстрые варианты в атаке. Сможет ли команда Урса Фишера стартовать так же хорошо, как в прошлом году, теперь, когда ей также нужно беспокоиться об игре в Лиге чемпионов?

26 августа: «Бохум» — «Боруссия» Дортмунд

Из многих приводящих в бешенство результатов, которые сопровождали злополучную борьбу «Боруссии», спорная ничья в дерби с «Бохумом» в конце апреля должна была занять довольно высокое место.

Несмотря на потерю Джуда Беллингема, ушедшего в «Реал», «Боруссия» может многое предложить в этом сезоне: они были лучшей командой в Германии во второй половине сезона (когда Себастьен Алле был здоров и доступен), и прошлогоднее разочарование, безусловно, добавит полезного опыта

Возвращение в Бохум может немного рассказать нам о том, насколько хорошо они избегают ошибок, которые так дорого обошлись им несколько месяцев назад.

26 августа: «Боруссия» Менхенгладбах — «Байер» Леверкузен

Леверкузен получает еще один интригующий матч на раннем этапе, ведь ему предстоит встретиться с соперником начинающим с чистого листа под руководством Херардо Сеоане. Немногие команды изменились более значительно, чем Гладбах. Ушли Маркус Тюрам, Йонас Хофманн, Реми Бенсебайни и Ларс Штиндль.

Календарь и таблица Бундеслиги

Пришли несколько интригующих молодых игроков и опытный вингер Франк Онора. Кажется, потенциал роста все еще может быть высоким, но это более молодая и гораздо менее проверенная команда. Они представляют собой загадку в начале сезона.

Пять самых интересных матчей августа в Серии А

Если подумать, то на самом деле нет никаких причин предлагать какие-либо особенно хорошие матч-апы в начале сезонаСерии А: люди в Италии будут в восторге просто от начала футбольного сезона, поэтому можно загружать календарь посредственными матчами, чтобы приберечь лучшее на потом.

В любом случае, похоже, это стратегия Серии А. Никто из восьми лучших команд прошлого года не сыграет друг с другом в августе; самый громкий августовский матч, похоже, состоится, когда 21 августа «Милан», занявший четвертое место, сыграет с «Болоньей», занявшей девятое место. «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Лацио» сделали достаточно трансферов, чтобы выглядеть совсем по-другому в этом сезоне, но августовские ставки в Италии не особенно высоки.

19 августа: «Интер» — «Монца»

После прошлогоднего выхода в финал Лиги чемпионов «Интер» сменил одну группу ветеранов (Андре Онана, Марсело Брозович, Милан Шкриньяр, Эдин Джеко) на новую (Маркус Тюрам, Янн Соммер, Хуан Куадрадо). Что Симоне Индзаги сделает с этими новыми фигурами?

20 августа: «Лечче» — «Лацио»

Римлян затмили захватывающий поход «Наполи» за скудетто и миланский полуфинал Лиги чемпионов, но «Лацио» спокойно зафиксировал второе место в прошлом сезоне, получил 40 миллионов евро от «Аль-Хиляля» за полузащитника Сергея Милинковича-Савича, заменив его на Даичи Камаду из франкфуртского «Айнтрахта» и подписав интригующих молодых нападающих, таких как Густав Исаксен из «Митьюлланда» и бывший лучший бомбардир МЛС Тати Кастельянос.

Короче говоря, они могут быть самой интересной командой в Италии на старте сезона. По крайней мере, самой интересной, которая не называется «Миланом».

20 августа: «Удинезе» — «Ювентус»

Вычет очков стоил «Ювентусу» места в еврокубках, и они почти наверняка сделают еще несколько трансферов до конца летнего окна. Но они добавили Тима Веа, и у них все еще есть костяк команды из четверки лучших. Как «Ювентус» начнет сезон без Европы? Гладко, или будет спотыкаться?

Календарь и таблица Серии А

21 августа: «Болонья» — «Милан»

Встречайте Соединенные Штаты Милана. К чемпионам лиги 2022 года добавились американцы Кристиан Пулишич и Юнус Муса, а также вингеры «Вильярреала» Самуэль Чуквезе и полузащитники Рубен Лофтус-Чик и Тиджани Рейндерс. Эта команда нуждалась в обновлении и получила его. Посмотрим, приведет ли это к быстрому старту.

27 августа: «Наполи» — «Сассуоло»

Они уступили «Баварии» защитника Кима Мин Чжэ, но сумели отпугнуть всех претендентов на Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию и сохранили большую часть прошлогоднего чемпионского состава. Сможет ли новый тренер Руди Гарсия, солидный, хотя и не впечатляющий специалист, сменивший Лучано Спаллетти, справиться с похмельем и обеспечить хорошее начало защите титула «Наполи»?

Как выглядит ПСЖ в начале года?

Мы хотели включить еще пять матчей за пределами четырех крупнейших лиг Европы, но большинство из них берут пример с Серии А и делают все возможное, чтобы избежать чего-то особенно интригующего на старте сезона. Но с учетом того, как последние несколько месяцев прошли для ПСЖ, каждый матч интересен.

Краткая история событий:

— Лионеля Месси больше нет...

— ...как и Серхио Рамос.

— Неймар тоже ушел бы, если бы «ПСЖ» нашел кого-то, кто согласился бы оплачивать его обременительный контракт.

— Килиан Мбаппе, очевидно, завис в неопределенности после того, как «ПСЖ» понял, что после того, как прошлым летом его контракт истек и он ушел к тому, кто больше заплатил, Мбаппе планировал сделать то же самое следующим летом.

Клуб сделал несколько умных подписаний, усилившись как ветеранами (защитники Люка Эрнандес и Милан Шкриньяр), так и интересной молодежью (Мануэль Угарте, Уго Экитике, Ли Кан-ин), а скоро приедет и Усман Дембеле. Луису Энрике есть над чем поработать.

Календарь и таблица Лиги 1

Но пока эта странная и глупая сага о Мбаппе не закончится, она будет перевешивать все остальное, особенно в связи с матчем 27 августа против «Ланса» — прошлогоднего претендента, занявшего второе место в Лиге 1.

Последний этап квалификации Лиги чемпионов

Сезон по-настоящему начинается в последний день месяца, и не только потому, что именно тогда закрывается трансферное окно. 31 августа мы также получим жеребьевку Лиги чемпионов, а на следующий день последуют жеребьевки Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА.

На данный момент мы знаем только 26 из 32 команд, которые сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов 2023/24. Еще шесть мест будут разыграны 22 командами из низших европейских лиг, и никогда не поздно принять решение и поставить все свое эмоциональное здоровье на одну из этих 22 команд, выходящих на большую сцену.

Вот пять самых интересных команд, оставшихся в квалификационном поле:

5. Победитель матча «Спарта» Прага — «Копенгаген». Это, пожалуй, самый громкий матч предпоследнего квалификационного раунда. Чемпионы Чехии и Дании достаточно сильны (и достаточно опытны в Европе), чтобы выстоять в Лиге чемпионов.

«Копенгаген» с большим количеством ветеранов был явно сильнее из двух команд против более молодой команды «Спарты» в домашнем матче, но плохая концовка и пара блестящих сейвов Питера Виндала из «Спарты» сделали матч нулевой ничьей. В финальном квалификационном раунде победитель будет иметь преимущество перед польским «Ракувом» или кипрским «Арисом» из Лимассола.

4. «Брага». Всегда интересно, когда иерархия футбола в Португалии каким-либо образом нарушается. Любой клуб, чтобы финишировать в тройке лучших в Примейре, опередив по крайней мере одну из «Бенфики», «Порту» и «Спортинга», должен сбуквально творить чудеса. С сезона 2012/13 только дважды команды, не входящие в этот триумвират, пробились в тройку лидеров: «Брага» в сезоне 2019/20 и «Брага» в сезоне 2022/23.

Теперь де-факто четвертый клуб в стране был третьим в прошлом сезоне благодаря влиянию результативности. Новички Симон Банза, Брума и Альваро Джало совместными усилиями забили 17 голов и сделали 12 передач вместе с такими стойкими игроками, как Рикардо Орта (14 голов и восемь передач), и «Брага» првысила свою результативность в лиге с 52 голов до 75.

Их первый квалификационный матч был легкой победой со счетом 3:0 над сербским ТСЦ, и если они оформят победу в матче на следующей неделе, им придется обыграть либо «Панатинаикос», либо «Марсель» («Панатинаикос» ведет 1:0 после первого матча), чтобы завоевать свое первое место в групповом этапе Лиги чемпионов с 2013 года.

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3. «ПСВ Эйндховен». Упоминание такого легендарного клуба здесь похоже на обман — квалификационная фаза предназначена для аутсайдеров и новых имен, — но мы сделаем исключение для ПСВ, самой беспощадной атакующей команды в беспощадной атакующей лиге.

ПСВ забил 89 голов в 34 матчах лиги в прошлом году, отчасти благодаря прекрасной кампании, проведенной арендованным у ПСЖ Хави Симонсом (19 голов, восемь передач). Сейчас он в «РБ Лейпциг», но клуб заменил его на Ноа Ланга из «Брюгге» и американца Рикардо Пепи, который в прошлом году забил 12 голов за ужасный «Гронинген».

ПСВ, вероятно, также должен был квалифицироваться в прошлогоднюю Лигу чемпионов, но проиграл в финальном раунде против «Рейнджерс». У них может быть шанс отомстить. Во вторник ПСВ обыграл «Штурм Грац» со счетом 4:1 и должен выйти в финальный квалификационный раунд, где сыграет либо с «Рейнджерс», либо со швейцарским «Серветтом». «Рейнджерс» выиграли первый матч со счетом 2:1.

2. «Антверпен». В одном из самых безумных финальных игровых сценариев, которые вы когда-либо видели, «Антверпен» выиграл свой первый бельгийский титул с 1957 года, сыграв вничью с «Генком» благодаря голу Тоби Алдервейрелда на 94-й минуте. Они были третьей из трех команд, которые возглавили меняющуюся таблицу примерно за последние шесть минут, и они выиграли лигу с разницей в одно очко. Это принесло им место в финальном раунде квалификации, где они сыграют либо с загребским «Динамо», либо с «АЕК Афины».

«Антверпен» добился успеха, правильно балансируя между опорой на молодых игроков, которые в конечном итоге попадут в более крупные клубы — 23-летнему полузащитнику Юргену Эккеленкампу и 18-летнему опорному полузащитнику Артуру Вермеерену, похоже, скоро суждено выйти на большую сцену — плюс крепкими ветеранами, такими как нападающий Винсент Янссен (16 голов и четыре передачи в прошлом сезоне) и, конечно же, бывший защитник «Тоттенхэма» и «Атлетико Мадрид» Алдервейрелд. Их также возглавляет знакомое лицо: Марк Ван Боммель, бывшая звезда «Баварии» и сборной Нидерландов, который, возможно, тоже станет звездным тренером.

1. «Клаксвик». О да. Это то что надо. Большая рыба в самом маленьком из прудов, «Клаксвик» является тяжеловесом Фарерских островов, но они никогда не приближались к групповому этапу Лиги чемпионов. Но шокирующий разгром венгерского «Ференцвароша» со счетом 3:0 в Будапеште вывел их во второй квалификационный раунд, где они обыграли шведский «Хаккен» по пенальти.

Они открыли третий раунд победой со счетом 2:1 над норвежским «Мольде» благодаря двум голам фарерского вингера Арни Фредериксберга, и если они каким-то образом смогут довести противостояние до победы, то, скорее всего, сразятся с турецким «Галатасараем» за место в большом шоу. Пожалуйста, сделайте это, боги футбола!