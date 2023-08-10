Гонка трех лошадей. Чего ждать от нового сезона Ла Лиги?

Очередной розыгрыш чемпионата Испании по футболу стартует 11 августа. Сезон Ла Лиги откроет матч между «Альмерией» и «Райо Вальекано».

Кто выиграет Ла Лигу в сезоне 2023/24?

В чемпионате Испании привычная обойма команд, ведущих борьбу за чемпионский титул — корону передают из рук в руки «Реал» и «Барселона», а в особо удачные сезоны к ним присоединяется мадридский «Атлетико». В последний раз команды не из этого трио выигрывали титул еще в начале двухтысячных — тогда на несколько лет в борьбу великих вмешались «Валенсия» и «Депортиво».

Вот и сейчас, главным фаворитом чемпионской гонки 2023/24 считает мадридский «Реал», слишком рано уступивший каталонцам в прошлой кампании и финишировавший на второй строчке, с отставанием в десять очков.

Этим летом подопечные Карло Анчелотти стали сильнее, даже несмотря на неожиданный отъезд в Саудовскую Аравию главного бомбардира последних лет Карима Бензема и уход в ПСЖ Марко Асенсио. Кроме них «сливочных» покинули просиживающие штаны на лавке форварды Эден Азар и Мариано Диас, защитники Хесус Вальехо и Рафа Марин, а также хавбек Антонио Бланко.

Чтобы закрыть дыру в атаке в мадридский клуб вернулись опытный Хоселу и Браим Диас, Фран Гарсия — новый левый защитник, на фланг полузащиты был куплен «турецкий Месси» Арда Гюлер, а главным трансфером лета стал переход из дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, на которого последние пару лет облизывались все европейские топ-клубы. А ведь есть еще Килиан Мбаппе, который все еще может перебраться из Парижа в Мадрид этим летом.

Приход Беллингема — еще один яркий признак процесса омоложения, которое претерпевает полузащита «Реала». Такие игроки, как Камавинга, Орельен Чуамени и Феде Вальверде, готовы брать на себя ведущие роли, в то время как ветераны Тони Кроос и Лука Модрич будут игроками ротации.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Учитывая, что это, скорее всего, последний сезон Карло Анчелотти в «Реале», перед тем как он возглавит сборную Бразилии, итальянский специалист постарается уйти на мажорной ноте. Все средства для этого у него имеются — если он встроит Беллингема в свою схему, не снижая при этом потенциал Винисиуса Жуниора.

А вот перспективы прошлогоднего чемпиона «Барселоны» не так радужны. Команда Хави все еще страдает из-за серьезных финансовых трудностей из-за которых команду покинули ветераны Серхио Бускетс и Жорди Альба. Новичок-защитник Хулиан Араухо был сразу отдан в аренду «Лас-Пальмасу», а вот потенциальный уход Усмана Дембеле в ПСЖ был для каталонцев как гром среди ясного неба.

Без новичков не обошлось — свободным агентом из «Ман Сити» пришел в сиянии золотого требла Илкай Гюндоган, из «Жироны» был возвращен полузащитник Ориоль Ромеу, а оборону укрепил Иньиго Мартинес. Плюс, на подходе возможно Бернарду Силва и Жоао Канселу.

Но главная проблема «Барсы» сейчас не покупки, а регистрация игроков для выступления в Ла Лиге. Как и год назад с этим серьезные проблемы, все из-за тех же финансов — за несколько дней до старта нового сезона у каталонцев было зарегистрировано лишь 13 футболистов, и ни одного из новичков.

«Барселона» рассчитывает на две вещи, которые должны произойти в ближайшие дни, чтобы они смогли зарегистрировать всех своих игроков перед стартовой игрой в воскресенье 13 августа. Им нужно завершить несколько продаж игроков (Дембеле, Кессье, Канселу, Дест) и заключить инвестиционное соглашение на 65 млн евро с немецким фондом о покупке 16% Barca Studios.

Если любое из этих условий не будет выполнено, им придется выбирать, кого регистрировать. А в контракте у Гюндогана, например есть пункт, согласно которому он может покинуть команду, если «Барса» не зарегистрирует его к воскресенью.

Вдобавок ко всем бедам «Барселоны», она будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе в Монжуике, пока «Камп Ноу» будет ремонтироваться. Меньшая вместимость арены и беговая дорожка вокруг поля явно окажут свое влияние на динамику игры и результаты.

После всего вышеперечисленного, неудивительно, что шансы «Барсы» на чемпионство оценивают почти в два раза ниже, чем у «Реала».

Диего Симеоне globallookpress.com

Почти такие же перспективы у мадридского «Атлетико», во многом потому, что подопечные Диего Симеоне были лучшей командой лиги во второй половине прошлого сезона. Но проваленная первая половина не позволила им занять место выше третьего.

Игра таких футболистов, как защитник Марио Эрмосо значительно улучшилось, а воспитанник академии Пабло Барриос добавил энергии и качества в полузащите. Ну а одним из самых важных игроков «Атлетико Мадрид» в прошлом сезоне был Антуан Гризманн, записавший на свой счет 15 голов и 16 передач.

Этим летом Чаглар Сёюнджю, Сесар Аспиликуэта и Хави Галан пришли, чтобы укрепить оборонительные возможности «матрасников», а вернувшиеся из аренд вингеры Родриго Рикельме и Самуэль Лино добавят остроты в атаке. Но остается большой вопрос: как решить ​проблему с Жоау Феликсом?

Португалец вернулся после неутешительного периода аренды в «Челси», но все еще не нужен Диего Симеоне. И, если «Атлетико» не сможет соблазнить какой-нибудь саудовский клуб купить Феликса, подписанный за рекордные для клуба деньги игрок будет по-прежнему дуться на скамейке запасных.

Тем временем мадридцам не помешал бы форвард, который составит компанию Альваро Морате и Гризманну, и поможет «матрасникам» вклиниться в чемпионскую гонку.

Кто финиширует в топ-4 и зоне еврокубков Ла Лиги?

«Реал Сосьедад» постоянно прогрессировал под руководством Иманоля Альгуасиля, заняв последовательно 6-е, 5-е и 5-е места, а затем, в конце концов, поднявшись в прошлом сезоне в топ-4 и завоевав путевку в Лигу чемпионов. Теперь баскам надо достойно выступить в еврокубке и сохранить позиции в Ла Лиге, и в свете этого потеря Давида Сильвы, завершившего карьеру из-за травмы, стала серьезным ударом.

Составу «Сосьедада» не хватает глубины для игры на два фронта после того, как ушли Асьер Илларраменди и Александр Сёрлот, хотя Андре Силва кажется подходящей заменой. Альгуасиль подписал Хамари Траоре на позицию правого защитника, а возвращение Умара Садика после травмы колена придаст команде из Сан-Себастьяна больше гибкости в атаке.

Кроме того, ключевым игроком «Сосьедад» в прошлом сезоне стал молодой японский талант Такефуса Кубо, прошедший академию «Барселоны». Микель Оярсабаль и Мартин Субименди — еще два выдающихся доморощенных игрока, за которыми стоит следить.

«Вильярреал» в прошлом сезоне достойно попал в Лигу Европы, заняв пятое место, но летом «желтая субмарина» понесла целый ряд потерь, самыми серьезными из которых стали уход Пау Торреса в «Астон Виллу», Николаса Джексона в «Челси» и Самуэля Чуквезе в «Милан», а также закончившаяся аренда Джио Ло Чельсо.

Тем не менее, тренер Кике Сетьен является одним из самых проницательных тактиков в лиге, а «Вильярреал» сделал несколько интересных приобретений, подписав Серлота, хавбека «Райо Вальекано» Санти Комесанью и Дениса Суареса из «Сельты».

У «желтой субмарины» все еще хватает опытных игроков в лице Рауля Альбиоля и Дани Парехо, но самый большой ключ к успеху «Вильярреала» в борьбе за место в четверке заключается в поддержании Жерара Морено в форме. Когда форвард-ветеран не страдает от травм, он является одним из лучших игроков в лиге на своей позиции.

У «Бетиса», как и у большинства команд Ла Лиги, туго с деньгами, но севильцы хорошо работают на рынке свободных агентов и аренд. Они продали Серхио Каналеса в Мексику, но Иско и Марк Рока приходят, чтобы добавить глубины в полузащиту и повысить ее уровень, а защитники Марк Бартра и Эктор Бельерин возвращаются в клуб, за который уже выступали.

Также к линии обороны присоединился Чади Риад, перешедший из «Барселоны Б». Многое зависит от физической подготовки плеймейкера Набиля Фекира, который долгое время отсутствовал из-за травмы. Ну и от того, разрешит ли «Бетис» свои проблемы с регистрацией игроков.

«Севилья» финишировала четвертой в течение трех сезонов подряд, прежде чем пережить кошмарную кампанию, по ходу которой сменила трех тренеров, едва не вылетела, но в конечном итоге заняла 12-е место, что является их самым низким результатом с момента перехода из Сегунды в 2001 году.

При этом, под руководством Хосе Луиса Мендилибара андалузцы не только спаслись от вылета, но завоевали путевку в Лигу чемпионов, сделав это в своем стиле — в очередной раз выиграв Лигу Европы. По пути они вынесли «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и одолели в финале «Рому» по пенальти.

После ухода трансферного гуру Мончи с поста спортивного директора, «Севилья» была незаметна на рынке, подписав лишь защитников Лоик Баде и Адриа Педроса. Но андалузцы по-прежнему могут рассчитывать на огромный опыт и мастерство Хесуса Наваса, Фернандо и Ивана Ракитича.

За голы будет по-прежнему отвечать марокканец Юссеф Эн-Несири, но вингер Лукас Окампос, вероятно, самый интересный игрок «Севильи», вернувшийся на свое место после шести месяцев в «Аяксе», которые явно были ошибкой.

Темные лошадки

В прошлом сезоне «Хетафе», финишировавший 15-м, выступил явно ниже своего потенциала. Во многом из-за того, что руководство клуба затянуло до апреля с увольнением Кике Санчеса Флореса, несмотря на плохой футбол, неважные результаты и растущий конфликт с болельщиками.

Легенда клуба Хосе Бордалас, который вывел «Хетафе» на грань беспрецедентной квалификации в Лиге чемпионов во время своего первого срока у руля команды, пришел на помощь и в последнем туре спас ее от вылета. В новом сезоне можно ожидать, что благодаря эффективному оборонительному футболу Бордаласа «темно-синие» финишируют в середине таблицы. Препятствием может стать лишь травма, из-за которой турецкий нападающий Энес Унал пропустит первую половину сезона.

Говоря о «темных лошадках» — никто не ожидал, что «Жирона» финиширует 10-й в прошлом сезоне, но с тех пор они продали опорника Ориоля Ромеу «Барселоне», а Тати Кастельянос и Родриго Рикельме вернулись из аренд в свои клубы.

Тем не менее, тренер Мичел привнес в «Жирону» стабильность и привлекательный стиль игры, а «бело-красные» подписали несколько интересных игроков: защитника «Баварии» Дейли Блинда, хавбека «Барсы» Пабло Торре и форварда «Днепра» Артема Довбика.

Выступление последнего будет особенно интересно — украинец должен заменить Кастельяноса в качестве поставщика голов. Полузащитник Виктор Цыганков, подписанный «Жирной» в январе, дал ей большой импульс во второй половине прошлого сезона и также должен помочь Довбику быстро освоиться.

Артем Довбик globallookpress.com

Прошлый сезон был одним из лучших за 103-летнюю историю «Осасуны», которая заняла седьмое место и квалифицировалась в Лигу конференций, а также дошла до своего второго финала Кубка Испании, где проиграла мадридскому «Реалу» со счетом 2:1.

Повторить такой успех будет сложно, но финишировать в верхней половине таблицы — вполне возможно. Защитники Хоан Мохика и Алехандро Катена выглядят подходящим усилением состава и должны вписаться в динамичный и зрелищный футбол «Осасуны».

Календарь и таблица испанской Примеры

Взрывной Чими Авила в прошлом сезоне не часто попадал в стартовый состав, а вот 21-летний плеймейкер Аймар Ороз быстро прогрессирует. Ннападающий Анте Будимир — главная голевая угроза, отметим также и капитана Давида Гарсию, одного из лучших центральных защитников лиги.

Кто вылетит из Ла Лиги в сезоне 2023/24?

Худшие шансы на выживание, традиционно, у поднявшихся из Сегунды новичков — в этом сезоне это «Гранада», «Лас-Пальмас» и «Алавес». Причем последний заработал повышение благодаря пенальти на 129-й минуте, назначенному после проверки VAR в ответном матче их финала плей-офф против «Леванте».

Неудивительно, что «Алавеас» считается главным неудачником предстоящего сезона. Результаты тренера Луиса Гарсия Плазы в Примере, мягко говоря, неоднозначны, а состав команды довольно слаб. Выделить можно лишь левого вингера Луиса Риоху, который в прошлом сезоне забил 10 голов в Сегунде.

Летом из «Реала» пришли 23-летнеий Антонио Бланко, ранее одного из самых популярных молодых полузащитников Испании, и 21-летний Рафа Марин, центральный защитник, который не по годам силен. Атаку должен был усилить форвард «Атлетико» Джулиано Симеоне, , но он получил ужасный перелом лодыжки во время предсезонки и пропустит от четырех до шести месяцев.

У «Лас-Пальмаса» перспективы не лучше. Бывший тренер «Барселоны Б» Гарсия Пимьента принял команду, когда она шла на восьмом месте и в первом сезоне вышел в сней в плей-офф, а во втором — вывел в Примеру. Правда у «желтых» серьезные проблемы с результативностью — в 42 матчах прошлого сезона они забили лишь 49 голов.

Чтобы решить эту проблем, «Лас-Пальмас» подписал сразу трех бывших форвардов «Барселоны» — Мунира Эль-Хаддади, Сандро Рамиреса и Кристиана Эрреру. У каталонцев же был арендован мексиканский защитник Араухо. Из игроков, уже бывших в составе особого внимания заслуживает капитан команды — ветеран-полузащитник Хонатан Виера.

«Гранада», возглавляемая бывшим тренером «Леванте» Пако Лопесом, провела во втором дивизионе всего один год после вылета в конце сезона 2021–22. Они будут надеяться, что их возвращение в высший дивизион продлится дольше, но перспективы их туманны.

Албанский нападающий Мирто Узуни присоединился к «Гранаде» в том же сезоне, когда они вылетели из Примеры, но именно в прошлом сезоне он раскрылся, став лучшим бомбардиром Сегунды с 23 голами. Его голы станут ключом к надеждам «Гранады» на выживание. Помочь должны и летние новички — опытный полузащитник Жерар Гумбао и арендованный у «Реала» защитник Хесус Вальехо.

«Альмерия» едва не вылетела в прошлом сезоне, после чего опытный Висенте Морено заменил Руби на посту тренера. Нападающий Луис Суарес (не тот) может оказаться хорошим приобретением из «Марселя» после того, как его аренда станет постоянной, хотя потеря Эль-Билаля Туре, перешедшего в «Аталанту» будет ощущаться в линии атаки. Скорее всего, они снова будут участвовать в борьбе за выживание.

Предыдущий тренер «Райо Вальекано» Андони Ираола творил чудеса, привив команде бодрящий, агрессивный, атакующий футбол и добившись с ней стабильности в середине таблицы и — два года назад — выхода в полуфинал Кубка Испании. Но Ираола ушел в «Борнмут», а послужной список заменившего его Франсиско Родригеса не слишком внушает доверия.

«Райо» также потерял трех ключевых игроков: левого защитника Франа Гарсию, недооцененного полузащитника Санти Комесанью и защитника Алехандро Катена. Защитник Пача Эспино, подписанный из «Кадиса», является полезным усилением, но в целом команда стала слабее и может обнаружить себя в борьбе за выживание.