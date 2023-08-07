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    Трансферный дайджест. 1 — 7 августа

    Предложение Салаху, Феликс, Коутиньо и ван де Бек близки к смене команды

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    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Жан-Клер Тодибо

    «Ницца», защитник, 23 года

    На французского защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо есть сразу несколько претендентов. Он, скорее всего, покинет французскую команду.

    Фабрицио Романо информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 23-летним оборонцем. Более того, представители манкунианцев уже контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.

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    • Отмечается, что клуб из Манчестера видит в Тодибо замену Гарри Магуайру, если тот таки покинет команду.

    Ранее была информация, что экс-игроком «Барселоны», «Бенфики», «Шальке» и «Тулузы» также интересуются «ПСЖ», «Наполи», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

    Жан-Клер Тодибо
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 46 матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

    Наш прогноз: Тодибо перейдет в другую команду.

    Мохамед Салах

    «Ливерпуль», нападающий, 31 год

    Форвард сборной Египта Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» этим летом, поскольку у него ест предложения от других команд.

    Al-Riyadiah проинформировал о том, что «Аль-Иттихад» намерен подписать контракт с 31-летним нападающим. Саудовский клуб предлагает египтянину контракт на два года с зарплатой 90 миллионов евро за сезон.

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    • Также отмечается, что саудовцы готовы заплатить самому «Ливерпулю» за переход египтянина 60 миллионов фунтов.

    Ранее также была информация, что Салах ведет переговоры относительно возможного трансфера в «ПСЖ».

    Мохамед Салах
    globallookpress.com

    Сам Мохамед склоняется к тому, чтобы остаться в «Ливерпуле». Его там все устраивает.

    В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

    Наш прогноз: Салах останется в «Ливерпуле» минимум на сезон.

    Жоау Феликс

    «Атлетико», нападающий, 23 года

    Португальский форвард «Атлетико» Жоау Феликс также может отправиться в Саудовскую Аравию.

    Интерес к нападающему сборной Португалии проявляет «Аль-Хиляль». По информации O Jogo, переговоры саудовского клуба с «матрасниками» о трансфере 23-летнего португальца находятся в продвинутом состоянии и идут позитивно.

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    • «Атлетико» не против расстаться с игроком, но планирует выручить от продажи 23-летнего португальца 100 миллионов фунтов.

    Ранее была информация, что Феликс хочет перейти в «Барселону». Об это заявлял сам футболист. Также его хотят видеть в своем составе «ПСЖ» и «Бенфика».

    Жоау Феликс
    globallookpress.com

    Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Феликс забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

    Наш прогноз: Феликс останется в европейском футболе.

    Трево Чалоба

    «Челси», защитник, 24 года

    Защитник «Челси» Тревор Чалоба, скорее всего, сменит команду этим летом. Он не входит в планы тренерского штаба лондонцев.

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    По информации Yahoo, на 24-летнего англичанина претендуют «Эвертон» , «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Они могут в скором времени начать переговоры по трансферу оборонца.

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    Сам игрок в комментарии заявлял, что хотел бы остаться в лондонской команде и бороться за место в стартовом составе.

    Трево Чалоба
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Чалоба сыграл в 34 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

    Наш прогноз: Чалоба уйдет в аренду.

    Филиппе Коутиньо

    «Астон Вилла», полузащитник, 31 год

    Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может оказаться в Саудовской Аравии или Катаре.

    Николо Скира проинформировал о том, что 31-летний хавбек получил два предложения от команд Саудовской Аравии на три года. Одним из вариантов является «Аль-Иттифак», тренером которого является Стивен Джеррард.

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    • Также бирмингемцы получили предложение по бразильцу от неназванного катарского клуба. У Коутиньо есть право выбора.

    Зимой также была информация, что «Галатасарай» хотел бы видеть у себя Филиппе.

    Филиппе Коутиньо

    Коутиньо играет за «Астон Виллу» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил гол.

    Наш прогноз: Коутиньо отправится в Саудовскую Аравию.

    Донни ван де Бек

    «Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

    Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к уходу из клуба.

    26-летнего игрока очень хочет видеть в своей команде «Реал Сосьедад». Стороны провели первые официальные переговоры, информирует Фабрицио Романо.

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    • Отмечается, что испанский клуб намерен арендовать голландца с правом выкупа.

    Ранее также была информация, что «Рома» может арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед».

    Донни ван де Бек
    globallookpress.com

    В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 10 матчах команды и не отличился результативными действиями.

    Наш прогноз: Донни ван де Бек перейдет в «Реал Сосьедад»

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