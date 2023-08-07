Трансферный дайджест. 1 — 7 августа

Жан-Клер Тодибо

«Ницца», защитник, 23 года

На французского защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо есть сразу несколько претендентов. Он, скорее всего, покинет французскую команду.

Фабрицио Романо информирует о том, что «Манчестер Юнайтед» интересуется 23-летним оборонцем. Более того, представители манкунианцев уже контактировали с агентом игрока на предмет возможного трансфера.

Отмечается, что клуб из Манчестера видит в Тодибо замену Гарри Магуайру, если тот таки покинет команду.

Ранее была информация, что экс-игроком «Барселоны», «Бенфики», «Шальке» и «Тулузы» также интересуются «ПСЖ», «Наполи», «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Астон Вилла».

Жан-Клер Тодибо globallookpress.com

В прошедшем сезоне 23-летний француз провел 46 матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

Наш прогноз: Тодибо перейдет в другую команду.

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 31 год

Форвард сборной Египта Мохамед Салах может уйти из «Ливерпуля» этим летом, поскольку у него ест предложения от других команд.

Al-Riyadiah проинформировал о том, что «Аль-Иттихад» намерен подписать контракт с 31-летним нападающим. Саудовский клуб предлагает египтянину контракт на два года с зарплатой 90 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что саудовцы готовы заплатить самому «Ливерпулю» за переход египтянина 60 миллионов фунтов.

Ранее также была информация, что Салах ведет переговоры относительно возможного трансфера в «ПСЖ».

Мохамед Салах globallookpress.com

Сам Мохамед склоняется к тому, чтобы остаться в «Ливерпуле». Его там все устраивает.

В прошлом сезоне Салах провел за клуб 51 матч, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с мерсисайдцами истекает летом 2025 года.

Наш прогноз: Салах останется в «Ливерпуле» минимум на сезон.

Жоау Феликс

«Атлетико», нападающий, 23 года

Португальский форвард «Атлетико» Жоау Феликс также может отправиться в Саудовскую Аравию.

Интерес к нападающему сборной Португалии проявляет «Аль-Хиляль». По информации O Jogo, переговоры саудовского клуба с «матрасниками» о трансфере 23-летнего португальца находятся в продвинутом состоянии и идут позитивно.

«Атлетико» не против расстаться с игроком, но планирует выручить от продажи 23-летнего португальца 100 миллионов фунтов.

Ранее была информация, что Феликс хочет перейти в «Барселону». Об это заявлял сам футболист. Также его хотят видеть в своем составе «ПСЖ» и «Бенфика».

Жоау Феликс globallookpress.com

Во второй части сезона-2022/23 он играл на правах аренды за «Челси». Феликс забил 4 мяча в 20 матчах за лондонский клуб.

Наш прогноз: Феликс останется в европейском футболе.

Трево Чалоба

«Челси», защитник, 24 года

Защитник «Челси» Тревор Чалоба, скорее всего, сменит команду этим летом. Он не входит в планы тренерского штаба лондонцев.

По информации Yahoo, на 24-летнего англичанина претендуют «Эвертон» , «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас». Они могут в скором времени начать переговоры по трансферу оборонца.

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Сам игрок в комментарии заявлял, что хотел бы остаться в лондонской команде и бороться за место в стартовом составе.

Трево Чалоба globallookpress.com

В прошлом сезоне Чалоба сыграл в 34 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Наш прогноз: Чалоба уйдет в аренду.

Филиппе Коутиньо

«Астон Вилла», полузащитник, 31 год

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо может оказаться в Саудовской Аравии или Катаре.

Николо Скира проинформировал о том, что 31-летний хавбек получил два предложения от команд Саудовской Аравии на три года. Одним из вариантов является «Аль-Иттифак», тренером которого является Стивен Джеррард.

Также бирмингемцы получили предложение по бразильцу от неназванного катарского клуба. У Коутиньо есть право выбора.

Зимой также была информация, что «Галатасарай» хотел бы видеть у себя Филиппе.

Филиппе Коутиньо

Коутиньо играет за «Астон Виллу» с января 2022 года. В минувшем сезоне он провел 22 матча, в которых забил гол.

Наш прогноз: Коутиньо отправится в Саудовскую Аравию.

Донни ван де Бек

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 26 лет

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек близок к уходу из клуба.

26-летнего игрока очень хочет видеть в своей команде «Реал Сосьедад». Стороны провели первые официальные переговоры, информирует Фабрицио Романо.

Отмечается, что испанский клуб намерен арендовать голландца с правом выкупа.

Ранее также была информация, что «Рома» может арендовать ван де Бека у «Манчестер Юнайтед».

Донни ван де Бек globallookpress.com

В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 10 матчах команды и не отличился результативными действиями.

Наш прогноз: Донни ван де Бек перейдет в «Реал Сосьедад»