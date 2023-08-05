Преемник Тиагу Силвы. Почему «Челси» потратил 45 млн евро на Дисаси

18 июля «Челси», проводящий предсезонную подготовку, столкнулся с серьезной проблемой. Состояние Уэсли Фофана, покинувшего турне «синих» по Соединенным Штатам всего за день до этого, вызывало некоторые опасения, но мало кто мог предсказать, насколько серьезной окажется его травма.

Фофана готовился проявить себя в сезоне 2023-24 после дебютной кампании, испорченной проблемами со здоровьем. Вместо этого ему придется наблюдать за обновленным составом команды Маурисио Почеттино со стороны, поскольку операция на передней крестообразной связки выведет его из строя на длительный период.

Мало того, что эта новость стала серьезным ударом для игрока, которому уже и так не везло с травмами на протяжении всей его недолгой карьеры, она также заставила «синих» принять важное решение на трансферном рынке. Этим летом Сезар Аспиликуэта и Калиду Кулибали уже покинули западный Лондон, и «Челси» внезапно стало не хватать центральных защитников.

После леденящих кровь новостей об интересе к Гарри Магуайру через несколько часов после того, как травма Фофаны была подтверждена, «синие» начали искать в другом направлении, подписав контракт с Акселем Дисаси из «Монако» за 45 миллионов евро.

25-летний Дисаси немного запоздал, дебютировав в сборной Франции только в прошлом году. Но, обеспечив этот переход в «Челси», он наконец-то испытает себя на самом высоком уровне после нескольких вызвавших ажиотаж сезонов в Лиге 1.

Где все началось

Дисаси родился в пригороде Парижа, Гонессе, в 1998 году. Благодаря происхождению своих родителей, он мог играть как за сборную ДР Конго, так и за Францию. После подписания контракта с двумя местными командами он был замечен футбольным клубом «Париж» в 2014 году и стремительно пробился в первую команду.

В декабре 2015 года, когда «Париж» переживал эпидемию травм, тренер Жан-Люк Вассер выпустил 17-летнего Дисаси в матче Лиги 2 против «Ланса». Вассер объяснил Le Parisien свое смелое решение в то время, сказав:

«Я без колебаний выставил его, поэтому он не должен колебаться на поле. Я никогда не боялся доверять молодым игрокам. Аксель — это будущее клуба, у него отличные качества. С ним будут хорошо работать и поддерживать его. Так что , я уверен, все выйдет наилучшим образом».

Аксель Дисаси globallookpress.com

Дисаси был так же воодушевлен перспективой дебюта в лиге, поблагодарив Вассера за «сказочную» возможность, хотя и признал, что игра отвлечет его от школьных занятий!

Сам матч прошел хорошо, «Ланс» одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу с дикого рикошета. Дисаси выступил надежно и был вознагражден еще двумя играми в Лиге 2, хотя на этот раз на позиции правого, а не центрального защитника.

После этого короткого выступления за основную команду он больше не попадал в составе испытывающего проблемы «Парижа» и, следовательно, не мог помешать им финишировать последними в Лиге 2 в том сезоне.

Дисаси был спасен от болота третьего дивизиона благодаря «Реймсу», который подписал его летом 2016 года. Так как он еще был юношей, ему приходилось проявлять терпение на протяжении всего своего пребывания в клубе. Некоторое время он не мог попасть во взрослую команду, а его игровое время сократилось, когда «Реймс» поднялся в Лигу 1 в 2018 году.

Однако следующим летом наступил его большой прорыв, когда Бьорн Энгельс был продан в «Астон Виллу». Это открыло двери для Дисаси в стартовый состав, где он играл с Юнисом Абдельхамидом, и защитник провел рекордные 27 матчей в сезоне 2019/20. Было бы и больше, если бы сезон не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Большой прорыв

Трансфер Дисаси в «Монако» в 2020 году стал самым важным моментом в его карьере. Несмотря на то, что он был высоко оценен во Франции во время своего пребывания в «Реймсе», именно переход в «Монако», считавшийся школой для лучших молодых талантов в Европе, сделало его привлекательным для крупнейших клубов континента.

Это было смелое решение. «Монако» не могло предложить Дисаси еврокубков во время его первого сезона — в отличие от «Реймса», который пробился в Лигу Европы. Но это решение оказалось правильным.

Аксель Дисаси globallookpress.com

Он сразу же пробился в первую команду, наладив отличное взаимопонимание с Бенуа Бадьяшилем, с которым он собирается воссоединиться в «Челси». Во время своей первой кампании в «Монако» Дисаси провел 29 матчей в чемпионате и забил три гола, а его команда финишировала всего на пять очков позади чемпиона «Лилля» и заняла третье место.

В общем, это был сезон взросления. К этому моменту Дисаси полностью зарекомендовал себя как один из самых надежных защитников Лиги 1.

Как идут дела сейчас

По его собственному признанию, одним из самых больших разочарований в карьере Дисаси на данный момент является то, что он никогда не играл в Лиеи чемпионов, и ему нужно будет подождать хотя бы сезон, чтобы испытать это на «Стэмфорд Бридж».

Третье место «Монако» в 2021 году дало им шанс занять место в главном клубном турнире Европы, но в отборочных матчах они проиграли донецкому «Шахтеру». Это было огромное разочарование, но Дисаси отреагировал на это, подняв свою игру на новый уровень в течение сезона. Он пропустил всего шесть игр, а «Монако» снова занял третье место.

Кампания 2022–2023 годов началась в до боли похожем ключе: «красно-белые» вылетели из квалификации Лиги чемпионов, на этот раз из-за ПСВ. Но для Дисаси это был лучший сезон в личном плане. Мало того, что он отыграл от звонка до звонка в Лиге 1, так еще и травма Преснеля Кимпембе открыла для него место в сборной Франции на чемпионате мира.

«Я возвращался домой, чтобы отвезти семью и багаж в аэропорт, когда мне позвонил [тренер сборной Франции] Дидье Дешам», — сказал он GOAL еще в марте. «Я съехал на обочину, чтобы продолжить разговор. Тренер сказал мне, что сегодня мне нужно быть в Клерфонтене. Я был так счастлив и горд, но мне нужно было очень быстро организовать отъезд».

Дисаси присоединился к эксклюзивному клубу игроков, которые дебютировали в национальной сборной на чемпионате мира, когда он стартовал правым защитником в матче группового этапа против Туниса. Хотя «ле блё» потерпели сокрушительное поражение, этот день он никогда не забудет.

Аксель Дисаси globallookpress.com

Дисаси также вышел на последние секунды душераздирающего поражения Франции от Аргентины в величайшем финале чемпионата мира всех времен. Он наблюдал из первых рядов за печально известным промахом Рандаля Коло Муани, выскочившего один на один против Эмилиано Мартинеса.

«Я вижу, как аргентинский защитник совершает ошибку, и Рандаль сталкивается с вратарем. Я думаю: "Он его убьет, он забьет", и если бы ситуация так и закончилась, это было просто безумием. Я говорил себе, что он забьет, и мы станем чемпионами мира», — вспоминал он.

Конечно, этого не произошло, и Дисаси пришлось довольствоваться серебряной медалью.

Сильные стороны

Дисаси может творить чудеса с мячом в ногах. Именно эта способность передвигать и передавать мяч выделяла его среди всех остальных, когда «Челси» искал замену Фофана. По его собственным словам, его самая большая сила заключается в том, чтобы «чисто отыгрывать мяч вперед из зоны обороны и получать удовольствие на поле», и с его оценкой трудно не согласиться.

На протяжении всей своей карьеры Дисаси в основном использовался на правом фланге в паре центральных защитников, а иногда и в середине тройки защитников. Один из его любимых пасов — обратная длинная передача на левый фланг, хотя он также может делать более короткие передачи на опустившегося поглубже плеймейкера, иногда даже играя с ним в стеночку.

Статистика подтверждает отличные пасовые способности Дисаси. Только два центральных защитника в топ-5 европейских лигах в прошлом сезоне совершали больше прогрессивных передач. Единственным игроком Премьер-лиги, который хоть немного приблизился к нему, был Льюис Данк из «Брайтона».

Дисаси начинает атаки не только своими пасами. Он также наслаждается возможностью повести свою команду вперед, выбегая из глубины. У француза чудесный точный контроль мяча, и он достаточно силен, чтобы сдерживать большинство игроков. Эта смертоносная комбинация означает, что он может продавить соперника на его половине поля после перехвата или когда его команда изо всех сил пытается обойти начальный прессинг.

В прошлом сезоне Дисаси делал в среднем 1,73 прогрессивных продвижения мяча за 90 минут. Для контекста, это было больше, чем у любого другого центрального защитника «Челси», за исключением парня, которого он готов заменить — Фофана.

Аксель Дисаси globallookpress.com

Кроме того, у Дисаси впечатляющий послужной список в штрафной площади соперника: на данный момент он забил 12 голов в 129 матчах за «Монако». Частично это связано с его мощной игрой в воздухе, которая также помогает в оборонительных ситуациях. Тем не менее, также ясно, что у него есть горячее желание поражать ворота.

Всякий раз, когда исполняется стандартное положение, Дисаси борется за мяч с удовольствием. Его гол в матче против «Нанта» прекрасно подытожил это: центральный защитник исполнил хрестоматийный гол защитника, изо всех сил вколотив мяч в сетку ворот.

Возможности для совершенствования

Для защитника стоимостью около 40 миллионов фунтов защитные показатели Дисаси не так уж впечатляют. Аспиликуэта, Кулибали и Тьяго Силва записали на свой счет больше блоков за 90 минут, чем он в прошлом сезоне.

Более того, у каждого центрального защитника «Челси» за тот же период был более высокий процент успешных подкатов. Его комбинированные отборы и перехваты на 90 номеров также были превзойдены каждым центральным защитником «синих».

Аксель Дисаси globallookpress.com

Это говорит о том, что принятие решений у Дисаси хромает. Он очень активный защитник и постоянно пытается вернуть мяч. Иногда ему нужно обуздать свой энтузиазм и не распыляться. Поэтому, если он быстро не улучшит свою игру, болельщикам «Челси», возможно, придется привыкнуть к одному или двум ляпам в обороне от своего новичка.

Кроме того, хотя он время от времени играл правого защитника, он, вероятно, не является серьезным вариантом, чтобы играть эту роль на регулярной основе в Премьер-лиге. Его игра при обороне один на один недостаточно сильна.

Следующий... Тиагу Силва?

Будучи молодым игроком футбольного клуба «Париж», Дисаси был без ума от центрального защитника, блистающего в бывшем доме его клуба: на «Парк де Пренс». Этим игроком был Тиагу Силва, и по мере того, как он становился старше, сходство между новыми товарищами по команде становилось все более очевидным.

Дело не только в превосходных технических навыках, эта пара игроков также является прирожденными лидерами, наделенными огромным футбольным интеллектом, а Дисаси несколько раз носил капитанскую повязку в «Монако» в прошлом сезоне. Его острый ум был очевиден с юных лет, как вспоминал наставник молодежки ФК «Париж» Матье Лакан.

Тиагу Силва globallookpress.com

«Его первый матч был против "Реймса", лидера и будущего чемпиона Франции», — рассказывает он. «В тот день я понял, что у него большой потенциал. Я редко видел такое спокойствие в таком молодом игроке. Он на шаг впереди всех. Помимо спортивных качеств, его главным достоинством является его интеллект. Он быстро все схватывает».

Перспектива работы вместе с Силвой сыграла значительную роль в том, чтобы убедить Дисаси перебраться на «Стэмфорд Бридж». «Челси» надеется, что бразилец сможет огранить его по своему образу и подобию, учитывая перспективы его ожидаемого ухода следующим летом.

Что будет дальше?

Силва — не единственный центральный защитник «Челси», с которым знаком Дисаси. Он также поддерживает связи с Бадьяшилем, с которым у него сложились эффективные отношения в «Монако» до того, как его напарник перешел в Премьер-лигу.

К сожалению, может пройти некоторое время, прежде чем пара воссоединится на поле. Ожидается, что Бадьяшиль пропустит как минимум первый месяц сезона из-за жалоб на подколенное сухожилие, что даст Дисаси возможность побороться за стартовое место.

Аксель Дисаси globallookpress.com

Несмотря на свой возраст, Силва останется постоянным игроком стартового состава, а Леви Колвилл в настоящее время, скорее всего, станет его партнером. Тем не менее, Дисаси может оказаться в стартовом составе раньше, чем ожидает.

Ему потребуется некоторое время, чтобы войти в общий ритм, особенно с учетом того, что Маурисио Почеттино так усердно работает со своими подопечными на предсезонных тренировках, но как только он впишется в команду, легко предположить, что вскоре он станет игроком стартового состава, чтобы в конечном итоге взять на себя роль Силвы как главного командира обороны.