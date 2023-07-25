Взлет Мойсеса Кайседо: «Он был создан для больших клубов»

Были голы, голевые передачи, подкаты на последнем издыхании, которые заставляли задуматься, нет ли у игрока запасной пары легких. Бесчисленные небольшие демонстрации лидерских качеств, не говоря уже о международных трофеях, собранных за то время, что он был капитаном молодежных команд клуба.

Но эпизод, о котором идет речь, выглядел, на неискушенный взгляд, не очень впечатляюще. Прыжок, мягкое принятие мяча на грудь, бег вперед в пространство и пас. И все это на последних минутах обычной победы в чемпионате Эквадора над над «Гуаякиль Сити» — игры, которую Кайседо даже не начинал в стартовом составе.

Тем не менее, для Мигеля Анхеля Рамиреса, тогдашнего тренера «Индепендьенте», этот крошечный эпизод был подтверждением. Кайседо только что вернулся после травмы, которая грозила сорвать весь сезон «Индепендьенте». В его отсутствие команде не хватало его фирменного сочетания динамизма и мастерства. Кайседо только что исполнилось 19 лет, но он уже был незаменим.

«Когда он вернулся, команда снова взлетела», — говорит Рамирес. «В матче с "Гуаякилем", когда он рванул вперед в своей обычной мощной манере, я подумал: "Этот парень может все". Я знал, что он не задержится с нами надолго».

Это чувство может показаться знакомым болельщикам «Брайтона», и, хотя потеря одного из лучших игроков команды редко доставляет удовольствие фанатам, в вероятном уходе Кайседо этим летом они могут найти и чем утешиться.

Это игрок, который, по общему мнению, всегда стремился найти свой путь к самой вершине, и скорость его восхождения не помешала тем, кто занимал место в первом ряду, наблюдая за ним, понять, что это неизбежный процесс.

Мойсес Кайседо tribuna.com

«На самом деле меня это не удивило», — говорит Хавьер Торренте, который тренировал Кайседо во время его аренды в «Беерсхоте» в Бельгии. «Любой, кто работал с ним, видел его потенциал, ожидает, что он будет блистать, куда бы он ни пошел».

Рамирес, который знает Кайседо лучше, чем многие другие, поработав с ним как в юношеском, так и во взрослом возрасте, высказывается еще более решительно.

«Он был создан для одного из больших клубов, создан для крупнейших турниров», — говорит он. «Я всегда говорил ему, что он может зайти так далеко, как захочет».

Кайседо родился в захудалом районе Санто-Доминго, четвертого по численности населения города Эквадора. Семейная жизнь была полна любви, но не без трудностей. Его отец владел такси-рикшей; его мать иногда стирала одежду за небольшие деньги.

Мойсес был младшим из 10 братьев и сестер. Он начал свой футбольный путь на пыльных полях своего родного города, где ворота были отмечены грудами камней. Его старшие братья были беспощадны. «Я научился играть жестко», — сказал Кайседо в интервью в 2018 году.

Однажды утром, когда Кайседо был занят, отбивая мяч о стену рядом со своим домом, он привлек внимание местного футбольного тренера по имени Иван Герра. «Было что-то особенное в том, как он наносил удары обеими ногами», — сказал позже Герра. Он попросил Кайседо присоединиться к его команде, названной в честь эквадорской команды высшего дивизиона «Барселона».

Герра стал неофициальным крестным отцом Кайседо. Он купил ему футбольные бутсы, платил за проезд на автобусе и помогал семье, когда у них не было денег на еду.

«Он был единственным, кто верил в меня», — объяснил Кайседо однажды в радиоинтервью. «Он открыл меня и помогал мне во всем».

Когда команда начала проводить матчи по всему штату, Герра взял на себя обязанности такси и даже служил будильником для Кайседо.

«Он был соней», — рассказал Герра эквадорской газете El Comercio. «Иногда я приходил его будить в 6 утра, а он не хотел идти. Я говорил ему: "Автобус уже здесь, мы собираемся играть в Эсмеральдасе или в какой-нибудь другой провинции". Он всегда был последним в автобусе».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Кайседо сначала играл в атаке, но вскоре нашел свое место в полузащите. «Он был таким спокойным, таким безмятежным», — вспоминает Герра. — «Я знал, что он будет хорошим игроком».

Вскоре это перестало быть секретом. К 13 годам Кайседо играл за региональную сборную и присоединился к молодежи в «Эсполи», профессиональной команде, связанной с полицейской академией в Кито. Два года спустя, после судебного разбирательства, устроенного одним из его братьев, он присоединился к «Индепендьенте».

Он никогда не планировал надолго задержаться в Санто-Доминго, но Кайседо не забыл своих корней. Он принял участие в местном турнире всего через несколько дней после того, как блистал на прошлогоднем чемпионате мира — видео, на котором он забивает гол в финале турнира, стало вирусным в Эквадоре — и, благодаря его щедрости, у всех юных подопечных Герры есть шикарные комплекты формы. У проекта также новое название: «Футбольная школа Мойсеса Кайседо».

Когда в середине 2018 года Рамирес занял пост директора академии «Индепендьенте», Кайседо был травмирован. Годом ранее у него был разрыв крестообразных связок колена; восстановление было непростым.

«Им пришлось оперировать более одного раза», — рассказывает Рамирес The Athletic. «Они снова вскрыли колено, чтобы восстановить повреждения от первой операции».

В общей сложности, Кайседо выбыл из строя на 10 месяцев. Понятно, что это было трудное время.

«Иногда я плакал», — рассказал он в последующем радиоинтервью. «Никто не знал об этом. Я шел в свою комнату и просто начинал плакать от разочарования, от печали. Было очень тяжело, но я не переставал верить. Я верил в Бога и много молился».

В некотором смысле Кайседо повезло. По меркам эквадорского футбола у «Индепендьенте» первоклассная инфраструктура. Академия, перестроенная в соответствии со строгими стандартами после того, как магнат Мишель Деллер купил клуб в 2007 году, является предметом зависти большей части Южной Америки. Когда Кайседо вернулся в строй, ему был назначен индивидуальный режим тренировок и план питания, призванные помочь ему вернуться к наилучшей форме.

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Это сработало. Когда в начале 2019 года молодежный тренер Юрий Солано прибыл, чтобы возглавить команду игроков до 18 лет, он был поражен физическими способностями Кайседо.

«Именно его атлетизм отличал его от остальных в то время», — рассказывал Солано The Athletic. «Он обладал большой выносливостью, силой, скоростью и ловкостью. Он значительно опережал свою возрастную группу в физическом плане».

Рамирес разделяет эту точку зрения. «Он мог бегать без остановок и очень хорошо перемещался по полю», — говорит он. «Он выиграл свои индивидуальные противостояния. Мы называли его Осьминогом, потому что, где бы он ни находился на поле, своими длинными ногами он всегда выигрывал борьбу за мяч. Он был очень впечатляющим».

В том же году «Индепендьенте» принял участие в молодежном турнире в Испании и выиграл Кубок мира среди юношей до 18 лет для южноамериканских клубов. Кайседо, капитан команды, произвел впечатление на обоих турнирах.

«Он очень хорошо читал игру и всегда был вовлечен», — говорит Солано. «У него был агрессивный настрой как с мячом, так и без него, и он передавал эту энергию другим».

Кайседо также был амбициозен. Солано вспоминает занятия по тим-билдингу, в ходе которого молодых людей просили визуализировать, где они будут через три года. Это должно было быть небольшим развлечением. Кайседо со всей серьезностью ответил, что видит себя играющим за «Манчестер Юнайтед».

Кайседо перешел в первую команду «Индепендьенте» после Кубка Митад дель Мундо, дебютировав в 17 лет. К тому времени Рамирес стал тренером, но лояльность тут была не при чем.

«С первого дня, когда он тренировался с нами, он был лучшим игроком в команде», — с улыбкой говорит Рамирес. «Он легко перенес переход в главную команду, как физически, так и технически. Он контролировал мяч и поддерживал его продвижение — и не допускал ошибок. Ему не нужно было время, чтобы адаптироваться».

К началу 2020 года он был настолько важен, что Рамирес вызвал его с юношеского Кубка Либертадорес (U20) в Парагвае, чтобы сыграть в дерби чемпионата Эквадора против «ЛДУ Кито». «Индепендьенте» выиграл 3:2; На следующий день Кайседо сел на самолет обратно в Парагвай и помог игрокам юношеской команды стать чемпионами Южной Америки, блистая в финале против команды «Ривер Плейт», в которой играл Энцо Фернандес.

«Мойсес сыграл для нас очень важную роль», — говорит Солано. «С ним в полузащите мы могли быть довольно агрессивными в атаке, сохраняя при этом очень хороший баланс в обороне. Тот турнир был эталоном. Он показал его истинный уровень».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Кайседо иногда играл в центре защиты у Солано, но его излюбленная позиция была прямо перед защитой — южноамериканская «пятерка»-опорник. Именно здесь Рамирес планировал использовать его. «Мы считали, что у него есть тактический интеллект и технические навыки, чтобы добиться там очень хороших результатов», — говорит он. «Его короткий пас был хорош, первое прикосновение, контроль мяча».

Но игрок, которого Рамирес ожидал, что он заменит, — Кристиан Пеллерано, опытный аргентинец, который до сих пор играет за «Индепендьенте», — оказался незаменимым. Вместо этого Кайседо был развернут немного дальше вперед, играя под нападающим как дрейфующая «восьмерка».

«Играя в защите, у него была энергия, чтобы прессинговать высоко, заставляя соперника ошибаться», — объясняет Рамирес. «В атаке он мог отыграть последний пас и пробить. Мы также извлекли выгоду из его умения приходить в штрафную в нужное время».

Показательный пример: его гол в ходе безжалостного разгрома «Фламенго» со счетом 5:0, потрясшего весь континент. После стремительной контратаки Кайседо появился на краю штрафной, исполнил экстравагантное обманное движение, которое загипнотизировало четверых защитников, и ткнул мяч в угол ворот.

«Он начал понимать, что может хорошо справиться с этой ролью», — говорит Рамирес. «Ему нравилось забивать и делать результативные пасы. Он понял, что ему подходит игра между линиями».

На этом этапе в его игре все еще оставалось несколько шероховатостей, которые нужно было сгладить. Главным среди них были его пасы на большие расстояния. «Он не был очень хорош в этом», — говорит Рамирес. «У него не было правильной техники, чтобы забрасывать эти мячи в нужные зоны».

Рамирес попросил Пеллерано помочь ему. Он оставался после тренировки с Кайседо, показывая ему, как сбалансировать точность и силу. Спустя множдество повторений, длинные мячи Кайседо обнадеживающе стали более эффективными.

К концу 2020 года Кайседо играл и забивал за сборную Эквадора. В 19 лет он был лучшим игроком страны; его выступления в Кубке Либертадорес сделали его одним из самых обсуждаемых молодых талантов Южной Америки. Скауты выстраивались в очередь, чтобы посмотреть, как он играет. Статус звёзды манил.

Но вы вряд ли бы поняли это, если бы столкнулись с ним на улице. Кайседо был сдержанным и почти до смешного тихим.

«Он был еще совсем маленьким ребенком», — с любовью говорит Рамирес. «Он был скромным, чувствительным мальчиком; очень близок со своей семьей. Он всегда хотел быть рядом с ними. Всякий раз, когда возникала какая-либо трудность, он плакал. Он выражал свои эмоции, как и каждый ребенок».

Однако когда дело дошло до времени матча, все было по-другому. «На поле он был мужчиной», — говорит Рамирес. «Он был зрелым, умным и эмоционально уравновешенным; у него не было тех резких перепадов, взлетов и падений. Когда звучал свисток, он был как опытный ветеран».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Последние главы истории Кайседо более знакомы. «Брайтон» выиграл гонку за его подпись в начале 2021 года; Через два с половиной года он станет игроком за 100 миллионов фунтов стерлингов , если предположить, что его долгожданный переход состоится, по всей вероятности, в «Челси».

Однако в пути был один небольшой крюк. После семи месяцев в команде «Брайтона» для игроков до 23 лет — он сыграл один матч Кубка лиги за первую команду — Кайседо был отправлен в аренду в «Беерсхот» в высшем бельгийском дивизионе. На короткое время его уверенность в себе пошатнулась.

«Было ясно, что у него большой потенциал, но парень был немного подавлен как в плане морального, так и физического состояния», — вспоминает Торренте, его тренер в «Беерсхоте».

«Ему определенно было грустно. Он мало играл в течение предыдущих нескольких месяцев и потерял ритм. Мы видели, как он делал интересные вещи на тренировках, но когда дело дошло до его первого матча, он сбивался с темпа».

Волшебного решения не было — только терпение и трудолюбие. Кайседо работал над своей физической формой, понимая, что интенсивность европейского футбола — даже в Бельгии — значительно выше, чем то, к чему он привык в Эквадоре. Через несколько недель стали проявляться результаты.

«Каждый раз, когда он касался мяча, он показывал, что он особенный игрок», — говорит Торренте. «Он всегда ввязывался в игру, выигрывая мяч, когда его нужно было выиграть. И когда он владел мячом, он не терял его слишком легко. Вы не видите эту комбинацию у многих игроков. Он был на другом уровне».

«Брайтон» явно разделял эту оценку, вернув его в начале января 2022 года и представив в Премьер-лиге, где он отличился. У Торренте были смешанные чувства; без Кайседо в составе он знал, что борьба «Беерсхота» за выживание, скорее всего, станет безнадежной.

Его уволят через четыре недели после ухода полузащитника. «Беерсхот» вылетит во второй дивизион в конце сезона.

«Я был очень рад за него, но разочарован его потерей», — говорит Торренте. «Это сработало против меня, потому что в то время у нас еще был шанс избежать вылета. Но только с Кайседо, а не без него».

Мойсес Кайседо globallookpress.com

Вероятный переход Кайседо в «Челси» этим летом в некотором смысле замыкает круг. Ведь в какой-то степени эквадорца можно рассматривать как долгосрочную замену Н'Голо Канте — игроку, которого он боготворил в подростковом возрасте.

«Он покрывает все поле, что мне нравится, — сказал Кайседо в интервью в возрасте 16 лет. — Он также спокоен: предпочитает сосредоточиться на своей игре, а не вступать в споры».

Болельщики «Челси» надеются, что энергия и уровень игры Кайседо окажут преобразующее воздействие на полузащиту, которая в прошлом сезоне была настолько же внушительна и неприступна, как сахарная вата. Это все еще команда в переходном состоянии, но если Кайседо наладит взаимодействие с Энцо Фернандесом так же, как с Алексисом Мак Аллистером в «Брайтоне», у Маурисио Почеттино, по крайней мере, будет надежная платформа, на которой можно строить команду.

Те, кто знает Кайседо, поддерживают его, чтобы его блеск затмевал собой его высокий ценник.

«Ничто меня в нем не шокирует», — говорит Торренте. «Я не удивился, когда он вернулся в Англию. Меня не удивило, что он быстро ворвался в стартовый состав "Брайтона", и не удивил уровень, который он показал во второй половине прошлого года».

Рамирес, который до сих пор поддерживает связь с Кайседо, разделяет это мнение. «У него определенно есть потенциал, чтобы играть на самом высоком уровне», — заключает он. «Он может быть одним из лучших в мире на своей позиции».