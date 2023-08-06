Поучительная история Оскара. Как экс-звезда «Челси» пожертвовал своей карьерой ради миллионов в Китае

Криштиану Роналду всегда настаивал на том, что другие звезды последуют за ним в Саудовскую Аравию. И он оказался прав — Карим Бензема и Н’Голо Канте присоединились к «Аль-Иттихад». Хотя самым интересным приобретением Саудовской Про-Лиги на сегодняшний день является Рубен Невеш.

В отличие от Роналду, Бензема и Канте, Невеш не серийный победитель, он не страдает от травм и не находится на закате своей карьеры. Наоборот, он молод, здоров и его лучшие годы еще впереди.

Что ж, пока Про-Лигу сравнивают с чемпионатом Китая, так как она сотрясает футбольный мир одним мега-трансфером за другим, Невеш, по сути, играет роль Оскара.

В реальности, однако, переход бразильца из «Челси» в «Шанхай СИПГ» в январе 2017 года был куда более неожиданным. Действительно, решение Оскара покинуть европейский футбол в 25 лет не просто шокировало, а расстроило фанатов.

«Если в тебе нет страсти, ничего хорошего не выйдет»

В то время как тогдашний партнер Оскара по «Челси» и сборной Бразилии Виллиан утверждал, что каждый игрок имеет право заработать как можно больше денег за свою короткую и нестабильную профессиональную карьеру, босс «синих» Антонио Конте фактически поставил под сомнение характер Оскара и его любовь к игре. «Страсть должна быть выше денег — это самое важное для нас: страсть к футболу», — сказал тогда итальянец журналистам. «Если у тебя этого нет, то это плохо. Ничего хорошего».

Бывший английский защитник Джейми Каррагер, который всю свою карьеру провел в «Ливерпуле», был еще более прямолинеен. «Это не шаг, направленный на развитие его карьеры», — писал Каррагер в Daily Mail. «Он будет говорить о росте лиги в Китае, о возможности поработать с Андре Виллаш-Боашем и о волнении по поводу нового приключения — но мы все знаем, что эти слова окажутся чепухой».

«Он повелся на размер контракта. Больше ничего. Раньше игроки искали возможность заработать в возрасте около тридцати лет, когда их карьера подходила к концу. Мы все это понимали... Но это позор, когда игрок отказывается от своей карьеры и возможности побороться за самые большие трофеи в футболе только ради денег».

Возмущение Каррагера в какой-то мере понятно, ведь Оскар был тем игроком, за которым с удовольствием наблюдали нейтральные зрители: маленький, техничный, забивающий эффектные голы. И не только это, он еще и был настоящим трудягой, за что его так любил бывший наставник «Челси» Жозе Моуриньо.

К моменту перехода в Китай его карьера на «Стэмфорд Бридж», безусловно, застопорилась, не в последнюю очередь из-за ухода португальского тренера, но никуда не деться от того факта, что Оскар был действительно серьезным талантом.

Он был звездой невероятно талантливой сборной Бразилии, которая выиграла чемпионат мира 2011 года среди юношей до 20 лет. В финале с Португалией (3:2) он оформил хет-трик, а затем заявил о себе как о потенциальной суперзвезде будущего, забив потрясающий гол в своем втором матче за «Челси» в сентябре 2012 года в матче Лиги чемпионов с «Ювентусом».

Предложения, от которых игроки не могут отказаться

Однако Оскар никогда не скрывал, что его переход был продиктован почти исключительно денежными соображениями. Он потерял регулярное место в стартовом составе «Челси», однако наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне предлагал ему место в старте своей команды, в то время как «Ювентус», «Интер» и «Милан» также были заинтересованы в его переходе в Серию А.

Однако Оскар посчитал, что он просто не может упустить возможность обеспечить свою семью на всю жизнь. «Китай обладает невероятной финансовой мощью и иногда делает такие предложения, от которых игроки не могут отказаться», — признался он в видеоролике, подготовленном Copa90 и Rabon.

«Каждый футболист, как и каждый человек, который работает, хочет зарабатывать деньги, чтобы помогать своим семьям. Я приехал в Бразилию из очень бедной социальной среды. У нас ничего не было. Это плод моего труда».

И он, безусловно, получил большое вознаграждение: сначала игрок заключил 4-летний контракт на сумму 400 000 фунтов стерлингов в неделю, а затем добился повышения зарплаты, продлив соглашение в 2019 году, что оказалось очень важно, ведь это случилось как раз перед тем, как в Суперлиге был введен лимит зарплат.

Сказать, что Оскар оправдал вложения, было бы сложно, но он не только стал лицом клуба, но и сыграл ключевую роль в победе «Шанхая» в чемпионате в 2018 году и в Кубке следующего сезона, забив 30 голов во всех соревнованиях за эти два года.

Он также является одной из главных причин того, что команда Хавьера Перейры занимает первое место в турнирной таблице после 20 туров текущего сезона.

Бум и крах Суперлиги

Однако Оскар также является одним из немногих оставшихся высококлассных игроков в китайской Суперлиге, которая была разрушена последствиями пандемии.

Конечно, деньги иссякли еще до вспышки коронавируса: китайское правительство ввело налог на приобретение иностранных игроков из-за того, что некоторые иностранцы, по словам Карлоса Тевеса, относились к своим трансферам «как к отпуску», а также из-за того, что их присутствие только мешало, а не помогало развитию отечественных талантов.

Декорпоратизация названий клубов также сделала команды CSL менее привлекательными для местных компаний, которые потеряли всякий интерес к инвестициям в футбол, увидев резкое падение своих прибылей во время пандемии.

Так почему же Оскар до сих пор в Китае? Почему он не последовал за Халком, Алексом Тейшейрой и Джексоном Мартинесом? Ну, не потому, что не хотел.

«Мне немного сложнее уехать отсюда»

Еще в 2020 году партнеры по сборной Бразилии Давид Луис и Виллиан умоляли Оскара перейти к ним в «Арсенал», но, как игрок объяснил в то время, он фактически связал себя обязательствами перед «Шанхаем» до 2024 года, согласившись продлить контракт.

«Я очень хочу вернуться в Европу», — сказал он в интервью Fox Sports Brasil. «[Но] не сейчас. На данный момент мне хорошо здесь, в Китае, у меня еще есть контракт, который я надеюсь полностью выполнить. С точки зрения возвращения [в Европу] ситуация для меня сложная. Мне немного сложнее уехать отсюда [из-за контракта]. Поэтому я надеюсь спокойно отработать свой контракт здесь, а потом, да, я подумаю о возвращении в Европу».

Так и было задумано с самого начала. Еще в первый год пребывания в Китае Оскар неоднократно отмечал, что к моменту истечения первоначального контракта он будет еще достаточно молод, чтобы выступать за элитную европейскую команду, при этом игрок явно предпочитал вернуться в «Челси».

Даже в разговоре с GOAL в 2021 году бразилец утверждал, что все еще играет достаточно хорошо, чтобы гарантировать, что когда он наконец-то сможет покинуть Шанхай, перед ним откроется множество «дверей». Однако почти все они оказались захлопнутыми.

Оскар хочет играть за «Фламенго»

Оскар с оптимизмом говорил о переходе в «Барселону» в январе 2022 года, признаваясь, что готов пойти на значительное снижение зарплаты, чтобы присоединиться к испытывающим нехватку средств «каталонцам», но «Шанхай» отказался даже рассматривать вариант с арендой, поскольку им, по понятным причинам, было неприятно продолжать платить ему огромную зарплату, пока он будет выступать за другой клуб.

Еще большее разочарование последовало в августе, когда «Фламенго» попытался вернуть Оскара в Бразилию. «Я буду пытаться подписать его до последней минуты», — сказал Lance вице-президент клуба Маркос Браз. «Он хочет играть за "Фламенго", и мы хотели бы видеть его здесь».

Оскар twitter

Действительно, Оскар был настолько увлечен, что даже сфотографировался в знаменитой красно-черной футболке клуба. Однако в конце концов он был вынужден признать поражение в своем стремлении вернуться на родину.

«Я хотел бы поблагодарить всех за доброту и сообщения, полученные за последний месяц, особенно от всех болельщиков "Фламенго", — написал Оскар в своем Твиттере, — Я ценю интерес со стороны "Фламенго" и болельщиков, но в тот момент это было невозможно».

Стоило ли жертвовать своей карьерой?

В результате теперь кажется вероятным, что Оскару придется доработать свой контракт. Конечно, это означает, что он может покинуть Китай двукратным обладателем чемпионского титула и одним из самых высокооплачиваемых футболистов в мире за последние шесть лет. Ни ему, ни его семье больше никогда не придется работать.

Так стоило ли жертвовать лучшими годами своей карьеры? Должен ли он сожалеть о переходе, который лишил его всякой надежды на то, чтобы когда-нибудь еще сыграть за свою сборную? Каррагер и Виллиан, очевидно, выскажут противоположные мнения на этот счет.

Как сказал сам Оскар: «Какое бы решение я ни принял, кому-то оно понравится, а кому-то — нет». Но еще в 2017 году игрок признался, что «больше всего мне нравится играть на высоком уровне».

Поэтому трудно не расстраиваться, пусть даже по эгоистичным причинам, что он не делает этого уже шесть лет, и, скорее всего, уже никогда не сделает.