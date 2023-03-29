Падение с Олимпа. Как Иско остался без клуба в 30 лет

Тогда ему был 21 год, и испанец был первым новичком Карло Анчелотти, который первый раз занял пост тренера «Реала», но и ему, и Зинедину Зидану, заменившему Рафаэля Бенитеса в январе 2016 года, было трудно вписать Иско в стартовый состав, особенно когда в строю был атакующий трезубец из Гарета Бэйла , Карима Бензема и Криштиану Роналду.

Иско проявил выдержку и характер, чтобы его природные креативные таланты по-прежнему приносили пользу команде. Он выиграл четыре Лиги чемпионов за свои первые пять сезонов с «Мадридом», выходя в стартовом составе в финальных матчах с «Ювентусом» и «Ливерпулем» в 2017 и 2018 годах.

Календарный 2017 год, когда Иско исполнилось 25 лет, стал пиком его карьеры в «Реале». За эти 12 месяцев он забил 12 голов во всех соревнованиях — больше, чем любой другой полузащитник Ла Лиги.

Но тот год также вызвал много сомнений относительно его будущего.

Были месяцы переговоров с руководством «Мадрида» о продлении контракта, срок действия которого истекал в июне 2018 года. В испанских СМИ также регулярно появлялись разговоры об иностранных претендентах, включая «Ювентус», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», и даже ходили слухи, что «Барселона» может соблазнить его. пересечь границу Класико и перебраться на «Камп Ноу».

Эти спекуляции закончились в сентябре 2017 года, когда Иско подписал новую сделку, которая включала пункт о выкупе в размере 700 миллионов евро и положила ему зарплату в 6 миллионов евро в год после уплаты налогов. Это поставило его на относительно высокую ступеньку в шкале зарплат «Бернабеу», наравне с другими полузащитниками Тони Кроосом и Лукой Модричем.

Еще одним положительным моментом, казалось, стало назначение на пост тренера летом 2018 года Хулена Лопетеги, наставника Иско как в молодежной сборной Испании, так и в старшей национальной команде. Но Лопетеги был уволен всего после 14 игр, а его временная замена Сантьяго Солари решил устроить встряску команде, сбавившей ход.

Солари считал, что работает в общих интересах клуба, давая возможности 18-летнему нападающему Винисиусу Жуниору и полузащитнику Федерико Вальверде, которому тогда было 20, но не принимая во внимание ветеранов, которые зарабатывали намного больше и не были такими трудолюбивыми.

Иско был явно расстроен таким обращением и публично отказался пожать руку Солари после поражения от «Эйбара» со счетом 0:3 в ноябре. Он также отправился жаловаться в социальные сети, написав, что он «не получает те же возможности, что и его партнеры по команде», что выглядело как очевидная критика аргентинского тренера.

Революция Солари продлилась всего четыре месяца, прежде чем он был уволен. Зидан вернулся во второй раз в качестве тренера в марте и Иско с крайним защитником Марсело сразу же вернули тренерское расположение к себе.

Однако время доказало правоту Солари.

Шли годы, Иско все меньше и меньше соответствовал уровню первой команды. Когда ему было далеко за двадцать, ему было сложно отвечать физическим требованиям своих тренеров. Даже товарищ по команде Марсело публично предупредил его в 2018 году, что ему нужно усерднее работать на тренировках.

Были и тактические проблемы. Предпочитаемая Иско плавающая позиция «десятки» (оттянутый нападающий или плеймекер — прим.ред) не часто используется в современном футболе, и его бывшие коллеги по позиции мадридского плеймейкера Месут Озил и Хамес Родригес также усвоили этот факт весьма болезненным путем.

«Мне не слишком это приятно, потому что я очень люблю этих игроков», — сказал Зидан в конце 2020 года, имея в виду, в частности, Иско и Марсело. «Я никогда не забуду все, что я испытал с ними. Но теперь они должны как следует взяться за дело».

Зидан продолжал давать Иско редкие шансы, выпустив его в старте на выездном Класико в декабре 2019 года, а в следующем феврале в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома с «Манчестер Сити». Но он провел много времени на скамейке запасных, все еще находясь на контракте, подписанном в 2017 году.

К лету 2021 года руководство «Мадрида» было бы счастливо разгрузить за счет него зарплатную ведомость. «Милан» сделал ему предложение перейти в Серию А, но это означало бы сокращение зарплаты, поэтому серьезно не рассматривалось.

Когда Анчелотти вернулся из «Эвертона» в июне того же года, он дал своему бывшему игроку шанс доказать, что он все еще может быть полезен команде. Иско начал в стартовом составе две из первых трех игр Ла Лиги сезона 2021/22, но не смог произвести впечатление. И хотя отношения между ними все еще были хорошими, обстоятельства Иско теперь были совсем другими. Игрок не получил предложения о продлении контракта и почувствовал, что ему придется уйти.

Он был в стартовом составе только еще на одну игру за весь сезон и сыграл ноль минут в Лиге чемпионов, несмотря на то, что его девять раз включали в заявку на матчи. Поэтому, когда срок действия соглашения, подписанного в 2017 году, должен был истечь в июне прошлого года, стало ясно, что нет никаких шансов на то, что Мадрид его продлит.

Иско и его представители, в число которых теперь входил суперагент Жорже Мендеш, были уверены, что его захочет подписать другой крупный клуб, выступающий в Лиге чемпионов, возможно, команда за пределами Испании. Но в конце концов он предпочел остаться на родине в «Севилье», которая могла предложить ему футбол Лиги чемпионов, за значительно меньшую сумму, чем он зарабатывал в «Реале».

Все это было ради шанса воссоединиться с Лопетеги, который изо всех сил старался привести его в «Севилью», несмотря на противодействие их спортивного директора Мончи.

Те, кто знал Иско во время его пребывания в Мадриде, задавались вопросом, будет ли он теперь работать усерднее и показывать всем, что он все еще может быть лучшим игроком. Он сразу попал в состав команды, но «Севилья» выиграла только один из своих первых 10 матчей во всех турнирах, а Лопетеги был уволен в начале октября.

Его преемник, Хорхе Сампаоли, также ставил Иско в состав на большинство игр вплоть до перерыва на чемпионат мира, который начался в середине ноября, но было ясно, что он не подходит для его команды и не соответствует его тактическим идеям. Также было ясно, что убрать из зарплатного фонда Иско было бы очень полезно с точки зрения финансирования усиления состава в январское трансферное окно.

Поскольку Лопетеги больше не было рядом, Иско и Мончи в декабре устроили серьезную перепалку на тренировочной площадке перед другими игроками. Ни для кого не было сюрпризом, когда вскоре после этого было объявлено, что футболист уходит в качестве свободного агента, всего через шесть месяцев после подписания двухлетнего контракта.

Мончи публично заявил, что подписание с ним контракта было «ошибкой», и «было бы еще одной ошибкой продолжать эту ошибку», не разорвав их отношения в январе.

К тому времени Иско стал финансово доступной целью для клуба Бундеслиги «Унион Берлин», который проявил интерес к игроку в начале зимнего окна, но эти ранние переговоры остыли из-за разговоров о том, что испанец надеялся перейти в МЛС перед стартом сезона, длящегося в Северной Америке с марта по ноябрь.

Однако вариант с МЛС не воплотился в жизнь, отчасти из-за того, что любой заинтересованный клуб должен был бы сделать его «назначенным игроком» (игроком, на которого не будет распространяться установленный потолок зарплат — прим. ред), чтобы платить ему что-то близкое к тому, что он зарабатывал в Европе.

Итак, когда зимнее окно было уже близко к закрытию, переговоры с берлинским «Унионом» были возобновлены, и была достигнута устная договоренность о поездке Иско в столицу Германии в ночь на понедельник, 30 января, для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Но во вторник, в самый крайний день, после успешного завершения медосмотра, когда он должен был взяться за перо, сделка сорвалась, потому что, по словам окружения игрока, условия изменились.

Иско был сильно мотивирован шансом сыграть с «Унионом» в Лиге Европы (им нужно было обыграть «Аякс» в плей-офф, чтобы выйти в 1/8 финала), но стало ясно, что это невозможно после ситуации, описанной анонимным источником в клубе, как «большое недоразумение».

Источники в «Унионе» сказали, что Иско должен был знать, что не сможет играть за них в еврокубках, поскольку они уже утвердили свою заявку на турнир. Они добавили, что существовали некоторые разногласия по поводу количества финансовых переменных, включенных в предлагаемый контракт.

«Мы бы хотели, чтобы Иско был с нами, но у нас есть свои пределы. Сегодня они превышены, вопреки тому, что было согласовано ранее, поэтому трансфер не состоится», — заявил спортивный директор немецкого клуба Оливер Рунерт.

На протяжении всей ситуации, как говорит источник в «Унионе», отношение Иско было позитивным и спокойным, он философски отнесся к неудачному переходу.

Вот так в последний день зимнего трансферного окна Иско остался без работы.

С тех пор он получил предложения от саудовских и турецких клубов, а также был интерес со стороны Ла Лиги. Но ничего не материализовалось. В новостях ранее в марте сообщалось о возможности перехода в ведущий бразильский клуб «Фламенго», но окружение Иско категорически отрицает это.

Тем временем Иско занимается дома с тренером по фитнесу, ожидая телефонного звонка. Все будет зависеть от того, какие предложения появятся до лета и от терпения футболиста, которому в апреле исполнится 31 год. По словам источников, близких к Иско, он по-прежнему хочет играть в европейской лиге.

Однако этот вариант с МЛС, похоже, тоже не исключен.