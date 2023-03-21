История Кварадоны. Как Хвича Кварацхелия ворвался в число лучших вингеров мира

Винисиус Жуниор провел свой первый настоящий суперзвездный сезон в «Реале». Садио Мане и Мохамед Салах проводили свой последний совместный суперзвездный сезон в «Ливерпуле». А Килиан Мбаппе был... ну, Килианом Мбаппе.

Добавьте к этому Рафаэля Леао, который привел «Милан» к своему первому титулу в Серии А более чем за десятилетие, и получите всех футболистов на ключевой позиции, которые определяют игру в современном футболе. По крайней мере, насколько мы знали.

На самом деле, в это время в прошлом сезоне один из лучших вингеров в мире мог вообще не играть в футбол. После того, как начались события в Украине в марте прошлого года, ФИФА объявила, что всем иностранным игрокам в России будет разрешено приостановить свои контракты и присоединиться к новым клубам в других странах. А 24 марта 2022 года игрок, о котором вы никогда не слышали, подписал контракт с командой, о которой вы слышали вскользь.

Прошлым летом Хвича Кварацхелия, сыграв 11 игр за батумское «Динамо» в своей родной Грузии, завершил сезон 2021/22 подписанием контракта с «Наполи» за 11,5 млн евро. Почти сразу он не только стал игроком, которого вы знаете; благодаря своему имени и невероятному мастерству работы с мячом он превратился в игрока, которого невозможно забыть. Он первый игрок, когда-либо забивший 10 голов и сделавший 10 результативных передач в своем первом сезоне в Италии. А ведь еще только март.

Называйте его как хотите — Квара, Кварадона, Квараваджо, Че Квара, — но факты неоспоримы. Вместе с нападающим Виктором Осимхеном 22-летний Кварацхелия приближает «Наполи» к его первому титулу в Серии А с тех пор, как Диего Марадона играл в Неаполе. Мало того, у них больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов, согласно FiveThirtyEight, чем у любой другой команды в мире.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Это эпоха, когда «Реал Мадрид» ежегодно тратит десятки миллионов долларов на бразильских подростков, «Барселона» берет нескольких полузащитников, которые еще не могут арендовать машину в Коннектикуте, приобретение 18-летнего Килиана Мбаппе обходится ПСЖ в 180 миллионов евро, а такие игроки Премьер-лиги, как Букайо Сака и Трент Александер-Арнольд, становятся клубными легендами еще до 20-летнего возраста. И все же один из лучших игроков в мире — сильный и неудержимый «как-увидишь-больше-не-пропустишь» вингер — совсем недавно играл в чемпионате Грузии по футболу за 543-ю лучшую команду Европы (согласно ClubElo.com), буквально еще в мае прошлого года.

Как же все пропустили Квару? Как, черт возьми, он сюда попал? И что говорит его звездный путь, если вообще говорит что-нибудь, о том, как футбол работает — или не работает — сегодня?

Невероятный взлет «Кварадонны»

Говорить о том, что Кварацхелия возник из ниоткуда, не совсем верно. В 2018 году издание Guardian включило его в число 60 лучших молодых талантов мира. Однако природа развития игроков такова, что большинство из них никогда не становятся звездами, а некоторые вообще никогда не становятся профессионалами.

В феврале 2019 года Квара перешел из грузинского «Рустави» в аренду в московский «Локомотив», провел семь матчей и забил один гол. Трансфер не стал постоянным, из-за чего тогдашний тренер «Локомотива» Юрий Семин сказал, что «потеря этого чрезвычайно талантливого мальчика заставила меня плакать». Вместо этого летом 2019 года он присоединился к российскому середняку — казанскому «Рубину».

В этом сезоне за «Наполи» на счету Кварацхелии в среднем 1,04 голов с игры и ассистов за 90 минут. Эта цифра получена благодаря его 10 голам и 12 передачам. Среди всех игроков европейских лиг «Большой пятерки», сыгравших не менее 1500 минут в этом сезоне, только четверо были более продуктивными: Неймар, Эрлинг Холанн, Осимхен и Лионель Месси. Вот в такой он сейчас компании.

Даже представить сложно, что он творил в России. Должно быть, он разрывал эту лигу в клочья, да?

Не совсем.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

В России Квара был тем, кем он никогда не был в «Наполи»: ну вроде… ничего так. За четыре сезона в Российской премьер-лиге он забил 10 голов и сделал 10 результативных передач — всего. За 90 минут получается 0,38 гола и передачи. Для вингера это едва тянет на результативность середнячка в одной из топовых лиг Европы.

Россия, конечно, не входит в лучшие лиги Европы. На данный момент РПЛ фактически отрезана от остального континента, а это означает, что сравнивать качество их чемпионата с другими лигами немного сложнее, чем раньше. Но на основе рейтингов ClubElo, которые обновляют рейтинг каждой команды в зависимости от их результатов и качества соперников, в Европе есть 12 лучших лиг. Как ни странно, российская лига очень похожа на итальянскую серию B.

Кварацхелия прошел путь от средней результативности в атаке в лиге, напоминающей Серию В, до суперзвезды в Серии А — почти за одну ночь.

«Я не думаю, что кто-то мог предсказать, насколько хорошо он покажет себя в Серии А или как быстро он адаптируется», — сказал Тим Кич, один из соучредителей MRKT Insights, консалтинговой компании по данным и скаутингу, которая работает с клубами по всему миру.

«Если бы вы смотрели только на его голы и передачи до этого сезона, вы бы классифицировали его как очень интересного, но нестабильного вингера. Он всегда демонстрировал исключительный дриблинг и готовность обыгрывать соперников, но делал это из глубины и на более широких участках поля. Он тоже много бил, но из неопасных позиций».

В России Кварацхелия был игроком, который максимально широко раздвигал эстетику и эффективность футбола. Его способность владеть мячом выделяла его для скаутов и тренеров, но, как и многие молодые дриблеры, он на самом деле не помогал своей команде выиграть. Он замедлял атаки, когда получал мяч, и превращал так много атакующих возможностей в дальние удары, которые редко оборачивались голами.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Если не считать нападающего, который в течение одного сезона становится звездой перед воротами, эти типы вингеров исторически сильно переоценивались клубами по всему миру. Однако за последний год произошли две вещи, которые изменили его траекторию.

Первый: он вернулся в Грузию.

Согласно данным MRKT Insights, за два месяца, проведенные дома, он был в основном чуть более высокой версией Лионеля Месси: обводил защитников ради удовольствия, проскальзывал с мячом слева и справа, набирал касания в штрафной площади и забивал примерно по голу за игру. Он был лучше всех, во всем. Оглядываясь назад, можно сказать, что именно такого выступления от него и можно было ожидать в России.

Конечно, грузинский чемпионат, вероятно, ближе, скажем, к уровню студенческой лиги, чем к Серии А, но это, по крайней мере, дает крошечное предположение, что он может превратить весь этот дриблинг в победы в матчах.

Хотя «Наполи», как сообщается, следил за Кварой в течение двух лет, возможно, этот краткий старт дома придал им последнюю каплю уверенности, которая им была необходима, чтобы совершить трансфер на 11,5 миллионов евро летом. И, привезя его в Италию, они создали второй фактор, подтолкнувший грузина к славе.

Что это было?

«Игра в команде более высокого уровня», — сказал Кич. «Возможно, это самый недооцененный аспект хорошего игрока».

Как найти скрытую суперзвезду

Проще всего смотреть на футбольный пейзаж, как на пирамиду.

Внизу у вас есть что-то вроде грузинской лиги. Где-то посередине Россия. Затем идут Португалия, Нидерланды и, возможно, Бельгия, а затем лиги Большой пятерки на вершине. Простейший способ концептуализировать взаимосвязь состоит в том, что процент вашей эффективности исчезает, когда вы продвигаетесь вверх по пирамиде, в то время как обратное происходит, когда вы спускаетесь по ней. Как правило, это так.

Большинство анализов производства игроков обнаруживают нечто подобное:

Увеличение уровня конкурентности при переходе из Лиги В в Лигу А espn.com

Однако это не всегда так.

«Одна из основных задач аналитики заключалась в том, чтобы попытаться упорядочить необработанную статистику и попытаться создать обменный курс между лигами», — сказал Кич. «Таким образом, мы, возможно, традиционно думали, что нападающий из Нидерландов забьет меньше в Премьер-лиге, при прочих равных условиях. Но не все условия равны. Есть так много факторов, которые делают трансфер успешным или неудачным».

Может быть, Квару просили играть в другой манере в России. Возможно, уровень 10 других игроков вокруг него означал, что он мог найти место только в более глубоких зонах, а затем некому было отдать пас в последней трети поля, поэтому его единственным вариантом было дриблинг из своей собственной трети и попытка нескольких неудачных ударов. В «Наполи» он сейчас играет с одним из лучших нападающих мира, талантливой группой полузащитников и гораздо более опытным тренером Лучано Спаллетти.

«Игра в лучшей команде означает, что вы, как правило, лучше видите мяч, находитесь ближе к воротам соперника и вам не нужно пытаться делать все самому», — сказал Кич. «Мы видим по статистике: он отдает на 50% больше передач за "Наполи", чем за казанский "Рубин", дриблинг у него на 50% меньше, и он больше бьет из центра ближе к воротам».

Дальние удары никуда не делись — и они по-прежнему не приводят к большому количеству голов, — но каждый перевернутый вингер, похоже, должен использовать их, чтобы защитники не расслаблялись. Тем не менее, Кварацхелия добавил много ценных попыток и в штрафной:

Удары Кварацхелии espn.com

Дриблинг снизился, но его по прежнему много: 90-й процентиль в успешных матчах 1 на 1, 92-е место в прогрессивных продвижениях мяча среди всех вингеров в лигах Большой пятерки, согласно FBref.

И вместо того, чтобы прорываться с мячом, скажем, в атакующую треть поля, теперь он ведет мяч прямо в штрафную: 3,08 за 90 минут, 97-й процентиль на его позиции. Весь этот очевидный потенциал теперь направлен почти прямо на ворота соперника.

Это все его продвижения мяча, которые закончились внутри штрафной:

Дриблинг Кварацхелии espn.com

Несмотря на ситуационные факторы, есть также вероятность того, что Кварацхелия просто повзрослел и поэтому стала намного лучше. Это происходит все время с игроками в возрасте 20 лет. Будь он все еще в России — или в какой-нибудь другой лиге среднего уровня — возможно, он также зажигал бы. Мы бы смотрели клипы с ним каждые выходные, и он был бы игроком, которого все хотели, чтобы их любимая команда подписала этим летом.

Но даже если его улучшение связано исключительно с его собственным внутренним развитием, это не меняет более важного значения для футбольного мира в целом: если суперзвезда скрывалась в грузинской лиге менее года назад, то сколько других талантов топ-уровня ждут, чтобы их открыли в менее популярных лигах по всему миру?

Помимо того, что Кварацхелия становится сверхновой, успех «Брайтона» в этом сезоне предполагает, что ответ «много». Полузащитник Мойзес Кайседо был подписан юниором прямо из Эквадора, а Каору Митома был малоизвестным японским нападающим, играющим в Бельгии, который не стал профессионалом, пока ему не исполнилось 23 года. Они были приобретены за 8 миллионов евро и уже стали двумя из лучших игроков в самой большой лиге мира.

«Брайтон — интересный пример», — сказал Кич. «У Митомы были такие же данные в Японии, что и у Кварацхелии в Грузии, и он также адаптировался, хотя и после периода аренды в Бельгии».

Невозможно исследовать всю планету в традиционном смысле, поэтому такие команды, как Брайтон, которые используют данные для помощи в селекции, имеют огромное преимущество перед конкурентами, когда дело доходит до раскрытия скрытых футбольных звезд. «Можно было бы подумать, что было бы здорово, если бы на каждом матче профессионалов в мире был кто-то, кто просто записывает все, что делает игрок», — сказал Кич. «И это, по сути, то, что представляют собой данные».

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

Он также указал на полузащитника Аиссу Лаидуни, который теперь играет в берлинском «Унионе», но который показал впечатляющую статистику в худшей команде Румынии, и на центрального защитника Якуба Кивёра, который сейчас играет в «Арсенале», а ранее играл в словацкой лиге, как на игроков, чья статистика помогла раскопать их в не слишком разведанных скаутами лигах.

Учитывая, как много крупных трансферов терпят крах — читай: большинство — вызывает недоумение то, как мало команд, похоже, заинтересованы в подходе, который может определить реальных звезд, которых можно приобрести за стоимость резервного вратаря.

«В течение нескольких лет эти игроки стали очень ценными игроками, но клубам гораздо проще покупать в проверенных и хорошо изученных лигах», — сказал Кич. «Однако, если вы на самом деле посмотрите на относительную стоимость, на самом деле может быть дешевле и выгоднее делать низкие ставки, опять же, как в "Брайтоне": купить пять игроков за 8 миллионов фунтов стерлингов, а не одного за 40 миллионов. Да, будет несколько неудач, но вы также уменьшаете риски».

Есть риск неудачного трансфера, но есть и другой, еще более страшный: риск играть против кого-то вроде Хвичи Кварацхелия неделю за неделей.