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    Жребий брошен. Матч-реванш для «Челси», битва двух тяжеловесов и итальянские разборки

    Анализируем итоги жеребьевки 1/4 финала еврокубковых турниров

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    «Реал» — «Челси»
    В пятницу, 17 марта, в швейцарском Сьоне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА. Главный итоге: стали известны 4 пары, которые сыграют в 1/4 финала главного еврокубкового турнира. Изучим их помнимательнее, но не оставим без внимания и другие итоги жеребьевки.

    «Реал» — «Челси»

    Противостояние 1/4 финала Лиги чемпионов, которое многие считают самым предсказуемым.

    В прошлогоднем розыгрыше команды также встречались в четвертьфинале, как следует закрутив интригу — после домашнего поражения со счетом 1:3, «Челси» едва не устроил потрясающий камбэк на «Сантьяго Бернабеу», поведя со счетом 3:0, но пропустив и проиграв в экстра-тайме.

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    • С тех пор минул год, у лондонцев другой владелец, тренер и игроки, да и былой игры не осталось. Хотя к жеребьевке «Челси» подошел на фоне серии из трех побед, команда так и не обрела стабильность и сыгранность, а то как они одолели дортмундскую «Боруссию» хочется назвать «подвигом». Но против «Реала» этого будет недостаточно.

    Мадридцы же, по большему счету остались все теми же и все так же нацелены на трофей. Да, в их игре небольшой спад (две победы в пяти последних матчах), они выбыли из чемпионской гонки Ла Лиги, на 9 очков отставач от «Барсы», а вскоре могут покинуть и Кубок Короля. Но тем больше поводов сосредоточиться на защите титула в Лиге чемпионов.

    «Реал» — «Ливерпуль»

    Когда дело доходит до главного еврокубка, подопечные Анчелотти редко паникуют и всегда контролируют свою судьбу. То, как они выиграли на «Энфилде» у «Ливерпуля» (5:2), напомнило всем об их силе. Если за ближайщий месяц они не растеряют из-за травм всех лидеров, исход противостояния более менее ясен.

    «Манчестер Сити» — «Бавария»

    Противостояние, достойное если не финала Лиги чемпионов, то как минимум полуфинала. Но, волею жребия мы увидим схватку бывшей и нынешней команд Пепа Гвардиолы уже сейчас.

    К четвертьфиналу «Бавария» подходит со стопроцентным результатом в турнире, а «Манчестер Сити» — без поражений, но выиграв лишь 5 матчей из 8. При этом во внутренних первенствах обе команды выступают довольно неровно, что не слишком для них характерно.

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    • Одной из причин можно назвать вратарские проблемы — потеря Мануэля Нойера сказывается на «Баварии», а в «Ман Сити» Эдерсон никак не найдет свою лучшую игру после ЧМ-2022, как и ряд полевых игроков, включая Кевина Де Брейне.

    В четвертьфинале «Бавария» солидно и неспешно приговорила набитый под завязку звездами ПСЖ, а вот «Манчестер Сити» , оплошав в первом матче, устроил на своем поле показательную экзекуцию «Лейпцигу», прямой наводкой выкатив свое новейшее норвежское орудие. Остается надеяться, что Холанн не расстрелял весь боезапас в этом матче.

    «Ман Сити» — «Лейпциг»

    Обе команды имеют слабые места и на тренерском мостике — Юлиан Нагельсманн не может похвастаться успехами в Европе, а Пеп Гвардиола слишком склонен к тактическим экспериментам на данном этапе соревнований, поэтому ни одна из них не может претендовать на звание фаворита.

    Противостояние двух грандов может превратиться в осторожную шахматную партию, особенно если мюнхенцам удастся сдержать Холанна так же, как они сдержали Мбаппе.

    «Интер» — «Бенфика»

    Встреча веселой и забивной португальской команды с самым скучным и застегнутым на все пуговицы клубом этого плей-офф — что может пойти не так.

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    • Команды встречались в финале Кубка европейских чемпионов в далеком 1965 году, но вряд ли ждали что их пути пересекутся в четвертьфинале ЛЧ.

    Лиссабонский клуб выглядит фаворитом, команда Рогера Шмидта проиграла всего одну игру за весь сезон. «Бенфика» играет в отличный футбол с высокой интенсивностью, движением и интеллектом.

    Их не задел уход Дарвина Нуньеса летом и Энцо Фернандеса в конце января — просто на первый план вышел Гонсалу Рамуш (особенно после ЧМ-2022).

    «Интер» — «Порту»

    Но в прошлом раунде «Интер» уже выбил один веселый и забивной португальский клуб, выдав два «сухаря» в противостоянии с «Порту». «Нерадзурри» хватило одного гола в домашнем матче.

    Оборона итальянского клуба не сравнится с «Брюгге», который лиссабонцы растерзали в 1/8 финала. Миланцы испытывают проблемы в этом сезоне Серии А, но они одолели будущего чемпиона «Наполи», а это о многом говорит.

    «Милан» — «Наполи»

    Кажется, что с этим противостоянием все ясно заранее — «Наполи» на 20 очков опережает «Милан» в турнирной таблице Серии А и обыграла «россонери» со счетом 2:1 на «Сан-Сиро» в сентябре.

    Но «Милан» — действующий чемпион Италии, и, несмотря на сложный недавний период, не стоит сбрасывать его со счетов.

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    • «Наполи» стал самым зрелищным и результативным клубом этого розыгрыша Лиге чемпионов — благодаря выступлениям Виктора Осимхена, Ким Мин Чжэ, Хвичи Кварацхелия и многих других, они наколотили 25 голов в турнире в этом сезоне.

    Но и с защитой у них все в порядке — у них лучшая оборона в Серии А, и они пропустили всего 6 голов в 8 матчах Лиги чемпионов.

    У команды Пиоли тем временем не лучший сезон по всем фронтам, а в плей-офф Лиги чемпионов они прошли только хромающий на обе ноги «Тоттенхэм».

    «Наполи» — «Айнтрахт»

    «Милан» должен найти способ остановить грозных форвардов «Наполи», хотя это кажется невыполнимой задачей.

    Тем не менее, «Наполи» придется справляться с давлением груза ожидания от дуэли против внутреннего соперника, а история Лиги чемпионов изобилует примерами неудач в матчах между командами из одной страны.

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    Лига Европы

    Состав четвертьфиналистов второго по престижности еврокубка, а также уже вырисовывающиеся полуфинальные пары получились мало уступающими по статусности Лиге чемпионов, что не может не радовать болельщиков, которые увидят борьбу европейских топ-клубов.

    «Манчестер Юнайтед» — «Севилья»

    Несложно догадаться, что команда Эрика Тен Хага выглядит одним из главных фаворитов турнира, и им опять попалась испанская команда.

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    • Напомним, что на групповом этапе «МЮ» боролся с «Реалом Сосьедадом», в 1/16 финала турнира выбил грозную «Барселону» после победы над которой «красным дьяволам» достался в соперники «Бетис».

    Теперь англичан ждет еще одна севильская команда, куда более проблемная чем подопечные Мануэля Пеллегрини. «Севилья» лишь недавно отползла от зоны вылета, да и то, не благодаря усилиям Хорхе Сампаоли, а скорее вопреки.

    «МЮ» — «Бетис»

    В предыдущих раундах плей-офф испанцы очень натужно проползли голландский ПСВ и турецкий «Фенербахче», но на четвертьфинале их еврокубковый поход, похоже, и закончится.

    «Ювентус» — «Спортинг»

    Еще один топ-клуб, придающий дополнительную статусность Лиге Европы — туринский «Ювентус».

    В отличие от «МЮ», «Старая синьора» проводит турне по европейским странам — в стыковом раунде был выбит французский «Нант», в 1/8 финала — немецкий «Фрайбург», теперь их ждет португальский «Спортинг».

    «Спартинг» — «Арсенал»

    Лиссабонский клуб — крепкий орешек, который в предыдущем раунде одолел в тяжелом и зрелищном противостоянии лидирующий в АПЛ лондонский «Арсенал».

    Впрочем, «Юве», который не сломался после 15-очкового штрафа в Серии А, потерпел лишь 2 поражения в последних 13 матчах, так что поединок будет интересным.

    «Байер» — «Юнион»

    Брюссельский «Юнион», хоть и является андердогом этой дуэли, проводит отличный сезон — идет на втором месте в национальном первенстве Бельгии и претендует на попадание в полуфинал второго по значимости еврокубка.

    В предыдущем раунде Лиги конференций бельгийцы уже выбили клуб из Бундеслиги, причем идущий в группе лидеров — берлинский «Унион».

    «Байер» — «Ференцварош»

    «Байер» в прошлом розыгрыше чемпионата Германии финишировал на втором месте, но сейчас идет в середине таблицы. В предыдущих раундах леверкузенцы провели две веселые перестрелки с «Монако» (2:3, 3:2) и всухую вынесли «Ференцварош» Станислава Черчесова, дважды забив по два безответных мяча.

    Немцы — явный фаворит этой пары, в отличие от «Униона» им не приходится бороться за место в топ-4, и Лига Европы их главный приоритет сейчас.

    «Фейеноорд» — «Рома»

    В прошлом сезоне «Рома» под руководством Жозе Моуриньо одержала победу в Лиге конференций, а в новой кампании римляне готовы побороться за трофей Лиги Европы.

    На этом пути они уже выбили австрийский «Зальцбург» и расправились с идущим в группе лидеров Примеры «Реалом Сосьедад».

    «Рома» — «Реал Сосьедад»

    «Фейеноорд» — новый лидер чемпионата Нидерландов, который опережает «Аякс» на 3 очка и не проигрывает в официальных матчах с октября.

    Подопечные Арне Слота в прошлом раунде на своем поле вынесли вперед ногами крепкий донецкий «Шахтер» (1:1, 7:1), так что мальчиками для битья они точно не будут.

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    • Лига конференций

    Стадия 1/8 финала третьего по статусу европейского клубного кубка оказалась роковой для целого ряда клубов из топ-5 европейских чемпионатов, которые неожиданно уступили более мотивированным соперникам. Тем не менее несколько представителей элитных чемпионатов в четвертьфинал пробились.

    «Гент» — «Вест Хэм»

    Команда Дэвида Мойеса уже стала предметом шуток, поскольку в этом сезоне она одержала 9 побед в еврокубках и всего 6 — в АПЛ.

    В Лиге конференций лондонцы заняли первое место в группе со «Стяуа», «Силькеборгом» и «Андерлехтом», а в 1/8 финала легко выбили АЕК. При этом «молотобойцы» опасно балансируют на грани зоны вылета из АПЛ, что отвлечет их мысли от еврокубков.

    «Вест Хэм»

    Тем временем «Гент» в чемпионате Бельгии борется с «Брюгге» за место в топ-4, а в ЛК занял второе место в группе с «Юргороденом», «Мольде» и «Шэмрок Роверс», после чего по пенальти прошел «Карабах» (0:1, 1:0), и за счет выездного разгрома одолел «Истанбул» (1:1, 4:1).

    «Лех» — «Фиорентина»

    Итальянская «Фиорентина» на групповом этапе Лиги конференций по доп. показателям уступила первое место в группе «Истанбулу», из-за чего попала в стыковой раунд, где встретился с «Брагой» (4:0, 3:2)., после чего снова пропала на клуб из Турции — «Сивасспор», который обыграла оба раза (1:0, 4:1).

    В Серии А «фиалки» болтаются в середине таблицы — вылет им не грозит, но и до первой шестерки далеко, так что все силы можно бросить на еврокубки.

    «Фиорентина»

    Познаньский «Лех» уступил лидерство в группе испанскому «Вильярреалу», который в итоге в четвертьфинал турнира и не попал.

    В стыковом раунде поляками, идущими на третьем месте в национальном первенстве, был не без труда бит норвежский «Буде-Глимт» (0:0, 1:0), а в 1/8 финала им также достались скандинавы — шведский «Юргороден», который «Лех» вынес с общим счетом 5:0.

    «АЗ Алкмар» — «Андерлехт»

    Голландский «АЗ» довольно уверенно выиграл группу с «Днепром-1», кипрским «Аполлоном» и «Вадуцем» из Лихтенштейна. В 1/8 финала «Алкмар» дважды обыграл со счетом 2:1 римский «Лацио».

    В национальном первенстве дела у подопечных Паскаля Янсена тоже идут неплохо — они идут третьими, на 2 балла отставая от «Аякса» и на 5 — от «Фейенорда». Учитывая борьбу в Эредивизии, к Лиге конференций они могут отнестись спустя рукава.

    «АЗ Алкмар»

    «Андерлехт» в чемпионате Бельгии идет девятым и может побороться в лучшем случае за путевку в Лигу конференций по итогам сезона.

    В этом розыгрыше бельгийцы с отставанием в 10 очков уступили лидерство в группе «Вест Хэму», после чего в плей-офф прошли болгарский «Лудогорец» за счет домашней победы (0:1, 2:1) и за счет выездной — испанский «Вильярреал» (1:1, 1:0).

    «Базель» — «Ницца»

    Французский клуб завоевал первенство за счет дополнительных показателей в очень плотной группе с «Партизаном», «Кельном» и «Словацко», после чего в 1/8 финала дважды обыграл тираспольский «Шериф» (1:0, 2:1).

    В Лиге 1 «орлята» идут на 7-м месте, но еще могут зацепиться за зону еврокубков, если улучшат результаты — в четырех последних матчах они трижды сыграли вничью.

    «Ницца» — «Шериф»

    «Базель» в своей группе обогнал «Пюник» и «Жальгирис», но по доп. показателям уступил «Словану», так что отправился в стыковой раунд, где не без труда прошел «Трабзонспор» (0:1, 2:0).

    А в 1/8 финала швейарцы вновь попали на братиславский «Слован», который после двух ничьих 2:2 удалось пройти лишь по пенальти. В национальном первенстве «Базель» идет в середине таблицы на 4 очка отставая от второго месте.

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