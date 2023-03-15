Мастер-класс от Холанна. «Ман Сити» уничтожил «РБ Лейпциг», но не без помощи ВАР

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Лейпциг» (7:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 7:0. В составе хозяев пять голов забил Эрлинг Холанд (22‑я, 24‑я, 45‑я, 54‑я и 57‑я минуты). Также отличились Илкай Гюндоган (49) и Кевин Де Брюйне (90+2). В первом матче между командами была зафиксирована ничья — 1:1. Таким образом, «Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Эффект Холанна

Автор The Telegraph Сэм Уоллес восхищается норвежским бомбардиром и предполагает, что «Манчестер Сити» наконец сможет замахнуться на победу в Лиге чемпионов.

«Эффект был настолько мощным, что временами казалось, что "Манчестер Сити" сумел выпустить на поле второго Эрлинга Холанна — еще одного Холанна, который будет подбирать отскоки за Холанном, заполнять обе стороны штрафной площади и забивать гол примерно каждые 12 минут.

Он был на поле всего час. В это будет трудно поверить игрокам "РБ Лейпциг", которые, должно быть, видели его повсюду и которым он все еще будет мерещиться в течение нескольких месяцев. И все же Холанн ушел на 62-й минуте с пятью голами. Это была игра центрального нападающего, которая обладала всеми обычными качествами — хладнокровным завершением, умным движением, твердой решимостью, но в то же время в ней было и кое-что еще — компонент, который трудно измерить.

Ключевым эффектом было своего рода вездесущесть Холанна. То есть Холанн проявлял себя каждый раз, когда свободный мяч оказывался на половине поля "Лейпцига". Было чувство, что если немцы попытаются вынести его подальше, он будет возвращен взмахом золотой шевелюры. Среди пяти голов не было ни одного, который можно было бы назвать эффектным, но кумулятивный эффект Холанна — феномена Холанна — был поразителен. Он сломал "Лейпциг", и это было похоже на еще один вечер, когда легенда о норвежской голевой машине еще сильнее захватила Европу.

Это было еще до того, как мы вспомним о еще одном головокружительном выступлении таких исполнителей, как Кевин Де Брюйне и Родри. "Сити" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов шестой год подряд, но снова возникает вопрос — сможет ли "Сити" наконец выиграть турнир? С Холанном в такой форме это кажется вполне вероятным. Всего за один вечер он побил клубный рекорд, составлявший 38 голов за сезон, установленный в 1928-1929 годах выдающимся эдвардианским бомбардиром Томми Джонсоном. Сейчас у Холанна 39 голов в 35 играх во всех соревнованиях, и у него впереди целых 19 игр, чтобы забить еще».

Даже VAR не спасает от судейских скандалов

Корреспондент ESPN Роб Доусон не оставляет без внимания очень спорный пенальти, приведший к первому голу в ворота «Быков» и по сути сломавшему игру.

«В Манчестер "РБ Лейпциг" приехал, полагая, что они могут шокировать хозяев после ничьей 1:1 в первом матче в Германии, но у них не было возможности заставить "Сити" понервничать. Болельщики на стадионе не понимали, что происходит, когда словенский арбитр Славко Винчич подбежал к монитору у поля, чтобы посмотреть на потенциальный пенальти, которого больше никто не заметил.

Даже после просмотра повтора казалось очень суровым решением присудить, что Бенджамин Хенрикс рукой отразил удар головой Родри. Холанну было все равно, и он забил свой 35-й гол в сезоне с пенальти, и, пока остатки протестов игроков "РБ Лейпциг" все еще были нацелены на Винчича, норвежец уже забил свой второй гол за ночь.

В течение двух минут в середине первого тайма план игры "РБ Лейпциг" был разрушен, и при общем счете 3: 1 они столкнулись с почти невыполнимой задачей. К тому времени, как Холанн сделал свой хет-трик в добавленное время первого тайма, игра была окончена, и второй тайм стал не более чем тренировкой для Гвардиолы и его игроков.

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"Сити" были фаворитами перед игрой, и "РБ Лейпциг", вероятно, в любом случае проиграл бы, особенно с Холанном в такой форме, но тренер Марко Розе имеет полное право считать, что арбитры никак не помогли его команде в спорной ситуации».

Все было против «Лейпцига»

Автор The Guardian Дэвид Хитнер сочувствует немецкой команде, которая стала жертвой спорных решений арбитров и потрясающей формы норвежского нападающего .

«Перед перерывом все пошло против "Лейпцига", включая момент, когда голкипер Эдерсон покинул свою штрафную и сбил Конрада Лаймера, только для того, чтобы Винчич сказал, что фола не было, и выдал карточку Тимо Вернеру за несогласие.

"Сити" мог забить больше во время золотого первого тайма, но Джек Грилиш запятнал свою репутацию попыткой "нырнуть". Илкай Гюндоган с самого начала пробил высоко, в то время как Холанн едва не дотянулся до заброса, до которого он не имел права дотянуться. При счете 2:0 Холанн пробил в ближний угол, но Бласвич спас, а Гюндоган также проверил вратаря после быстрого штрафного удара Де Брюйне.

Задача "Лейпцига" стала совсем невыполнимой из-за последнего действия Холанна в первом тайме. Удар головой Рубена Диаша с углового коснулся внутренней части штанги и пересек линию, Амаду Хайдара пытался развернуться и выбить мяч, но чувствовал, что Холанн позади него. Девятый номер "Сити" практически перехватил мяч. От него не скрыться.

Второй тайм всегда должно быть казался долгим и мучительным для команды, которая занимает третье место в Бундеслиге и набрала больше очков, чем кто-либо другой с момента назначения Марко Розе в сентябре прошлого года. "Сити" безжалостно атаковал, Холанн почуял кровь, голы продолжали забиваться, "Лейпциг" был бессилен.

Это было почти смехотворно легко для "Сити". А Холанн, воспользовавшийся подборами после еще двумя угловых, уложил еще парочку. Гюндоган забил четвертый гол сразу после перерыва, отправив мяч низом в дальний угол, пока Розе потерянно смотрел на это, и пытка для "Лейпцига" все никак не могла закончиться, даже после того, как из милосердия с поля убрали Холанна».

Игнорирование Ляпорта и Силва на фланге

Автор Daily Mail Джек Гоган выделяет несколько интересных моментов в игре «Сити», которые повлияли на результат матча с «Лейпцигом».

«Вид Эмерика Ляпорта на скамейке запасных вызвал настоящий ажиотаж. Центральные защитники обычно никогда не предлагают интригующего сюжета в плей-офф Лиги чемпионов, и все же вид Эмерика Ляпорта, сидящего на скамейке запасных, снова обеспечил его.

Гвардиола выпускал четырех разных центральных защитников в нескольких играх подряд, и Ляпорт не был одним из них. На самом деле, он вышел в старте только в двух из 11 последних матчей во всех турнирах.

Ляпорт может уйти летом, поскольку "Сити" положил глаз на Йошко Гвардиола из "Лейпцига". Другое дело, хочет ли "Сити" заплатить запрашиваемую цену в 115 миллионов фунтов стерлингов за хорвата, поскольку в преддверии следующего сезона их основное внимание сосредоточено на полузащите.

В наши дни Бернарду Силва не часто используется в качестве правого вингера. Он блистал там несколько лет назад, но сейчас Гвардиола предпочитает его рядом с Родри. Но игра на фланге сработала в этой игре, которую они отчаянно пытались контролировать.

Настойчивый прессинг Сильвы вынудил вратаря "Лейпцига" Яниса Бласвича заработать ненужный угловой, что привело к первому голу. Решение Хосепа Гвардиолы перевести Бернарду Силву на фланги сотворило чудеса в игре».

Неудачники: Марко Розе и Йошка Гвардиол

Авторы Goal традиционно выбирают победителей и неудачников прошедшего матча, и тренер с защитником «Лейпцига» попали в последнюю категорию.

«У тренера "Лейпцига" действительно был скудный состав, и ему не хватало ключевого полузащитника Ксавьера Шлагера и, что более важно, выдающегося нападающего Кристофера Нкунку.

Но даже в этом случае его команда играла на руку "Сити", настаивая на том, чтобы играть из глубины и от защитников, даже когда их прессингом вжимали в штрафную. Есть способы обыграть этот "Сити", но это не был один из них.

Защитника сборной Хорватии Гвардиола неоднократно связывали с переходом в "Манчестер Сити", и он является именно тем универсальным игроком, которых так любит Гвардиола.

Так что этот матч должен был стать возможностью показать каталонскому тренеру, из чего сделан защитник.

Вряд ли можно винить Гвардиола за результат, но тот факт, что он был бессилен остановить голепад, не слишком помогает его доводам в пользу того, чтобы "Сити" подписал его».