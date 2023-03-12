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    ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи»

    Обзор предстоящих ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

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    «Ливерпуль» — «Реал»
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    «Ливерпуль» — «Реал»
    14 и 15 марта в Лиге чемпионов пройдут заключительные ответные матчи 1/8 финала. И если встречи в Мадриде и Неаполе вряд ли что-то изменят в турнирном раскладе, то в двух оставшихся противостояниях интрига еще жива.

    «Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»

    14 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити» 1:1

    В первом матче команда Пепа Гвардиолы до перерыва плотно контролировала игру, но никак не могла преобразовать процент владения мячом в опасные моменты, забив лишь один гол благодаря ошибке защиты «быков».

    Зато Марко Розе после перерыва сумел перестроить игру, немцы прибавили и ответили на гол Рияда Мареза точным ударом Йошко Гвардиола, вернув противостояние на исходную точку.

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    • Более того, для чемпионов Англии все могло обернуться хуже, что признал после матча сам наставник «Ман Сити», назвавший ничью положительным результатом.

    После поражения от дортмундской «Боруссии» в последнем туре Бундеслиги, «Лейпциг» по сути выбыл из чемпионской гонки, так что «быки» могут бросить все силы на ЛЧ.

    К сожалению, в этом же матче они потеряли из-за травм Ксавера Шлагера и Кристофера Нкунку, что заметно осложнит немцам жизнь в Манчестере.

    Правда, у «Сити» потрясающая домашняя статистика в Лиге чемпионов — 21 победа и две ничьих в 23 последних матчах.

    «Лейпциг» — «Ман Сити»

    «Горожане» в этом турнире не проигрываю дома с первого тура группового этапа-2018/19, когда они уступили «Лиону» (1:2) в сентябре 2018 года. Да и во внутренних первенствах в этом сезоне с «Этихада» очки увезли только «Брентфорд» и «Эвертон».

    Отметим, что в сентябре 2021 года «Лейпциг», который тогда тренировал Джесси Марш, уже приезжал в гости к «Ман Сити» и потерпел разгромное поражение со счетом 6:3.

    С прогнозами экспертов Livesport.Ru на исход матча можно ознакомиться по ссылке.

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    «Порту» — «Интер» М

    14 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Интер» — «Порту» 1:0

    Результат первого матча получился не совсем по игре — в первом тайме матча в Милане команды не сумели создать ничего острого, а после перерыва «Порту» выглядел предпочтительно и наращивал давление.

    Казалось, что гол в ворота Андре Онаны назревает, но все перевернуло удаление защитника португальцев Отавио, получившего вторую желтую карточку на 78-й минуте.

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    • В оставшееся время «нерадзурри» сумели реализовать большинство, благодаря голу вышедшего на замену Ромелу Лукаку, и в Португалию поедут с минимальным преимуществом, которое не слишком должно их успокаивать.

    Тем более, что играет «Интер» неровно — через несколько дней после победы над «Порту», миланцы проиграли «Болонье» в рамках Серии А.

    Для «Порту» стало серьезным ударом по чемпионским амбициям недавнее домашнее поражение от «Жил Висенте», и теперь главным турниром для команды станет Лига чемпионов.

    Против итальянцев в 1/8 финала у «Драконов» отличная статистика: в сезонах 2018/19 и 2020/21 они выбили соответственно «Рому» и «Ювентус», причем в случае с туринцами им тоже пришлось отыгрываться после выездного поражения.

    «Интер» — «Порту»

    Команды встречались в 1/8 финала ЛЧ-2004/05, и тогда победили миланцы. Однако в следующем розыгрыше «Порту» взял реванш в рамках группового этапа, победив на «Драгау» со счетом 2:0.

    Кстати, наставник португальской команды Сержиу Консейсау — полуфиналист ЛЧ-2002/03 в составе «Интера».

    С нашими прогнозами на исход матча на «Драгау» можно ознакомиться здесь.

    «Наполи» — «Айнтрахт» Ф

    15 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Айнтрахт» — «Наполи» 0:2

    В этом противостоянии интриги уже не осталось — в первом матче «Наполи» уверенно победил немецкий клуб со счетом 2:0 и теперь очень близок с своему первому четвертьфиналу Лиги чемпионов. Помочь «Айнтрахту» в Неаполе может только чудо.

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    • Во Франкфурте лидеры чемпионской гонки Серии А выглядели абсолютными фаворитами, контролируя игру и набрав 70% владения мяча на чужой половине поля, постоянно угрожали воротам соперника и имели шансы забить больше двух мячей, чтобы решить исход противостояния уже в первом матче.

    Помогло «Наполи» и то, что ведущий форвард немцев Рандаль Коло-Муани заработал красную карточку в начале второго тайма.

    Он не сыграет в ответном матче и сильный удар по атакующему потенциалу франкфуртцев — француз сейчас является лидером по системе «гол плюс пас» в Бундеслиге . На его счету 11 мячей и 13 результативных передач.

    «Айнтрахт» — «Наполи»

    В трех домашних матчах этой Лиги чемпионов «Наполи» показал стопроцентный результат, забив в них 11 мячей.

    А учитывая, что неаполитанцам никто не наступает на пятки в Серии А, Лучано Спаллетти может выставить против «Айнтрахта» сильнейший состав и полностью снять все вопросы о победителе противостояния.

    С прогнозами на его исход можно ознакомиться по ссылке.

    «Реал Мадрид» — «Ливерпуль»

    15 марта, 23:00 мск


    Результат первого матча: «Ливерпуль» — «Реал» 2:5

    Еще одно противостояние, исход которого практически определен. В первом матче «Ливерпуль» впервые в своей новейшей истории пропустил пять мячей в еврокубках, причем на родном «Энфилде», где ему удавалось раньше совершать чудеса вроде сенсационного камбэка в полуфинале ЛЧ 2019-го года с «Барселоной».

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    • Но для «Реала» мерсисайдцы, что называется «их клиент» — в последних семи очных встречах у «Ливерпуля» лишь одна ничья на фоне шести поражений.

    К тому же играют «красные» сейчас катастрофически неровно — в последних матчах АПЛ они сначала уничтожили «МЮ» со счетом 7:0, а затем уступили «Борнмуту» со счетом 0:1.

    Сумеют ли англичане совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу» и перевернуть ход противостояния? Вспомним, что «Реал» в сезоне 2018/19 дважды проиграл дома в три мяча﻿, получив 0:3 от ЦСКА и 1:4 от «Аякса».

    И если в случае с армейцами последний матч группового этапа уже ничего не решал, то амстердамский клуб сумел пробитьcя в четвертьфинал ЛЧ после домашнего поражения со счетом 1:2.

    «Ливерпуль» — «Реал»

    При этом, никто еще не отыгрывался в Лиге чемпионов после поражения на своем поле с разницей в три мяча.

    С другой стороны, за «Ливерпуль» выступает Мохамед Салах — лучший бомбардир текущего розыгрыша. Самое время ему обновить очередной рекорд.

    Прогнозы на исход этого противостояния можно найти здесь.

    Что дальше?

    Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

    Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.

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