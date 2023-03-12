ЛЧ. «Ливерпуль» в надежде на чудо, «Интеру» нужно выстоять на «Драгау», исторический матч «Наполи»

14 и 15 марта в Лиге чемпионов пройдут заключительные ответные матчи 1/8 финала. И если встречи в Мадриде и Неаполе вряд ли что-то изменят в турнирном раскладе, то в двух оставшихся противостояниях интрига еще жива.

«Манчестер Сити» — «РБ Лейпциг»

14 марта, 23:00 мск

В первом матче команда Пепа Гвардиолы до перерыва плотно контролировала игру, но никак не могла преобразовать процент владения мячом в опасные моменты, забив лишь один гол благодаря ошибке защиты «быков».

Зато Марко Розе после перерыва сумел перестроить игру, немцы прибавили и ответили на гол Рияда Мареза точным ударом Йошко Гвардиола, вернув противостояние на исходную точку.

Более того, для чемпионов Англии все могло обернуться хуже, что признал после матча сам наставник «Ман Сити», назвавший ничью положительным результатом.

После поражения от дортмундской «Боруссии» в последнем туре Бундеслиги, «Лейпциг» по сути выбыл из чемпионской гонки, так что «быки» могут бросить все силы на ЛЧ.

К сожалению, в этом же матче они потеряли из-за травм Ксавера Шлагера и Кристофера Нкунку, что заметно осложнит немцам жизнь в Манчестере.

Правда, у «Сити» потрясающая домашняя статистика в Лиге чемпионов — 21 победа и две ничьих в 23 последних матчах.

«Горожане» в этом турнире не проигрываю дома с первого тура группового этапа-2018/19, когда они уступили «Лиону» (1:2) в сентябре 2018 года. Да и во внутренних первенствах в этом сезоне с «Этихада» очки увезли только «Брентфорд» и «Эвертон».

Отметим, что в сентябре 2021 года «Лейпциг», который тогда тренировал Джесси Марш, уже приезжал в гости к «Ман Сити» и потерпел разгромное поражение со счетом 6:3.

С прогнозами экспертов Livesport.Ru на исход матча можно ознакомиться по ссылке.

«Порту» — «Интер» М

14 марта, 23:00 мск

Результат первого матча получился не совсем по игре — в первом тайме матча в Милане команды не сумели создать ничего острого, а после перерыва «Порту» выглядел предпочтительно и наращивал давление.

Казалось, что гол в ворота Андре Онаны назревает, но все перевернуло удаление защитника португальцев Отавио, получившего вторую желтую карточку на 78-й минуте.

В оставшееся время «нерадзурри» сумели реализовать большинство, благодаря голу вышедшего на замену Ромелу Лукаку, и в Португалию поедут с минимальным преимуществом, которое не слишком должно их успокаивать.

Тем более, что играет «Интер» неровно — через несколько дней после победы над «Порту», миланцы проиграли «Болонье» в рамках Серии А.

Для «Порту» стало серьезным ударом по чемпионским амбициям недавнее домашнее поражение от «Жил Висенте», и теперь главным турниром для команды станет Лига чемпионов.

Против итальянцев в 1/8 финала у «Драконов» отличная статистика: в сезонах 2018/19 и 2020/21 они выбили соответственно «Рому» и «Ювентус», причем в случае с туринцами им тоже пришлось отыгрываться после выездного поражения.

Команды встречались в 1/8 финала ЛЧ-2004/05, и тогда победили миланцы. Однако в следующем розыгрыше «Порту» взял реванш в рамках группового этапа, победив на «Драгау» со счетом 2:0.

Кстати, наставник португальской команды Сержиу Консейсау — полуфиналист ЛЧ-2002/03 в составе «Интера».

С нашими прогнозами на исход матча на «Драгау» можно ознакомиться здесь.

«Наполи» — «Айнтрахт» Ф

15 марта, 23:00 мск

В этом противостоянии интриги уже не осталось — в первом матче «Наполи» уверенно победил немецкий клуб со счетом 2:0 и теперь очень близок с своему первому четвертьфиналу Лиги чемпионов. Помочь «Айнтрахту» в Неаполе может только чудо.

Во Франкфурте лидеры чемпионской гонки Серии А выглядели абсолютными фаворитами, контролируя игру и набрав 70% владения мяча на чужой половине поля, постоянно угрожали воротам соперника и имели шансы забить больше двух мячей, чтобы решить исход противостояния уже в первом матче.

Помогло «Наполи» и то, что ведущий форвард немцев Рандаль Коло-Муани заработал красную карточку в начале второго тайма.

Он не сыграет в ответном матче и сильный удар по атакующему потенциалу франкфуртцев — француз сейчас является лидером по системе «гол плюс пас» в Бундеслиге . На его счету 11 мячей и 13 результативных передач.

В трех домашних матчах этой Лиги чемпионов «Наполи» показал стопроцентный результат, забив в них 11 мячей.

А учитывая, что неаполитанцам никто не наступает на пятки в Серии А, Лучано Спаллетти может выставить против «Айнтрахта» сильнейший состав и полностью снять все вопросы о победителе противостояния.

С прогнозами на его исход можно ознакомиться по ссылке.

«Реал Мадрид» — «Ливерпуль»

15 марта, 23:00 мск

Еще одно противостояние, исход которого практически определен. В первом матче «Ливерпуль» впервые в своей новейшей истории пропустил пять мячей в еврокубках, причем на родном «Энфилде», где ему удавалось раньше совершать чудеса вроде сенсационного камбэка в полуфинале ЛЧ 2019-го года с «Барселоной».

Но для «Реала» мерсисайдцы, что называется «их клиент» — в последних семи очных встречах у «Ливерпуля» лишь одна ничья на фоне шести поражений.

К тому же играют «красные» сейчас катастрофически неровно — в последних матчах АПЛ они сначала уничтожили «МЮ» со счетом 7:0, а затем уступили «Борнмуту» со счетом 0:1.

Сумеют ли англичане совершить чудо на «Сантьяго Бернабеу» и перевернуть ход противостояния? Вспомним, что «Реал» в сезоне 2018/19 дважды проиграл дома в три мяча﻿, получив 0:3 от ЦСКА и 1:4 от «Аякса».

И если в случае с армейцами последний матч группового этапа уже ничего не решал, то амстердамский клуб сумел пробитьcя в четвертьфинал ЛЧ после домашнего поражения со счетом 1:2.

При этом, никто еще не отыгрывался в Лиге чемпионов после поражения на своем поле с разницей в три мяча.

С другой стороны, за «Ливерпуль» выступает Мохамед Салах — лучший бомбардир текущего розыгрыша. Самое время ему обновить очередной рекорд.

Прогнозы на исход этого противостояния можно найти здесь.

Что дальше?

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала пройдет 17 марта в швейцарском Ньоне. Она будет открытой: без посева и разведения клубов из одной ассоциации по разным парам.

Финал Лиги чемпионов УЕФА-2022/23 пройдет 10 июня на стадионе «Ататюрк» в Стамбуле.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Победитель получит прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов-2023/24. Если, конечно, не завоюет ее через национальный чемпионат.