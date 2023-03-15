15 марта в Мадриде местный «Реал» примет «Ливерпуль» в рамках ответного поединка 1/8 Лиги чемпионов. Начало игры в 23:00 мск. «Реал» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

После уверенной победы в первом матче «сливочные» являются безоговорочными фаворитами противостояния. Им остается лишь доказать свое превосходство и во второй игре и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Королевский клуб» пробился в плей-офф самого престижного клубного турнира Старого Света после того, как выиграл свою группу, в которой также были немецкий «Лейпциг», украинский «Шахтер» и шотландский «Селтик».

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В чемпионате Испании «Реал» продолжает погоню за «Барселоной». В настоящий момент мадридцы имеют в своем активе 56 очков и занимают второе место в турнирной таблице. Команда из столицы Испании отстает от каталонцев на 6 пунктов.

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В последней игре подопечные Карло Анчелотти переиграли «Эспаньол» (3:1), а до этого сыграли вничью с «Бетисом» (0:0) и «Атлетико» (1:1). Помимо этого, столичная команда уступила «Барселоне» (0:1) в первом полуфинальном матче Кубка Испании.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы продолжают выступать крайне нестабильно в чемпионате Англии. По итогам 26 матчей в активе команды из Ливерпуля 42 пункта и шестая позиция в турнирной таблице.

«Красные» продолжают борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. Они отстают от четвертого «Тоттенхэма» на шесть баллов. Между ними также расположился «Ньюкасл». Из Кубка Англии подопечные Юргена Клоппа уже также вылетели.

В последней игре «Ливерпуль» неожиданно уступил «Борнмуту» (0:1), а до этого переиграл «Манчестер Юнайтед» (7:0) и «Вулверхэмптон» (2:0). Перед этим также была ничья с «Кристал Пэлас».

Что касается Лиги чемпионов, то ливерпульцы стали вторыми в своей группе. Они пропустили вперед итальянский «Наполи», но оказались выше нидерландского «Аякса» и шотландского «Рейнджерс».

Прогноз и ставки

Букмекеры считают небольшим фаворитом противостояния мадридский «Реал», на победу которого выставлен коэффициент 2,35.

В тоже время на викторию «Ливерпуля» можно поставить за 2,85, а ничья оценена в 3,90.

Думается, что в этой игре не все так однозначно, поэтому поставим на то, что встреча завершится вничью.

Также сделаем ставку на результативный футбол. Команды могут забить 4 мяча на двоих.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Реал» — «Ливерпуль» за 5.30.