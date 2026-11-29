30 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Факел» и «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Факел»

Турнирное положение: «Факел» пытается оттолкнуться от дна. На текущий момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «Факел» набрал всего 9 очков в 15 матчах. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Кубке страны уступив «Динамо» — 1:2.

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До того «Факел» уверенно расправился с «Акроном» — 2:0, а вот поединок с тем же столичным «Динамо» завершился коллизией — 1:2. Воронежцы дома еще не добыли ни одной победы в чемпионате.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Факел» под руководством Хасанби Биджиева несколько воспрял духом, но пока отрыв от стыковой 14-й позиции составляет три очка.

При этом «Факел» явно постарается дать бой одному из лидеров чемпионата. Команда испытывает заметные проблемы с реализацией, да и победы воронежцам даются уж чересчур натужно. К тому же «красно-белых» они не могут обыграть уже два с половиной года.

Команда уж точно будет действовать вторым номером. «Факел» не собирается лишь отсиживаться в тылах, да и оппонент часто теряет очки в матчах с априори более слабыми соперниками.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Спартак» лишь на два очка отстает от лидера. А вот забить удалось 28 мячей при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России уступила «Оренбургу» — 0:1.

До того «Спартак» упустил победу над махачкалинским «Динамо» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл «Акрон» — 2:1. Команда не побеждала в двух последних поединках.

Состояние команды: «Спартак» намерен реально побороться за чемпионство, вот только в гостевых поединках не особенно преуспевает.

При этом «Спартак» в кадровом плане выглядит довольно выгодно. Да и от воронежцев команда не пропускала в трех последних очных поединках. Москвичи уже растеряли немало очков на ровном месте, так что теперь Хуан Карседо здорово накрутит хвосты своим подопечным!

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Спартаковцы постараются не отставать от конкурентов в борьбе за золото.

На что ставят в матче Факел — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Факел — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.59. Ничья оценена в 4.31, а победа «Факела» — в 6.46.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.02 и 1.92.

Прогноз: Спартаковцы намерены не отставать от конкурентов, тогда как «Факел» имеет заметные проблемы с реализацией.

2.10 Победа «Спартака» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Факел» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.02 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.02 на матч «Факел» — «Спартак» принесёт чистый выигрыш 1020₽, общая выплата — 2020₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.02.

Пять причин, почему ставка зайдёт