Понижение в классе подействовало на нижегородцев сродни панацее, излечив от образовавшихся в Премьер-лиге недугов и позволив Вадиму Гаранину, сменившему Алексея Шпилевского, выстроить собственный проект с нуля в менее конкурентной среде. Важным компонентом в структуре 55-летнего специалиста числится Вячеслав Грулев, нацелившийся на свержение снайперского рекорда Ивана Сергеева.

Билет в жизнь от Шварца

Неограненный алмаз скаутская служба московского «Динамо» обнаружила в Академии футбола имени Юрия Коноплева, выпустившей в свет таких именитых исполнителей, как Алан Дзагоев, Роман Зобнин, Илья Кутепов, и переманила Грулева в свою школу в 2013, где его под опеку взяли наставники Сергей Матвеев и Кирилл Новиков. Следующей ключевой фигурой в карьерном развитии Вячеслава значится Сандро Шварц, принявшийся в первый заход на тренерский мостик «бело-голубых» подпускать молодых проспектов москвичей к основному составу и открывший дверь во взрослую обойму, помимо уроженца Кемерово, перед Арсеном Захаряном и Константином Тюкавиным.

Вспышка, случившаяся у Грулева под руководством немецкого менеджера, когда тот сумел выкроить место на поле сразу двум нападающим, зарезервировав за Константином роль наконечника атак и сдвинув Вячеслава на левый фланг в схеме 4-3-3, распространилась лишь на розыгрыш РПЛ 2021/2022 — семнадцать появлений в старте, семь забитых мячей и два попадания в команду недели. Отставка Шварца возымела пагубный эффект на дальнейшую адаптацию форварда на профессиональном уровне, и он так и не нашел общий язык ни со Славишей Йокановичем, ни с Марцелом Личкой, выглядя инородным телом и скатившись до статуса беспросветного резервиста, за что, на фоне семимильного прогресса Тюкавина, превратившегося в главную ударную силу «Динамо» впереди, удостоился клейма «профнепригодный».

Реанимировать пациента зимой 2025 отправили в «Пари НН», который при Викторе Гончаренко, призванном купировать кризис, образовавшийся в период правления Саши Илича, все глубже погружался в трясину турнирной таблицы Премьер-лиги и практически прощался с элитным эшелоном, уступив в стыковых поединках «Сочи», но перебазировавшиеся в «Небесную лигу» «Химки» в совокупности с ловкими манипуляциями РФС предоставили нижегородцам возможность на реабилитацию. Гениальную кампанию «Белорусские тренеры против участия "Пари НН" в РПЛ» продолжил Алексей Шпилевский, завершивший миссию предшественника и развивший коллапс до максимальных масштабов, чем лишил пожарный вариант в лице Вадима Гаранина даже призрачных шансов на спасение.

К слову, Грулев идеально аккомпанировал провальному перформансу коллектива, исполняя партию нападающего со сбившимся прицелом, — три результативных удара в двадцать одной встрече, пять упущенных явных голевых моментов и показатель реализации 10%. Мотивационные речи, которыми Вадим Вячеславович зарядил подопечного в межсезонье, заслуживают отдельной порции аплодисментов, ведь на просторах Первой лиги 27-летний страйкер засиял новыми красками, пополнив личный зачет бо́льшим количеством забитых мячей за короткий промежуток времени, нежели за последние шесть сезонов в РПЛ.

Вячеслав Грулев fcnn.ru

Ипостась железобетонного игрока основного состава (бессменный завершитель Гаранина в расстановках 4-2-3-1 и 4-3-3) только окрылила Вячеслава, который включил режим «заправского бомбардира» с дебютных туров Первой лиги, имея в копилке шесть голов после пяти матчей — отдельной строкой хет-трик «Нефтехимику» менее чем за час. Битва титанов за «Золотую бутсу» второго российского дивизиона всерьез развернулась между Грулевым, оставившим 20 автографов во владениях оппонентов за восемнадцать поединков, и Амуром Калмыковым из костромского «Спартака» (15 мячей в тех же восемнадцати встречах), видимо, вдохновившимся примером Криштиану Роналду, забившего больше голов после перешагивания 30-летнего рубежа, чем до тридцати лет, и решившим пойти по стопам звездного португальца.

График Вячеслава по результативным выстрелам ставит под угрозу рекорд Ивана Сергеева, который, защищая цвета «Крыльев Советов», в кампании 2020/2021 оформил сразу сорок взятий ворот, — фамилия снайпера «Нижнего Новгорода» лишь четыре раза отсутствовала в итоговом протоколе матча. Правда, нельзя сказать, что Грулев мгновенно превратился в безукоризненного страйкера, и ему все еще свойственно разбазаривание моментов, создаваемых партнерами по команде, из выгодных позиций — в среднем за матч он имеет 3.83 таковых, наносит 3.39 ударов, из которых в створ 1.78, и совершает 0.44 ключевых передач (точность пасов 62.9%).

Феномен «Нижнего Новгорода»

Слишком слаб для РПЛ, слишком силен для Первой лиги — таково нынешнее состояние «Нижнего Новгорода», который беззубо смотрелся в высшем эшелоне, но с назначением Гаранина обзавелся новым обликом (омолодился — средний возраст 25.4, юнее только «Текстильщик» — 22.5) и проходит дистанцию первенства на уровне «новичок». Козырем в рукаве Вадима Вячеславовича является сбалансированный состав, по совместительству, самый дорогой в чемпионате (18.1 млн евро против 13.5 млн евро у «Сочи» и 13.4 млн евро у «Урала»), где удалось сохранить костяк из опытных бойцов (голкипер Никита Медведев, центрбек Свен Карич и опорник Николай Калинский) и дополнить его молодыми Глебом Пополитовым (воспитанник ЦСКА набрал 6+7 баллов) и Артемом Соколовым (перебравшийся из канувшей в лету песчанокопской «Чайки» атакующий полузащитник заработал 4+9 очков), плюс ко двору пришелся «легендарный» для «Локомотива» Владислав Сарвели (6+5).

Единственное пятно на репутации дружины Гаранина поставил дерзкий «Велес» (поражение 2:3), симпатично выглядевший в летней части (семь викторий в девяти турах), однако забуксовавший осенью (одиннадцать пунктов в одиннадцати поединках) и постепенно скатывающийся вниз в турнирной таблице Первой лиги. Пощечину от коллектива из Домодедово в лагере «Нижнего Новгорода» восприняли близко к сердцу и оперативно вернулись на победную тропу (серия из девяти триумфов кряду), причем с образцово-показательными цифрами как в атакующей линии (28 забитых мячей, львиная доля из которых на счету Грулева), так и в зоне обороны (два пропущенных, в чем заслуга двух «стен» — Никиты Медведева и Ислама Имамова).

Учитывая, что до зимней паузы осталось три встречи, то нижегородцы гарантировали себе промежуточный трон Первой лиги, имея солидный гандикап перед ближайшим преследователем — «Уралом» в двенадцать баллов, к тому же, увезя минимальный триумф из логова «оранжево-черных» 18 октября, что дополнительно подтвердило их превосходство над подопечными Сергея Юрана. Переписать историю второго дивизиона России стремится и Грулев, который, как указывали выше, нацелился на рекорд Ивана Сергеева, и «Нижний Новгород», чей темп позволяет рассчитывать, что команда затмит набранное «Крыльями Советов» в том же сезоне 2020/2021 сто одно очко.

Демонстрация реального уровня или заявка на топ-клуб?

Пребывание не в своей тарелке на просторах РПЛ и молниеносная акклиматизация Грулева в Первой лиге, к сожалению, свидетельствует не о возросшем профессионализме Вячеслава, а об образовании гигантской пропасти между двумя первенствами, когда один и тот же исполнитель за короткий отрезок показывает абсолютно зеркальные результаты. Наглядными примерами тому служат Иван Сергеев, который после феерии с 40 забитыми мячами добрался лишь до десяти голов за «Зенит» в розыгрыше 2022/2023 и сейчас вовсе прозябает в резерве московского «Динамо» (0+3 в пятнадцати матчах), Кирилл Панченко, практически пропавший с радаров вслед за двадцатью четырьмя голами в форме «бело-голубых» на полях ФНЛ 2016/2017, и Белайди Пуси, финишировавший на расстоянии вытянутой руки от звания лучшего бомбардира Первой лиги 2025/2026 (шестнадцать мячей) и растворившийся в текущей кампании чемпионата России, тем самым поддержав мрачный тренд «Факела».

Возможно, данную аксиому наконец развеет именно Грулев, которого Гаранин расценивает, как катализатор для потенциального повышения в классе, — лидер «Нижнего Новгорода» во втором дивизионе может попытаться доказать собственную состоятельность в будущем, не прощаясь с известной ему средой, в рамках Премьер-лиги. Не исключено также возвращение в родные пенаты, где снова активизировались разговоры о скором отъезде Тюкавина в Европу, тиражируемые его агентом — Алексеем Сафоновым, который, правда, своими заявлениями только глубже закапывает зарубежную карьеру клиента.

Константин Тюкавин fcdynamo.ru

«Если ехать, то в первую пятерку клубов топ-5 чемпионатов» — звучит, конечно, амбициозно и, вероятно, выполнимо, если у тебя за плечами несколько сезонов стабильных выступлений, но к Константину этот тезис никак не относится, поэтому и выстроившихся очередей из представителей условных «Барселоны», мадридского «Реала», «ПСЖ» либо «Арсенала» не наблюдается. Кейс Батракова — вполне приемлемый вариант для 24-летнего форварда, но, держа в уме замашки его агента, которые, видимо, царят и в голове воспитанника «Динамо», столь тепличное растение, как Тюкавин, скорее окажется в условном «Зените», чем переедет в Европу. Сомневаемся, что Грулеву целесообразно вновь переходить в ряды «бело-голубых» ради того, чтобы сидеть за спиной Константина либо стать жертвой эксперимента Шварца с переводом на один из флангов атаки.