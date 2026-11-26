прогноз на матч 19-го тура ФНЛ, ставка за 1.80

26 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Нижний Новгород» и «Текстильщик». Начало встречи — в 19:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Нижний Новгород»

Турнирное положение: «Нижний Новгород» — единоличный лидер чемпионата России в Первой лиге, команда набрала 49 очков в 18 матчах. Ближайшего преследователя — «Урал», нижегородцы опережают на 12 пунктов.

Последние матчи: нижегородская команда на домашней арене переиграла московское «Торпедо» (3:0). В составе победителей по голу забили Вячеслав Грулев, Иван Бобер, Никита Каккоев.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Нижний Новгород» не проигрывает на протяжении 15 матчей подряд, одержав 14 побед и сыграв одну встречу вничью, при этом забив 45 голов и пропустив 9.

«Текстильщик»

Турнирное положение: «Текстильщик» занимает последнее 18-е место в чемпионате России, набрав 12 очков.

Последние матчи: В рамках минувшего тура российского первенства «Текстильщик» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних матчах «Текстильщик» одержал победу над «Челябинском» (2:1), сыграл вничью с «Волгой» (1:1), а также проиграл «Сочи» (1:3), «СКА-Хабаровску» (0:3).

Статистика для ставок

«Нижний Новгород» лидирует в чемпионате России

«Текстильщик» занимает 18-е место в чемпионате России

В этом сезоне «Нижний Новгород» обыграл «Текстильщик» (3:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Нижнего Новгорода» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.15. Ничья оценивается в 7.00. На победу «Текстильщика» — 17.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.20.

Прогноз: «Нижний Новгород» уверенно лидирует в чемпионате, регулярно забивает и имеет огромное преимущество над соперником в классе. «Текстильщику» будет сложно остановить хозяев, поэтому наиболее вероятным исходом выглядит победа «Нижнего Новгорода».

1.80 Фора «Нижнего Новгорода» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Нижний Новгород» — «Текстильщик» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Нижнего Новгорода» (-2) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: «Нижний Новгород» забил 55 голов в 18 матчах чемпионата, а в пяти последних встречах отличился 16 раз. «Текстильщик» пропустил 31 мяч, поэтому хозяева способны самостоятельно обеспечить результативный матч.

2.05 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Нижний Новгород» — «Текстильщик» принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.05.