До 2026 года братья Топурия шли в UFC без поражений, но этот сезон обернулся для обоих болезненным ударом. Илия потерял пояс в легком весе после поражения от Джастина Гейджи, а Александр уступил Сантьяго Луне в Катаре. Оба талантливых боксера столкнулись с суровыми реалиями ММА

Разоблачение и крах амбиций

До 2026 года карьеры братьев Топурия складывались просто идеально. Оба выходили в октагон под знаменами UFC с нулем в графе поражений в рамках организации. Илия и вовсе взял пояс в полулегком весе, затем поднялся в легкий дивизион и завоевал второй титул, нокаутировав в первом раунде Чарльза Оливейру.

«Эль-Матадор» казался машиной, способной снести любого. На UFC Freedom 250 у Белого дома в июне 2026-го очередным соперником грузина стал 37-летний ветеран Джастин Гейджи, которого большинство фанатов и экспертов видели удобной мишенью для молодого чемпиона. Однако реальность оказалась куда суровее.

Несмотря на яркий второй раунд в исполнении Илии, Гейджи переломил ход встречи и учинил чемпиону тотальное избиение. В перерыве перед пятым отрезком угол Топурии выбросил полотенце в знак сдачи. Так Илия потерпел первое поражение в карьере и в UFC.

Джастин Гейджи против Илии Топурии globallookpress.com

Спустя несколько месяцев, злосчастную тенденцию поддержал и старший брат Александр. В ночь с 21 на 22 ноября на турнире UFC Fight Night 294 в Катаре он встретился с Сантьяго Луной. Примечательно, что мексиканец провалил свой предыдущий бой, уступив сабмишеном Брайсу Митчеллу.

Александр считался явным фаворитом, опираясь на громкую фамилию и два успешных выступления в промоушене годом ранее. Однако вместо уверенной победы Топурия-старший провел очень тяжелый бой и увидел раздельное решение судей не в свою пользу. Это поражение стало для него первым под баннером UFC.

В итоге к концу 2026 года у обоих братьев по одному проигрышу. Причем Илия и Александр были не просто побеждены. Исходя из статистики и понесенного урона, оба проиграли разгромно.

Луну едва не ограбили

Александр Топурия globallookpress.com

В поединке против Александра мексиканец едва не стал жертвой судейского произвола. Старший Топурия не заслужил даже близкого исхода, не говоря уже о победе на карточках кого-либо из судей. Луна был быстрее, точнее и гораздо разнообразнее на протяжении всех трех раундов.

Статистика акцентированных ударов говорит сама за себя и показывает масштабы превосходства мексиканца. Сантьяго перебил соперника примерно в три раза, оформив внушительные 202 попадания против 76 у Александра. Он постоянно менял этажи, подключал лоу-кики и боксерские комбинации, активно разбивая оппонента.

Единственный яркий всплеск Александра в первом раунде привел к нокдауну. Но мексиканец быстро пришел в себя, перехватил инициативу и уже во втором отрезке наверстал упущенное. В третьем раунде Александр пытался исправить ситуацию, но активности и свежести явно не хватало.

Тем удивительнее выглядел вердикт одного из судей, отдавшего бой Топурии со счетом 29:28. Двое других все же зафиксировали победу Луны (30:27 и 29:28), не позволив состояться ограблению. В целом результат выглядит абсолютно закономерным, ведь Сантьяго просто переработал соперника во всех отрезках.

После боя Илия объяснил провал брата травмой плеча, полученной на первой минуте поединка. По его словам, Александр дрался фактически одной рукой и был не в состоянии бороться.

Можно процитировать эти слова и принять их к сведению, но по ощущениям дело не только в повреждении. На протяжении всей встречи Александр выглядел скованно, плохо двигался на ногах и регулярно оказывался заперт у сетки. Проще говоря, боец был явно не в своей тарелке.

Редкие бои Александра и ловушка в роли второго номера

Александр Топурия globallookpress.com

Карьерный путь Александра Топурии в ММА никогда нельзя было назвать слишком насыщенным. Выступал он нечасто, а в UFC до поединка в Катаре успел провести лишь два боя.

В прошлом году он одержал победы над Колби Тикнессом и Бекзатом Алмаханом по очкам. Триумф над последним в ноябре 2025 года стал для него важным шагом вперед.

Тогда Топурия-старший уверенно прошел соперника судейским решением и оставил впечатление высококлассного ударника с амбициями на попадание в топ-10 легчайшего веса.

На практике все сложилось иначе, а сам бой против Сантьяго Луны вскрыл давние проблемы. Одной из причин неудачи могла стать роль самого Александра в команде брата.

Он выступает тренером и секундантом Илии и во многом был сосредоточен на боях звездного родственника. Фокус на чужой карьере сказался на собственной подготовке. В результате вместо уверенного подтверждения амбиций фанаты увидели провал в Катаре.

Что ждет братьев Топурия?

Илия Топурия и Пэдди Пимблетт globallookpress.com

Теперь перед обоими братьями стоит непростая задача перезагрузки после неудачного года. В случае с Александром ожидания и реальность сейчас заметно расходятся.

Илия в интервью называл старшего брата будущим чемпионом легчайшего веса UFC, но такие прогнозы выглядят чересчур смелыми. С учетом возраста и выявленных пробелов в технике даже попадание в топ-15 пока не выглядит гарантированным.

У Илии ситуация объективно лучше, ведь за его плечами титулы и громкие победы над легендами. Однако после такого разгромного поражения от Гейджи рассчитывать на мгновенный поединок за пояс в легком весе не стоит.

Сначала нужно вернуть прежнюю форму, кардио и хладнокровие. Сам Илия уже обозначил возможный маршрут. Он предложил сначала стать тренером сезона шоу TUF вместе с Пэдди Пимблеттом, а затем провести громкий очный бой.

Такой сценарий вполне реален и способен вновь подогреть интерес публики к Илии. В любом случае ореол абсолютной неуязвимости вокруг братьев Топурия заметно потускнел.

Еще год назад их репутация в глазах фанатов и экспертов была намного выше. Теперь же обоим предстоит доказывать, что 2026-й стал лишь временным сбоем, а не началом конца.