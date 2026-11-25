В среду, 25 ноября, астанинский «Барыс» победил череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Барыс» забили Логан Дэй и Джастин Бэйли, у «Северстали» отличился Егор Степанов. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. Качественно сыграли хоккеисты «Барыса» в атаке и обороне, одержав трудовую победу. «Барыс» набрав 31 очко поднялся на 8-ое место на Востоке КХЛ, «Северсталь» с 38 очками осталась на 3-ем месте на Западе КХЛ. Следующий матч «Барыс» сыграет 27-го ноября на выезде против СКА, а «Северсталь» 27-го ноября примет «Сибирь».

60' За 17 секунд до конца третьего периода, хоккеисты «Барыса» пробросились, вбрасывание в зону атаки «Северстали» перенесено.

60' Пробросились игроки «Северстали», придётся вратарю гостей вернуться в рамку.

59' Попытка вратаря «Барыса» Николаева поразить пустые ворота «Северстали», но защитник гостей Андрей Чуркин поймал шайбу в средней зоне.

59' Ворота «Северстали» пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

58' Организуют череповчане последний штурм ворот «Барыса».

Статистика матча 23 Удары в створ 33

57' В полном составе играет «Барыс», выстояли астанчане в меньшинстве, хорошо подтащил вратарь Николаев.

56' Сильный бросок Степанова в створ ворот «Барыса», отразил шайбу вратарь хозяев Николаев, а защитники выиграли борьбу за подбор.

55' Тайм-аут взяла команда «Северсталь».

55' Удаление у «Барыса», за подножку на 2 минуты удален Гарретт Пилон.

54' Всё активнее в атаку идут игроки «Северстали», появляются свободные зоны для быстрых атак «Барыса».

53' Откатились игроки «Барыса» в свою зону и внимательно защищаются.

52' Играют в пас хоккеисты «Северстали» в зоне атаки.

51' Адам Лишка в одиночестве оказался около ворот «Барыса» и бросил низом в дальний угол, щитком отразил шайбу вратарь хозяев Николаев.

51' Выровнялась игра, отвечают команды атакой на атаку.

50' Спешат в атаку хоккеисты «Северстали», пробросились гости 2 раза подряд.

49' Завладев шайбой, удаётся игрокам «Барыса» игру отодвинуть от своих ворот.

48' Счёт по броскам в створ ворот в третьем периоде 0 — 8 в пользу «Северстали».

47' В полном составе играет «Барыс», не без труда выстояли хозяева в меньшинстве.

46' Бросок Скоренова в створ ворот «Барыса» с близкого расстояния, выручил хозяев вратарь Николаев.

45' Удаление у «Барыса», на 2 минуты удален Гарретт Пилон за игру высоко поднятой клюшкой.

45' Хлёсткий бросок Абросимова в ближний угол ворот «Барыса», парировал шайбу ловушкой вратарь астанчан Николаев.

44' Инициатива у «Северстали», вынуждены защищаться хоккеисты «Барыса».

43' Бросок Танкова из круга вбрасывания зоны атаки «Северстали», поймал шайбу вратарь «Барыса» Николаев.

42' Раскатившись из своей зоны хоккеисты «Северстали» приступили к позиционной атаке.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Северсталь»

40' Перерыв. В насыщенном событиями втором периоде, удалось хоккеистам «Барыса» вырваться в счёте вперёд.

40' Сильный бросок Пилона с центра зоны атаки «Барыса», отбил шайбу вратарь «Северстали» Самойлов.

39' Бросок Веряева по воротам «Барыса», шайба в маску вратарю хозяев Николаеву прилетела.

39' Столкновение нападающего «Северстали» Яна и нападающего «Барыса» Алихана Омирбекова в средней зоне, сумели самостоятельно подняться на ноги хоккеисты.

38' Продолжают стремиться в атаку игроки «Барыса» воодушевившись заброшенной шайбой.

37' Гоол! 2:1. Джастин Бэйли бросил из круга вбрасывания зоны атаки «Барыса», отразил шайбу вратарь «Северстали» Самойлов, взмыв в воздух шайба приземлилась за ленточку.

36' Приски прицельно бросал с центра зоны атаки «Барыса», шайба рядом со штангой ворот «Северстали» пролетела.

36' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Марк Козырев.

35' Бросок Грудинина из круга вбрасывания зоны атаки «Северстали», шайбу на себя поймал защитник астанчан Масси.

34' «Барыс» играет в полном составе.

34' Бросок Танкова по воротам «Барыса» заблокировал защитник хозяев Дэй.

33' Разыгрывают шайбу в зоне атаки хоккеисты «Северстали» в большинстве.

32' Удаление у «Барыса», на 2 минуты оштрафован вратарь Дмитрий Николаев за подножку.

32' Бросок Андрея Чуркина с неудобной стороны клюшки с близкого расстояния от ворот «Барыса», шайба в считанных сантиметрах от дальнего верхнего угла пролетела.

31' В полном составе играет «Северсталь».

31' Семён Симонов бросал по воротам «Северстали» с близкого расстояния, спас гостей вратарь Самойлов.

30' Получается у игроков «Северстали» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

29' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за задержку соперника удален Руслан Абросимов.

29' Асанали Саркенов зарядил по воротам «Северстали» с центра зоны атаки «Барыса», поймал шайбу вратарь гостей Самойлов.

28' Гоол! 1:1. Егор Степанов убежал на рандеву с вратарем «Барыса» и технично переиграл Дмитрия Николаева.

27' Бросок Оразова от синей линии зоны атаки «Барыса», на чеку вратарь «Северстали» Самойлов.

26' Ещё одна попытка быстрого перехода в атаку хоккеистов «Барыса», вновь проброс.

25' Поторопились игроки «Барыса» с переходом в атаку за счет длинной передачи и пробросились.

24' Гоол! 1:0. Вывалились игроки «Барыса» 2 в 0 к воротам «Северстали», с передачи Симонова Логан Дэй прошил вратаря гостей Александра Самойлова.

23' Щелчок Дэя от синей линии зоны атаки «Барыса», парировал шайбу щитком вратарь «Северстали» Самойлов.

22' Вынудили хоккеисты «Барыса» проброситься игроков «Северстали».

22' Завязывается борьба за инициативу.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Северсталь»

20' Перерыв. В обоюдоостром первом периоде, не удалось командам счёт в матче открыть.

19' Завладев шайбой игроки «Барыса» игру от своих ворот отодвинули.

18' Бросок Абросимова из под защитника «Барыса», в падении отразил шайбу вратарь астанчан Дмитрий Николаев.

17' Щелчок Калдиса от синей линии в створ ворот «Барыса», не без труда отбил шайбу вратарь хозяев Николаев.

16' Атакуют хоккеисты «Барыса», сконцентрированно защищаются череповчане.

15' Иван Подшивалов бросал по воротам «Барыса» из хорошей позиции, грамотно выбравший позицию вратарь хозяев Николаев шайбу на себе зафиксировал.

14' Подставление у ворот «Северстали» в исполнении Ансара Шайхмедденова, сумел среагировать вратарь гостей Александр Самойлов.

14' В «офсайд» угодила атака «Барыса».

13' В атаке «Северсталь», внимательно обороняются хоккеисты «Барыса».

12' Бросок Мади Диханбека от синей линии в створ ворот «Северстали», поймал шайбу вратарь гостей Самойлов.

11' Всеволод Логвин атаковал цель выкатившись из-за ворот «Северстали», выручил гостей вратарь Самойлов распластавшись на льду, так же справившись с добиванием Алихана Омирбекова.

11' Игра высоко поднятой клюшкой прервала атаку «Барыса».

10' Продолжается игра в среднем темпе, обе команды играют в атаку.

09' Бросок Приски от синей линии зоны атаки «Барыса» по воротам «Северстали» получился неточным.

08' С шайбой хоккеисты «Северстали», тщательно череповчане готовят угрозу воротам «Барыса».

07' После видео просмотра, определено: гол «Северстали» отменён из-за «офсайда».

07' Тренерский запрос «Барыса» на предмет положения «вне игры» у Веряева в ходе развития атаки «Северстали» перед голом в ворота астанчан.

07' Иван Подшивалов прицельным броском с центра зоны атаки «Северстали» после скидки от Думбадзе, поразил верхний угол ворот «Барыса».

07' Думбадзе за счёт дриблинга прорвался к воротам «Барыса», но промахнулся мимо створа.

06' Позиционная атака «Барыса».

05' Руслан Абросимов бросил из круга вбрасывания зоны атаки «Северстали», зафиксировал шайбу вратарь хозяев Николаев.

04' Бросок Бэйли с центра зоны атаки «Барыса», блином парировал шайбу вратарь «Северстали» Александр Самойлов.

04' Больше шайбой владеют хоккеисты «Северстали», «Барыс» проводит атаки с ходу.

03' В среднем темпе начинается матч.

02' Динмухамед Кайыржан прорывался к воротам «Северстали», но защитники гостей совместными усилиями его остановили.

01' Щелчок Грудинина от синей линии зоны атаки «Северстали», поймал шайбу вратарь «Барыса» Дмитрий Николаев.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Матч пройдет на «Барыс Арене» в Астане, вмещающей 11 626 зрителей.

История встреч В контакте ХК «Северсталь»

16:40 Главными судьями матча будут Гофман Антон и Виктор Бирин, оба из Москвы.

Лидеры команд В контакте ХК «Северсталь»

16:32 Стартовый состав «Северстали»: Самойлов, Скотников; Грудинин, Калдис, Козырев, Грегуар, Чуркин, Фомин, Чуклинов; Иванцов, Степанов, Ян, Скоренов, Никитин, Абросимов, Веряев, Лишка, Танков, Квочко, Подшивалов, Казулаев, Думбадзе.

16:30 Стартовый состав «Барыса»: Нурек, Николаев; Масси, Маккошен, Приски, Оразов, Дэй, Данияр, Диханбек; Бэйли, Томпсон, Морелли, Логвин, Кайыржан, Пилон, Омирбеков, Саркенов, Ляпунов, Шестаков, Симонов, Шайхмедденов, Асетов.

16:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 2 матча. Оба раза победила «Северсталь», в Череповце (3:2), а в Астане (2:3 Б).

16:11 В составах обеих команд нет травмированных хоккеистов.

16:08 В последнем матче «Северсталь» на домашнем льду одержала победу над «Амуром» (3:2 Б).

16:06 В последнем матче «Барыс» потерпел поражение на домашнем льду в игре против минского «Динамо» (1:2).

16:04 «Северсталь» в таблице Западной конференции занимает 3-е место, набрав 36 очков.

16:02 «Барыс» в Восточной конференции занимает восьмое место, набрав 29 очков.

16:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.30