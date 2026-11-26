В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Уфе 26 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.30.
«Салават Юлаев»
Турнирное положение: Уфимцы занимают 6-е место в таблице Востока с 32 очками в активе после 29-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от тройки лидеров всего на три пункта.
На своей площадке команда Виктора Козлова выступает неплохо. На Востоке по этому показателю «Салават Юлаев» располагается на 5-й позиции, набрав 17 очков из 30-и возможных.
Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы одержали победу над «Нефтехимиком» в овертайме со счетом 5:4. Команда упустила преимущество в две шайбы по ходу матча.
У «Салавата Юлаева» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок подопечные Козлова одолели «Барыс» (5:3) и «Адмирал» (6:5).
Не сыграют: Александр Алексеев, Григорий Панин, Никита Щербаков и Шелдон Ремпал (у всех — травмы).
Состояние команды: «Салават Юлаев» набрал приличный ход. Совсем недавно уфимцы балансировали на грани вылета из зоны плей-офф, а сейчас попытаются запрыгнуть в топ-3 Востока.
В последнее время у «Салавата Юлаева» все в порядке с результативностью. В предыдущих трех встречах уфимцы забросили 16 шайб при 12-и пропущенных. Настоящий карнавал в исполнении подопечных Козлова.
Предстоящий матч против минского «Динамо» — отличная возможность для «Салавата Юлаева» продлить свою победную серию. На своей площадке уфимцы попытаются сыграть первым номером.
«Динамо» Минск
Турнирное положение: «Зубры» продолжают ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Минское «Динамо» занимает 8-ю строчку в таблице Запада с 31-м очком в активе после 30-и матчей.
Вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь минчане опережают СКА, который находится вне зоны плей-офф, лишь на один балл. Причем у питерцев две игры в запасе.
Последние матчи: В прошедшей встрече минское «Динамо» уступило «Металлургу» Мг (4:5). Причем «зубры» совершили камбэк с 0:3, но не сумели довести дело до победы.
До этого у минского «Динамо» была небольшая победная серия, которая насчитывала 2 матча. За этот период команда Сергея Брылина одолела «Барыс» (2:1) и «Нефтехимик» (2:1 Б).
Не сыграют: Егор Карабань, Николас Мелош и Максим Мальцев (у всех — травмы).
Состояние команды: Минчане вышли из кризиса, в который команда попала на старте сезона. Тренерский штаб провел большую работу, теперь игроки действительно оправдывают ожидания.
В последнее время в минском «Динамо» важную роль играет Станислав Галиев. В предыдущих 5-и встречах форвард забросил три шайбы и сделал голевую передачу.
В последних пяти очных матчах «зубры» трижды обыгрывали «Салават Юлаев». Интересно, что все эти встречи завершались за пределами основного времени — трижды в овертайме, дважды — по буллитам.
Статистика для ставок
- У «Салавата Юлаева» три победы подряд
- В последних шести встречах у минского «Динамо» 4 победы
- Последние 5 очных встреч между этими командами завершились за пределами основного времени
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 2.70.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.
Прогноз: Можно предположить, что команды вновь завершат встречу за пределами основного времени.
Ставка: Ничья в основное время за 4.30.
Прогноз: «Салават Юлаев» в последних матчах показывал результативную игру.
Ставка: Тотал 6 больше за 2.80.