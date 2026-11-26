Смогут ли уфимцы продолжить свою победную серию?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 4.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Динамо» Минск. Игра пройдет в Уфе 26 ноября, начало — в 17:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.30.

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«Салават Юлаев»

Турнирное положение: Уфимцы занимают 6-е место в таблице Востока с 32 очками в активе после 29-и встреч. «Салават Юлаев» отстает от тройки лидеров всего на три пункта.

На своей площадке команда Виктора Козлова выступает неплохо. На Востоке по этому показателю «Салават Юлаев» располагается на 5-й позиции, набрав 17 очков из 30-и возможных.

Последние матчи: В прошедшей встрече уфимцы одержали победу над «Нефтехимиком» в овертайме со счетом 5:4. Команда упустила преимущество в две шайбы по ходу матча.

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У «Салавата Юлаева» продолжается победная серия, которая насчитывает 3 матча подряд. За этот отрезок подопечные Козлова одолели «Барыс» (5:3) и «Адмирал» (6:5).

Не сыграют: Александр Алексеев, Григорий Панин, Никита Щербаков и Шелдон Ремпал (у всех — травмы).

Состояние команды: «Салават Юлаев» набрал приличный ход. Совсем недавно уфимцы балансировали на грани вылета из зоны плей-офф, а сейчас попытаются запрыгнуть в топ-3 Востока.

В последнее время у «Салавата Юлаева» все в порядке с результативностью. В предыдущих трех встречах уфимцы забросили 16 шайб при 12-и пропущенных. Настоящий карнавал в исполнении подопечных Козлова.

Предстоящий матч против минского «Динамо» — отличная возможность для «Салавата Юлаева» продлить свою победную серию. На своей площадке уфимцы попытаются сыграть первым номером.

«Динамо» Минск

Турнирное положение: «Зубры» продолжают ожесточенную борьбу за место в плей-офф. Минское «Динамо» занимает 8-ю строчку в таблице Запада с 31-м очком в активе после 30-и матчей.

Вся борьба за восьмерку еще впереди, ведь минчане опережают СКА, который находится вне зоны плей-офф, лишь на один балл. Причем у питерцев две игры в запасе.

Последние матчи: В прошедшей встрече минское «Динамо» уступило «Металлургу» Мг (4:5). Причем «зубры» совершили камбэк с 0:3, но не сумели довести дело до победы.

До этого у минского «Динамо» была небольшая победная серия, которая насчитывала 2 матча. За этот период команда Сергея Брылина одолела «Барыс» (2:1) и «Нефтехимик» (2:1 Б).

Не сыграют: Егор Карабань, Николас Мелош и Максим Мальцев (у всех — травмы).

Состояние команды: Минчане вышли из кризиса, в который команда попала на старте сезона. Тренерский штаб провел большую работу, теперь игроки действительно оправдывают ожидания.

В последнее время в минском «Динамо» важную роль играет Станислав Галиев. В предыдущих 5-и встречах форвард забросил три шайбы и сделал голевую передачу.

В последних пяти очных матчах «зубры» трижды обыгрывали «Салават Юлаев». Интересно, что все эти встречи завершались за пределами основного времени — трижды в овертайме, дважды — по буллитам.

На что ставят в матче Салават Юлаев — Динамо Минск Букмекерские коэффициенты на матч Салават Юлаев — Динамо Минск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У «Салавата Юлаева» три победы подряд

В последних шести встречах у минского «Динамо» 4 победы

Последние 5 очных встреч между этими командами завершились за пределами основного времени

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Салавата Юлаева» букмекерами оценивается в 2.20, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» Минск — в 2.70.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.20, на тотал меньше 5.5 — за 1.65.

Прогноз: Можно предположить, что команды вновь завершат встречу за пределами основного времени.

4.30 Ничья в основное время Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.30 на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск принесёт прибыль 3300₽, общая выплата — 4300₽

Ставка: Ничья в основное время за 4.30.

Прогноз: «Салават Юлаев» в последних матчах показывал результативную игру.

2.80 Тотал 6 больше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.80 на матч «Салават Юлаев» — «Динамо» Минск позволит вывести на карту выигрыш 1800₽, общая выплата — 2800₽

Ставка: Тотал 6 больше за 2.80.