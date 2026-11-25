«Северсталь» увезёт два очка из Астаны?

прогноз на матч регулярного сезона КХЛ, ставка за 2.30

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Барыс»

Турнирное положение: в Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 29 очков.

Последние матчи: «Барыс» потерпел поражение на домашнем льду в матче против минского «Динамо» (1:2).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

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Состояние команды: клуб из Казахстана в последних матчах одержал победы над «Металлургом» (5:4), «Адмиралом» (4:2) и проиграл «Авангарду» (1:3), «Салавату Юлаеву» (3:5).

«Северсталь»

Турнирное положение: в таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 3-е место, набрав 36 очков.

Последние матчи: клуб из Череповца на домашнем льду одержал победу над «Амуром» (3:2 Б).

Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.

Состояние команды: «Северсталь» одержала победу в пятом матче подряд, обыграв также «Сочи» (4:2, 4:1), «Ладу» (4:3) и «Трактор» (4:3 Б).

Статистика для ставок

«Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции

«Северсталь» занимает 3-е место в Западной конференции

В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 2.55.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.

Прогноз: «Северсталь» одержала победу в пятом матче подряд, клуб из Череповца поймал кураж и вполне может увезти победу из Астаны.

2.30 Победа «Северстали» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Барыс» — «Северсталь» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Северстали» с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

2.15 ТБ 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Барыс» — «Северсталь» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.