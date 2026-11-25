В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Северсталь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 25 ноября, начало — в 17:00 (мск). Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Барыс»
Турнирное положение: в Восточной конференции «Барыс» занимает восьмое место, набрав 29 очков.
Последние матчи: «Барыс» потерпел поражение на домашнем льду в матче против минского «Динамо» (1:2).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: клуб из Казахстана в последних матчах одержал победы над «Металлургом» (5:4), «Адмиралом» (4:2) и проиграл «Авангарду» (1:3), «Салавату Юлаеву» (3:5).
«Северсталь»
Турнирное положение: в таблице Западной конференции «Северсталь» занимает 3-е место, набрав 36 очков.
Последние матчи: клуб из Череповца на домашнем льду одержал победу над «Амуром» (3:2 Б).
Не сыграют: в составе команды нет травмированных хоккеистов.
Состояние команды: «Северсталь» одержала победу в пятом матче подряд, обыграв также «Сочи» (4:2, 4:1), «Ладу» (4:3) и «Трактор» (4:3 Б).
Статистика для ставок
- «Барыс» занимает 8-е место в Восточной конференции
- «Северсталь» занимает 3-е место в Западной конференции
- В этом сезоне соперники ещё не встречались между собой
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Северстали» букмекерами оценивается в 2.30, ничья — в 4.30, а победа «Барыса» — в 2.55.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.15, на тотал меньше 5.5 — за 1.70.
Прогноз: «Северсталь» одержала победу в пятом матче подряд, клуб из Череповца поймал кураж и вполне может увезти победу из Астаны.
Ставка: Победа «Северстали» с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 5.5 с коэффициентом 2.15.