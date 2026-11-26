«Филадельфия» намерена биться за очки в столице

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.83

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Филадельфию». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Вашингтон»

Турнирное положение: На турнирном счету «Вашингтона» — 20 очков в 21 матче. «Кэпиталз» находятся на 13-й строчке Восточной конференции, на 7 баллов отставая от зоны плей-офф.

Последние матчи: Последнюю на данный момент победу «Вашингтон» одержал 11 ноября над «Оттавой» (3:2, ОТ). В двух следующих встречах столичные крупно уступили «Нью-Джерси» — на выезде (2:5) и дома (4:7).

На прошлой неделе команда Спенсера Карбери проиграла на площадке «Тампы-Бэй» (2:5) и дома «Баффало» (3:6). Пятое поражение подряд «Кэпс» потерпели от «Бостона» (5:7).

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Не сыграют: Джордан Кайру.

Состояние команды: В сравнении с прошлым сезоном «Вашингтон» прибавил в нападении, но при нынешнем качестве обороны столичным все сложнее держаться вблизи зоны плей-офф.

Абсолютный антирекорд без голов накануне установил Александр Овечкин, а сама команда Спенсера Карбери потерпела пять поражений кряду, пропустив пять и более голов в каждом проигранном матче.

«Филадельфия»

Турнирное положение: «Филадельфия» в 26 встречах набрала 24 очка и обосновалась на 11-м месте Востока, уступая 10-му «Баффало» по дополнительным показателям.

Последние матчи: Между двумя поражениями от «Эдмонтона» «Филадельфия» одержала гостевую победу над «Коламбусом» (4:3). За домашним провалом в игре с «Ойлерз» (2:5) последовала победа над «Баффало» (4:3).

Еще два матча в свою пользу команда Рика Токкета завершила уже на канадской земле — в сверхрезультативной встрече с «Оттавой» (6:5, ОТ) и в игре с «Монреалем» (4:3).

Не сыграют: Никита Гребенкин.

Состояние команды: На фоне провального начала сезона «Филадельфия» выглядит куда живее. Команда Рика Токкета прибавила в нападении и сосредоточилась на попытках выбраться из кризиса.

После 26 матчей «Флайерз» имеют второй на Востоке худший показатель пропущенных шайб (88), опережая в антирейтинге лишь «Торонто». Тем не менее «Филли» одержала пять побед в семи последних встречах, заработав 11 очков из 14 возможных.

Статистика для ставок

«Вашингтон» победил «Филадельфию» в четырех последних матчах

«Вашингтон» забивал 5 и более голов в четырех последних личных встречах

В шести из восьми последних личных встреч было забито 6 и более голов

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Вашингтона» оценивается букмекерами в 2.04, ничья — в 4.47, победа «Филадельфии» — в 3.15.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: «Кэпиталз» сейчас совершенно разбалансированы в игровом отношении. На фоне ноябрьского подъема «Филадельфии» даже фактор домашней площадки едва ли даст команде Карбери существенное преимущество.

1.83 «Филадельфия» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Вашингтон — Филадельфия принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Филадельфия» не проиграет за 1.83.

Прогноз: При нынешнем качестве обороны «Вашингтон» зачастую вынужден искать спасение в открытой борьбе. Для набравшего ход нападения «Флайерз» такой сценарий весьма благоприятен.

2.14 Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Вашингтон — Филадельфия принесёт прибыль 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Индивидуальный тотал «Филадельфии» больше 3 за 2.14.