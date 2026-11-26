В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.
«Питтсбург»
Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Питтсбург» опустился на последнее, 16-е место с 16 очками после 23 матчей. От зоны плей-офф «Пингвинз» отделяют 11 пунктов.
Последние матчи: В ноябрьских встречах в Калифорнии «Питтсбург» уступил «Анахайму» (2:5) и по буллитам одолел «Сан-Хосе» (3:2). По возвращении домой «Пингвинз» крупно проиграли «Оттаве» (1:4) и «Сент-Луису» (2:5).
Неудачно команда Дэна Мьюза провела и два гостевых матча на минувших выходных, потерпев поражения от «Нэшвилла» (3:4) и «Далласа» (0:1).
Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Евгений Малкин, Ник Робертсон, Элмер Сёдерблум, Деклан Карлайл.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Питтсбург» тонет в турнирных низах. На фоне общего игрового кризиса особенно выделяется разброд в обороне.
В 11 предыдущих матчах команда Дэна Мьюза одержала только две победы. В шести проигранных встречах «Пингвинз» непременно пропускали четыре и более голов. Только в одной игре из шести предыдущих «Питтсбург» забросил больше двух шайб.
«Калгари»
Турнирное положение: После 25 сыгранных матчей «Калгари» располагается на 13-й позиции Западной конференции с 22 очками. Отставание «Флэймз» от 8-го «Виннипега» составляет 6 баллов.
Последние матчи: Из трех недавних встреч в Калифорнии «Калгари» выиграл две. Между победами над «Лос-Анджелесом» (3:2) и «Сан-Хосе» (5:2) канадцы крупно уступили «Анахайму» (1:6).
Дома команда Райана Хуски проиграла «Миннесоте» (1:4) и «Чикаго» (3:4, ОТ). Третье поражение подряд «Флэймз» потерпели на площадке «Оттавы» (1:2).
Не сыграют: Кевин Баль, Джонатан Юбердо, Мартин Поспишил, Коннор Зэри.
Состояние команды: В условиях перестройки состава «Калгари» сохраняет шансы на плей-офф. Канадцы неплохо действуют за счет спецбригад, но в равных составах весьма ограничены в нападении.
В 25 матчах «Флэймз» отметились 61 заброшенной шайбой, что является вторым худшим показателем в Западной конференции. На этом фоне в десяти предыдущих встречах коллектив Райана Хуски потерпел семь поражений.
Статистика для ставок
- «Питтсбург» победил «Калгари» в трех из четырех последних домашних матчей
- В четырех из шести личных встреч на льду «Питтсбурга» было забито 4 и менее голов
- «Калгари» не забивал больше 2 голов в трех последних личных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.37, победа «Калгари» — в 3.23.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.
Прогноз: Нынешний «Питтсбург» не выглядит соперником, против которого канадцам придется играть исключительно вторым номером. Даже при скромном классе нападения «Калгари» будет претендовать на очки.
Ставка: «Калгари» не проиграет за 1.84.
Прогноз: В последнее время «Пингвинз» тяжело даются голы, в том числе и на своем льду. При ограниченных возможностях нападения «Калгари» встреча может получиться малорезультативной.
Ставка: Тотал меньше 5 за 2.54.