прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 1.84

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Калгари». Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-арене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.84.

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«Питтсбург»

Турнирное положение: В таблице Восточной конференции «Питтсбург» опустился на последнее, 16-е место с 16 очками после 23 матчей. От зоны плей-офф «Пингвинз» отделяют 11 пунктов.

Последние матчи: В ноябрьских встречах в Калифорнии «Питтсбург» уступил «Анахайму» (2:5) и по буллитам одолел «Сан-Хосе» (3:2). По возвращении домой «Пингвинз» крупно проиграли «Оттаве» (1:4) и «Сент-Луису» (2:5).

Неудачно команда Дэна Мьюза провела и два гостевых матча на минувших выходных, потерпев поражения от «Нэшвилла» (3:4) и «Далласа» (0:1).

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Не сыграют: Райан Грейвс, Брайан Раст, Евгений Малкин, Ник Робертсон, Элмер Сёдерблум, Деклан Карлайл.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Питтсбург» тонет в турнирных низах. На фоне общего игрового кризиса особенно выделяется разброд в обороне.

В 11 предыдущих матчах команда Дэна Мьюза одержала только две победы. В шести проигранных встречах «Пингвинз» непременно пропускали четыре и более голов. Только в одной игре из шести предыдущих «Питтсбург» забросил больше двух шайб.

«Калгари»

Турнирное положение: После 25 сыгранных матчей «Калгари» располагается на 13-й позиции Западной конференции с 22 очками. Отставание «Флэймз» от 8-го «Виннипега» составляет 6 баллов.

Последние матчи: Из трех недавних встреч в Калифорнии «Калгари» выиграл две. Между победами над «Лос-Анджелесом» (3:2) и «Сан-Хосе» (5:2) канадцы крупно уступили «Анахайму» (1:6).

Дома команда Райана Хуски проиграла «Миннесоте» (1:4) и «Чикаго» (3:4, ОТ). Третье поражение подряд «Флэймз» потерпели на площадке «Оттавы» (1:2).

Не сыграют: Кевин Баль, Джонатан Юбердо, Мартин Поспишил, Коннор Зэри.

Состояние команды: В условиях перестройки состава «Калгари» сохраняет шансы на плей-офф. Канадцы неплохо действуют за счет спецбригад, но в равных составах весьма ограничены в нападении.

В 25 матчах «Флэймз» отметились 61 заброшенной шайбой, что является вторым худшим показателем в Западной конференции. На этом фоне в десяти предыдущих встречах коллектив Райана Хуски потерпел семь поражений.

Статистика для ставок

«Питтсбург» победил «Калгари» в трех из четырех последних домашних матчей

В четырех из шести личных встреч на льду «Питтсбурга» было забито 4 и менее голов

«Калгари» не забивал больше 2 голов в трех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Питтсбурга» оценивается букмекерами в 2.03, ничья — в 4.37, победа «Калгари» — в 3.23.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Нынешний «Питтсбург» не выглядит соперником, против которого канадцам придется играть исключительно вторым номером. Даже при скромном классе нападения «Калгари» будет претендовать на очки.

1.84 «Калгари» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.84 на матч Питтсбург — Калгари позволит вывести на карту выигрыш 840₽, общая выплата — 1840₽

Ставка: «Калгари» не проиграет за 1.84.

Прогноз: В последнее время «Пингвинз» тяжело даются голы, в том числе и на своем льду. При ограниченных возможностях нападения «Калгари» встреча может получиться малорезультативной.

2.54 Тотал меньше 5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.54 на матч Питтсбург — Калгари принесёт чистый выигрыш 1540₽, общая выплата — 2540₽

Ставка: Тотал меньше 5 за 2.54.