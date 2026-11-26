прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.08

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «Бенчмарк Интернешнл-арене» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.08.

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«Тампа-Бэй»

Турнирное положение: В лидерской тройке Востока «Тампа-Бэй» находится с 32 очками после 23 матчей. От занимающей 2-е место «Оттавы» «Лайтнинг» отстают на 3 зачетных балла.

Последние матчи: Перед возвращением на домашний лед «Тампа-Бэй» разгромила «Баффало» (8:3) и уверенно переиграла «Коламбус» (3:1), а 15 ноября всухую уступила «Детройту» (0:2).

В течение следующей недели команда Джона Купера взяла верх над «Вашингтоном» (5:2) и «Эдмонтоном» (3:1), после чего крупно проиграла «Баффало» (2:6).

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Не сыграют: Конор Гики, Брэндон Хэгел, Земгус Гиргенсонс.

Состояние команды: В борьбе за лидерство на Востоке «Тампа-Бэй» выглядит весьма убедительно. Между тем в последние недели команда Джона Купера прибавила и в качестве хоккея без шайбы.

Семь из десяти предыдущих встреч закончились победой «Лайтнинг». В шести случаях «Тампа» не пропускала больше двух голов, а в четырех — вколачивала в ворота соперников четыре шайбы и более.

«Каролина»

Турнирное положение: «Каролина» возглавляет Восточную конференцию с 39 очками в 24 матчах. Ближайшего преследователя в лице «Оттавы» клуб из Роли опережает на 4 турнирных пункта.

Последние матчи: В середине ноября «Каролина» в рамках Глобальной серии в Хельсинки дважды крупно обыграла «Сиэтл» (4:1, 5:1). Значительно сложнее оказалась домашняя встреча с «Монреалем» (1:2, ОТ).

На следующий день команда Рода Бриндамора одолела «Эдмонтон» в результативной игре (7:4), а сутками позже на «Мэдисон Сквер Гарден» разгромила «Рейнджерс» (5:2).

Не сыграют: Николай Элерс.

Состояние команды: По качеству хоккея «Каролина» сейчас стоит особняком. При отлаженной коллективной игре команда Рода Бриндамора обладает первоклассной глубиной атаки.

В 12 последних матчах «Харрикейнз» зафиксировали десять побед, а в семи предыдущих — набрали 13 очков из 14 возможных. В семи из девяти недавних встреч «Каролина» забивала пять и более голов.

Статистика для ставок

«Каролина» победила «Тампу» в двух предыдущих встречах

В четырех последних личных встречах было забито 6 и более голов

«Каролина» забивала 4 и более голов в четырех последних личных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Тампы-Бэй» оценивается букмекерами в 2.78, ничья — в 4.42, победа «Каролины» — в 2.25.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.48, на тотал меньше 5.5 — за 2.36.

Прогноз: При нынешнем качестве нападения «Каролины» «Тампе» будет сложно ограничиться размеренным хоккеем. К тому же в большинстве команда Бриндамора особенно опасна для «Тампы-Бэй».

2.08 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Тампа-Бэй — Каролина принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 2.08.

Прогноз: Даже при великолепной форме «Каролины» недооценивать «Тампу-Бэй» на ее площадке не стоит. В нынешнем сезоне «Лайтнинг» дома исключительно убедительны, в том числе и против топ-клубов.

2.13 «Тампа-Бэй» победит в матче Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Тампа-Бэй — Каролина принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Тампа-Бэй» победит в матче за 2.13.