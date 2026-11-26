«Рейнджерс» справятся с «Баффало» на спаде?

прогноз на матч регулярного сезона НХЛ, ставка за 2.13

В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Баффало» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «КиБэнк Центре» 26 ноября. Начало встречи — в 03:00 (мск). Хоккейный аналитик, редактор раздела Игры Евгений Сергиенко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Баффало»

Турнирное положение: В 24 матчах «Баффало» заработал 24 очка, с которыми занимает 10-е место в Восточной конференции. От восьмерки плей-офф «Сейбрз» отстают на 3 пункта.

Последние матчи: Перед продолжительным выездом «Баффало» уступил дома «Вегасу» (1:4) и «Тампе-Бэй» (3:8), а на чужом льду проиграл «Чикаго» (2:3, ОТ), «Далласу» (0:2) и «Филадельфии» (3:4).

Серию из пяти поражений команда Линди Раффа оборвала в гостевой игре с «Вашингтоном» (6:3), после чего уступила «Флориде» (3:4) и разгромила «Тампу» (6:2).

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Не сыграют: Джастин Данфорт, Мэтт Гжельцык, Конста Хелениус.

Состояние команды: В ноябре «Баффало» выдал серию безобразных матчей. Впрочем, в последние дни команда Линди Раффа, как кажется, вновь обретает форму в нападении.

До недавнего выезда в столицу «Сейбрз» потерпели пять поражений кряду, тогда как в трех последних встречах набрали 4 очка из 6 возможных и забросили 15 шайб в сумме.

«Рейнджерс»

Турнирное положение: С 27 очками после 23 матчей «Рейнджерс» удерживают 8-ю позицию в таблице Востока, по дополнительным показателям опережая соседей из «Айлендерс».

Последние матчи: По ходу недавнего выезда «Рейнджерс» обыграли «Сиэтл» (4:3), уступили «Эдмонтону» (1:3), а встречи с двумя другими канадскими клубами — «Калгари» и «Ванкувером» — выиграли со счетом 3:1 и 5:1 соответственно.

Третью победу подряд команда Майка Салливана одержала в Нью-Йорке над «Монреалем» (3:1). В воскресенье на своем льду «Рейнджерс» крупно уступили «Каролине» (2:5).

Не сыграют: Игорь Шестеркин, Адам Сикора, Джо Велено, Павел Дорофеев, Оливер Бьоркстранд, Альбертс Смитс.

Состояние команды: Без Игоря Шестеркина в воротах «Рейнджерс» вполне состоятельны в борьбе за плей-офф. При Майке Салливане ньюйоркцы заметно прибавили в коллективной обороне.

Так, в восьми предыдущих встречах клуб, прописавшийся на Манхэттене, одержал шесть побед. В четырех матчах на этом же отрезке «Рейнджерс» не пропустили больше одного гола.

Статистика для ставок

«Баффало» победил «Рейнджерс» в четырех из шести последних матчей

В четырех из шести последних личных встреч было забито 7 и более голов

«Баффало» забивал 5 и более голов в четырех из шести последних личных встреч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Баффало» оценивается букмекерами в 2.27, ничья — в 4.27, победа «Рейнджерс» — в 2.82.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.78, на тотал меньше 5.5 — за 2.13.

Прогноз: Ньюйоркцы в последних гостевых встречах выглядели достаточно убедительно. На фоне недавних проблем «Баффало» в обороне команда Салливана выглядит предпочтительнее.

2.13 «Рейнджерс» победят в матче Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Баффало — Рейнджерс принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: «Рейнджерс» победят в матче за 2.13.

Прогноз: В последних матчах «Баффало» заметно прибавил в нападении. Ньюйоркцам придется уделить больше внимания обороне, что может сказаться на результативности.

2.13 Тотал меньше 5.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч Баффало — Рейнджерс принесёт чистый выигрыш 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 2.03.