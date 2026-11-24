Во вторник, 24 ноября, магнитогорский «Металлург» победил минское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Металлург» забили: Нэйтан Тодд, Александр Сиряцкий, Валерий Орехов, Владислав Фирстов и Владимир Ткачёв, у «Динамо» отличились Даниил Липский, Станислав Галиев, Николя Обе-Кюбель и Крис Тирни. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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60' Матч окончен. В обоюдоострой игре, удалось хоккеистам «Металлурга» сыграть сильнее в атаке и одержать заслуженную победу. «Металлург» набрав 45 очков, закрепился на 1-ом месте на Востоке КХЛ, «Динамо» с 31 очком осталось на 8-ом месте на Западе КХЛ. Следующий матч «Металлург» сыграет 28-го ноября на выезде против «Трактора», а минское «Динамо» 26-го ноября в Уфе сыграет с местным «Салаватом Юлаевым».

60' Ворота «Динамо» пусты, формат игры 6 на 5 на площадке.

59' В полном составе играет «Динамо».

59' Аккуратно в большинстве действуют хоккеисты «Металлурга», главной задачей ставя исключение угроз своим воротам.

58' Бросок Тодда с острого угла в створ ворот «Динамо», справился с угрозой вратарь минчан Зак Фукале.

57' Удаление у «Динамо», за игру высоко поднятой клюшкой на 2 минуты удален Даниил Сотишвили.

Статистика матча 37 Удары в створ 23

57' Откатившись в свою зону хоккеисты «Металлурга» организованно встречают атаки «Динамо».

56' Вынудили игроки «Динамо» проброситься хоккеистов «Металлурга».

55' Организуют хоккеисты «Динамо» последний штурм ворот «Металлурга».

Закари Фукале В контакте ХК «Динамо» Минск

54' Егор Коробкин в одно касание завершал розыгрыш 3-го звена «Металлурга» с центра зоны атаки, оставляет в игре «Динамо» вратарь Фукале.

53' Бросок Коробкина в упор по воротам «Динамо», тащит минчан вратарь Зак Фукале.

Люк Джонсон В контакте ХК «Металлург»

52' Прессингуют игроки «Динамо» в зоне «Металлурга» начало розыгрыша магнитогорцев.

51' Гоол! 5:4. Крис Тирни на дальней штанге ворот «Металлурга» коньком замкнул классную передачу Сэма Энаса.

50' Гоол! 5:3. Классный розыгрыш прошел у «Металлурга», Владимир Ткачёв прицельным броском поразил ближний угол ворот «Динамо», ассистентский покер оформил нападающий «магнитки» Иван Морозов.

49' Завладев шайбой хоккеисты «Металлурга» игру от своих ворот отодвинули.

48' В атаке «Динамо», игроки «Металлурга» вынуждены защищаться.

47' В полном составе играет «Динамо», хорошо в меньшинстве сыграли гости.

46' Удаётся минчанам в меньшинстве шайбу выбросить из своей зоны.

45' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Джош Брук.

45' В средней зоне встречают атаку «Динамо» хоккеисты из Магнитогорска.

44' Попытка «гибридного проброса» в исполнении защитника «Динамо» Ксавье Уэлле обернулась пробросом обычным, вбрасывание перенесено в зону минчан.

43' Позиционная атака «Динамо», но до броска по воротам «Металлурга» минчане дело не довели.

42' Отвечают команды атакой на атаку, в высоком темпе начинается третий период.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Динамо» Минск

40' Перерыв. С преимуществом «Металлурга» прошел второй период, тем не менее, соперники обменялись заброшенными шайбами по его ходу.

39' Бросок Стефана Да Косты в контр выпаде «Динамо» с центра зоны атаки, отразил шайбу щитком вратарь «Металлурга» Заврагин.

38' Хлёсткий бросок Морозова с центра зоны атаки «Металлурга», зафиксировал шайбу вратарь «Динамо» Фукале.

37' Позиционную атаку «Динамо» свели к борьбе у бортов хоккеисты «Металлурга» и там шайбу отжали.

36' Бросок Джонсона в быстрой атаке «Металлурга», отбил, а затем накрыл шайбу ловушкой вратарь «Динамо» Фукале.

35' Включились в прессинг в зоне «Металлурга» хоккеисты «Динамо» и шайбу отобрали.

34' Морозов в касание завершал комбинацию «Металлурга», отразил шайбу щитком вратарь «Динамо» Фукале.

33' В высоком темпе развивается второй период, продолжают команды бежать в атаку при первой возможности.

32' «Металлург» вновь в атаке, вынуждены минчане обороняться.

31' Гоол! 4:3. Владислав Фирстов подкараулив отскок на дальней штанге ворот «Динамо» после первоначального броска Ивана Морозова, поразил открытый угол.

Иван Морозов В контакте ХК «Металлург»

30' Сиряцкий угодил в штангу ворот «Динамо», от которой шайба в площадку выскочила.

29' Играют в пас в большинстве в зоне атаки хоккеисты «Металлурга».

29' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Ксавье Уэлле.

28' Продолжает «Металлург» играть активно в атаку.

27' Гоол! 3:3. Прошёл контр-выпад у «Динамо» 2 в 1, Николя Обе-Кюбель на паузе убрав защитника «Металлурга» Хабарова, с кистей прошил вратаря «магнитки» Заврагина.

26' Хорошо играют в пас хоккеисты «Металлурга», тщательно готовя угрозу воротам «Динамо».

25' Люк Джонсон будучи в одиночестве перед воротами «Динамо» не сумел пробить вратаря гостей Зака Фукале.

24' В высоком темпе начинается второй отрезок матча.

23' Бросок Морозова с близкого расстояния от ворот «Динамо», успел переместится в рамке вратарь минчан Фукале и шайбу отразил.

23' Позиционная атка «Динамо», организованно магнитогорцы защищаются.

22' Сильнейший бросок Михаила Фёдорова из круга вбрасывания зоны атаки «Металлурга», шайба от перекладины ворот «Динамо» полетел выше.

22' Бросок Валерия Орехова после передачи от Ткачёва из-за ворот «Динамо», выручил гостей вратарь Фукале.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Металлург»

20' Перерыв. За счёт активного начала матча удалось хоккеистам «Металлурга» забросить 3 шайбы, встрепенувшись, игроки минского «Динамо» ответили двумя.

19' Продолжает атаковать «Динамо» на эмоциях после заброшенных шайб.

18' Гоол! 3:2. Бросок Станислава Галиева из круга вбрасывания зоны атаки «Динамо» поразил дальний угол ворот «Металлурга», шайба под ловушкой вратаря хозяев Заврагина залетела в сетку.

17' Бросок Энаса с близкого расстояния от ворот «Металлурга» клюшкой заблокировал защитник хозяев Владислав Провольнев.

16' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты за задержку соперника удален Даниил Вовченко.

16' Встрепенулись игроки «Металлурга» после пропущенной шайбы и перевели игру к воротам «Динамо».

15' В «офсайд» угодила атака минского «Динамо».

14' Гоол! 3:1. Даниил Липский с лету добил шайбу в ворота «Металлурга» после первоначального броска от синей линии зоны атаки «Динамо» в исполнении Ксавье Уэлле.

14' Смит сотряс перекладину ворот «Металлурга», от которой шайба выскочила в площадку.

14' Расставились в большинстве в зоне атаки хоккеисты «Динамо».

13' Удаление у «Металлурга», на 2 минуты удален Никита Коротков за задержку соперника.

12' Гоол! 3:0. Валерий Орехов прицельным броском с центра зоны атаки «Металлурга» прошил вратаря «Динамо» Фукале, нападающий хозяев Ткачев перекрыл обзор последнему.

12' Иван Морозов в упор бросал по воротам «Динамо» в быстрой атаке «Металлурга», спас гостей вратарь Фукале.

11' Комбинируют магнитогорцы в зоне атаки после отбора шайбы за счет прессинга.

Алекс Лимож В контакте ХК «Динамо» Минск

10' Бросок Даниила Липского по воротам «Металлурга», шайба выше цели пролетела.

09' Раскатившись из своей зоны, хоккеисты «Металлурга» приступили к позиционной атаке.

08' Силовой приём минчанина Сергея Кузнецова сразил нападающего «Металлурга» Вовченко.

08' Бросок Сиряцкого в створ ворот «Динамо», парировал шайбу вратарь гостей Зак Фукале.

07' Бросок Брэди Лайла с близкого расстояния от ворот «Металлурга» получился неточным.

06' Гоол! 2:0. Александр Сиряцкий кистевым броском с центра зоны атаки «Металлурга» поразил угол ворот минского «Динамо», перекрыт был обзор у вратаря гостей Фукале.

06' Разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Металлурга» в зоне атаки.

05' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Кристиан Хенкель.

05' Бросается «Динамо» в атаку после пропущенной шайбы.

04' Гоол! 1:0. Вывели на хорошую позицию для броска Нейтана Тодда игроки «Металлурга», впритирку со штангой послал шайбу кистевым броском нападающий хозяев.

03' Позиционная атака «Металлурга», внимательно минчане обороняются.

02' Крис Тирни убежал один на один с вратарем «Металлурга», но пробить Егора Заврагина не смог.

02' Завязывается борьба за инициативу, обе команды стремятся атаковать.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Динамо».

До матча

16:57 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Сергей Юдаков из Москвы.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо» Минск

16:32 Стартовый состав «Динамо»: Прохоров, Фукале; Хенкель, Смит, Брук, Бишофф, Лайл, Уэлле, Лозовский; Энас, Липский, Лимож, Кузнецов, Гарднер, Сотишвили, Калинин, Хобян, Тирни, Да Коста, Усов, Обе-Кюбель, Галиев.

Стартвыой состав «Металлурга» В контакте ХК «Металлург»

16:30 Стартовый состав «Металлурга»: Заврагин, Дюбин; Орехов, Провольнев, Хабаров, Зеленов, Минулин, Сиряцкий, Паливко; Мальцев, Ткачев, Морозов, Тодд, Толчинский, Вовченко, Джонсон, Вохмянин, Фёдоров, Фирстов, Кадышев, Коробкин, Коротков.

16:15 В нынешнем сезоне команды сыграли 2 матча между собой. В предсезонном турнире в Минске в августе победил «Металлург» (3:6), а 14-го октября в рамках регулярного сезона КХЛ так же победа осталась за «Металлургом» 1:3 в Минске.

16:07 «Динамо» из Минска за 29 матчей набрало 31 очко и находится на 8-ом месте на Западе КХЛ.

16:00 «Металлург» в 29 сыгранных матчах набрал 43 очка и расположился на 1-ом месте в Восточной конференции КХЛ.