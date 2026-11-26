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прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России, ставка за 2.59

26 ноября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Динамо» и «Факел». Начало игры — в 19:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.59.

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«Динамо»

Турнирное положение: «Динамо» досрочно пробилось в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» набрало девять очков в пяти матчах Кубка. Команда отличилась семью забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, подписав мировую с «Краснодаром» — 1:1.

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До того «Динамо» одолело «Факел» — 2:1, да и поединок с «Ахматом» завершился успехом — 2:0. Команда не уступила в четырех последних матчах.

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Состояние команды: «Динамо» завершило первый круг чемпионата на первой строчке, да и в Кубке намерено преуспеть.

При этом «Динамо» шикарно выступает в родных стенах. Команда Сандро Шварца до последней ничьей победила на своем поле в семи матчах кряду. В кадровом плане у наставника москвичей приятная головная боль: выбор исполнителей на всех позициях весьма широк.

Команда уж точно будет действовать максимально активно. Динамовцы одолели «Факел» в двух последних очных поединках. Очередь за третьей викторией?

«Факел»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Факел» набрал шесть очков в пяти турах. А вот забить удалось четыре мяча при четырех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела переиграть «Акрон» — 2:0.

До того «Факел» уступил столичному «Динамо» — 1:2, а вот чуть раньше потерпел поражение от «Рубина» — 0:1. Команда победила в трех выездных матчах из четырех.

Состояние команды: «Факел» бьётся за выживание в элите, да и Кубком страны жертвовать явно не собирается.

При этом «Факел» в этом поединке постарается как минимум не уступить. Даже при некоторой ротации воронежцы будут искать свои шансы в контригре, что у них довольно неплохо выходит в последнее время. Команда Хасанби Биджиева постепенно находит себя.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Воронежцы рассчитывают максимально преуспеть в контригре.

На что ставят в матче Динамо — Факел Букмекерские коэффициенты на матч Динамо — Факел: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Динамо» фаворитом с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 5.24, а победа «Факела» — в 7.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.67 и 2.28.

Прогноз: Команда Шварца борется за первое место в группе, но и воронежцам нужно непременно брать очки.

2.59 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.59 на матч «Динамо» — «Факел» позволит вывести на карту выигрыш 1590₽, общая выплата — 2590₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.59.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

4.72 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 4.72 на матч «Динамо» — «Факел» принесёт чистый выигрыш 3720₽, общая выплата — 4720₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 4.72.

Пять причин, почему ставка зайдёт