26 ноября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» досрочно пробился в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Оренбург» набрал 10 очков в пяти матчах Кубка. Команда отличилась 12 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Балтике» — 0:2.
До того «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» — 0:2, а вот поединок с ЦСКА завершился паритетом — 0:0. Команда не забивала в трех последних матчах.
Состояние команды: «Оренбург» ныне угодил в некий кризис, не побеждая уже в трех поединках кряду.
При этом «Оренбург» явно постарается дать бой действующему обладателю Кубка России. Вот только в пяти последних очных поединках команда четырежды уступила «Спартаку». Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается. Тем не менее команда Ильдара Ахметзянова способна пободаться с «красно-белыми».
Команда уж точно будет действовать активно. «Пуховые» мотивированы прервать свою неприятную безголевую серию.
«Спартак»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы.
При этом «Спартак» набрал 13 очков в пяти турах. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть махачкалинское «Динамо» — 1:1.
До того «Спартак» одолел «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Локомотивом» — 4:0. Команда Хуана Карседо не уступила в четырех последних матчах.
Состояние команды: «Спартак» бьётся за триумф на обоих фронтах, вот только нередко теряет очки на ровном месте.
При этом «Спартак» в этом поединке явно предстанет не в оптимальном кадровом виде. Свой шанс получат исполнители, получающие мало игрового времени в чемпионате. «Красно-белые» фактически застолбили за собой первое место, однако реабилитироваться за потерю очков в чемпионате явно захотят.
И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Спартаковцы будут активно осаждать владения соперника.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.94, а победа «Оренбурга» — в 4.44.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.72 и 2.20.
Прогноз: Команда Карседо шикарно атакует, так что наверняка быстро подберет ключи к воротам соперника.
Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.69.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Оренбург» не забивал в трех последних матчах
- «Спартак» не уступил в четырех последних поединках
- «Пуховые» в среднем пропускают два мяча за матч
- «Оренбург» уже больше двух лет не обыгрывает «красно-белых»
- «Спартак» пропустил всего один мяч в двух последних выездных поединках