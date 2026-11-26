прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России, ставка за 2.30

26 ноября в 6-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Оренбург» и «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

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«Оренбург»

Турнирное положение: «Оренбург» досрочно пробился в плей-офф. На текущий момент команда пребывает на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Оренбург» набрал 10 очков в пяти матчах Кубка. Команда отличилась 12 забитыми мячами при девяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Балтике» — 0:2.

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До того «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» — 0:2, а вот поединок с ЦСКА завершился паритетом — 0:0. Команда не забивала в трех последних матчах.

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Состояние команды: «Оренбург» ныне угодил в некий кризис, не побеждая уже в трех поединках кряду.

При этом «Оренбург» явно постарается дать бой действующему обладателю Кубка России. Вот только в пяти последних очных поединках команда четырежды уступила «Спартаку». Да и проблемы с реализацией решить все никак не удается. Тем не менее команда Ильдара Ахметзянова способна пободаться с «красно-белыми».

Команда уж точно будет действовать активно. «Пуховые» мотивированы прервать свою неприятную безголевую серию.

«Спартак»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы своей группы.

При этом «Спартак» набрал 13 очков в пяти турах. А вот забить удалось 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть махачкалинское «Динамо» — 1:1.

До того «Спартак» одолел «Акрон» — 2:1, а вот чуть раньше уверенно расправился с «Локомотивом» — 4:0. Команда Хуана Карседо не уступила в четырех последних матчах.

Состояние команды: «Спартак» бьётся за триумф на обоих фронтах, вот только нередко теряет очки на ровном месте.

При этом «Спартак» в этом поединке явно предстанет не в оптимальном кадровом виде. Свой шанс получат исполнители, получающие мало игрового времени в чемпионате. «Красно-белые» фактически застолбили за собой первое место, однако реабилитироваться за потерю очков в чемпионате явно захотят.

И уж точно команда будет действовать в привычном для себя ключе. Спартаковцы будут активно осаждать владения соперника.

На что ставят в матче Оренбург — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Оренбург — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Спартак» фаворитом с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.94, а победа «Оренбурга» — в 4.44.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.72 и 2.20.

Прогноз: Команда Карседо шикарно атакует, так что наверняка быстро подберет ключи к воротам соперника.

2.30 Победа «Спартака» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Оренбург» — «Спартак» принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа «Спартака» в 1-м тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.69 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.69 на матч «Оренбург» — «Спартак» позволит вывести на карту выигрыш 1690₽, общая выплата — 2690₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.69.

Пять причин, почему ставка зайдёт