26 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» и «Урал». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.
«Урал»
Турнирное положение: «Урал» занимает второе место в Первой лиге чемпионата России, набрав 37 очков.
Последние матчи: В последней игре российского первенства команда из Екатеринбурга в гостях переиграла «Уфу» (2:0). В составе «Урала» по голу забили Фаниль Сунгатулин и Илья Ишков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Урал» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Уфы», екатеринбуржцы выиграли у «Волги» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Челябинска» (3:1).
«Арсенал»
Турнирное положение: «Арсенал» расположился на 13-й строчке чемпионата России, набрав 20 очков.
Последние матчи: в рамках 18-го тура тульские футболисты сыграли вничью с «Текстильщиком» (2:2).
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Арсенал» прервал трёхматчевую проигрышную серию. Ранее клуб из Тулы проиграл ЦСКА (1:4), «Челябинску» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:4).
Статистика для ставок
- «Урал» занимает 2-е место в ФНЛ
- «Арсенал» занимает 13-е место в ФНЛ
- В этом сезоне соперники сыграли вничью (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Урала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Арсенала» — 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.12.
Прогноз: «Урал» находится в отличной форме и одержал четыре победы подряд. Екатеринбуржцы уверенно действуют в обороне и регулярно забивают, тогда как «Арсенал» не отличается стабильностью и занимает место в нижней части таблицы. Хозяева выглядят предпочтительнее и имеют хорошие шансы продлить победную серию.
Ставка: Фора «Урала» (-1.5) с коэффициентом 2.05.
Прогноз: «Урал» забивал не менее двух голов в каждом из четырёх последних матчей, при этом пропустил всего один мяч. «Арсенал» в предыдущем туре сыграл результативную ничью с «Текстильщиком» (2:2), но до этого трижды подряд проиграл. С учётом атакующей формы хозяев можно ожидать минимум двух забитых мячей.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.