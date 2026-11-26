прогноз на матч 19-го тура ФНЛ, ставка за 2.05

26 ноября в 19-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Арсенал» и «Урал». Начало встречи — в 17:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Урал»

Турнирное положение: «Урал» занимает второе место в Первой лиге чемпионата России, набрав 37 очков.

Последние матчи: В последней игре российского первенства команда из Екатеринбурга в гостях переиграла «Уфу» (2:0). В составе «Урала» по голу забили Фаниль Сунгатулин и Илья Ишков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Урал» одержал победу в четвёртом матче подряд, помимо успешной игры против «Уфы», екатеринбуржцы выиграли у «Волги» (2:0), «Сочи» (2:0) и «Челябинска» (3:1).

«Арсенал»

Турнирное положение: «Арсенал» расположился на 13-й строчке чемпионата России, набрав 20 очков.

Последние матчи: в рамках 18-го тура тульские футболисты сыграли вничью с «Текстильщиком» (2:2).

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Арсенал» прервал трёхматчевую проигрышную серию. Ранее клуб из Тулы проиграл ЦСКА (1:4), «Челябинску» (1:2) и «Нижнему Новгороду» (0:4).

На что ставят в матче Урал — Арсенал Букмекерские коэффициенты на матч Урал — Арсенал: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Урал» занимает 2-е место в ФНЛ

«Арсенал» занимает 13-е место в ФНЛ

В этом сезоне соперники сыграли вничью (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Урала» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья оценивается в 4.60. На победу «Арсенала» — 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.12.

Прогноз: «Урал» находится в отличной форме и одержал четыре победы подряд. Екатеринбуржцы уверенно действуют в обороне и регулярно забивают, тогда как «Арсенал» не отличается стабильностью и занимает место в нижней части таблицы. Хозяева выглядят предпочтительнее и имеют хорошие шансы продлить победную серию.

2.05 Фора «Урала» (-1.5) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Урал» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Фора «Урала» (-1.5) с коэффициентом 2.05.

Прогноз: «Урал» забивал не менее двух голов в каждом из четырёх последних матчей, при этом пропустил всего один мяч. «Арсенал» в предыдущем туре сыграл результативную ничью с «Текстильщиком» (2:2), но до этого трижды подряд проиграл. С учётом атакующей формы хозяев можно ожидать минимум двух забитых мячей.

2.07 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч «Урал» — «Арсенал» принесёт чистый выигрыш 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.07.