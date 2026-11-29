29 ноября в 14-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Севилья». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.10.

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«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда пребывает на 5-м месте турнирной таблицы.

При этом «Реал Сосьедад» на пять очков отстает от топ-4. Команда отличилась 23 забитыми мячами при 23 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в Лиге Европы уступив «Кристал Пэласу» — 1:2.

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До того «Реал Сосьедад» был бит «Расингом» — 2:3, зато поединок с «Райо Вальекано» завершился викторией — 1:0. Команда уступила в двух последних матчах.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Реал Сосьедад» в текущем чемпионате дома уступил лишь однажды, да и вообще, тылы команды не блещут надежностью.

При этом «Реал Сосьедад» ныне переживает непростой период. Орри Оскарссон в Ла Лиге отличился четырьмя голами, столько же забил Лука Сучич. В атаке у команды относительный порядок, но все упирается в частые ошибки у своих владений. Потери очков стали вредной привычкой.

Команда уж точно будет действовать максимально агрессивно. «Реал Сосьедад» всеми силами постарается подтянуться к искомой четверке.

«Севилья»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 6-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Севилья» на три очка отстает от пятой позиции. А вот забить удалось 18 мячей при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда расписала мировую с «Бетисом» — 1:1.

До того «Севилья» не сумела одолеть «Алавес» — 0:0, а вот чуть раньше была бита «Хетафе» — 1:3. Команда не побеждала в трех последних поединках.

Состояние команды: «Севилья» победила всего в двух из шести гостевых поединков Ла Лиги, да и вообще, вне родных стен в среднем пропускает два мяча за матч.

При этом «Севилья» в кадровом плане смотрится довольно скромно. Команда в среднем пропускает больше одного мяча за матч, да и в созидательном плане не особенно преуспевает. В двух последних выездных поединках чемпионата севильцы уступили, пропустив в них семь мячей.

И уж точно команда будет действовать с оглядкой на тылы. «Севилья» намерена отыскать свои шансы в контригре.

На что ставят в матче Реал Сосьедад — Севилья Букмекерские коэффициенты на матч Реал Сосьедад — Севилья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Реал Сосьедад» фаворитом с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа «Севильи» — в 3.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Реал Сосьедад» симпатично выглядит в атаке, тогда как «Севилья» неудачно играет на чужих полях.

2.10 Победа «Реал Сосьедада» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Победа «Реал Сосьедада» за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.00 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Реал Сосьедад» — «Севилья» принесёт чистый выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт