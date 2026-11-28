29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Краснодар». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.51.

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«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» нынче находится на подъёме. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.

При этом «Ростов» на четыре очка отстает от пятой позиции. Команда отличилась 21 забитым мячом при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, в Кубке страны переиграв «Локомотив» — 2:0.

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До того «Ростов» уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0, а вот поединок с «Зенитом» завершился паритетом — 2:2. Команда победила в четырех последних домашних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Ростов» под руководством Дмитрия Кириченко буквально воспрял, да и амбиции попасть в пятерку имеются.

При этом «Ростов» явно постарается впервые за два с половиной года одолеть «быков». Команда бежит, не боясь никого и ничего. Дома же ростовчане уступили всего один раз в шести поединках в рамках РПЛ. Удастся ли продолжить столь мощный ход?!

Команда уж точно будет действовать активно. «Ростов» не собирается сбавлять обороты, да и оппонент нынче весьма нестабилен.

«Краснодар»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.

При этом «Краснодар» лишь на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 26 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России легко переиграла «Ахмат» — 3:0.

До того «Краснодар» расписал паритет с «Динамо» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл ЦСКА — 4:2. Команда не уступила в трех последних поединках.

Состояние команды: «Краснодар» пытается сохраниться в чемпионской гонке, вот только в гостевых поединках не особенно преуспевает.

При этом «Краснодар» испытывает явный недостаток кадрового потенциала. Без Никиты Кривцова в атаке получается явно не все, зато Джон Кордоба отличился уже семью забитыми мячами в чемпионате. Колумбиец буквально тянет на себе «быков»!

И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Краснодарцы постараются не отставать от конкурентов в борьбе за самые высокие места.

На что ставят в матче Ростов — Краснодар Букмекерские коэффициенты на матч Ростов — Краснодар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.51, а победа «Ростова» — в 3.41.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.16 и 1.81.

Прогноз: Ростовчане ныне находятся на моральном подъёме, но и «быкам» нужно не отставать от лидирующей группы.

3.51 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.51 на матч «Ростов» — «Краснодар» позволит вывести на карту выигрыш 2510₽, общая выплата — 3510₽

Ставка: Ничья за 3.51.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.16 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Ростов» — «Краснодар» принесёт прибыль 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.16.

Пять причин, почему ставка зайдёт