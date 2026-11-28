29 ноября в 16-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Ростов» и «Краснодар». Начало игры — в 15:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.51.
«Ростов»
Турнирное положение: «Ростов» нынче находится на подъёме. На текущий момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы.
При этом «Ростов» на четыре очка отстает от пятой позиции. Команда отличилась 21 забитым мячом при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно, в Кубке страны переиграв «Локомотив» — 2:0.
До того «Ростов» уверенно расправился с «Крыльями Советов» — 3:0, а вот поединок с «Зенитом» завершился паритетом — 2:2. Команда победила в четырех последних домашних матчах.
Состояние команды: «Ростов» под руководством Дмитрия Кириченко буквально воспрял, да и амбиции попасть в пятерку имеются.
При этом «Ростов» явно постарается впервые за два с половиной года одолеть «быков». Команда бежит, не боясь никого и ничего. Дома же ростовчане уступили всего один раз в шести поединках в рамках РПЛ. Удастся ли продолжить столь мощный ход?!
Команда уж точно будет действовать активно. «Ростов» не собирается сбавлять обороты, да и оппонент нынче весьма нестабилен.
«Краснодар»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 4-м месте турнирной таблицы элитного российского дивизиона.
При этом «Краснодар» лишь на пять очков отстает от лидера. А вот забить удалось 26 мячей при 19 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда в Кубке России легко переиграла «Ахмат» — 3:0.
До того «Краснодар» расписал паритет с «Динамо» — 1:1, а вот чуть раньше переиграл ЦСКА — 4:2. Команда не уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Краснодар» пытается сохраниться в чемпионской гонке, вот только в гостевых поединках не особенно преуспевает.
При этом «Краснодар» испытывает явный недостаток кадрового потенциала. Без Никиты Кривцова в атаке получается явно не все, зато Джон Кордоба отличился уже семью забитыми мячами в чемпионате. Колумбиец буквально тянет на себе «быков»!
И уж точно команда будет действовать максимально агрессивно. Краснодарцы постараются не отставать от конкурентов в борьбе за самые высокие места.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 2.29. Ничья оценена в 3.51, а победа «Ростова» — в 3.41.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.16 и 1.81.
Прогноз: Ростовчане ныне находятся на моральном подъёме, но и «быкам» нужно не отставать от лидирующей группы.
Ставка: Ничья за 3.51.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.16.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ростов» не пропускал в двух последних матчах
- «Краснодар» не уступил в трех последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают больше одного мяча за матч
- Краснодарцы в среднем забивают реже двух мячей за матч
- «Краснодар» уже больше двух лет не проигрывает ростовчанам