28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.
«Гамбург»
Турнирное положение: «Гамбург» борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 12-й строчке турнирной таблицы.
При этом «Гамбург» на пять очков опережает опасную зону. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Вердеру» — 0:4.
До того «Гамбург» нанес поражение гладбахской «Боруссии» — 3:1, да и поединок с «Айнтрахтом» очков не принес — 1:3. Команда уступила лишь в одном домашнем матче чемпионата из четырех.
Календарь и таблица Бундеслиги
Состояние команды: «Гамбург» пытается отдалиться от группы аутсайдеров, к тому же пропускает в среднем больше двух мячей за матч.
При этом «Гамбург» уже пятнадцать лет не может одолеть «Баварию». После того команда регулярно получает от мюнхенцев полную авоську, лишь изредка добывая ничьи. Вот и в нынешней диспозиции «красноштанникам» вряд ли светит набор очков.
Команда твердо намерена оказать достойное сопротивление действующему чемпиону. Вот только «Гамбург» пропускает уж чересчур часто.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» сражается за Серебряную салатницу. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» на два очка отстает от лидера. Команда забила 30 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Лилля» — 1:2.
До того «Бавария» не сумела переиграть «Кёльн» — 1:1, а вот чуть ранее расправилась с «Майнцем» — 2:1. Команда в текущем чемпионате еще не проигрывала.
Состояние команды: «Бавария» ныне не столь преуспевает в плане результатов, к тому же очень не вовремя вылетели из строя лидеры Гарри Кейн и Майкл Олисе.
При этом «Бавария» в Бундеслиге в среднем пропускает аккурат гол за матч. Вот только сможет ли команда выкрутиться без лидера и главного организатора атак?! Быть может, выстрелит Луис Диас. Колумбиец пока отличился четырьмя голами в чемпионате.
Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Даже без своих лидеров мюнхенцы не должны иметь проблем с «красноштанниками».
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бавария» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 9.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.30, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.50.
Прогноз: «Гамбург» весьма прилично выступает в родных стенах, тогда как «Бавария» только привыкает играть без Кейна и Олисе.
Ставка: «Гамбург» не проиграет за 3.75.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.10.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Мюнхенцы в среднем пропускают аккурат гол за матч
- «Гамбург» в четырех домашних поединках победил три раза
- «Бавария» в среднем забивает три мяча за матч
- «Гамбург» уже 15 лет не обыгрывает «баварцев»
- «Гамбург» в родных стенах в среднем забивает больше одного мяча за матч