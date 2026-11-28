28 ноября в 11-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Гамбург» и «Бавария». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.75.

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«Гамбург»

Турнирное положение: «Гамбург» борется за сохранение прописки в элите. На текущий момент команда пребывает на 12-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Гамбург» на пять очков опережает опасную зону. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 24 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Вердеру» — 0:4.

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До того «Гамбург» нанес поражение гладбахской «Боруссии» — 3:1, да и поединок с «Айнтрахтом» очков не принес — 1:3. Команда уступила лишь в одном домашнем матче чемпионата из четырех.

Календарь и таблица Бундеслиги

Состояние команды: «Гамбург» пытается отдалиться от группы аутсайдеров, к тому же пропускает в среднем больше двух мячей за матч.

При этом «Гамбург» уже пятнадцать лет не может одолеть «Баварию». После того команда регулярно получает от мюнхенцев полную авоську, лишь изредка добывая ничьи. Вот и в нынешней диспозиции «красноштанникам» вряд ли светит набор очков.

Команда твердо намерена оказать достойное сопротивление действующему чемпиону. Вот только «Гамбург» пропускает уж чересчур часто.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» сражается за Серебряную салатницу. Команда на текущий момент находится на 2-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» на два очка отстает от лидера. Команда забила 30 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от «Лилля» — 1:2.

До того «Бавария» не сумела переиграть «Кёльн» — 1:1, а вот чуть ранее расправилась с «Майнцем» — 2:1. Команда в текущем чемпионате еще не проигрывала.

Состояние команды: «Бавария» ныне не столь преуспевает в плане результатов, к тому же очень не вовремя вылетели из строя лидеры Гарри Кейн и Майкл Олисе.

При этом «Бавария» в Бундеслиге в среднем пропускает аккурат гол за матч. Вот только сможет ли команда выкрутиться без лидера и главного организатора атак?! Быть может, выстрелит Луис Диас. Колумбиец пока отличился четырьмя голами в чемпионате.

Нет сомнений, что команда будет действовать первым номером. Даже без своих лидеров мюнхенцы не должны иметь проблем с «красноштанниками».

На что ставят в матче Гамбург — Бавария Букмекерские коэффициенты на матч Гамбург — Бавария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в 9.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.30, а тотал меньше 2.5 можно взять за 3.50.

Прогноз: «Гамбург» весьма прилично выступает в родных стенах, тогда как «Бавария» только привыкает играть без Кейна и Олисе.

3.75 «Гамбург» не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.75 на матч «Гамбург» — «Бавария» принесёт прибыль 2750₽, общая выплата — 3750₽

Ставка: «Гамбург» не проиграет за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники подпишут мировую.

3.10 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Гамбург» — «Бавария» позволит вывести на карту выигрыш 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 3.10.

Пять причин, почему ставка зайдёт