27 ноября в 18-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Мидлсбро». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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«Саутгемптон»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 6-м месте турнирной таблицы АПЛ.

При этом «Саутгемптон» на шесть зачетных баллов отстает от зоны прямого повышения в классе. Команда забила 32 мяча при 16 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно, подписав мировую с «Шеффилд Юнайтед» — 1:1.

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До того «Саутгемптон» уверенно одолел «Дерби» — 2:0, а вот чуть раньше был бит «Престоном» — 0:1. «Святые» победили в двух последних домашних поединках.

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Состояние команды: «Саутгемптон» нынче не преуспевает в плане результатов, теряя очки фактически на ровном месте.

При этом «Саутгемптон» относительно преуспевает в плане реализации. Зато уже восстановился от травмы Кайл Ларин, в активе которого уже восемь забитых мячей в Чемпионшипе. А вот «Мидлсбро» «святые» не могут обыграть уже долгих девять лет.

Безусловно, команда постарается подтянуться к лидерам. К тому же «святые» в восьми домашних поединках добыли семь побед при одной ничьей.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлсбро» борется за прямой выход в АПЛ. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Мидлсбро» лишь на один пункт опережает ближайшего преследователя. Команда забила 34 мяча при двадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение «Суонси» — 2:1.

До того «Мидлсбро» уверенно разделался с «Бристоль Сити» — 2:0, а вот чуть раньше расписал мировую с «Уотфордом» — 0:0. «Мидлы» не уступили в трех матчах кряду.

Состояние команды: «Мидлсбро» имеет не самые надежные тылы, зато в плане реализации вполне преуспевает.

При этом «Мидлсбро» победил всего трижды в восьми выездных поединках в рамках текущего чемпионата. Шикарный сезон выдает Уилл Ланкшир, настрелявший уже 14 мячей. «Мидлы» пропустили всего один мяч в трех последних матчах, да и терять лидерство не намерены!

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. «Мидлы» мотивированы закрепиться на вершине таблицы. И да, Ланкшир снова забьёт!

На что ставят в матче Саутгемптон — Мидлсбро Букмекерские коэффициенты на матч Саутгемптон — Мидлсбро: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидлсбро» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 2.20. Ничья — в 3.60, выигрыш «Саутгемптона» — в 2.80.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.57, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 2.38.

Прогноз: «Мидлы» намерены закрепиться на вершине таблицы, тогда как «святые» нынче крайне нестабильны.

2.20 Победа «Мидлсбро» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Саутгемптон» — «Мидлсбро» позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Мидлсбро» за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.30 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Саутгемптон» — «Мидлсбро» принесёт чистый выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.30.

Пять причин, почему ставка зайдёт