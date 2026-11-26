прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 2.30

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Спарта» и АЗ. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Спарта»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Спарта» занимает 22-е место, у клуба из Праги 4 набранных очка.

Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы пражский клуб проиграл английскому «Борнмуту» (1:3).

Не сыграют: Магнус Андерсен, Адам Карабец, Матей Ринеш.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в последних матчах чешский коллектив сыграл вничью в двух встречах и потерпел три поражения. В этих поединках «Спарта» забила три мяча и пропустила девять голов.

АЗ

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы АЗ занимает 14-е место, нидерландцы набрали 6 очков.

Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы команда из Нидерландов проиграла «Ювентусу» (1:2).

Не сыграют: Джиз Хорнкамп, Кис Смит.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Алкмар» одержал две победы и потерпел три поражения, при этом забив десять голов и пропустив девять мячей.

На что ставят в матче Спарта — АЗ Букмекерские коэффициенты на матч Спарта — АЗ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Спарта» занимает в Лиге Европы 22-е место

АЗ занимает в Лиге Европы 14-е место

В плей-офф Лиги конференций сезона 2025/2026 АЗ переиграл «Спарту» (2:1, 4:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу АЗ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Спарты» — 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.

Прогноз: АЗ в этом году дважды обыграл «Спарту», есть вероятность, что клуб из Нидерландов сможет повторить успех в противостоянии с пражским клубом.

2.30 Победа АЗ Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.30 на матч «Спарта» — АЗ принесёт прибыль 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Победа АЗ с коэффициентом 2.30.

Прогноз: Можно сыграть в пользу результативности матча.

2.50 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Спарта» — АЗ принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.50.