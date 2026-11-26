26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Спарта» и АЗ. Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.30.
«Спарта»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Спарта» занимает 22-е место, у клуба из Праги 4 набранных очка.
Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы пражский клуб проиграл английскому «Борнмуту» (1:3).
Не сыграют: Магнус Андерсен, Адам Карабец, Матей Ринеш.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: в последних матчах чешский коллектив сыграл вничью в двух встречах и потерпел три поражения. В этих поединках «Спарта» забила три мяча и пропустила девять голов.
АЗ
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы АЗ занимает 14-е место, нидерландцы набрали 6 очков.
Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы команда из Нидерландов проиграла «Ювентусу» (1:2).
Не сыграют: Джиз Хорнкамп, Кис Смит.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Алкмар» одержал две победы и потерпел три поражения, при этом забив десять голов и пропустив девять мячей.
Статистика для ставок
- «Спарта» занимает в Лиге Европы 22-е место
- АЗ занимает в Лиге Европы 14-е место
- В плей-офф Лиги конференций сезона 2025/2026 АЗ переиграл «Спарту» (2:1, 4:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу АЗ ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.30. Ничья оценивается в 3.70. На победу «Спарты» — 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.20.
Прогноз: АЗ в этом году дважды обыграл «Спарту», есть вероятность, что клуб из Нидерландов сможет повторить успех в противостоянии с пражским клубом.
Ставка: Победа АЗ с коэффициентом 2.30.
Прогноз: Можно сыграть в пользу результативности матча.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.50.