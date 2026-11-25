В среду, 25 ноября, «Брюгге» проиграл «Ливерпулю» в рамках 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов. Дублем за «Ливерпуль» отличился Александер Исак, ещё один мяч на счету Флориана Вирца. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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90+3' Матч окончен. Сильнее сыграл «Ливерпуль» в атаке и обороне, одержав заслуженную победу. «Брюгге» с 9 очками опустился на 13-ое место в общем этапе Лиги Чемпионов, «Ливерпуль» набрав 12 очков поднялся на 5-ое. Следующий матч «Брюгге» сыграет 29-го ноября на выезде против «Стандарта» в Высшей Лиге Бельгии, а «Ливерпуль» 29-го ноября сыграет на выезде против «Эвертона» в рамках АПЛ.

90' Добавленное время 3 минуты.

89' Замена у «Брюгге»: Маттео Дамс вышел вместо Йоакина Сейса.

88' В «офсайд» угодила атака «Брюгге».

86' Замены у «Ливерпуля»: Александер Исак и Брэдли Баркола ушли, вышли Люк Чемберс и Льюис Кумас.

86' Удар Исака из пределов штрафной «Брюгге», мяч выше ворот пролетел.

Статистика матча 5 Удары в створ 4 5 Удары мимо 6 54 Владение мячом 46 8 Угловые удары 4 3 Офсайды 0 9 Фолы 13

83' Замены у «Брюгге»: Юго Сике и Хевейо Тсава вышли, ушли Фредди Поттс и Кириани Саббе.

83' Гоол! 0:3. Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер выбил мяч на нападающего Александра Исака, обыграв опекуна ворвался в штрафную площадь «Брюгге» и технично перебросил мяч через вратаря хозяев Зоммера шведский форвард.

82' Удар Диахона с линии штрафной площади «Ливерпуля», успел переместиться в рамке вратарь гостей Бекер и уверенно мяч поймал.

81' «Брюгге» бросается в атаку.

Флориан Вирц празднует гол x.com

79' Гоол! 0:2. Прошла контр-атака у «Ливерпуля», Флориан Вирц после передачи от Рио Нгумоа, прицельным ударом из-за пределов штрафной «Брюгге» послал мяч от штанги в сетку, дотянулся до мяча вратарь хозяев Зоммер, но отразить не сумел.

78' Удар Вермана из-за пределов штрафной площади «Ливерпуля» был заблокирован.

77' Удар Трезольди с линии штрафной «Ливерпуля», в падении поймал мяч вратарь гостей Бекер.

76' Баркола подготовился себе позицию для удара в штрафной площади «Брюгге», как вдруг, ему помешал партнер по команде Доминик Собослаи.

74' Замены у «Брюгге»: Феликс Лемарешаль и Уго Ветлесен ушли, вышли Мамаду Диахон и Ромео Верман.

73' Замены у «Ливерпуля»: Вирджил ван Дейк и Алексис Мак Аллистер вышли, ушли Трейморис Ньони и Жереми Фримпонг.

72' Прострел Лемарешаля вдоль ворот «Ливерпуля», но нападающий «Брюгге» Николо Трезольди в падении не дотянулся до мяча.

71' Прорыв по правому флангу атаки «Брюгге» Карлуша Форбша чисто прервал защитник «Ливерпуля» Милош Керкез.

70' Феликс Лемарешаль хлестко пробил из пределов штрафной «Ливерпуля» в ближний угол ворот, в падении парировал мяч вратарь гостей Алисон Бекер.

68' Чуть снизился темп игры.

67' Игроки «Ливерпуля» отступив на свою половину поля, внимательно встречают атаку «Брюгге».

66' Разыгрывают мяч футболисты «Брюгге» на своей половине поля.

Брэдли Баркола x.com

63' Повреждение у Йоакина Сейса, медики «Брюгге» приглашены на поле.

63' Желтая карточка показана главному тренеру «Ливерпуля» Андони Ираоле.

62' Подача с углового «Брюгге» к угрозе ворот «Ливерпуля» не привела.

62' Карлуш Форбш заработал угловой для «Брюгге».

61' Позиционная атака «Брюгге».

59' Доминик Собослаи бил по воротам «Брюгге» из убойной позиции будучи в штрафной площади хозяев, в прыжке отразил мяч вратарь Ян Зоммер.

58' Удар Исака с края штрафной площади «Брюгге», мяч выше ворот полетел.

57' Быстрая атака «Ливерпуля» плавно перетекла в позиционную.

56' Подача Лемарешаля со штрафного «Брюгге» к воротам «Ливерпуля», но первым на мяче оказался один из защитников гостей.

55' Уго Ветлесен заработал фол на себе на подступах к штрафной «Ливерпуля», готовится стандарт «Брюгге».

55' В среднем темпе начинается второй тайм.

53' Удар из-за пределов штрафной «Ливерпуля» нанес Кириани Саббе, поймал мяч вратарь гостей Алисон Бекер.

52' Прострел Сейса вдоль ворот «Ливерпуля» прервал в подкате защитник гостей Рональд Араухо.

50' Баркола ворвался в штрафную «Брюгге» и отдал пас на Вирца, чей удар заблокировал защитник хозяев Кириани Саббе.

49' Рио Нгумоа за счет дриблинга подготовил себе позицию для удара в штрафной «Брюгге», но промахнулся мимо створа.

48' Мяч под контролем футболистов «Ливерпуля» на своей половине поля.

46' Второй тайм начался! Без замен в перерыве.

Итог первого тайма x.com

45+4' Перерыв. В обоюдоостром первом тайме, удалось игрокам «Ливерпуля» счёт в матче открыть.

45+3' В атаке «Брюгге», вынуждены обороняться игроки «Ливерпуля».

45+1' Передачу пяткой Ханса Ванакена на Форбша в штрафной «Ливерпуля» прервал в подкате полузащитник гостей Трейморис Ньони.

45' Добавленное время 4 минуты.

45' Прострел Форбша в штрафной площади «Ливерпуля» в подкате прервал защитник гостей Керкез.

43' Мяч под контролем у футболистов «Ливерпуля» на своей половине поля.

42' Замена у «Ливерпуля»: Виктор Муньос ушел, вышел Рио Нгумоа.

39' Повреждение у Виктора Муньоса, медики «Ливерпуля» приглашены на поле.

38' Виктор Муньос на скорости рвался к воротам «Брюгге», но сумел отобрать у него мяч защитник хозяев Йорне Спилерс.

37' Удар Йоакина Сейса из пределов штрафной «Ливерпуля» из хорошей позиции был самоотверженно заблокирован полузащитником гостей Домиником Собослаи.

36' Подача со штрафного «Брюгге» в исполнении Лемарешаля к воротам «Ливерпуля», сняли «верх» защитники гостей.

35' Обостряющую Вирца в штрафную площадь «Брюгге» на Исака перехватил один из защитников хозяев.

34' Контролируют мяч футболисты «Брюгге» в поисках бреши в обороне «Ливерпуля».

32' Брандон Мехеле сбил рвущегося в быструю атаку «Ливерпуля» Собослаи, но главный судья обошелся лишь устным предупреждением.

30' Пробил Феликс Лемарешаль с линии штрафной «Ливерпуля», мяч мимо ворот пролетел.

29' Удар Ванакена из-за пределов штрафной «Ливерпуля», мяч рикошетом от ноги одного из защитников гостей улетел на угловой «Брюгге».

28' Удар Исака с лёту из пределов штрафной «Брюгге» после скидки головой от Баркола, но мяч мимо створа полетел.

26' Прорывался Исак в быстрой атаке «Ливерпуля» к воротам «Брюгге», сумел отобрать у него мяч защитник хозяев Йорне Спилерс.

24' Брэдли Баркола ворвался в штрафную площадь «Брюгге», но его обостряющую передачу перехватил полузащитник хозяев Ханс Ванакен.

23' Обе команды играют в контроль мяча.

21' Играют в пас футболисты «Ливерпуля» по всему периметру поля.

19' Позиционная атака «Ливерпуля» разворачивается на подступах к штрафной площади «Брюгге».

17' Пробил головой Феликс Лемарешаль из хорошей позиции в свтор ворот «Ливерпуля», но мяч по центру полетел и стал лёгкой добычей вратаря гостей Алисона Бекера.

16' Удар головой Николо Трезольди в дальний угол ворот «Ливерпуля», вынес мяч с ленточки полузащитник гостей Доминик Собослаи.

15' Игроки «Брюгге» перевели игру на половину поля «Ливерпуля».

Игроки «Ливерпуля» празднуют гол x.com

13' Гоол! 0:1. Сработал прессинг «Ливерпуля», Доминик Собослаи покатил под удар в штрафной площади «Брюгге» на Александра Исака, не промахнулся с близкого расстояния от ворот нападающий гостей.

12' «Ливерпуль» отвечает своим прессингом на половине поля «Брюгге».

11' Высоко встречают начало атаки «Ливерпуля» футболисты «Брюгге».

10' Удар Фредди Поттса из пределов штрафной «Ливерпуля» был заблокирован.

09' Карлуш Форбш прорываясь по правому флангу атаки «Брюгге» заработал угловой.

08' В среднем темпе начинается матч.

07' Инициатива у «Ливерпуля».

06' Прострел Фримпонга в штрафную «Брюгге» был прерван на угловой «Ливерпуля» полузащитником хозяев Лемарешалем.

06' За счет длинных передач пытаются переходить в атаку футболисты «Брюгге».

04' Удар Милоша Керкеза с линии штрафной «Брюгге» после смещения с левого фланга атаки «Ливерпуля» получился сильно неточным.

04' Играют в пас игроки «Ливерпуля» в середине поля.

03' С мячом футболисты «Ливерпуля» на своей половине поля.

02' Завязывается борьба за инициативу.

01' Матч начался! С центра поля разыграли футболисты «Ливерпуля».

До матча

22:58 Команды вышли на поле, скоро матч начнется!

22:50 Матч пройдет на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге, вмещающем 29 062 зрителя.

22:40 Главным судьей матча будет Алехандро Эрнандес из Испании.

«Ливерпуль» перед началом матча x.com

22:32 Стартовый состав «Ливерпуля»: Бекер, Жаке, Араухо, Фримпонг, Керкез, Ньони, Баркола, Муньос, Вирц, Собослаи, Исак.

22:30 Стартовый состав «Брюгге»: Зоммер, Саббе, Спилерс, Мехеле, Сейс, Поттс, Форбш, Ветлесен, Ванакен, Лемарешаль, Трезольди.

22:15 За всю историю команды сыграли между собой 3 матча. В 2 играх победил «Ливерпуль», 1 встреча завершилась вничью, «Брюгге» пока не побеждал.

22:13 У «Ливерпуля» травмированы — Брэдли, Экитике, Леони, Гравенберх и Налло, не в составе — Кьеза и Эндо, дисквалифицированных игроков нет.

22:10 В составе «Брюгге» травмирован — Ордоньес, дисквалифицированных игроков нет.

22:08 Ранее в рамках 11-го тура английского первенства «Ливерпуль» на своём поле разгромил «Манчестер Юнайтед» — 4:0. В предыдущем поединке национального чемпионата коллектив также набрал три очка, когда на выезде одержал победу над «Кристал Пэлас» (3:1).

22:06 В предыдущей игре в рамках 12-го тура бельгийского первенства «Брюгге» на чужом поле одержал разгромную победу над «Мехеленом» (5:1). Ранее в поединке предыдущего тура национального чемпионата коллектив уже потерял очки, в домашних стенах сыграв вничью с «Андерлехтом» (1:1).

22:04 «Ливерпуль» набрав 9 очков в 4 турах, занимает 8-ое место.

22:02 «Брюгге» с 9 набранными очками расположился на 9-ом месте общего этапа Лиги Чемпионов.

22:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85