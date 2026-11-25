«Атлетико» обыграл на своем поле «Викинг» 2:0 в рамках 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В составе победителей голами отметились Александр Сёрлот и Хулиан Альварес. Следить за ходом этой встречи вы могли в нашей онлайн-трансляции

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90+4' Звучит свисток — матч окончен! «Атлетико» выигрывает эту встречу, набирает три очка (становится 7) и перемещается на 17-е место в турнирной таблице. У «Викинга» остается 4 балла и это 27-я строчка. Свой следующий матч в рамках лиги чемпионов «матрасники» проведут 9 декабря против ПСВ, а «викинги» днем ранее сыграют с «Фейеноордом».

90+3' Алехандро Гримальдо («Атлетико») мощно зарядил со штрафного, но попал точно в стенку.

90+1' Хенрик Фальхенер («Викинг») не успел за Джулиано Симеоне («Атлетико»), срубил его и получил красную карточку за фол последней надежды!

90+1' 3 минуты добавлено ко второму тайму!

90' Любомир Белько («Викинг») далеко вышел из ворот и прервал опасную передачу к штрафной от Пабло Барриоса («Атлетико»).

88' Хонатан Дэвид («Атлетико») обыграл двух защитников и пробил чуть выше ворот!

Статистика матча 8 Удары в створ 1 3 Удары мимо 7 48 Владение мячом 52 5 Угловые удары 1 2 Офсайды 1 7 Фолы 9

87' Джо Белл («Викинг») с левой ноги навесил в середину вратарской и Ян Облак («Атлетико») уверенно поймал мяч в руки.

86' Ветле Эукленн («Викинг») перестарался в прессинге и уронил на газон Джулиано Симеоне («Атлетико»).

85' Давид Ганцко («Атлетико») выбил мяч из под ноги Петера Кристиансена («Викинг»), будет угловой удар.

83' Кристоффер Аскилдсен («Викинг») покинул поле, вместо него игру продолжит Джо Белл.

82' Амин Чосич («Викинг») пробил в створ ворот — на чеку был Ян Облак («Атлетико») и поймал этот мяч в руки.

81' Златко Трипич («Викинг») вырезал верхом в штрафную — мяч головой вынес Джулиано Симеоне («Атлетико»).

79' Джонни Кардозо («Атлетико») убегал один на один с вратарем, но ему не хватило скорости и свежести — в итоге он упал на газон.

78' Амин Чосич («Викинг») выполнил передачу в штрафную от бровки, однако партнеров в том месте не было.

76' Двойная замена у гостей: поле покинули Тобиас Мой и Херман Хауген, вместо них игру продолжат Амин Чосич и Никлас Фуглестад.

75' Ян Облак («Атлетико») сильным ударом вперед отправил мяч со свободного удара.

74' Мадридский клуб осознанно отдал сопернику инициативу и отошел на свою половину поля.

72' Снимают с игры Александра Сёрлота («Атлетико»), а на поле появляется Родри Мендоса.

71' Маркос Льоренте («Атлетико») прострелил вдоль ворот, однако партнеры уже пробежали эту точку.

69' Хорхе Коке («Атлетико») завершил игру на сегодня, вместо него вышел на поле Мортен Хьюлманн.

68' Опаснейший удар головой Джонни Кардозо («Атлетико») в дальний угол — мяч пролетел в считанных сантиметрах от стойки ворот.

66' Тобиас Мой («Викинг») мощно выстрелил с линии штрафной, но попал в грудь Робену Ле Норману («Атлетико»).

64' Джонни Кардозо («Атлетико») принял на грудь и пробил с угла штрафной — мяч вместе со штангой в руки поймал Любомир Белько («Викинг»).

62' Пенальти не будет! Чуть ранее зафиксирован офсайд!

60' Джонни Кардозо («Атлетико») упал в штрафной соперника и судья тут же указал на точку.

58' Свои перестановки на поле сделали и гости: ушли — Симен Квия-Эгеског и Хенрик Хеггхейм, появились — Ветле Эукленн и Петер Кристиансен.

57' Двойная замена у «матрасников»: поле покинули Хулиан Альварес и Ли Кан-Ин, вместо них вышли Джулиано Симеоне и Хонатан Дэвид.

55' Затяжная позиционная атака гостей, но обострения уже долгое время нет.

53' Ли Кан-Ин («Атлетико») возле своего углового флажка отыгрался через ноги соперника и будет удар от ворот.

52' Из-за пределов штрафной мощно зарядил Пабло Барриос («Атлетико») — из дальней девятки мяч вытащил Любомир Белько («Викинг»).

51' Александр Сёрлот («Атлетико») попытался пробить, но зацепился за свою же ногу и упал на газон.

50' Ян Облак («Атлетико») сильным ударом от ворот вынес мяч и его партнеры в центре поля зацепились за эту передачу.

48' Златко Трипич («Викинг») получил сброс от партнера и пробил слета, но мяч полетел немного выше ворот.

46' Стартовала вторая половина матча!

45+2' Звучит свисток на перерыв! Хозяева ведут с преимуществом в два мяча! Отдыхаем 15 минут...

45' Одна минута добавлена к первому тайму!

44' Джонни Кардозо («Атлетико») через рикошет получил передачу в углу вратарской и в касание пробил — мяч на угловой перевел Любомир Белько («Викинг»)

43' Темп игры значительно упал к концовке тайма — стало много фолов в центре поля.

42' Дальний удар нанес Херман Хауген («Викинг»), но мяч полетел далековато от створа ворот.

41' Ли Кан-Ин («Атлетико») перестарался с давлением у штрафной соперника и нарушил правила.

39' Любомир Белько («Викинг») сильным ударом на чужую половину поля помог защитникам выйти из-под прессинга.

38' Александр Сёрлот («Атлетико») заработал угловой, пробив в ногу одному из защитников гостей.

36' Хулиан Альварес («Атлетико») на замахе показал что ударит, а сам прострелил в штрафную, но его передача не прошла.

35' Низом прострелил с правого фланга Хенрик Фальхенер («Викинг») — мяч в руки забрал Ян Облак («Атлетико»).

34' По ногам получил Александр Сёрлот («Атлетико») в центре поля, хозяева быстро разыграли мяч.

32' Ли Кан-Ин («Атлетико») с левой ноги закручивал в дальний угол — свою команду в шикарном прыжке выручил Любомир Белько («Викинг»).

31' Высокий прессинг в исполнении гостей пока не дет результата, но они его применяют регулярно.

30' Любомир Белько («Викинг») забрал мяч в руки после мягкого паса в штрафную от Ли Кан-Ина («Атлетико»).

29' С лета из-за пределов штрафной пробил Кристоффер Аскилдсен («Викинг») — мяч пролетел в метре от штанги.

27' Александр Сёрлот («Атлетико») буквально затоптал на фланге Златко Трипича («Викинг») и тут же раздался свисток.

26' Хорхе Коке («Атлетико») получил удар в голову в верховой борьбе, но он готов продолжать игру.

24' Г-ОООООООО-Л! «Атлетико» — 2:0! Хулиан Альварес! Альварес прямым ударом со штрафного зарядил в ближний угол — вратарь отбил, но мяч пересек ленточку ворот!

23' Хенрик Бьёрдаль («Викинг») прикрыл лицо рукой, куда и угодил мяч. а это опасный стандарт в метре от угла штрафной.

22' Подключился к атаке по правому флангу Давид Ганцко («Атлетико»), однако навес у него совсем не получился.

21' Давид Ганцко («Атлетико») головой вынес мяч после навеса Златко Трипича («Викинг») в штрафную.

19' Г-ОООООООО-Л! «Атлетико» — 1:0! Александр Сёрлот! Алехандро Гримальдо прострелил с левого края штрафной в центр, а Александр Сёрлот в касание прошил голкипера.

17' Хенрик Бьёрдаль («Викинг») грубовато сыграл против Алекса Баэна («Атлетико»), но судья не увидел в этом эпизоде нарушения правил.

16' На дальний удар решился Хорхе Коке («Атлетико») — мяч просвистел над перекладиной!

15' Алехандро Гримальдо («Атлетико») выполнил навес от левой бровки, попал в ногу защитнику и заработал угловой.

13' По центру штрафной подключался к атаке Александр Сёрлот («Атлетико»), мяч попал ему в бедро и несильно полетел в ворота прямо по позиции голкипера.

12' Тобиас Мой («Викинг») выполнил передачу на ход партнеру на линию штрафной — мяч отбил далеко вперед вышедший из ворот Ян Облак («Атлетико»).

10' Любомир Белько («Викинг») своевременно вышел из ворот и в прыжке забрал мяч в руки после дальнего заброса в его штрафную.

09' Херман Хауген («Викинг») пытался убежать по флангу в атаку, но мяч у него выбил в аут Маркос Льоренте («Атлетико»).

07' Отличный заброс в штрафную слева от Хенрика Хеггхейма («Викинг») — два партнера пробежали мимо мяча.

05' Златко Трипич («Викинг») остановил мяч у лицевой линии в пределах штрафной и попытался навесить, однако получилось неточно.

04' Эрик Ботхейм («Викинг») сбросил грудью партнеру под удар на линию штрафной, но тот пробить не смог.

03' Джонни Кардозо («Атлетико») пробил с угла штрафной, но на пути мяча стала нога Джанни Стенснесса («Викинг»)!

02' С первых секунд мадридский клуб взял мяч под свой контроль и перешел в позиционную атаку.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Атлетико» — «Викинг» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:57 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Метрополитано». Звучит гимн Лиги чемпионов. Игра вот-вот начнется!

22:50 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:45 Главным арбитром встречи назначен Эрик Ламбрехтс из Бельгии.

22:35 Стартовый состав «Атлетико»: Облак Ян, Льоренте Маркос, Ле Норман Робен, Ганцко Давид, Гримальдо Алехандро, Коке Хорхе, Кардозо Джонни, Баэна Алекс, Кан-Ин Ли, Сёрлот Александр, Альварес Хулиан.

22:30 Стартовый состав «Викинга»: Белько Любомир, Хауген Херман, Хеггхейм Хенрик, Стенснесс Джанни, Фальхенер Хенрик, Квия-Эгеског Симен, Мой Тобиас, Аскилдсен Кристоффер, Бьёрдаль Хенрик, Ботхейм Эрик, Трипич Златко.

22:20 Сегодняшний матч пройдет в Мадриде на стадионе «Метрополитано», который вмещает 70 813 зрителей.

22:15 Команда Диего Симеоне нестабильна в Лиге чемпионов: в 4 турах мадридцы обыграли только «Манчестер Юнайтед» (2:0), сыграли вничью со «Штутгартом» (1:1) и дважды уступили, в том числе дома «Баварии» в прошлом туре. Однако в чемпионате Испании дела идут увереннее — после паузы на матчи сборных «матрасники» всухую разгромили в гостях «Хетафе» (3:0).

22:10 Норвежский клуб проводит яркий сезон: в чемпионате Норвегии «Викинг» идет на 2-м месте (62 очка после 27 туров) и ведет борьбу за золото с «Будё-Глимт», хотя на выходных обидно уступил «Тромсё» (2:3). В Лиге чемпионов команда играет в открытый, сверхрезультативный футбол — во всех четырех матчах с участием «Викинга» забивалось минимум 4 мяча (включая ничью 3:3 с «Баварией» и разгром «Сабаха» 4:1).

21:55 После четырех туров общего этапа обе команды набрали по 4 очка (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) и находятся за пределами топ-24 — зоны выхода в стыковые матчи плей-офф. «Викинг» занимает 25-е место, опережая «Атлетико» (26-е место) по большему количеству забитых мячей при одинаковой разнице голов (-1: 9–10 у норвежцев против 4–5 у испанцев).

21:50 Мадридский «Атлетико» подходит к экватору общего этапа Лиги чемпионов в непривычной для себя роли догоняющего и не имеет права на осечку в домашней встрече с дерзким «Викингом». Норвежский клуб уже успел удивить Европу результативным футболом и находится в таблице даже выше «матрасников» по дополнительным показателям. Чтобы вернуться в зону плей-офф, команде Диего Симеоне придется взломать смелого андердога, который забивает в каждом матче турнира.

21:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.75

21:30 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Атлетико» — «Викинг». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.